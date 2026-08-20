Tai nạn thương tâm, sập tường trong tiệc mừng con đỗ đại học, 5 người tử vong, 17 người bị thương

Khoảng 17h30 ngày 18/8, một người dân ở làng Xinbao, thị trấn Dongdi, huyện Changning, tỉnh Tứ Xuyên, đang tổ chức tiệc mừng con vào đại học tại sân nhà. Tuy nhiên, do nước tích tụ quá nhiều và dây thừng bị căng quá mức, bức tường thấp bao quanh nhà ở tầng một đã bị sập khiến 5 người tử vong, 17 người bị thương.

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