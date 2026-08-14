Cần Thơ: Tiếp tục khởi tố chủ cửa hàng bán giày, dép giả

Đời sống 14/08/2026 10:57

Qua kiểm tra, Phòng CSKT Công an TP Cần Thơ phát hiện hộ kinh doanh Phạm Văn Tân bày bán nhiều sản phẩm giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Theo thông tin báo VietNamNet, Ngày 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Tân (43 tuổi), chủ Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân, để điều tra về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cần Thơ: Tiếp tục khởi tố chủ cửa hàng bán giày, dép giả - Ảnh 1
Ông Phạm Văn Tân (43 tuổi). Ảnh: Báo VietNamNet. 

Cửa hàng của ông Tân nằm trên đường Mậu Thân, phường Ninh Kiều, ngay khu vực trung tâm TP Cần Thơ.

Theo Công an TP Cần Thơ, thực hiện kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tại Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện cửa hàng đang bày bán nhiều giày, dép gắn các nhãn hiệu nổi tiếng nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cơ quan công an tạm giữ 1.520 sản phẩm giày, dép mang các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam như POLO, CHANEL, Louis Vuitton, Adidas, GUCCI, CROCS, BURBERRY, DIOR, Versace, Lacoste, NIKE, HERMÈS...

Cần Thơ: Tiếp tục khởi tố chủ cửa hàng bán giày, dép giả - Ảnh 2
Cơ quan công an tạm giữ 1.520 sản phẩm giày, dép mang các nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Ảnh: VietNamNet. 

Làm việc với cơ quan chức năng, ông Tân khai nhận Hộ kinh doanh Phạm Văn Tân có mua bán giày, dép giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định hơn 200 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định.

Trước đó, trên đại bàn TP Cần Thơ cũng đã khởi tố chủ cửa hàng chuyên bán "đồ hiệu" Thanh Hiển Luxury bị khởi tố về hành vi “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.

Cụ thể theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 11-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú với Huỳnh Thanh Hiển, chủ cửa hàng Thanh Hiển Luxury, về hành vi "xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp".

Cần Thơ: Tiếp tục khởi tố chủ cửa hàng bán giày, dép giả - Ảnh 3
Công an đọc quyết định khởi tố với Huỳnh Thanh Hiển. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. 

Tiến hành khám xét theo thủ tục hành chính tại cửa hàng Thanh Hiển Luxury, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ 2.949 sản phẩm gồm quần áo, giày dép, nón, thắt lưng, ba lô, túi xách, ví… có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Burberry, Louis Vuitton, Gucci, Dior, Hermes. Với tổng trị giá số hàng hóa được xác định trên 1,9 tỉ đồng.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo các tổ chức, cá nhân kinh doanh cần kiểm tra kỹ nguồn gốc, xuất xứ, hóa đơn, chứng từ và tính hợp pháp của hàng hóa trước khi mua bán, lưu thông; không vì lợi nhuận mà kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Cần Thơ: Khởi kiện 2 chủ shop kinh doanh gần 3.000 sản phẩm giả hàng hiệu

Cần Thơ: Khởi kiện 2 chủ shop kinh doanh gần 3.000 sản phẩm giả hàng hiệu

Việc khởi tố vụ án nằm trong đợt cao điểm đấu tranh xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ.

Xem thêm
Từ khóa:   Cần Thơ bán hàng giả xử phạt bán hàng giả

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 21 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 21 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 3 giờ 21 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 4 giờ 21 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 5 giờ 21 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 6 giờ 21 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội