TOP 10 siêu thực phẩm lành mạnh bạn nên ăn hàng ngày!

Cụ thể, quả mâm xôi (một trong những thực phẩm ăn sáng tốt nhất để giảm cân) chứa nhiều chất xơ nhất với 8 gam mỗi cốc và cũng chứa axit ellagic, một hợp chất có đặc tính chống ung thư. Cùng một lượng như vậy, quả việt quất có một 4 gam chất xơ, nhưng chứa nhiều anthocyanin - chất chống oxy hóa có thể giúp giữ cho trí nhớ minh mẫn khi bạn già đi. Và một cốc dâu tây thì chứa 3 gam chất xơ, nhưng nhiều hơn lượng vitamin C làm săn chắc da được các chuyên gia khuyến nghị cho cả ngày.

Tất cả các loại quả mọng là nguồn chất xơ tuyệt vời. Trong đó, chất xơ giúp giữ cho hệ thống tiêu hóa của bạn khỏe mạnh và hoạt động hiệu quả, đồng thời giúp bạn luôn cảm thấy no và tốt cho tim của bạn. Tất cả các loại quả mọng đều tốt cho bạn, vì vậy hãy nhớ trộn chúng với nhau nhé.

Trứng

Là nguồn cung cấp protein chay chất lượng cao, trứng có thể mang lại cho bữa ăn của bạn nhiều năng lượng bền vững hơn. Một quả trứng có khoảng 70 calo và 6 gam protein. Thêm vào đó, lòng đỏ trứng có chứa lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa giúp giữ cho đôi mắt khỏe mạnh. Trên thực tế, nghiên cứu được công bố vào năm 2019 trên tạp chí PLOS One đã liên kết lutein và zeaxanthin với việc giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác, nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở những người trên 65 tuổi. Bên cạnh đó, Lutein cũng có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia cực tím.

Khoai lang

Khoai lang có màu cam rực rỡ nhờ chứa alpha và beta carotene. Từ đó, cơ thể chuyển đổi các hợp chất này thành dạng hoạt động của vitamin A, giúp giữ cho mắt, xương và hệ thống miễn dịch của bạn khỏe mạnh. Không chỉ vậy, những chất hóa học thực vật này cũng hoạt động như chất chống oxy hóa, quét sạch các gốc tự do gây bệnh. Bên cạnh đó, một củ khoai lang vừa (khoảng 1/2 chén) cung cấp gần bốn lần giá trị vitamin A được khuyến nghị hàng ngày, cùng với một số vitamin C và B6, kali, mangan, lutein và zeaxanthin.

Bông cải xanh

Nguồn năng lượng xanh này chứa các loại vitamin A, C và K (giúp cho sức khỏe của xương), cũng như folate. Có một lý do khác khiến bông cải xanh thường xuyên giành được vị trí hàng đầu trong danh sách "siêu thực phẩm" là nó cung cấp một lượng sulforaphane lành mạnh - một loại isothiocyanate được cho là ngăn ngừa ung thư bằng cách giúp kích thích các enzym giải độc của cơ thể.

Yến mạch

Yến mạch là một loại thực phẩm chính cho bữa sáng và là siêu thực phẩm. Ăn nhiều yến mạch là một cách dễ dàng để tăng lượng chất xơ của bạn và giúp bạn có một bữa sáng no nê. Thêm vào đó, yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt và yến mạch nguyên chất không có thêm đường. Đối với một bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ siêu thực phẩm, hãy bắt đầu với yến mạch nguyên chất và chế biến chúng thành những món như bánh yến mạch việt quất, hay thưởng thức với trái cây và sữa chua như một món ăn vặt thơm ngon và dinh dưỡng nhé.

Rau bina

Các loại rau có lá màu xanh đậm rất tốt cho cơ thể. Rau bina chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng: vitamin A, C và K cũng như một số chất xơ, sắt, canxi, kali, magie và vitamin E. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng ăn nhiều rau xanh, như rau bina, có thể giúp bạn giảm cân, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, giữ cho bộ não của bạn trẻ và giúp chống lại bệnh ung thư.

Trà

Các nghiên cứu cho thấy nếu bạn uống trà thường xuyên, bạn có thể giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer, tiểu đường và một số bệnh ung thư, đồng thời có răng và nướu khỏe mạnh cũng như xương chắc khỏe hơn. Cụ thể, trà rất giàu một loại chất chống oxy hóa gọi là flavonoid. Bất kể bạn chọn loại trà nào, bạn có thể tối đa hóa sức mạnh của flavonoid bằng cách uống trà mới pha. Nếu bạn muốn giữ một mẻ trà lạnh trong tủ lạnh, hãy thêm một ít nước cốt chanh vào trà, bởi axit xitric và vitamin C trong nước cốt chanh, chanh vàng hoặc cam sẽ giúp bảo quản flavonoid.

Các loại hạt

Các loại hạt chứa nhiều chất béo không bão hòa đa lành mạnh và magiê, hai chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe tim mạch. Những chất dinh dưỡng này cũng có thể bảo vệ chống lại sự kháng insulin, có thể dẫn đến bệnh tiểu đường.

Bên cạnh đó, các hợp chất chống oxy hóa được tìm thấy trong các loại hạt, bao gồm axit ellagic và resveratrol, có thể làm giảm sự hao mòn trên cơ thể bạn do các gốc tự do gây ra. Điều này giúp làm giảm viêm nhiễm và có thể làm giảm nguy cơ ung thư. Ngoài ra, các loại hạt còn cung cấp chất xơ không hòa tan - hợp chất mà các nghiên cứu cho thấy có thể giúp bạn khỏe mạnh bằng cách cung cấp vi khuẩn có lợi cho đường ruột.

Cam

Cam là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời, chỉ cần một quả cam lớn là đủ dùng cho cả ngày rồi. Trong đó, Vitamin C rất quan trọng để sản xuất bạch cầu và kháng thể chống nhiễm trùng, nó cũng là một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do và đóng vai trò chính trong việc sản xuất collagen làm săn chắc da. Đồng thời, cam cũng rất giàu chất xơ và folate.

Sữa chua

Sữa chua có chứa men vi sinh hoặc "vi khuẩn tốt" giúp đường ruột của chúng ta khỏe mạnh. Nó cũng rất giàu canxi. Chỉ cần 1 cốc sữa chua cung cấp gần một nửa giá trị canxi được khuyến nghị hàng ngày và cung cấp phốt pho, kali, kẽm, riboflavin, vitamin B12 và protein. Chọn sữa chua Hy Lạp thậm chí còn chứa hàm lượng protein lớn hơn. Ngược lại, sữa chua có hương vị có xu hướng có nhiều đường bổ sung, từ đó bổ sung thêm calo mà không có dinh dưỡng, các chị em hãy tránh chọn loại sữa chua này nhé.

Tóm lại, siêu thực phẩm không chỉ ngon, chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng tăng cường sức khỏe và chất chống oxy hóa. Vì vậy, hãy thêm quả mọng vào bột yến mạch của bạn, thêm khoai lang vào bát ngũ cốc, ăn nhẹ với một số loại hạt và gặt hái những lợi ích của siêu thực phẩm mỗi ngày nhé. Đừng bỏ qua 10 siêu thực phẩm lành mạnh bạn nên ăn hàng ngày này nhé. Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình luôn khỏe đẹp và xinh tươi mỗi ngày!