Trứng là ngôi sao của nhiều bữa ăn nhanh chóng và dễ dàng. Tuy nhiên, trứng cũng có một lịch sử lâu dài bị coi là không tốt cho sức khỏe vì chứa nhiều cholesterol. Là một người có lượng cholesterol cao , bạn có thể tự hỏi liệu có thể thêm trứng vào chế độ ăn uống của mình hay không? Vậy câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi “ Bạn có thể ăn trứng nếu bạn có lượng cholesterol cao không? ” là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cholesterol được tạo ra trong cơ thể cũng như thu được thông qua thực phẩm. Trên thực tế, phần lớn cholesterol được sản xuất bởi cơ thể bạn (khoảng 80%). Ngoài chế độ ăn uống, di truyền cũng đóng một vai trò quan trọng đối với mức cholesterol của một người. Cholesterol có nhiều chức năng trong cơ thể, bao gồm sản xuất hormone và cấu trúc mô người.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh, 11,5% người Mỹ trưởng thành trên 20 tuổi có mức cholesterol toàn phần tăng cao (240 mg/dl hoặc cao hơn). Cholesterol cao có thể dẫn đến xơ vữa động mạch hoặc tổn thương động mạch, theo thời gian dẫn đến bệnh tim và đột quỵ. Chế độ ăn uống và lối sống đóng vai trò quan trọng trong việc làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Theo CDC, có hai loại cholesterol khác nhau. Lipoprotein mật độ thấp (LDL) thường được gọi là cholesterol "xấu" vì nó có thể tích tụ dọc theo thành động mạch và dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Lipoprotein tỷ trọng cao (HDL), hay cholesterol "tốt", vận chuyển cholesterol đến gan để nó có thể được đào thải ra khỏi cơ thể.

Các nghiên cứu dựa trên dân số đã không tìm thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa lượng trứng ăn vào và mức cholesterol. Trong các nghiên cứu có kiểm soát lâm sàng, chẳng hạn như một nghiên cứu được công bố vào năm 2018 trên tạp chí Chất dinh dưỡng, lượng trứng chỉ có tác động tối thiểu đến lượng cholesterol đối với phần lớn mọi người (khoảng 2/3 dân số). Đối với những người nhạy cảm hơn với cholesterol trong chế độ ăn uống, việc ăn nhiều trứng hơn sẽ làm tăng cả LDL và HDL của họ. Khi tỷ lệ LDL và HDL được duy trì, bệnh tim không gia tăng đáng kể.

Hơn nữa, theo AHA, tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể có mối liên hệ chặt chẽ hơn với mức cholesterol LDL tăng.

Trứng có thể làm tăng mức cholesterol của bạn không?

Có, lượng trứng ăn vào có thể có tác động tối thiểu đến mức cholesterol của bạn. Tuy nhiên, chỉ riêng trứng thì có thể sẽ không làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim.

Trứng có thể sẽ không làm tăng đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim!

Mặc dù trứng có hàm lượng cholesterol cao nhưng nghiên cứu gần đây cho thấy chúng có thể không làm tăng mức cholesterol nhiều như chúng ta vẫn nghĩ. Thực chất thì chất béo bão hòa có trong bơ, thịt đỏ và một số loại dầu được cho là thủ phạm làm tăng cholesterol. Tuy nhiên, mỗi cá nhân thì khác nhau và những người có các yếu tố nguy cơ nhất định như bệnh tiểu đường hoặc bệnh tim có thể nhạy cảm hơn với các tác động của cholesterol trong chế độ ăn uống.

Thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm, các chuyên gia đồng ý rằng bạn nên tập trung vào một chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể để quản lý cholesterol.

Lòng trắng trứng có tốt hơn cho cholesterol không?

Nên ăn lòng trắng trứng thay vì cả quả trứng để tránh phần lớn lượng cholesterol!

Hầu hết cholesterol trong trứng được chứa trong lòng đỏ. Trước khi hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa chế độ ăn uống và lượng cholesterol trong máu, các chuyên gia thường khuyên nên ăn lòng trắng trứng thay vì cả quả trứng để tránh phần lớn lượng cholesterol.

Ngoài cholesterol, lòng đỏ còn chứa rất nhiều chất dinh dưỡng như vitamin tan trong chất béo, choline và lutein. Ăn cả quả trứng có nghĩa là nhận được tất cả các lợi ích dinh dưỡng từ quả trứng. Tuy nhiên, các chuyên gia gợi ý rằng nếu bạn lo lắng về lượng cholesterol của mình, bạn có thể ăn lòng trắng trứng.

Bạn có thể ăn bao nhiêu quả trứng mỗi ngày?

Người có mức cholesterol bình thường có thể thêm một quả trứng vào chế độ ăn hàng ngày!

Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người trưởng thành nhấn mạnh việc áp dụng mô hình ăn uống lành mạnh và hạn chế tiêu thụ cholesterol trong chế độ ăn uống mà không ảnh hưởng đến mức độ dinh dưỡng đầy đủ của chế độ ăn uống.

Theo AHA, những người có mức cholesterol bình thường có thể thêm một quả trứng vào chế độ ăn hàng ngày một cách an toàn như một phần của chế độ ăn có lợi cho tim. Tuy nhiên, cần có nhiều nghiên cứu hơn để xác định giới hạn cụ thể đối với trứng đối với những người có cholesterol cao và các bệnh mãn tính khác như bệnh tiểu đường.

Tóm lại, trứng có thể là nguồn cung cấp protein tuyệt vời và các chất dinh dưỡng thiết yếu khác. Các chuyên gia từng khuyên nên hạn chế lượng cholesterol trong chế độ ăn uống, nhưng trong vài năm qua, nghiên cứu cho thấy ăn trứng có thể ít ảnh hưởng đến lượng cholesterol trong máu hơn so với trước đây. Nếu bạn bị cholesterol cao hoặc bệnh tim, các chuyên gia khuyên bạn nên tập trung vào một chế độ ăn uống lành mạnh tổng thể hơn là một loại thực phẩm cụ thể. Tuy nhiên, hãy hỏi bác sĩ nếu bạn có lượng cholesterol cao và có thắc mắc cụ thể về lượng trứng ăn vào nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc!