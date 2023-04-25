Sữa có tốt cho bạn không? Tác dụng hai mặt của việc uống sữa!

Sữa bò là một loại đồ uống vô cùng quen thuộc hàng ngày, mặc dù loại đồ uống này đã được chứng minh là có nhiều lợi ích cho sức khỏe , nhưng nhiều người vẫn lo lắng khi uống loại đồ uống này và đặt ra câu hỏi “Sữa có tốt cho sức khỏe không”? Vậy câu trả lời chính xác nhất là gì? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay những tác dụng của việc uống sữa ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bên cạnh đó, theo một báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrients gần đây, các nhà nghiên cứu gợi ý rằng mọi người vẫn nên tiếp tục duy trì thói quen uống sữa, vì thức uống này có thể giúp họ duy trì khối lượng xương và ngăn ngừa loãng xương - đây là vấn đề phổ biến mà mọi người có thể gặp phải khi có tuổi.

Uống nhiều sữa liệu có giúp xương chắc khỏe hơn như các quảng cáo vẫn nói? Theo Manaker, sữa thực sự có chứa các chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe của xương như canxi, magie và kẽm, từ đó giúp thúc đẩy xương chắc khỏe nhất có thể.

Bên cạnh đó, một báo cáo khác từ năm 2022 nói rằng sự kết hợp giữa canxi và protein trong sữa là rất quan trọng để có xương khỏe mạnh, đặc biệt là với trẻ em, người lớn tuổi và cả những người theo chế độ ăn chay.

Nhận được một lượng protein lớn

Các sản phẩm từ sữa có thể là nguồn cung cấp protein chất lượng cao tuyệt vời, nhưng nhiều người tránh xa các loại thực phẩm và đồ uống này vì hàm lượng chất béo cao hơn. Tuy nhiên, nếu tránh uống sữa, bạn đang bỏ lỡ một cách dễ dàng để tăng cường protein.

Ví dụ, một cốc sữa nguyên chất tiêu chuẩn sẽ cung cấp cho bạn khoảng 8 gam protein chất lượng. Ngược lại, nếu bạn chọn loại không sữa như sữa hạnh nhân, thì trung bình bạn chỉ có thể nhận được khoảng 1 gam.

Hỗ trợ tăng khả năng miễn dịch

Sữa giàu kẽm và vitamin A, rất tốt cho thị lực và hệ thống miễn dịch!

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sữa cũng có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn nhờ vào thành phần có chứa các chất dinh dưỡng như kẽm và vitamin A.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng vitamin A rất quan trọng đối với cả sức khỏe miễn dịch và thị lực của bạn, đó là lý do tại sao việc bắt đầu bổ sung đủ vi chất dinh dưỡng này từ khi còn nhỏ là điều đặc biệt quan trọng đối với trẻ em. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng cho thấy rằng kẽm rất hữu ích trong việc miễn dịch và một số báo cáo đặc biệt nói rằng nó có thể là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản cần thiết cho sức khỏe miễn dịch. Bởi vậy, có thể khẳng định sữa giúp hỗ trợ đặc biệt cho chức năng miễn dịch ở ruột và đường hô hấp.

Nhận thêm một số vitamin B

Chỉ cần uống một ly sữa là đã có thể giúp cơ thể bạn tăng cường được thêm nhiều loại vitamin B hữu ích rồi. Trong đó, nổi bật nhất là vitamin B12 - loại vitamin có thể giúp mang lại lợi ích cho các tế bào thần kinh và mạch máu của bạn.

Đồng thời, thành phần của sữa còn chứa nhiều loại vitamin khác như: vitamin B3, B7, B9,...giúp bổ sung vào các giá trị dinh dưỡng hàng ngày mà cơ thể bạn cần.

Hai tác dụng phụ tiềm ẩn của việc uống sữa

Tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa hơn

Sữa có nguồn gốc từ động vật thì có nhiều chất béo bão hòa hơn là các loại sữa từ hạt!

Mặc dù có một số lợi ích đến từ việc uống sữa, nhưng có một số điều bạn có thể muốn cân nhắc—điều đầu tiên là bạn có thể tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa hơn so với khi bạn uống một loại sữa thay thế.

Một cốc sữa nguyên chất có khoảng 4,5 gam chất béo bão hòa. Tuy có một chút chất béo bão hòa thì không có hại, nhưng chế độ ăn nhiều chất béo này có thể góp phần làm tăng lượng cholesterol và tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Tuy vậy, điều này chắc chắn không có nghĩa là bạn nên từ bỏ sữa hoàn toàn, đặc biệt là vì nhiều lợi ích của nó. Nhưng vì Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị chỉ nên tiêu thụ 13 gam chất béo bão hòa mỗi ngày (hoặc 5-6% lượng calo hàng ngày của bạn) để có một trái tim khỏe mạnh, nên điều quan trọng là bạn cần phải theo dõi lượng sữa mà bạn uống.

Bạn có thể không dung nạp đường sữa

Khi câu hỏi "sữa có tốt cho bạn không?" phát sinh, câu trả lời sẽ khác nhau đối với những người không dung nạp đường sữa. Nếu bác sĩ xác nhận rằng bạn không dung nạp đường sữa, điều đó có nghĩa là bạn có thể cần phải bỏ sữa.

Cụ thể, theo Mayo Clinic, không dung nạp đường sữa có nghĩa là cơ thể bạn không thể xử lý được đường có trong sữa và các sản phẩm từ sữa khác, điều này có thể dẫn đến đau bụng, đầy hơi, táo bón, tiêu chảy hoặc các khó chịu khác liên quan đến đường ruột. Vấn đề này thường nhẹ và không có bất kỳ ảnh hưởng lâu dài thực sự nào, nhưng điều đó có nghĩa là uống sữa rất có thể sẽ mang lại cho bạn một số tác dụng phụ.

Bạn có thể gặp các vấn đề về tiêu hóa nếu cơ thể không thể dung nạp được đường từ sữa!

Tóm lại, từ những gì nghiên cứu cho thấy, có thể nói rằng đối với hầu hết mọi người, tiêu thụ một lượng nhỏ sữa đều đặn có thể là một lựa chọn cực kỳ lành mạnh cho cơ thể của bạn—đặc biệt là đối với trẻ em và người lớn tuổi có thể cần nhiều canxi và protein cho xương của họ.

Miễn là bạn tiêu thụ ở mức độ vừa phải và theo dõi lượng chất béo bão hòa mà bạn đang tiêu thụ, đồng thời tìm kiếm các dấu hiệu tiềm ẩn mà bạn có thể không dung nạp, thì sữa có thể là một lựa chọn hoàn toàn lành mạnh. Hy vọng những thông tin trên đã phần nào giúp chị em có câu trả lời cho câu hỏi “sữa có tốt cho bạn không?” rồi nhé!