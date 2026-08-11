Bố mẹ chồng không xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do không thể ngờ đến

Tâm sự gia đình 11/08/2026 16:45

Trước khi sinh con, tôi đi làm thi thoảng cũng biếu bố mẹ chồng ít tiền, nhưng không được họ cảm ơn một câu ngược lại còn bị nói rằng tôi đem tiền cho nhà ngoại nhiều quá nên mới thấy ngại với nhà chồng.

Tôi lấy chồng và đã ra ở riêng, cách xa nhà chồng một đoạn. Khi có bầu và sinh con tôi về nhà ngoại để có người phụ trông nom cháu. Cho đến khi con tôi được gần 1 tháng thì mẹ chồng mới ghé thăm cháu. Lúc đấy, chồng tôi nói đi rút tiền mặt để sẵn ở nhà cho tôi mua bỉm sữa thì mẹ chồng liền quay sang chỉ thẳng mặt: “Đã ở nhà không làm được gì lại xài tiền cho lắm vào, chồng không nuôi nổi nó bỏ cho".

Không những vậy, bà còn nói những câu phân biệt vùng miền, nói tôi chỉ toàn bắt chồng nai lưng ra kiếm tiền cực khổ còn bản thân ở xài tiền sướng chán. Đến khi con tôi vừa tròn 2 tháng, mẹ chồng đã không chịu nổi liên tục hối thúc bắt tôi phải đi tìm việc lo tiền bỉm sữa cho con, trong khi ấy tôi được nghỉ thai sản đến 6 tháng. Ngoài ra, con nhỏ như thế tôi làm sao dám bỏ con cho ai chăm. 

Bố mẹ chồng không xuất hiện ngày đầy tháng cháu nội chỉ vì lý do không thể ngờ đến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước khi sinh con, tôi đi làm thi thoảng cũng biếu bố mẹ chồng ít tiền, nhưng không được họ cảm ơn một câu ngược lại còn bị nói rằng tôi đem tiền cho nhà ngoại nhiều quá nên mới thấy ngại với nhà chồng. Trong khi đó, thật sự tôi chẳng cho nhà ngoại được gì, còn làm phiền ông bà chăm sóc cả hai mẹ con tôi trong thời gian ở cữ, còn phụ tôi tiền bỉm sữa cho cháu dù nhà ngoại không hề khá giả. Còn nhà nội giàu có nhưng đầy tháng cháu lại không dám xuất hiện chỉ vì sợ tốn tiền cho này cho kia. Thực sự, tôi chỉ cần ông bà nội đến thăm cháu là đủ, bởi tình cảm gia đình mới quan trọng nhất.

Tôi tự nhủ rằng, bố mẹ chồng là người tốt nhưng chỉ vì họ lời nói của họ hơi khó nghe. Nhưng từ khi sinh, liên tục bị mẹ chồng hối thúc đi kiếm tiền, bà sợ tôi ăn bám nhà nội khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, buồn tủi vô cùng. Có lúc tôi nghĩ hay là bế con đi thật xa chỉ cần có chồng, có con bên cạnh là đủ liệu có ổn không?

Câu nói cạn tình của chồng khiến tôi, nhưng vì con nên phải cắn răng chịu đựng

Câu nói cạn tình của chồng khiến tôi, nhưng vì con nên phải cắn răng chịu đựng

Chị kể, anh buộc chị phải đưa sinh hoạt phí gia đình hàng tháng hơn 10 triệu đồng rồi muốn làm gì thì làm. Chị vừa sanh 1 tháng mà một nách phải ẵm con, một tay phải nấu thức ăn cúng trong nhà. Tay lạnh tay đau anh nào giúp, con khóc con la anh chỉ ngồi bấm điện thoại.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp thời vận hanh thông, công danh bừng sáng, tiền vàng dư dả, may mắn đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 4,3 mét, nặng 20kg bò vào nhà dân

Video 46 phút trước
Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sao quốc tế 46 phút trước
Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Sáu 18/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày