Đây là lần đầu tiên sau 26 năm sự nghiệp, Vương Bảo Cường được đề cử Nam chính xuất sắc nhất tại Bách Hoa, với vai A Quỷ trong “Thám tử phố Tàu 1900”. Nhân vật thuộc tầng lớp dưới, ít lời thoại, chủ yếu được khắc họa qua ánh mắt và những biểu cảm tinh tế. Bộ phim cũng đạt doanh thu hơn 3,6 tỉ NDT.

Khoảnh khắc số phiếu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Điện ảnh Bách Hoa lần thứ 38 được công bố, sự chú ý không chỉ dành cho 48 phiếu giúp Dịch Dương Thiên Tỉ giành chiến thắng, mà còn đổ dồn vào con số “0” bên cạnh tên Vương Bảo Cường.

Đáng chú ý, 4 năm trước, Thẩm Đằng từng rơi vào tình cảnh tương tự. Nam diễn viên được đề cử với “Tôi và bậc cha chú của tôi” nhưng không nhận được phiếu nào. Việc Vương Bảo Cường lặp lại “kịch bản 0 phiếu” khiến tranh luận về định kiến với diễn viên hài tại các giải thưởng điện ảnh Trung Quốc một lần nữa nóng lên.

Theo truyền thông Trung Quốc, vòng chung kết Bách Hoa do 101 giám khảo đại chúng bỏ phiếu trực tiếp. Họ chỉ đánh giá phần thể hiện nhân vật trong tác phẩm được đề cử, không xét thành tích hay mức độ nổi tiếng của diễn viên. Tuy nhiên, Vương Bảo Cường là trường hợp duy nhất trong 6 ứng viên nhận 0 phiếu. Thành Long có 2 phiếu, Lưu Hạo Nhiên có 1 phiếu.

Một số ý kiến cho rằng kết quả này phản ánh định kiến lâu nay với phim hài và diễn viên hài. Thẩm Đằng dù từng thể hiện nhiều dạng vai khác nhau vẫn khó thoát khỏi hình ảnh “ông hoàng hài kịch”. Tương tự, Vương Bảo Cường quá nổi tiếng với những nhân vật chân chất, ngô nghê, khiến công chúng dễ mặc định rằng anh chỉ đang “diễn đúng bản thân”.

Trong khi đó, kỹ thuật của hài kịch thường nằm ở những yếu tố khó đo đếm như nhịp điệu, biểu cảm và khả năng cân bằng giữa bi và hài. Những kỹ năng ấy không phải lúc nào cũng dễ được nhìn nhận trên bảng chấm điểm.

Trớ trêu là hai diễn viên có tổng doanh thu phòng vé hàng chục tỉ NDT lại có thể không nhận được sự công nhận tương xứng tại các giải thưởng chính thống. Điều này càng gây tranh luận khi Bách Hoa mang tên đầy đủ là Giải Điện ảnh Đại chúng Bách Hoa.

Vòng đầu của giải thưởng dựa vào mức độ phổ biến để đưa tác phẩm, diễn viên vào danh sách cạnh tranh, nhưng vòng cuối lại do 101 giám khảo quyết định. Sự khác biệt ấy tạo ra nghịch lý: khán giả đưa những ngôi sao được yêu thích vào cuộc đua, nhưng kết quả cuối cùng đôi khi lại đi ngược cảm nhận của chính công chúng.

Và khi một giải thưởng mang tên “đại chúng” tạo ra khoảng cách quá lớn với thị hiếu đại chúng, câu hỏi về tiêu chí chấm giải và uy tín của giải thưởng là điều khó tránh khỏi.