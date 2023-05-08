Ăn trứng nhiều bị gì? 5 tác hại của việc ăn quá nhiều trứng!

Nếu có bất kỳ loại thực phẩm nào gây ra nhiều tranh cãi về tính lành mạnh của nó, thì đó chính là trứng. Trong những năm qua, trứng đã được coi là tất cả mọi thứ, từ một ví dụ về thực phẩm toàn phần hoàn hảo cho đến một điềm báo đáng sợ của bệnh tim nếu được tiêu thụ quá nhiều. Vậy thế nào là ăn quá nhiều trứng và hệ quả của việc này là gì? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về 5 tác hại của việc ăn quá nhiều trứng ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Không chỉ vậy, một số nghiên cứu thậm chí còn chỉ ra rằng những người ăn trứng có nhiều khả năng áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều chất dinh dưỡng quan trọng, chẳng hạn như chất xơ, vitamin và khoáng chất.

Trứng là một loại thực phẩm ít calo, chứa khoảng 6 gam protein cho mỗi quả cùng một lượng chất béo không bão hòa đơn cao đáng ngạc nhiên. Bên cạnh đó, choline trong trứng giúp tăng cường trí não, cũng như lutein và zeaxanthin - hai chất chống oxy hóa được biết đến để hỗ trợ sức khỏe của mắt. Với tất cả các chất dinh dưỡng này (cộng với việc không đường và có lượng natri thấp tự nhiên), thật khó để biện minh cho việc gọi trứng là loại thực phẩm không tốt cho sức khỏe.

Nói tóm lại, trứng không có hại cho sức khỏe—thực ra nó hoàn toàn ngược lại! Nhưng ăn quá nhiều chúng có thể gây ra một số rủi ro cho một số người, đặc biệt là những người có tình trạng sức khỏe nhất định. Cụ thể, những người có nguy cơ mắc bệnh tim mạch hoặc tiểu đường có thể cần hạn chế ăn trứng.

Thế nào là ăn quá nhiều trứng?

Hầu hết người khỏe mạnh có thể tiêu thụ tới 7 quả trứng/tuần!

Một khẩu phần trứng chỉ đơn giản là một quả trứng hoặc hai lòng trắng trứng. Và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ đề xuất bạn chỉ nên tiêu thụ một khẩu phần trứng mỗi ngày. Nhưng bạn khó có thể làm món trứng ốp la vừa ý chỉ với một quả trứng!

Nếu bạn thích một khẩu phần trứng thịnh soạn hơn, có thể tốt hơn nếu bạn xem xét mức tiêu thụ trứng tổng thể hàng tuần của mình thay vì ăn một quả trứng mỗi ngày. Theo Hệ thống Y tế Mayo Clinic, hầu hết những người khỏe mạnh có thể ăn tới 7 quả trứng mỗi tuần mà không ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Một nghiên cứu năm 2018 trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ thậm chí còn phát hiện ra rằng tiêu thụ tối đa 12 quả trứng mỗi tuần trong ba tháng không ảnh hưởng đến các yếu tố nguy cơ tim mạch ở những người mắc bệnh tiểu đường và tiểu đường loại 2.

Tóm lại, có nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến số lượng trứng được xem là quá nhiều đối với mỗi cá nhân. Nếu bạn bị bệnh tim hoặc tiểu đường, hãy nói chuyện với bác sĩ để xác định được lượng trứng mà bạn có thể tiêu thụ mỗi tuần nhé!

5 tác hại của việc tiêu thụ quá nhiều trứng

Tiêu thụ quá nhiều cholesterol

Trứng có chứa lượng cholesterol cao, dễ dàng làm vượt quá mức cholesterol được khuyến nghị hàng ngày!

Vẫn còn nhiều tranh luận về câu hỏi liệu trứng có làm tăng cholesterol hay không. Mặc dù, trong nhiều thập kỷ, các chuyên gia tin rằng cholesterol trong lòng đỏ trứng góp phần trực tiếp làm tăng cholesterol trong máu, nhưng giờ đây có vẻ như các yếu tố khác trong chế độ ăn uống và tiền sử sức khỏe của một người có thể có tác động nhiều hơn.

