Thủy Tiên gây chú ý với diện mạo khác lạ, hé lộ lối sống giúp duy trì vẻ ngoài trẻ trung

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên một lần nữa trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên truyền thông sau khi tham dự một sự kiện thời trang. Do diện mạo có nhiều sự khác biệt nên khán giả đã không khỏi thắc mắc lý do.

Sau nhiều tháng hạn chế xuất hiện trước công chúng, Thủy Tiên bất ngờ lộ diện tại một sự kiện thời trang và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Nữ ca sĩ diện váy cưới trắng ôm sát, thiết kế corset kết hợp những mảng ren xuyên thấu, khéo léo tôn lên bờ vai trần và đường cong cơ thể. Tuy nhiên, điều khiến khán giả bàn luận nhiều hơn cả là diện mạo có phần khác lạ của Thủy Tiên. Gương mặt nữ ca sĩ trông đầy đặn hơn, vóc dáng cũng có phần đẫy đà so với trước. Một số ý kiến thậm chí đặt nghi vấn cô đã can thiệp thẩm mỹ.

Trước những bàn luận trên mạng xã hội, Thủy Tiên nhanh chóng lên tiếng giải thích. Nữ ca sĩ cho biết ngoại hình thay đổi chủ yếu do cô tăng gần 10 kg trong thời gian qua. “Dạo này em sống rất là dưỡng sinh, trộm vía mập lên gần 10kg, lên ảnh nhìn hơi khác ha”, cô chia sẻ. Diện mạo của Thủy Tiên sau khi tăng 10kg nhờ lối sống dưỡng sinh Việc tăng cân khiến diện mạo của Thủy Tiên thay đổi rõ rệt, song nhiều khán giả vẫn dành lời khen cho thần thái và vẻ ngoài khỏe khoắn của nữ ca sĩ. Sau một thời gian dài sống kín tiếng, màn xuất hiện tại sự kiện thời trang cũng được xem là dấu hiệu cho thấy cô đang dần trở lại với các hoạt động trước công chúng.

Những năm qua, cuộc sống của Thủy Tiên và ông xã Công Vinh có nhiều thay đổi. Năm 2020, cặp đôi vướng ồn ào liên quan đến hoạt động từ thiện, khiến cả hai chịu áp lực lớn từ dư luận. Sau quá trình xác minh, cơ quan chức năng kết luận không phát hiện dấu hiệu sai phạm. Dù vậy, Thủy Tiên dần rút khỏi các hoạt động giải trí và hạn chế xuất hiện trên truyền thông. Thay vì duy trì hình ảnh một nữ ca sĩ thường xuyên tham gia sự kiện, Thủy Tiên lựa chọn cuộc sống riêng tư và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Cô cùng Công Vinh sống trong căn biệt thự tại TP.HCM, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như nấu ăn, thưởng trà và chăm sóc tổ ấm. Sau ồn ào, Thuỷ Tiên tận hưởng cuộc sống bình lặng, kín tiếng bên trong biệt thự Thủy Tiên cũng thay đổi lối sống theo hướng nhẹ nhàng hơn. Cô bắt đầu ăn chay trường, dành thời gian tu tập, đi du lịch và hành hương cùng chồng. Những hoạt động này dường như trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống hiện tại của nữ ca sĩ. Trên mạng xã hội, Thủy Tiên cũng ít chia sẻ chuyện showbiz mà chủ yếu đăng tải những suy ngẫm về cuộc sống. Cô từng bày tỏ mong muốn dành nửa đời còn lại để buông bỏ những điều không cần thiết, sống đơn giản, biết đủ và tìm kiếm sự bình an. Vì vậy, việc Thủy Tiên tăng gần 10 kg không đơn thuần là sự thay đổi về ngoại hình mà còn phần nào phản ánh lối sống hiện tại của cô. Sau những biến cố, nữ ca sĩ dường như đang ưu tiên sự cân bằng, bình yên và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

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