Bắt được cá sấu nặng hơn 10kg dưới suối ở Đồng Nai

Đời sống 18/08/2026 15:23

Con cá sấu bị bắt vào chiều ngày 17/8. Sau khi bị khống chế, cá sấu được Phòng Kinh tế xã Đăk Ơ, lực lượng kiểm lâm địa bàn và Ban Chỉ huy Quân sự xã hoàn tất thủ tục bàn giao cho Vườn quốc gia Bù Gia Mập để cứu hộ, chăm sóc và quản lý theo quy định.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 18/8, chính quyền xã Đắk Ơ (TP Đồng Nai) phối hợp các đơn vị liên quan làm thủ tục bàn giao cá thể cá sấu cho Vườn quốc gia Bù Gia Mập để cứu hộ, chăm sóc và quản lý theo quy định.

Trước đó, tối 17/8, lực lượng chức năng phối hợp người dân thôn Bù Xia bắt được con cá sấu nặng hơn 10kg tại khu vực suối Cầu Cây Xanh.

Trước đó, chiều 25/7, người dân đi làm rẫy tại khu vực suối Cầu Cây Xanh phát hiện một con vật nghi là cá sấu nổi trên mặt nước nên báo chính quyền địa phương.

Bắt được cá sấu nặng hơn 10kg dưới suối ở Đồng Nai - Ảnh 1
Cá sấu đã bị bắt - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VOV, tiếp nhận thông tin, UBND xã Đắk Ơ huy động lực lượng kiểm tra, tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, địa hình khu vực này phức tạp, nhiều cây cối, khiến việc truy tìm gặp khó khăn. Trong thời gian này, chính quyền phát cảnh báo trên hệ thống truyền thanh và mạng xã hội, khuyến cáo người dân, đặc biệt trẻ em, nâng cao cảnh giác.

Sau nhiều ngày tìm kiếm, tối 17/8, lực lượng chức năng phối hợp người dân bắt được con cá sấu, sau đó bàn giao cho đơn vị chuyên môn cứu hộ và quản lý theo quy định.

Tài xế xe dịch vụ nghi đột quỵ tử vong, xe lao xuống ruộng

Tài xế xe dịch vụ nghi đột quỵ tử vong, xe lao xuống ruộng

Sáng 17/8, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Nghĩa Đồng, Nghệ An cho biết lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc một tài xế tử vong nghi đột quỵ, xe lao xuống ruộng.

Xem thêm
Từ khóa:   cá sấu tin moi Cá sấu đã bị bắt

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 42 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 1 giờ 42 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 2 giờ 42 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 3 giờ 42 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 4 giờ 42 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 5 giờ 42 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội