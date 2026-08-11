NSƯT Hoài Linh nói về việc đi diễn hội chợ sau nhiều năm nổi tiếng

Hậu trường 11/08/2026 17:41

Mới đây, NSƯT Hoài Linh xuất hiện trong một chương trình hội chợ tại Khánh Hòa, quê nhà của anh. Trong đêm diễn, nam nghệ sĩ kết hợp cùng diễn viên Hứa Minh Đạt, mang đến những tiết mục hài hình thể quen thuộc.

Mới đây, NSƯT Hoài Linh xuất hiện trong một chương trình hội chợ tại Khánh Hòa, quê nhà của nam nghệ sĩ. Trong đêm diễn, anh kết hợp cùng diễn viên Hứa Minh Đạt, mang đến những tiết mục hài hình thể quen thuộc với khán giả.

Hoài Linh xuất hiện với trang phục giản dị, vóc dáng gầy và phong cách biểu diễn mềm mại vốn là dấu ấn của anh trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, khác với thời kỳ thường xuyên hóa thân thành các nhân vật nữ, lần này nam nghệ sĩ giữ hình ảnh đời thường, không giả gái.

Hình ảnh Hoài Linh biểu diễn tại hội chợ nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều khán giả bất ngờ khi một nghệ sĩ từng có thời gian phủ sóng dày đặc trên truyền hình, đảm nhận vai trò giám khảo, dẫn dắt gameshow và tham gia nhiều chương trình lớn nay xuất hiện tại một sân khấu hội chợ.

NSƯT Hoài Linh nói về việc đi diễn hội chợ sau nhiều năm nổi tiếng - Ảnh 1
NSƯT Hoài Linh xuất hiện trong một chương trình hội chợ tại Khánh Hòa

Trước những ý kiến cho rằng đi diễn hội chợ là sự thay đổi so với thời kỳ đỉnh cao, Hoài Linh cho biết anh không cảm thấy buồn hay tủi thân. Với nam nghệ sĩ, điều quan trọng nhất vẫn là được làm nghề và gặp gỡ khán giả.

Hoài Linh cho rằng giá trị của một buổi diễn không phụ thuộc vào quy mô sân khấu. Dù là nhà hát, sân khấu tỉnh hay hội chợ, nếu có khán giả chờ đợi và đón nhận, anh vẫn cảm thấy vui khi được biểu diễn.

Quan điểm này cũng phản ánh sự thay đổi trong cách Hoài Linh hoạt động nghệ thuật thời gian gần đây. Từng là một trong những gương mặt có tần suất xuất hiện dày đặc nhất trên truyền hình, anh từng đảm nhận nhiều vai trò từ diễn viên, giám khảo, người dẫn chương trình đến tham gia các dự án điện ảnh và sân khấu.

Sau những biến động trong sự nghiệp, Hoài Linh dần hạn chế xuất hiện tại các gameshow và sự kiện giải trí quy mô lớn. Nam nghệ sĩ lựa chọn công việc phù hợp hơn, thỉnh thoảng tham gia các chương trình nghệ thuật, sân khấu tỉnh, hội chợ hoặc các vở kịch. Anh cũng hạn chế chia sẻ đời tư và ít xuất hiện trong những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

NSƯT Hoài Linh nói về việc đi diễn hội chợ sau nhiều năm nổi tiếng - Ảnh 2
Nghệ sĩ Hoài Linh là "cây đa cây đề" của showbiz Việt

Bên cạnh biểu diễn, Hoài Linh vẫn dành sự quan tâm cho sân khấu kịch. Tháng 7.2026, anh cùng Sân khấu Mới thông báo trở lại biểu diễn tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, TPHCM. Đầu tháng 8, nam nghệ sĩ tiếp tục góp mặt trong một số chương trình nghệ thuật.

Hoài Linh cũng cho biết đã học đạo diễn và tham gia dàn dựng một số vở diễn. Điều này cho thấy anh vẫn gắn bó với nghệ thuật nhưng đang lựa chọn một hướng đi khác, phù hợp với cuộc sống hiện tại.

Từ một ngôi sao từng phủ sóng rộng khắp đến nghệ sĩ bình thản đứng trên sân khấu hội chợ, Hoài Linh dường như không đặt nặng quy mô của nơi biểu diễn. Với anh, được gặp khán giả và tiếp tục sống với sân khấu mới là điều quan trọng.

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