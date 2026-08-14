Thông tin mới vụ nữ nhân viên thư viện tử vong: Nghi phạm là thầy giáo thể dục

Đời sống 14/08/2026 13:17

Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập vật chứng và tài liệu liên quan để điều tra vụ việc.

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 14/8, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan điều tra đã làm rõ những tình tiết ban đầu của vụ án khiến chị L.T.M.D. (39 tuổi, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, Đắk Lắk) tử vong. Thi thể nạn nhân được phát hiện tại một rẫy cà phê sau nhiều ngày mất tích.

Theo Công an tỉnh Đắk Lắk, ngay sau khi tiếp nhận trình báo về việc chị D. mất tích, các đơn vị nghiệp vụ được chỉ đạo phối hợp với Công an xã Ea Wy khẩn trương xác minh, truy tìm tung tích nạn nhân.

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Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: báo Dân trí. 

Qua điều tra, công an xác định N.H.L. (38 tuổi, trú tại thôn 13, xã Ea Đrăng), giáo viên thể dục Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, có liên quan trực tiếp đến vụ việc.

Theo thông tin VietNamNet, kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2025, N.H.L., giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, bắt đầu có quan hệ tình cảm với chị L.T.M.D., khi cả hai đều đang có gia đình. Đến tháng 3/2026, chị D. ly hôn và hiện nuôi hai con gái.

Khoảng 21h ngày 10/8, sau tiệc liên hoan tại trường, L. đến phòng ở của chị D. tại khu tập thể để nói chuyện. Hai người xảy ra mâu thuẫn, L. dùng vũ lực khiến chị D. tử vong.

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Nạn nhân L.T.M.D. (39 tuổi, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy, Đắk Lắk). Ảnh: Báo Dân trí. 

Lo sợ bị phát hiện, L. đốt quần áo, chăn, gối tại phòng nhằm xóa dấu vết, sau đó đưa thi thể chị D. đến rẫy ở thôn 13, xã Ea Drăng để chôn giấu.

Tại cơ quan công an, L. khai nguyên nhân dẫn đến vụ án xuất phát từ mâu thuẫn và ghen tuông trong quan hệ tình cảm.

Công an tỉnh Đắk Lắk đã phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập tài liệu, vật chứng và các chứng cứ liên quan để phục vụ điều tra. Hồ sơ vụ án đang được cơ quan điều tra củng cố để xử lý N.H.L. theo quy định của pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân khi tiếp nhận, chia sẻ thông tin về vụ việc cần sử dụng nguồn tin chính thống, bảo đảm khách quan, chính xác; không suy diễn hoặc đăng tải những nội dung chưa được cơ quan có thẩm quyền xác minh, kết luận.

Như Dân trí đưa tin, khoảng 21h ngày 10/8, sau khi kết thúc tiệc liên hoan tại trường, chị D. vào phòng riêng ở khu tập thể để nghỉ ngơi. Một giáo viên ở phòng bên cạnh cho biết đã nghe tiếng kêu "á" phát ra từ phòng chị D.. Tuy nhiên, do thời điểm đó trời mưa rất lớn nên người này không sang kiểm tra.

Đến khoảng 9h ngày 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D.. Khi vào kiểm tra, họ không thấy nữ nhân viên này, chỉ phát hiện một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy.

Đáng chú ý, xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị D. vẫn còn tại trường. Công an xã Ea Wy sau đó ra thông báo truy tìm nữ nhân viên thư viện trường học mất tích.

Vụ nữ nhân viên thư viện mất tích: Thi thể được tìm thấy ở rẫy cà phê

Vụ nữ nhân viên thư viện mất tích: Thi thể được tìm thấy ở rẫy cà phê

Sau hơn 3 ngày mất tích bí ẩn, thi thể nữ nhân viên thư viện tên Lê Thị Mỹ D. (39 tuổi), làm việc một trường tiểu học ở Đắk Lắk được tìm thấy tại một rẫy cà phê, cách trường khoảng 20km.

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