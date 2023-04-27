Chúng ta liên tục được nhắc nhở về những lợi ích của việc giữ nước, nhưng uống đủ nước có thể rất khó, ngay cả khi bạn đã tìm thấy một chai nước yêu thích. Nhưng uống quá nhiều nước có hại cho bạn không? Và làm thế nào để biết nếu bạn đã uống quá nhiều nước? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây, hãy cùng khám phá ngay 4 dấu hiệu cho thấy bạn đang uống quá nhiều nước nhé!

Cụ thể, uống quá nhiều nước có thể dẫn đến một tình trạng gọi là hạ natri máu, là sự sụt giảm nguy hiểm nồng độ natri trong máu. Trong đó, natri là một chất điện phân quan trọng đóng vai trò là người bảo vệ giao thông của cơ thể, điều chỉnh nơi nước được phân phối khắp cơ thể và lượng nước được đưa đến bàng quang. Mặc dù tình trạng say nước tương đối hiếm gặp, nhưng nó có thể xảy ra nếu bạn uống nhiều hơn lượng nước mà cơ thể có thể bài tiết.

Thừa nước có thể gây ra các triệu chứng từ nhẹ và hơi khó chịu đến đe dọa tính mạng của bạn. Tin tốt là mặc dù uống thêm một vài cốc nước ngoài lượng nước thông thường có thể khiến số lần chạy vào nhà tắm của bạn tăng lên, nhưng tình trạng thừa nước nhẹ này sẽ không khiến bạn gặp nguy hiểm nghiêm trọng gì. Thay vào đó, những nguy cơ đe dọa đến tính mạng nằm ở việc uống quá nhiều nước, đặc biệt khi kết hợp với việc mất các chất điện giải quan trọng.

Những dấu hiệu cho thấy bạn đang uống quá nhiều nước

Nước tiểu có màu khá trong

Màu nước tiểu và tần suất bạn chạy vào phòng tắm có thể là một dấu hiệu tốt cho thấy tình trạng uống dư nước của bạn. Theo đó, màu nước tiểu thường dao động từ nhạt, gần như trong đến vàng nhạt, nhờ sự kết hợp của sắc tố urochrom và lượng nước bạn uống.

Nếu nước tiểu của bạn trong hơn thường xuyên, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang uống quá nhiều nước trong thời gian ngắn hoặc nói chung là bạn đang uống hơi nhiều nước. Tuy nhiên, một số chất bổ sung trong chế độ ăn uống có thể khiến nước tiểu của bạn sẫm màu hơn, vì vậy theo dõi màu nước tiểu có thể không phải lúc nào cũng là cách tốt nhất trong trường hợp này.

Bạn đi tiểu thường xuyên

Uống quá nhiều nước sẽ dẫn đến việc đi vệ sinh thường xuyên hơn!

Đi vệ sinh nhiều hơn bình thường? Nó có thể có nghĩa là bạn đang uống quá nhiều nước. Tuy nhiên, tiêu thụ caffein và rượu cũng có thể gây ra đi tiểu thường xuyên hơn. Trung bình, một người đi tiểu từ 6 đến 8 lần một ngày, mặc dù đi tiểu tới 10 lần một ngày là mức bình thường đối với những người uống nước nhiều. Tuy nhiên, nếu tần suất đi vệ sinh tăng cao ảnh hưởng đến công việc hoặc các hoạt động hàng ngày, bạn có thể cân nhắc cắt giảm lượng chất lỏng.

Bạn cảm thấy đầy hơi hoặc buồn nôn

Thận có những hạn chế về lượng nước mà chúng có thể bài tiết tại một thời điểm, tối đa là 800 đến 1.000 ml mỗi giờ. Bất cứ thứ gì vượt quá số lượng đó về cơ bản sẽ làm cơ thể bị úng nước. Và khi cơ thể không thể tự loại bỏ lượng nước dư thừa, các tế bào sẽ phồng lên để chứa lượng nước đó.Kết quả là bạn có thể cảm thấy đầy hơi cho đến khi bạn giảm lượng nước uống vào để thận có thể bắt kịp.

Bên cạnh đó, bụng đầy nước cũng khiến nhiều người cảm thấy hơi buồn nôn, nếu việc nghĩ đến việc uống nhiều nước hơn khiến bạn cảm thấy hơi khó chịu ở dạ dày, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần giảm lượng nước trong cơ thể.

Bạn bị đau nhức đầu

Nồng độ natri giảm nhẹ khi cơ thể bị úng nước, khiến các tế bào sưng lên. Vì não được bao bọc trong hộp sọ nên hầu như không có chỗ cho các tế bào mở rộng. Điều này tạo ra áp lực và gây đau đầu. Không có dữ liệu chính xác về mức độ natri trong máu gây ra những triệu chứng ban đầu này - nó có thể khác nhau ở mỗi người. May mắn thay, đối với người bình thường, uống quá nhiều nước thường không dẫn đến điều gì khác hơn là tăng số lần đi vệ sinh.

Bạn nên uống bao nhiêu nước mỗi ngày?

Nhu cầu bổ sung nước còn dựa vào nhiều yếu tố theo từng ngày!

Tính toán nhu cầu chất lỏng của bạn không phải là một môn khoa học chính xác. Viện Y học khuyến nghị tiêu thụ khoảng 3,7 lít (15 đến 16 cốc) nước mỗi ngày đối với nam giới và 2,7 lít (11 đến 12 cốc) đối với nữ giới để đủ nước. Nhưng trước khi bạn bắt đầu uống cạn một số ly nước nhất định, hãy biết rằng nhu cầu bổ sung nước dao động hàng ngày dựa trên thời tiết, chế độ ăn uống cung cấp đủ nước cho bạn như thế nào, mức độ năng động của bạn và các loại đồ uống khác mà bạn nhâm nhi.

Một trong những cách dễ dàng nhất để tinh chỉnh thói quen uống nước của bạn là ngừng xem nó như một phương pháp tập trung vào nước và thay vào đó hãy chuyển trọng tâm của bạn sang bổ sung toàn bộ chất lỏng. Theo đó, chất lỏng không chỉ đến từ nước mà còn từ bất kỳ loại đồ uống nào bạn uống và nhiều loại thực phẩm khác.

Theo Viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, khoảng 20% lượng chất lỏng hàng ngày thường đến từ thực phẩm và phần còn lại là từ đồ uống. Nếu súp, trái cây, rau củ và sinh tố là một phần thường xuyên trong chế độ ăn uống của bạn, thì bạn có thể không cần bổ sung quá thường xuyên nước lọc cho cơ thể. Còn vào những ngày bạn ăn nhiều thức ăn mặn (như ramen, bữa tối đông lạnh, thức ăn nhanh và khoai tây chiên), uống nhiều nước hơn sẽ giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng.

Tóm lại, mặc dù hầu hết mọi người không gặp phải tình trạng thừa nước nghiêm trọng, nhưng đôi khi bạn có thể cảm thấy các triệu chứng nhẹ khi uống nhiều nước hơn mức cần thiết một chút. Điều quan trọng là phải lắng nghe cơ thể của bạn để biết những dấu hiệu tinh tế đó để bạn có thể điều chỉnh quá trình cấp nước của mình mỗi ngày. Hy vọng những thông tin về 4 dấu hiệu cho thấy bạn đang uống quá nhiều nước ở trên đây sẽ hữu ích tới các chị em nhé!