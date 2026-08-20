Mạc Văn Khoa lên tiếng trước tin đồn vỡ nợ 100 tỷ đồng

Mạc Văn Khoa vừa có phản ứng thẳng thắn trước thông tin liên quan đến chuyện anh được cho là vỡ nợ 100 tỷ đồng.

Mạc Văn Khoa mới đây gây chú ý khi thẳng thắn phản hồi trước thông tin cho rằng anh vỡ nợ số tiền lên tới 100 tỷ đồng. Trên trang cá nhân, nam diễn viên tỏ ra bất ngờ khi tin đồn xuất hiện đúng lúc anh đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi, đi câu cá. Chia sẻ lại thông tin đang được lan truyền, Mạc Văn Khoa viết: “Cái gì vậy? Đang đi câu cá bị đồn vỡ nợ là sao! Vỡ nợ cả 100 tỷ nữa chứ!”. Nam diễn viên cho biết anh hiểu mạng xã hội hiện nay là nơi nhiều người tìm kiếm sự tương tác và thu nhập, nhưng cho rằng việc đăng tải thông tin về người khác cần được kiểm chứng và đảm bảo chính xác.

Mạc Văn Khoa vừa có phản ứng thẳng thắn trước thông tin liên quan đến chuyện anh được cho là vỡ nợ 100 tỷ đồng Mạc Văn Khoa cũng không giấu sự bức xúc trước cách một số nội dung được đăng tải theo kiểu úp mở, gây tò mò nhưng thiếu thông tin rõ ràng. Anh nhắn nhủ những người làm nội dung trên mạng xã hội nên cẩn trọng trước khi đưa thông tin liên quan đến đời tư của người khác. Phản ứng của Mạc Văn Khoa nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Qua những chia sẻ của nam diễn viên, có thể thấy anh phủ nhận thông tin vỡ nợ 100 tỷ đồng đang lan truyền trên mạng.

Mạc Văn Khoa sinh năm 1992 tại Hải Dương cũ, nay thuộc Hải Phòng. Anh được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Cười xuyên Việt và giành ngôi Á quân năm 2015. Sở hữu lối diễn tự nhiên, chân chất cùng biểu cảm hài hước đặc trưng, nam diễn viên sau đó góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Lật mặt 4: Nhà có khách, 30 chưa phải Tết và Siêu lừa gặp siêu lầy. Thời gian gần đây, Mạc Văn Khoa không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước. Nam diễn viên có cuộc sống khá yên ấm bên bà xã Thảo Vy và con gái Những năm gần đây, Mạc Văn Khoa không xuất hiện dày đặc trên màn ảnh như trước mà dành nhiều thời gian cho gia đình và công việc kinh doanh. Anh có cuộc sống khá kín tiếng bên bà xã Thảo Vy và con gái. Song song với hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên còn kinh doanh chuỗi bún đậu. Mạc Văn Khoa từng chia sẻ mong muốn làm mới hình ảnh bằng những vai diễn có chiều sâu, trong đó có cả các nhân vật phản diện, ít mang màu sắc hài hước hơn trước. Anh cũng cho biết muốn đi chậm và bền vững hơn trên hành trình điện ảnh.

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