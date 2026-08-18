Bắt được cá sấu nặng hơn 10kg dưới suối ở Đồng Nai

Con cá sấu bị bắt vào chiều ngày 17/8. Sau khi bị khống chế, cá sấu được Phòng Kinh tế xã Đăk Ơ, lực lượng kiểm lâm địa bàn và Ban Chỉ huy Quân sự xã hoàn tất thủ tục bàn giao cho Vườn quốc gia Bù Gia Mập để cứu hộ, chăm sóc và quản lý theo quy định.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/8, chính quyền xã Đắk Ơ (TP Đồng Nai) phối hợp các đơn vị liên quan làm thủ tục bàn giao cá thể cá sấu cho Vườn quốc gia Bù Gia Mập để cứu hộ, chăm sóc và quản lý theo quy định.

Trước đó, tối 17/8, lực lượng chức năng phối hợp người dân thôn Bù Xia bắt được con cá sấu nặng hơn 10kg tại khu vực suối Cầu Cây Xanh.

Trước đó, chiều 25/7, người dân đi làm rẫy tại khu vực suối Cầu Cây Xanh phát hiện một con vật nghi là cá sấu nổi trên mặt nước nên báo chính quyền địa phương.

Cá sấu đã bị bắt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, tiếp nhận thông tin, UBND xã Đắk Ơ huy động lực lượng kiểm tra, tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, địa hình khu vực này phức tạp, nhiều cây cối, khiến việc truy tìm gặp khó khăn. Trong thời gian này, chính quyền phát cảnh báo trên hệ thống truyền thanh và mạng xã hội, khuyến cáo người dân, đặc biệt trẻ em, nâng cao cảnh giác.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, tối 17/8, lực lượng chức năng phối hợp người dân bắt được con cá sấu, sau đó bàn giao cho đơn vị chuyên môn cứu hộ và quản lý theo quy định.

Tài xế xe dịch vụ nghi đột quỵ tử vong, xe lao xuống ruộng Sáng 17/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng, Nghệ An cho biết lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một tài xế tử vong nghi đột quỵ, xe lao xuống ruộng.

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