Phát hiện cá voi bị mắc cạn ở vùng nước nông, bé gái 10 tuổi nhanh trí lao đến cứu và cái kết

Scarlet, cô bé 10 tuổi, đang lái mô tô nước cùng mẹ, Chantelle Smith, thì họ tình cờ bắt gặp một loài động vật có vú khổng lồ sống dưới biển. bé gái đã té nước lên con cá voi khi nó nằm bất lực ở vùng nước nông. Được biết, con cá voi sống sót, thủy triều dâng lên và nó bơi đi.

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