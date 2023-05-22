Chuyên gia dinh dưỡng bật mí 4 sản phẩm từ sữa mà bạn nên bổ sung hàng tuần!

Mặc dù các sản phẩm thay thế sữa như sữa yến mạch ngày càng phổ biến, nhưng các sản phẩm từ sữa vẫn có rất nhiều lợi ích dinh dưỡng . Chúng thường chứa cả ba chất dinh dưỡng đa lượng đồng thời là nguồn chính của một số chất dinh dưỡng vi lượng như canxi. Trong bài viết này, các chuyên gia dinh dưỡng sẽ nêu bật các sản phẩm từ sữa mà bạn nên cân nhắc kết hợp thường xuyên vào chế độ ăn uống của mình để có một sức khỏe toàn diện hơn. Chi tiết ra sao, hãy cùng chúng tôi khám phá về 4 sản phẩm từ sữa mà bạn nên bổ sung hàng tuần ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Đáng chú ý nhất, các sản phẩm từ sữa cũng là nguồn cung cấp canxi và phốt pho dồi dào, rất quan trọng đối với sức khỏe của xương và kali - một khoáng chất cần thiết để kiểm soát huyết áp. Bên cạnh đó, theo một nghiên cứu năm 2018 được công bố trên tạp chí Cureus, sữa tăng cường vi chất dinh dưỡng cũng là một nguồn cung cấp vitamin D dồi dào, một chất dinh dưỡng mà nhiều người Mỹ thiếu. Không chỉ vậy, theo đánh giá năm 2021 trên tạp chí Chất dinh dưỡng, protein và canxi trong các sản phẩm từ sữa có khả năng sinh học cao, nghĩa là cơ thể bạn có thể hấp thụ chúng hiệu quả hơn hầu hết các sản phẩm thay thế từ thực vật.

Các sản phẩm từ sữa là một trong năm nhóm thực phẩm được đưa vào MyPlate, hướng dẫn trực quan của USDA để chuẩn bị các bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng. Các sản phẩm từ sữa nói chung không chỉ đầy đủ về mặt dinh dưỡng—chứa sự kết hợp của carbs, protein và chất béo—mà còn bao gồm các vi chất dinh dưỡng quan trọng.

4 thực phẩm từ sữa bạn nên bổ sung hàng tuần

Phô mai

Phô mai giàu canxi, protein và chất béo, đồng thời rất ít carbohydrate!

Phô mai không chỉ thơm ngon mà còn giàu canxi và protein. Nó rất ít carbohydrate và rất giàu chất béo. Theo USDA, một lát phô mai Cheddar chứa khoảng 10% giá trị canxi hàng ngày, 4 gam chất đạm và 5 gam chất béo. Tuy nhiên, chất béo trong phô mai chủ yếu là chất béo bão hòa, vì vậy hãy đảm bảo ăn các nguồn chất béo không bão hòa trong suốt cả tuần để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và gan nhiễm mỡ.Ngoài ra, bạn luôn có thể chọn pho mát ít chất béo bão hòa nếu thích. Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2020-2025 khuyến nghị hạn chế chất béo bão hòa ở mức 10% tổng lượng calo nạp vào của bạn.

Phô mai có thể dễ dàng được thêm vào món salad và bánh mì hoặc ăn như một món ăn nhẹ với các loại hạt, bánh quy giòn hoặc trái cây. Kết hợp nó với carbohydrate có thể thúc đẩy một bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ đầy đủ dinh dưỡng.

Sữa tươi

Sữa tươi rất giàu canxi, protein và thường được bổ sung vitamin D!

Sữa bò có nhiều loại để bạn lựa chọn, chẳng hạn như sữa không béo, ít béo hoặc nguyên chất. Theo USDA, sữa không béo hoặc tách béo không chứa chất béo, trong khi sữa nguyên chất chứa khoảng 4,6 gam chất béo bão hòa mỗi cốc. Tuy vậy, tất cả các loại đều có đầy đủ chất dinh dưỡng, chứa cả carbohydrate và protein, điều này làm cho chúng trở thành một bữa ăn nhẹ tuyệt vời sau khi tập luyện! Bên cạnh đó, sữa cũng rất giàu canxi và thường được bổ sung vitamin D.

Sữa chua nguyên chất

Sữa chua là một nguồn protein dồi dào và rất tốt cho đường ruột của bạn!

Sữa chua không chỉ là một nguồn protein tốt mà còn chứa men vi sinh. Trong đó, probiotics là những vi sinh vật được tìm thấy trong thực phẩm lên men đặc biệt quan trọng đối với sức khỏe đường ruột. Chúng hỗ trợ các vi khuẩn tốt trong ruột của bạn giúp thúc đẩy quá trình tiêu hóa khỏe mạnh.

Có rất nhiều lựa chọn sữa chua với các thành phần dinh dưỡng đa lượng khác nhau. Ví dụ, sữa chua Hy Lạp hoặc sữa chua skyr chứa lượng protein cao nhất và đặc hơn sữa chua truyền thống. Lựa chọn tốt nhất cho bạn sẽ phụ thuộc vào sở thích khẩu vị và nhu cầu dinh dưỡng riêng của bạn. Tất cả đều là nguồn cung cấp canxi dồi dào! Tuy nhiên, hãy nhớ đọc thành phần dinh dưỡng và chọn loại có ít hoặc không thêm đường nhé. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cân nhắc ăn sữa chua với trái cây, quả hạch hoặc hạt để cung cấp chất xơ và granola để tạo nên một bữa ăn nhẹ hoặc bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng.

Nấm sữa Kefir

Kefir là một nguồn cung cấp men vi sinh tốt và rất giàu canxi, protein!

Kefir, giống như sữa chua, là một nguồn cung cấp men vi sinh tuyệt vời. Kefir có kết cấu tương tự như sữa chua uống nhưng có hương vị thơm hơn. Nó không chỉ là một nguồn cung cấp men vi sinh tốt mà còn thân thiện với những người không dung nạp đường sữa, vì chỉ chứa một lượng nhỏ đường sữa. Nó cũng giàu protein, canxi và thường được bổ sung vitamin D. Có thể có nhiều lợi ích sức khỏe hơn của kefir, chẳng hạn như giảm cholesterol và viêm nhiễm. Để thưởng thức, hãy đem Kefir trộn với trái cây, chẳng hạn như quả mọng, để tạo nên một bữa ăn nhẹ tuyệt vời sau khi tập luyện, vì nó chứa cả protein và carbohydrate.

Tóm lại, mặc dù nhiều người tiêu dùng chuyển sang các lựa chọn thay thế không phải sữa, nhưng các sản phẩm từ sữa vẫn có rất nhiều lợi ích dinh dưỡng. Đặc biệt là ở công dụng bổ sung sữa vào lượng canxi hàng tuần cho bạn, vì canxi có khả năng sinh học cao, một chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe của xương và ngăn ngừa loãng xương. Chính bởi những lợi ích này, các chị em đừng bỏ qua top 4 sản phẩm từ sữa mà bạn nên được bổ sung hàng tuần mới được chia sẻ trên đây nhé!