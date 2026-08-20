Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang, quyền lực và tình duyên

Tâm linh - Tử vi 20/08/2026 18:30

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn được thời thịnh vượng, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang, quyền lực và tình duyên từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Dậu

Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, tài lộc của tuổi Dậu gia tăng, số tiền đang ngày một nhiều lên sau một thời gian không ngừng tích lũy. Cho dù thu nhập không tăng đáng kể nhưng làm tốt việc tiết kiệm nên bản mệnh cảm thấy rất an tâm.

Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang, quyền lực và tình duyên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên rộng mở, đào hoa khởi sắc, người độc thân chuẩn bị đón nhận tin vui. Con giáp này có thể sẽ nhận được những lời tỏ tình từ người khác phái, chỉ cần bản mệnh gật đầu đồng ý là có ngay một người sẵn sàng yêu thương và chăm sóc cho mình.

Con giáp tuổi Tý

Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, người tuổi Tý đường công việc có Thiên Ấn độ mệnh nên con giáp này có tiếng nói ở cơ quan, đặc biệt là những bạn làm cấp cao. Trong ngày hoặc thời gian tới dễ có tin vui liên quan đến xin việc, thăng chức, tăng lương. Đường tiền bạc ổn định, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Bên cạnh đó, vài thông tin tích cực trong chuyện tiền nong, bạc vàng rủng rỉnh.

Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang, quyền lực và tình duyên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mặt tình cảm không có chuyện lớn xảy ra nhờ hai hành Thủy tương hòa. Điểm đáng khen nhất của con giáp này trong ngày là biết ăn nói, đối nhân xử thế. Nhiều người được mời đi ăn, đi chơi nhưng vẫn biết tìm cách để đền đáp lại.

Con giáp tuổi Dần

Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, tài lộc về nhà nhiều như nước, tuổi Dần giảm bớt được rất nhiều lo lắng. Tài lộc phần lớn đến từ hợp tác làm ăn, đôi bên hợp tác với nhau cùng có lợi, hứa hẹn lợi nhuận tăng cao vượt bậc. 

Từ nay đến Rằm tháng 7 âm lịch, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang, quyền lực và tình duyên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm gia đình cũng rất tốt đẹp. Ngũ hành tương sinh, mọi người quan tâm và chăm sóc cho nhau, không khí gia đình ấm áp hòa thuận tạo động lực cho bản mệnh để yên tâm cố gắng làm việc, mong muốn đem tới những gì tốt đẹp nhất cho những người thân yêu của mình.

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