Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi tiếp nhận trình báo về việc chị D. mất tích, các đơn vị nghiệp vụ được chỉ đạo phối hợp với Công an xã Ea Wy khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân.

Theo thông tin báo Dân trí , ngày 14/8, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ những tình tiết ban đầu của vụ án khiến chị L.T.M.D. (39 tuổi, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, Đắk Lắk) tử vong. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại một rẫy cà phê sau nhiều ngày mất tích.

Theo thông tin VietNamNet , kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2025, N.H.L., giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, bắt đầu có quan hệ tình cảm với chị L.T.M.D., khi cả hai đều đang có gia đình. Đến tháng 3/2026, chị D. ly hôn và hiện nuôi hai con gái.

Qua điều tra, công an xác định N.H.L. (38 tuổi, trú tại thôn 13, xã Ea Đrăng), giáo viên thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Khoảng 21h ngày 10/8, sau tiệc liên hoan tại trường, L. đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể để nói chuyện. Hai người xảy ra mâu thuẫn, L. dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.

Nạn nhân L.T.M.D. (39 tuổi, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, Đắk Lắk). Ảnh: Báo Dân trí.

Lo sợ bị phát hiện, L. đốt quần áo, chăn, gối tại phòng nhằm xóa dấu vết, sau đó đưa thi thể chị D. đến rẫy ở thôn 13, xã Ea Drăng để chôn giấu.

Tại cơ quan công an, L. khai nguyên nhân dẫn đến vụ án xuất phát từ mâu thuẫn và ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, vật chứng và các chứng cứ liên quan để phục vụ điều tra. Hồ sơ vụ án đang được cơ quan điều tra củng cố để xử lý N.H.L. theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin về vụ việc cần sử dụng nguồn tin chính thống, bảo đảm khách quan, chính xác; không suy diễn hoặc đăng tải những nội dung chưa được cơ quan có thẩm quyền xác minh, kết luận.