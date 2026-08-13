Huỳnh Hiểu Minh sa sút thế nào sau những năm tháng đỉnh cao?

Sao quốc tế 13/08/2026 07:30

Huỳnh Hiểu Minh từng là một trong những nam thần nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ. Những vai diễn như Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp, Hứa Văn Cường trong Tân Bến Thượng Hải hay Vi Tiểu Bảo của Lộc Đỉnh Ký giúp nam diễn viên sinh năm 1977 trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả. Ngoại hình điển trai, khí chất mạnh mẽ cùng độ phủ sóng rộng từng giúp anh đứng ở vị trí mà nhiều diễn viên cùng thế hệ ao ước.

Huỳnh Hiểu Minh từng là một trong những nam thần nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ. Những vai diễn như Dương Quá trong Thần Điêu Đại Hiệp, Hứa Văn Cường trong Tân Bến Thượng Hải hay Vi Tiểu Bảo của Lộc Đỉnh Ký giúp nam diễn viên sinh năm 1977 trở thành gương mặt quen thuộc với đông đảo khán giả. Ngoại hình điển trai, khí chất mạnh mẽ cùng độ phủ sóng rộng từng giúp anh đứng ở vị trí mà nhiều diễn viên cùng thế hệ ao ước.

Tuy nhiên, hào quang ấy cũng dần trở thành cái bóng khó thoát. Sau giai đoạn đỉnh cao, Huỳnh Hiểu Minh nhiều lần bị nhận xét diễn xuất khoa trương và thường xuyên xuất hiện với hình tượng tổng tài, người giàu hoặc nhân vật quyền lực. Biệt danh “Giáo chủ” từng đại diện cho sức ảnh hưởng của anh nhưng về sau cũng khiến khán giả khó nhìn nhận những nỗ lực thay đổi một cách hoàn toàn khách quan.

Huỳnh Hiểu Minh sa sút thế nào sau những năm tháng đỉnh cao? - Ảnh 1

Những năm gần đây, nam diễn viên bắt đầu chủ động bước ra khỏi vùng an toàn. Trong Dương Quang Câu Lạc Bộ, anh đảm nhận vai Ngô Ưu, một người trưởng thành nhưng có nhận thức như trẻ nhỏ. Vai diễn giúp Huỳnh Hiểu Minh giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải, trở thành dấu mốc đáng chú ý trong hành trình tìm lại sự công nhận bằng thực lực.

Hình ảnh của anh ngoài đời cũng có nhiều thay đổi. Sau những tranh luận từng gây chú ý tại Nhà Hàng Trung Hoa, Huỳnh Hiểu Minh dần trở nên mềm mỏng, biết lắng nghe và phối hợp với mọi người hơn. Sau nhiều năm tham gia chương trình, anh thừa nhận bản thân đã thay đổi từ một người thích kiểm soát thành người biết tận hưởng và lắng nghe.

Ở tuổi gần 50, nam diễn viên còn khiến công chúng bất ngờ khi lựa chọn tiếp tục học tập. Sau lần đầu thi tiến sĩ không thành công tại Học viện Hý kịch Thượng Hải năm 2025, anh tiếp tục đăng ký dự thi. Đến tháng 6/2026, tên Huỳnh Hiểu Minh xuất hiện trong danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ dự kiến được tuyển, theo hướng Quản lý nghệ thuật/Kịch nghệ.

Huỳnh Hiểu Minh sa sút thế nào sau những năm tháng đỉnh cao? - Ảnh 2

Sau cuộc hôn nhân với Angelababy kết thúc vào năm 2022, đời tư của Huỳnh Hiểu Minh vẫn thường xuyên được chú ý. Những ồn ào bên lề đôi khi khiến nỗ lực nghệ thuật của anh bị lu mờ.

Thị trường hiện tại cũng không còn dễ dàng như thời nam diễn viên đứng trên đỉnh cao. Lớp nghệ sĩ trẻ ngày càng đông, trong khi khán giả ngày càng khắt khe. Huỳnh Hiểu Minh vì thế phải đối diện với nghịch lý: càng muốn thoát khỏi hình ảnh năm xưa, công chúng càng dễ nhớ về phiên bản từng khiến anh nổi tiếng.

Có lẽ điều đáng tiếc không phải Huỳnh Hiểu Minh đã mất đi tất cả, mà là hành trình làm mới bản thân của anh diễn ra khi con đường phía trước đã khó khăn hơn. Dẫu vậy, ở tuổi U50, anh vẫn thử sức với vai diễn mới, thay đổi hình ảnh và trở lại giảng đường. Có thể không còn là “Giáo chủ” của màn ảnh như trước, nhưng Huỳnh Hiểu Minh vẫn đang nỗ lực tìm lại vị trí của mình bằng một con đường khác.

Huỳnh Hiểu Minh hội ngộ Tô Hữu Bằng tại lễ trao giải Bách Hoa

Huỳnh Hiểu Minh hội ngộ Tô Hữu Bằng tại lễ trao giải Bách Hoa

Sự xuất hiện chung của Huỳnh Hiểu Minh và Tô Hữu Bằng gây chú ý không chỉ bởi cả hai đều là những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ, mà còn bởi ngoại hình và vóc dáng của họ trong cùng một khung hình.

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