Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 20/08/2026 18:45

3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những giải quyết được khó khăn trắc trở còn tồn đọng mà còn tìm được đường hướng phát triển sự nghiệp trong tương lai, kéo theo tài vận mỗi ngày mỗi tăng. Có thể nói, thời gian này sẽ là thời gian rất đáng mong chờ đối với tuổi này.

Ngoài ra, con giáp may mắn này cũng sẽ đón nhận nhiều tin vui cát lành, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Nếu bản mệnh còn là người độc thân thì đó là tin báo có người thầm thương hay được ai đó bày tỏ tình cảm. Tình cảm vợ chồng có thể sẽ có tin vui về chuyện con cái.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận quý nhân của người tuổi Ngọ rất vượng phát. Do đó, bạn luôn gặp may mắn trong mọi mặt của cuộc sống từ công việc, thu nhập, tình cảm và sức khỏe. Đồng thời, được quý nhân dẫn đường chỉ lối, bạn tạo nên nhiều đột phá, nhanh chóng có được cơ hội để mở rộng, phát triển sự nghiệp, tạo tiền đề vững chắc cho sự thăng tiến trong tương lai. 

Mối quan hệ yêu đương của con giáp này đang trong giai đoạn hạnh phúc vì tình yêu chớm nở. Đặc biệt, nếu bạn đang độc thân, hãy giữ cá tính riêng, điều này sẽ cực kỳ thu hút những người có cùng tần số với bạn và mang đến cho bạn những trải nghiệm tuyệt vời. 

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi được dự đoán có con đường công danh rộng mở. Những dự án đầu tư bắt đầu ăn nên làm ra, cho thấy tầm nhìn xa trông rộng của bạn. Ngoài ra, bạn bè cũng mang đến cho bạn nhiều cơ hội phát triển, bạn cần biết cân nhắc và đưa ra lựa chọn phù hợp với bản thân.

Chuyện tình cảm của người tuổi Hợi có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy rất hài hòa, thậm chí hai bạn là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ. Dù công việc có bận rộn hay gặp phải những điều không như ý ngoài xã hội, bạn cũng luôn cảm thấy thoải mái khi về đến nhà.

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' đầy nhà đầy cửa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 21/8/2026, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' đầy nhà đầy cửa

3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', vận may ập đến, tiền tài 'lũ lượt kéo về' đầy nhà đầy cửa.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 1 giờ 2 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 2 giờ 2 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 3 giờ 2 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 4 giờ 2 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 5 giờ 2 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 6 giờ 2 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 17/9/2026, 3 con giáp được Thần tài thiên vị, phước báo vô biên, cuộc sống thăng hoa viên mãn không ai sánh bằng

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Đúng hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', dễ đổi đời nhờ trúng số độc đắc, no nê tài lộc hưởng đến cuối đời

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải