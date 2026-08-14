NÓNG: 'Thủ phạm' khiến Tân Sơn Nhất nhầm vật thể là UAV, 21 chuyến bay ảnh hưởng

Đời sống 14/08/2026 11:14

Ba con diều gắn đèn chớp bị nhầm là UAV khiến Tân Sơn Nhất tạm dừng cất, hạ cánh 14 phút, ảnh hưởng 21 chuyến bay, một chuyến phải chuyển hướng xuống Cam Ranh.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 14/8, Công ty Quản lý bay miền Nam (thuộc Tổng Công ty Quản lý bay - VATM) cho biết, khoảng 19h40 ngày 13/8, đài không lưu sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) tiếp nhận thông tin có vật thể nghi là thiết bị bay không người lái (UAV) xuất hiện tại khu vực hướng Tham Lương.

Ngay sau khi nhận tin, bộ phận kiểm soát không lưu đã khẩn trương phối hợp xác minh. Hoạt động tại Tân Sơn Nhất được theo dõi chặt chẽ với ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn bay.

 

Đến 20h02, thông tin về vật thể bay tiếp tục được cập nhật tại khu vực phường Tây Thạnh. Trước khả năng vật thể có nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động bay, Cảng vụ Hàng không miền Nam đã yêu cầu tạm dừng cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất để tiếp tục xác minh, đánh giá tình hình.

Các máy bay đang trên hành trình đến Tân Sơn Nhất được tổ chức bay chờ; máy bay chuẩn bị khởi hành phải hoãn cất cánh. Theo thống kê, ít nhất 21 chuyến bay đã bị ảnh hưởng. Trong đó, có chuyến phải chuyển hướng hạ cánh sang sân bay Cam Ranh.

Sau khoảng 13 phút, hoạt động cất, hạ cánh tại Tân Sơn Nhất được khôi phục. Lực lượng chức năng xác định vật thể bay được ghi nhận trước đó là 3 con diều có gắn đèn. Nhà chức trách địa phương đã tìm được chiếc diều và tiến hành các bước xử lý theo quy định.

NÓNG: 'Thủ phạm' khiến Tân Sơn Nhất nhầm vật thể là UAV, 21 chuyến bay ảnh hưởng - Ảnh 1
Diều gắn đèn chớp thả đêm ở độ cao 400m, "thủ phạm" gây báo động nhầm UAV tại Tân Sơn Nhất

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, chỉ trong vòng 3 ngày, sân bay Tân Sơn Nhất phải xử lý 2 vụ việc vật thể bay uy hiếp an toàn không lưu. Trước đó, chiều tối 11/8, sân bay này đã phải tạm dừng cất hạ cánh 2 lần do phát hiện thiết bị bay không người lái (UAV). Vụ việc khiến hơn 70 chuyến bay bị ảnh hưởng, 3 chuyến phải hạ cánh khẩn nguy vì cạn nhiên liệu.

Theo khuyến cáo của VATM, các vật thể như diều, drone, flycam và thiết bị có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động hàng không cần được sử dụng đúng quy định, tuyệt đối không hoạt động tại những khu vực có nguy cơ uy hiếp an toàn bay.

Tân Sơn Nhất là cảng hàng không có mật độ khai thác cao nhất cả nước, nằm trong khu vực đô thị đông dân cư. Vì vậy, việc nâng cao ý thức cộng đồng về bảo đảm an toàn hàng không là đặc biệt quan trọng.

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