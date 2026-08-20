Kể từ ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay

Tâm linh - Tử vi 20/08/2026 17:38

3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay.

Tuổi Sửu

Tài lộc của người tuổi Sửu sẽ có điểm sáng rực. Cơ hội tăng cao nguồn thu nhập là rất lớn đối với con giáp này, nhất là những người đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Người tuổi này nên tranh thủ thời gian để mở rộng và duy trì các mối quan hệ xã giao. Việc chi tiền cho những mối quan hệ ấy sẽ rất có ích cho con đường phát triển sự nghiệp của bản mệnh. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ nhận được nhiều niềm vui mới. Vượt qua bao sóng gió, giờ đây các cặp đôi dần thấu hiểu và bao dung nhau nhiều hơn. Tuy rằng tương lai không thể đoán trước nên hãy sống hết mình với khoảnh khắc hiện tại. 

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ diễn ra hanh thông, tốt đẹp. Nguồn thu nhập ổn định chủ yếu từ công việc chính nên hãy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao để có thể được cấp trên xét duyệt tăng lương trong thời gian tới. Người tuổi này biết cách cân bằng và điều phối được cảm xúc của bản thân cho nên vận may trong công việc cũng theo đó mà tăng lên. 

Chuyện tình cảm nhận nhiều niềm vui. Đôi lứa yêu nhau cảm thấy may mắn vì đã tìm được một người đồng điệu với mình từ trong suy nghĩ lẫn cuộc sống. Vì thế, bạn hãy cứ trân trọng và tận tưởng phút giây hiện tại mà tình yêu mang tới.

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp người tuổi Dậu sẽ có dấu hiệu khởi sắc và diễn ra suôn sẻ. Tài chính không còn là vấn đề lo lắng của con giáp này do có được nguồn thu nhập tốt từ công việc chính, có thể an tâm sống thoải mái. 

Hơn nữa, chuyện tình cảm ổn định. Đôi lứa yêu nhau có thể ở bên cạnh nhau nhiều hơn, đồng thời hãy dành cho nhau khoảng không gian riêng tư, chấp nhận và tôn trọng quyền cá nhân của đối phương. 

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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