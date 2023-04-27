Não là một cơ quan rất quan trọng. Đó là trung tâm điều khiển của cơ thể bạn và cho phép bạn di chuyển, suy nghĩ, cảm nhận, hít thở và hơn thế nữa. Bởi vì bộ não có một công việc lớn như vậy, chúng ta bắt buộc phải cung cấp cho nó một lượng nhiên liệu và chất dinh dưỡng dồi dào để giúp nó hoạt động bình thường và khỏe mạnh. Các loại thực phẩm chúng ta ăn đóng một vai trò rất lớn trong cấu trúc và sức khỏe của bộ não. Trong đó, một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Public Health Nutrition cho thấy thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, flavanol, polyphenol và axit béo omega-3 có thể giúp bảo vệ não của bạn. Chúng có thể giúp cải thiện trí nhớ, sự tập trung và sức khỏe tổng thể của não bộ.

Các loại rau lá xanh, chẳng hạn như cải xoăn và rau bina, chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin K, beta carotene (tiền chất của vitamin A), folate và vitamin E. Trong đó, vitamin E là chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do và có liên quan đến để ngăn ngừa suy giảm nhận thức cho tuổi già. Đồng thời, vitamin K và beta carotene cũng có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe của não, bằng cách giúp ngăn ngừa mất trí nhớ và cải thiện nhận thức.

Vậy đâu là những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe não bộ? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết 6 loại thực phẩm bạn nên ăn mỗi ngày để cải thiện sức khỏe não bộ tốt hơn ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bên cạnh đó, việc tăng lượng rau lá xanh của bạn không phải là điều khó khăn. Bạn có thể thử thêm một ít rau xanh khi chuẩn bị sinh tố hoặc thêm một lượng rau xanh vào món thịt hầm yêu thích của mình nhé.

Thịt cừu

Ăn thịt cừu hàng tuần có thể cải thiện khả năng nhận thức!

Bạn có phải là tín đồ yêu thích của các món thịt cừu? Nếu vậy, bạn có thể ngạc nhiên khi biết rằng thịt cừu có liên quan đến những lợi ích như khả năng nhận thức lâu dài. Cụ thể, theo một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Bệnh Alzheimer, việc ăn thịt cừu hàng tuần, chứ không phải các loại thịt đỏ khác, có liên quan đến việc cải thiện nhận thức lâu dài.

Trứng

Choline trong trứng giúp giảm viêm và thúc đẩy chức năng não!

Trứng là một trong những món ăn sáng phổ biến nhất, chúng không tốn kém và mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, đặc biệt là khi nói đến sức khỏe não bộ. Cụ thể, một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho thấy việc tiêu thụ trứng thường xuyên có liên quan đến việc cải thiện hiệu suất nhận thức ở người lớn.

Cụ thể, trứng là một trong những nguồn thực phẩm tốt nhất cung cấp choline - hợp chất có liên quan đến việc giảm viêm và thúc đẩy chức năng não, như duy trì trí nhớ và giao tiếp giữa các tế bào não. Mặc dù trứng thường được dùng vào bữa sáng, nhưng bạn hoàn toàn có thể thưởng thức loại thực phẩm thơm ngon dinh dưỡng này vào các bữa ăn khác trong ngày nhé.

Cá hồi

Axit béo omega-3 rất quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của não bộ!

Cá hồi thường được biết đến như một nguồn protein tuyệt vời, nhưng bạn có biết rằng nó cũng rất tốt cho sức khỏe não bộ? Các loại cá béo như cá hồi có nhiều axit béo omega-3, rất quan trọng cho sự phát triển và hoạt động của não bộ. Bên cạnh đó, ngoài việc cải thiện sức khỏe não bộ, các axit béo này có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim và viêm khớp.

Quả việt quất

Việt quất giàu vitamin và dinh dưỡng thực vật, giúp giảm nguy cơ suy giảm nhận thức!

Trong khi tất cả các loại quả mọng đều có lợi cho sức khỏe não bộ, thì quả việt quất lại đứng đầu danh sách này. Chúng đóng góp các chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể, bao gồm vitamin C, vitamin K, mangan và các chất dinh dưỡng thực vật. Những chất dinh dưỡng này giúp kích thích lưu lượng máu và oxy trong não, giúp cải thiện khả năng tập trung của não bộ.

Một nghiên cứu năm 2019 được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng sức khỏe cộng đồng cho thấy rằng ăn một chế độ ăn uống có nhiều loại rau và trái cây, chẳng hạn như quả việt quất, có liên quan đến việc giảm nguy cơ suy giảm nhận thức do tuổi tác, cụ thể là chứng mất trí và bệnh Alzheimer. Có nhiều cách để thưởng thức loại trái cây thơm ngon này, hãy thử thêm một ít vào món sinh tố của bạn hoặc xay nhuyễn để làm món mứt việt quất thơm ngon cho bữa sáng dinh dưỡng nhé.

Quả óc chó

Quả óc chó rất giàu chất chống oxy hóa, giúp chống viêm và stress oxy hóa!

Các loại hạt không chỉ là một bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn kiêng mà còn mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời khác. Trong đó, nổi bật phải kể đến hạt óc chó - loại hạt đóng góp nhiều nhất cho sức khỏe não bộ. Khi so sánh với các loại hạt khác, quả óc chó cung cấp gấp đôi lượng chất chống oxy hóa. Chúng chứa một nguồn axit alpha-linolenic (ALA) tuyệt vời, đây là một loại axit béo thiết yếu omega-3 có nguồn gốc từ thực vật, giúp chống lại sự suy giảm nhận thức bằng cách ngăn chặn chứng viêm và stress oxy hóa - hai triệu chứng có liên quan đến bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ.

Bên cạnh đó, một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên tạp chí Chất dinh dưỡng cũng cho thấy rằng ăn khoảng 1 đến 2 ounce quả óc chó mỗi ngày có thể cải thiện chức năng nhận thức rất hiệu quả.

Tóm lại, các loại thực phẩm mà bạn ăn đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe não bộ. Với 6 loại thực phẩm mới được giới thiệu vào thực đơn mỗi ngày, các chị em sẽ giảm được nguy cơ mắc các bệnh về thoái hóa thần kinh, đảm bảo một não bộ minh mẫn và khỏe mạnh bất chấp tuổi tác nhé!