7 thói quen ăn uống đang hủy hoại cơ thể bạn!

Ăn quá nhiều cùng một lúc

Ăn quá nhiều cùng lúc sẽ có thể dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa và dư thừa calo!

Nếu bạn đã từng bị khó tiêu, đầy hơi hoặc chướng bụng sau bữa ăn, đó có thể là do bạn đã ăn quá nhiều thức ăn cùng một lúc. Những triệu chứng này cũng có thể là do các loại thực phẩm cụ thể mà bạn đã ăn, nhưng đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của việc kiểm soát khẩu phần ăn đối với các triệu chứng tiêu hóa.

Theo nghiên cứu, cả triệu chứng đường tiêu hóa trên và dưới đều có thể do ăn quá nhiều và quá nhanh. Ngoài ra, ăn một lượng lớn thức ăn cùng một lúc có thể thúc đẩy lượng calo dư thừa có thể dẫn đến béo phì, gây hại thêm cho cơ thể bạn. Để tránh những biến chứng này, hãy cố gắng dành ít nhất 15 đến 20 phút để ăn một bữa. Giảm tốc độ ăn uống giúp hệ thống tiêu hóa có thời gian gửi tín hiệu no đến não trước khi bạn cảm thấy no một cách khó chịu.

Ăn quá trễ

Ăn quá sát giờ ngủ thường có liên quan đến việc ăn uống vô độ!

Nếu ăn quá sát giờ đi ngủ, việc này có thể gây hại cho cơ thể. Cụ thể, nghiên cứu cho thấy việc ăn uống có giới hạn thời gian, nghĩa là bạn chỉ nên ăn thức ăn trong những khoảng thời gian được chỉ định cụ thể, như từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, để tạo ra những tác động có lợi cho sức khỏe.

Mặc dù nghiên cứu về tăng cân liên quan đến ăn quá muộn vẫn chưa có kết luận rõ ràng, nhưng việc ăn tối sớm hơn có thể làm giảm các triệu chứng trào ngược. Ngoài ra, ăn đêm dường như có liên quan đến việc ăn uống vô độ, một thói quen khác có thể gây hại cho cơ thể bạn. Theo nguyên tắc chung, hãy cố gắng không ăn trong vòng hai giờ trước khi đi ngủ. Nếu bạn thấy mình đói trong khoảng thời gian đó hoặc trong đêm, bạn có thể cần đánh giá thói quen ăn uống vào ban ngày của mình để đảm bảo bạn ăn đủ và nhận được sự cân bằng lành mạnh của các chất dinh dưỡng để giúp bạn no suốt cả ngày và đêm.

Không ăn đủ chất xơ

Các chất xơ có thể hỗ trợ giảm cân và giảm cholesterol trong máu!

Nếu bạn đang bỏ qua ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, trái cây và rau quả, bạn có thể không nhận đủ chất xơ. Chất dinh dưỡng này chỉ được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật và có một danh sách dài các lợi ích. Cụ thể, chất xơ "nuôi" các vi khuẩn lành mạnh trong ruột của bạn, đồng thời có thể hỗ trợ giảm cân và giảm cholesterol trong máu.

Để tăng lượng chất xơ của bạn, hãy kết hợp trái cây hoặc rau quả trong mỗi bữa ăn chính và bữa ăn nhẹ, thay ngũ cốc chế biến bằng ngũ cốc nguyên hạt, đồng thời thêm nhiều loại hạt vào các bữa ăn của bạn.

Ăn quá nhiều mỡ động vật

Chất béo từ các nguồn động vật có thể phá hủy cơ thể của bạn nếu tiêu thụ quá mức!

Chất béo có nguồn gốc thực vật, như chất béo có trong quả hạch, hạt và dầu thực sự có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Mặt khác, chất béo bạn có thể tiêu thụ từ các nguồn động vật có thể phá hủy cơ thể của bạn nếu tiêu thụ quá mức. Bởi chất béo bão hòa là loại thường được tìm thấy trong thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt đỏ, sữa và trứng, có thể tác động tiêu cực đến hệ tim mạch của bạn.

Một nghiên cứu cho thấy rằng thay thế chất béo bão hòa bằng chất béo không bão hòa đa có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Để giảm chất béo bão hòa trong chế độ ăn uống của bạn, hãy chọn những miếng thịt nạc và cắt bỏ chất béo có thể nhìn thấy được. Bạn cũng có thể chọn các sản phẩm từ sữa ít chất béo và tăng cường ăn cá để mang lại lợi ích hơn nữa cho tim của bạn.

Lựa chọn thực phẩm và đồ uống có tính axit quá cao

Sức khỏe răng miệng của bạn có thể gặp rủi ro dựa trên sự lựa chọn thức ăn và đồ uống của bạn. Những đồ có tính axit cao, như soda và cà phê, có thể góp phần làm cho sức khỏe răng miệng kém và làm tăng sự xói mòn răng. Điều này đúng ngay cả với soda dành cho người ăn kiêng, nhưng soda và cà phê có chứa đường đặc biệt có hại cho răng vì nó cũng có thể làm tăng nguy cơ sâu răng.

Ngay cả trái cây có tính axit và trái cây sấy khô cũng có thể tạo ra môi trường axit trong miệng của bạn, dẫn đến các vấn đề về răng miệng. Để giảm thiểu rủi ro, hãy tránh ăn và uống những thực phẩm có tính axit này trong suốt cả ngày và cố gắng đánh răng ngay sau khi tiêu thụ chúng.

Bạn không kết hợp các chất dinh dưỡng

Một bữa ăn cân bằng là một bữa ăn bao gồm chất đạm, tinh bột, chất béo!

Nếu bạn chỉ ăn một bát ngũ cốc vào bữa sáng, thì bạn đang ăn không đủ các chất dinh dưỡng cân bằng. Một bữa ăn cân bằng là một bữa ăn bao gồm chất đạm, tinh bột, chất béo và sản phẩm. Mặc dù một bát ngũ cốc vốn dĩ không phải là xấu, nhưng nó có thể không chứa nhiều chất đạm hoặc chất béo và không phải là một nguồn sản phẩm. Trong khi carbohydrate là chất dinh dưỡng đa lượng được tiêu hóa nhanh nhất, thì protein và chất béo lại mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, dẫn đến cảm giác no cao hơn. Sự gia tăng cảm giác no này có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn, điều này có thể dẫn đến một lượng calo thích hợp hơn để duy trì cân nặng khỏe mạnh. Chính bởi vậy, hãy đảm bảo đa dạng về các thành phần dinh dưỡng đầy đủ trong mỗi bữa ăn của mình bạn nhé!

Tóm lại, trên đây là chi tiết về 7 thói quen ăn uống đang hủy hoại cơ thể bạn! Những thói quen tưởng chừng chẳng mấy đáng lo ngại này lại có tác động rất lớn để sức khỏe và vóc dáng của bạn đấy, hãy cân nhắc và sửa đổi những thói quen xấu này nhé! Chúc các chị em độc giả của Phụ nữ và Gia đình có một sắc vóc và sức khỏe tốt nhất!