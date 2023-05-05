Các chuyên gia dinh dưỡng bật mí về top những món ăn đêm tốt nhất và tệ nhất!

Có nhiều lý do khiến mọi người ăn sau bữa tối, có thể là do buồn chán, căng thẳng, thèm ăn hoặc đói về thể chất. Vậy đâu là những lựa chọn tốt nhất và tệ nhất cho giờ ăn đêm mà bạn cần biết? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bạn có thể ăn kèm 1 lát mỏng phô mai cùng bánh quy từ ngũ cốc nguyên hạt và dưa leo để bổ sung thêm được chất xơ nhé.

Một thanh phô mai mozzarella tách béo một phần là một món ăn nhẹ tuyệt vời vào đêm khuya. Nó chứa khoảng 100 calo và 7 gam protein. Trong đó, protein là yếu tố quan trọng đối với bất kỳ bữa ăn nhẹ vào đêm muộn nào vì nó giúp bạn cảm thấy no.

Các loại hạt

Các loại hạt giàu dưỡng chất và giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ!

Quả óc chó là một món ăn nhẹ tuyệt vời vào đêm khuya vì chúng có chứa melatonin tự nhiên, một hợp chất hỗ trợ giấc ngủ khỏe mạnh. Thêm vào đó, quả óc chó cũng có chứa magie tự nhiên - một khoáng chất có thể giúp làm dịu hoạt động thần kinh và giúp mọi người có được một giấc ngủ ngon giấc và chất lượng hơn.

Bên cạnh đó, hạt dẻ cười cũng chứa nhiều melatonin, có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, đồng thời chúng cũng chứa chất xơ và protein giúp bạn no lâu hơn. Hãy chọn các loại không muối hoặc ít muối để giảm lượng natri nhé.

Sữa chua Hy Lạp với trái cây

Sữa chua Hy Lạp chứa men vi sinh và protein, rất tốt cho đường ruột của bạn!

Sữa chua Hy Lạp chứa men vi sinh và protein thân thiện với đường ruột, giúp bạn no lâu và ổn định lượng đường trong máu. Hãy kết hợp sữa chua với quả anh đào chua, bởi chúng rất giàu melatonin. Hoặc các loại quả mọng cũng là một lựa chọn tuyệt vời vì chúng có nhiều chất xơ.

Bỏng ngô

Bỏng ngô là một món ăn nhẹ giàu chất xơ có thể giúp bạn cảm thấy no!

Nếu bạn thèm một món ăn mặn, giòn giòn sau bữa tối, thì hãy ăn bỏng ngô. Bỏng ngô là một món ăn nhẹ giàu chất xơ có thể giúp bạn cảm thấy no cho đến sáng. Chỉ cần thận trọng với những gì bạn tạo hương vị cho món bắp rang của mình — hãy kiểm soát lượng bơ và muối. Và có thể thay bằng các chất béo có lợi cho tim như dầu ô liu hoặc các loại thảo mộc tươi nhé.

Bánh mì nướng nguyên cám với bơ đậu phộng

Bánh mì nướng nguyên cám và bơ đậu phộng là món ăn khuya thơm ngon và healthy!

Bánh mì nướng làm từ lúa mì nguyên cám và bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt có chứa carbohydrate phức tạp (ví dụ: chất xơ), giúp làm chậm quá trình tăng đường huyết. Kết hợp với bơ đậu phộng, loại thực phẩm chứa nhiều protein và chất béo lành mạnh, sẽ giúp bạn no đến sáng. Bên cạnh đó, bơ đậu phộng chứa chất béo lành mạnh làm tăng mức serotonin - một loại hormone tâm trạng tốt có thể giúp bạn thư giãn. Bạn cũng có thể phết bơ đậu phộng lên lát táo để thỏa mãn sở thích hảo ngọt của mình.

5 món ăn khuya tồi tệ nhất

Pizza

Lượng chất béo và calo đáng kể trong pizza có thể dẫn đến việc dư thừa và tăng cân!

