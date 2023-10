6 dấu hiệu cho thấy có thể bạn đang ăn quá nhiều muối!

Vì natri đóng một vai trò quan trọng trong việc cân bằng chất lỏng nên nếu dùng quá nhiều natri có thể khiến cơ thể bạn giữ nước. Một nghiên cứu từ Đại học Johns Hopkins cho thấy chế độ ăn nhiều natri (tiêu thụ hơn 2.300 mg mỗi ngày) làm tăng 27% chứng đầy hơi so với chế độ ăn ít natri.

Táo bón

Đầy hơi thường đi kèm với táo bón và ăn quá nhiều muối có thể là thủ phạm. Khi bạn ăn quá nhiều muối, lượng nước trong ruột và phân có thể di chuyển đến các bộ phận khác của cơ thể để đạt được sự cân bằng chất lỏng.

Bổ sung đầy đủ các loại thực phẩm giàu chất xơ, giàu nước như dưa hấu, đậu và táo có thể giúp khôi phục lại sự cân bằng nước của cơ thể và giúp mọi thứ hoạt động. Giảm lượng thức ăn chế biến sẵn của bạn cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn, bởi thức ăn giàu chất béo và đường cũng góp phần gây táo bón và hiếm khi có bất kỳ chất xơ nào.

Thường xuyên bị đau đầu

Sự mất cân bằng chất lỏng trong cơ thể do dư thừa muối sẽ làm tăng tuần suất đau đầu!

Toàn bộ sự mất cân bằng chất lỏng này có thể thực sự tàn phá chất lượng cuộc sống của bạn. Một nghiên cứu thứ hai của Johns Hopkins (phối hợp với Đại học Oxford và Đại học Sydney) cho thấy việc giảm lượng natri xuống không quá 2.300 mg mỗi ngày — và tăng lượng trái cây, rau và sữa ít chất béo — có thể làm giảm đáng kể tần suất nhức đầu của một người.

Mất nước là một dấu hiệu chính của chứng đau đầu, và ngay cả khi bạn cảm thấy mình đã uống đủ nước, thì việc hấp thụ quá nhiều natri có thể khiến cân bằng chất lỏng của bạn bị mất cân đối. Hãy đảm bảo ăn ít nhất năm loại trái cây và rau mỗi ngày và lựa chọn nhiều thực phẩm nguyên chất hơn trong chế độ ăn uống của bạn để giúp bạn tránh bị đau đầu.

Luôn cảm thấy khát nước

Luôn khát nước là dấu hiệu báo rằng cơ thể bạn đang được tiêu thụ nhiều natri!

Nếu bạn tiêu thụ nhiều natri, cơ thể bạn sẽ báo hiệu rằng nó cần nhiều nước hơn để giúp cân bằng mọi thứ. Điều này có nghĩa là bạn có thể cảm thấy khát nước. Đó là một chuyện nhỏ nếu bạn cảm thấy không thể làm dịu cơn khát của mình sau một ngày phơi nắng hoặc ăn nhiều đồ mặn, nhưng nó có thể trở thành vấn đề nếu cảm giác này tiếp tục trong thời gian dài.

Tăng natri máu xảy ra khi có lượng natri dư thừa trong máu. Nguyên nhân có thể là do không uống đủ nước thường xuyên, dẫn đến mất nước. Các triệu chứng bao gồm nhầm lẫn, co giật cơ và thậm chí co giật. Nếu bạn gặp phải bất kỳ triệu chứng nào trong số này hoặc cảm thấy rất mất nước, bạn nên liên hệ với bác sĩ càng sớm càng tốt.

Bạn bị cao huyết áp

Lượng natri được nạp quá mức có liên quan đến huyết áp cao của bạn!

Hầu hết chúng ta có thể biết rằng lượng natri nạp vào quá mức có liên quan đến huyết áp cao và có thể đáng để theo dõi mức tiêu thụ của bạn nếu bạn có mức huyết áp cao. Natri hoạt động giống như một thỏi nam châm hút nước trong cơ thể chúng ta và có thể hút chất lỏng dư thừa vào máu nếu có bất kỳ sự mất cân bằng nào. Điều này có thể làm hỏng lớp niêm mạc mạch máu của chúng ta theo thời gian, tạo ra các cục máu đông và có thể khiến chúng ta có nguy cơ bị đột quỵ hoặc đau tim cao hơn.

Thực phẩm chứa nhiều natri cũng thường chứa nhiều chất béo bão hòa — và cả hai đều khiến bạn có nguy cơ bị suy tim. Đẩy mạnh trò chơi chất xơ đó, cố gắng nấu nhiều bữa ăn hơn ở nhà và ăn những loại trái cây và rau để giữ lượng natri đó ở mức lành mạnh hơn.

Bạn đang bị viêm loét dạ dày

Một nghiên cứu năm 2017 từ Đại học Arkanasas đã tìm thấy mối liên hệ giữa việc tuân theo chế độ ăn nhiều muối và viêm dạ dày, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày. Mặc dù nghiên cứu này được thực hiện trên chuột nhảy và cần nhiều nghiên cứu hơn để hỗ trợ những phát hiện này, nhưng nó ủng hộ ý kiến ​​cho rằng lượng muối dư thừa có thể dẫn đến loét dạ dày và khiến một người có nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày.

Nếu bạn đang gặp phải 1 trong bất kỳ những dấu hiệu này, thì hãy cân nhắc đến việc tham khảo ý kiến bác sĩ và điều chỉnh một chế độ ăn uống khoa học nhất nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc của Phụ nữ và Gia đình!