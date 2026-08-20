NÓNG: Thu hồi số công bố 362 mỹ phẩm, nhiều loại dầu gội và sữa tắm trong danh sách

Đời sống 20/08/2026 15:09

Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi theo đề nghị tự nguyện của các doanh nghiệp do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm này.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa thu hồi 362 số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, trong đó có nhiều sản phẩm chăm sóc tóc, làm sạch cơ thể đang được người tiêu dùng quan tâm.

Các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi theo đề nghị tự nguyện của các doanh nghiệp do không còn nhu cầu kinh doanh các sản phẩm này.

362 loại mỹ phẩm nhập khẩu này do 20 công ty phân phối ra thị trường. Doanh nghiệp có nhiều sản phẩm thu hồi số tiếp nhận nhất là Công ty TNHH mỹ phẩm Thúy Biên (Bắc Ninh), với 83 loại, đứng sau là Công ty TNHH mỹ phẩm THB, với 73 sản phẩm.

Trong danh sách có nhiều sản phẩm dầu gội như Dream Garden Scalp Soothing and Anti-dandruff, dòng dầu gội HUIGE Pearl Luxurious Fragrance, HUIGE Antidandruff Supple, HUIGE Fragrance Smooth, HUIGE Meisailaifei Nourish Moist... 

Danh sách cũng có một số sản phẩm làm sạch da mặt như Focalskin Bubble Blackhead Remover Facial Cleanser, Skin O2 Cream Cleanser, Perfect Diary Amino Acid Facial Cleanser...

Với sản phẩm làm sạch cơ thể (sữa tắm), Cục Quản lý Dược thu hồi số tiếp nhận công bố đối với Softymo White Body Soap Hb và Softymo White Body Soap Cb...

NÓNG: Thu hồi số công bố 362 mỹ phẩm, nhiều loại dầu gội và sữa tắm trong danh sách - Ảnh 1
Công ty TNHH Xing Yun Cloud Việt Nam (Bắc Ninh) có đơn tự nguyện rút số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm của sữa rửa mặt Perfect Diary Amino Acid Facial mà doanh nghiệp phân phối

Theo thông tin từ Góc nhìn pháp lý, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do cơ quan quản lý cấp khi tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm, xác nhận sản phẩm đã được doanh nghiệp khai báo để lưu hành trên thị trường. Số này không phải là giấy chứng nhận sản phẩm bảo đảm an toàn, hiệu quả hay đáp ứng đầy đủ các quy định của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN.

Trao đổi với VietNamNet, đại diện Cục Quản lý Dược cho biết, việc doanh nghiệp xin tự nguyện rút số tiếp nhận là bình thường, đúng quy định.

Việc một sản phẩm mỹ phẩm do một doanh nghiệp đăng ký công bố bị thu hồi số tiếp nhận không có nghĩa là sản phẩm đó không được lưu thông trên thị trường nữa, do có thể có nhiều doanh nghiệp cùng được chủ sở hữu ủy quyền phân phối, trừ trường hợp ủy quyền độc quyền. 

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