Nước sốt có tính axit và phô mai giàu chất béo trong bánh pizza có thể khiến bạn thức dậy với cơn đau bụng. Hầu hết các lựa chọn pizza truyền thống đều cung cấp lượng chất béo và calo đáng kể, có thể góp phần tăng cân nếu ăn quá nhiều vào bữa ăn nhẹ.

Bên cạnh đó, chất béo được tiêu hóa chậm, vì vậy thức ăn giàu chất béo có thể dẫn đến trào ngược, tình trạng này sẽ trầm trọng hơn nếu bạn nằm xuống ngay sau khi ăn. Vỏ bánh pizza cũng chứa nhiều carbohydrate tinh chế, làm giảm quá trình chuyển hóa lượng đường trong máu khỏe mạnh.

Ngũ cốc có hàm lượng đường cao

Ngũ cốc giàu đường sẽ khiến lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến!

Ăn ngũ cốc có chứa một lượng lớn đường bổ sung ngay trước khi đi ngủ có thể khiến lượng đường trong máu của bạn tăng đột biến và làm tăng lượng insulin, khiến bạn thức dậy với cảm giác đói.

Thật vậy, ngũ cốc có thể là một bữa ăn nhẹ phù hợp trước khi đi ngủ, nhưng hãy chọn những loại ngũ cốc giàu chất xơ, ít đường. Một nguyên tắc nhỏ là chọn một loại có lượng chất xơ và protein kết hợp nhiều hơn đường.

Khoai tây chiên

Khoai tây chiên rất ít chất dinh dưỡng, nhưng lại chủ yếu là carbohydrate tinh chế!

Bạn có biết rằng lượng calo trong 3 cốc bỏng ngô tương đương với 12 miếng khoai tây chiên không? Nhưng ai chỉ ăn 12 miếng khoai tây chiên? Khoai tây chiên là một trong những thủ phạm tội tồi tệ nhất vào ban đêm, vì chúng chứa rất ít chất dinh dưỡng: không có chất xơ và protein, với một số chất béo từ dầu. Mặt khác, chúng chủ yếu là carbohydrate tinh chế, không tốt cho bạn. Thay vào đó, hãy đổi sang bỏng ngô hoặc bánh quy giòn làm từ ngũ cốc nguyên hạt nhé.

Kẹo

Hãy thay thế kẹo bằng trái cây hoặc socola đen!

Việc thèm đồ ngọt sau bữa tối là điều bình thường. Nếu bạn không ăn các bữa ăn cân bằng trong ngày, thì không có gì ngạc nhiên khi cơ thể bạn muốn ăn đường vào ban đêm vì đây là dạng năng lượng nhanh nhất. Nhưng đôi khi bạn thèm ăn socola chỉ vì bạn muốn một ít socola—và điều đó không sao cả.

Hãy thỏa mãn cơn thèm ngọt của bạn một cách lành mạnh hơn bằng cách bỏ kẹo và thay vào đó chọn trái cây hoặc socola đen. Kẹo chỉ là đường bổ sung với rất ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng. Mặt khác, một thanh socola đen có 15% giá trị magie hàng ngày được khuyến nghị, một loại khoáng chất có liên quan đến việc cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Đồ ăn cay

Thức ăn cay có thể khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn và làm tăng nguy cơ trào ngược axit!

Ăn thức ăn cay trước khi đi ngủ có thể khiến nhịp tim của bạn tăng lên, khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn, nó cũng có thể làm tăng nguy cơ trào ngược axit và đau bụng suốt đêm.

Chứng ợ nóng và đầy hơi không tốt cho giấc ngủ tối ưu, vì vậy hãy bỏ qua đậu wasabi và chọn một ít đậu gà rang. Và nếu bữa tối có nhiều gia vị, hãy ăn sớm hơn để thức ăn của bạn có thể được tiêu hóa trước khi bạn đi ngủ.

Tóm lại, bạn có thể ăn sau bữa tối nhưng hãy chọn thực phẩm có chất xơ, protein và chất béo lành mạnh thay vì thực phẩm nhiều đường và dầu mỡ. Hy vọng list top những món ăn đêm tốt nhất và tệ nhất trên đây sẽ hữu ích cho quý bạn đọc nhé!