Tuy nhiên, trứng có chứa một lượng cholesterol cao—khoảng 190 miligam, chiếm hơn 60% trong số 300 miligam trước đây được khuyến nghị là giới hạn hàng ngày trong Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ (Kể từ năm 2015, Hướng dẫn không còn khuyến nghị một giới hạn cụ thể nào nữa, chỉ nêu rõ rằng mức tiêu thụ cholesterol nên "càng thấp càng tốt"). Tùy thuộc vào các loại thực phẩm khác mà chế độ ăn uống của bạn bao gồm, bạn có thể nhanh chóng vượt quá các hướng dẫn về lượng cholesterol hàng ngày bằng cách ăn nhiều trứng mỗi ngày.

Tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch

Ăn từ 3-4 quả trứng mỗi sáng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch!

Hãy xác định rõ ràng: Hầu hết các chuyên gia đều đồng ý rằng ăn một quả trứng mỗi ngày dường như không làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Trên thực tế, một nghiên cứu lớn trên nửa triệu người trưởng thành Trung Quốc đã tiết lộ rằng ăn một quả trứng mỗi ngày thực sự làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Mặt khác, một bữa tiệc hoành tráng với ba hoặc bốn quả trứng mỗi sáng có thể là một câu chuyện khác. Một nghiên cứu năm 2019 cho thấy ăn trên 300 miligam cholesterol mỗi ngày có nguy cơ mắc bệnh tim mạch (CVD) cao hơn 17% và nguy cơ tử vong cao hơn 18%. Và một phân tích tổng hợp lớn vào năm 2022 trên Circulation đã kết luận rằng lượng trứng tiêu thụ hàng ngày nhiều hơn và tổng lượng cholesterol trong chế độ ăn uống có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tử vong cao hơn.

Tăng cân

Một bữa sáng quá dư thừa calo sẽ khiến bạn dễ tăng cân!

Nếu những món ăn kèm với trứng của bạn bao gồm các loại thực phẩm nặng như xúc xích béo ngậy, bánh mì băm, bánh kếp có đường hoặc cà phê nhiều kem, thì bữa sáng của bạn có thể khiến bạn nặng nề — theo nghĩa đen. Bạn có thể nhận thấy cân nặng của mình tăng lên nếu việc ăn bữa sáng với trứng giàu calo trở thành thói quen hàng ngày.

Để có sức khỏe và cân nặng tối ưu, hãy thử bổ sung nhiều chất dinh dưỡng hơn cho trứng của bạn, chẳng hạn như rau bina tươi, ớt chuông thái hạt lựu hoặc cà chua thái lát. Bạn sẽ thêm màu sắc và chất chống oxy hóa với ít calo hơn nhiều! Hoặc bạn cũng có thể thử chế biến trứng bằng chất béo có lợi cho tim như quả bơ hoặc dầu ô liu nhé.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Việc ăn quá nhiều trứng cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc một bệnh mãn tính khác. Cụ thể, trong một nghiên cứu năm 2009 trên tạp chí Chăm sóc bệnh tiểu đường, những người ăn hơn 7 quả trứng mỗi tuần có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2 cao hơn những người ăn ít trứng hơn.

Bạn có thể sẽ ăn nhiều thực phẩm không lành mạnh hơn

Những thực phẩm được chế biến kèm với trứng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch!

Bạn thích những trái trứng thế nào? Nấu một quả trứng không làm thay đổi yếu tố dinh dưỡng của nó—nhưng những gì bạn nấu với nó thì chắc chắn có thể. Nhiều người chiên trứng trong bơ hoặc ăn kèm với các loại thịt đã qua chế biến có hàm lượng natri cao như thịt xông khói hoặc thịt nguội. Theo cách này, trứng có thể là phương tiện vô tình tiêu thụ chất béo bão hòa, natri và calo dư thừa. Điều này (có lẽ nhiều hơn chính những quả trứng) có thể dẫn đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Trên đây là chi tiết về 5 tác hại của việc ăn quá nhiều trứng cùng với mức tiêu thụ trứng an toàn được các chuyên gia khuyến nghị. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích tới bạn nhé!