Người bị tiểu đường có uống được bia không?

Sức khỏe 25/04/2023 11:45

Điều cần thiết là phải biết cách uống an toàn để giữ cho lượng đường trong máu của bạn ở mức lành mạnh và tránh các biến chứng.

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Nhiều người tin rằng sống chung với bệnh tiểu đường có nghĩa là từ chối hoàn toàn một số loại thực phẩm và đồ uống. Tuy nhiên, nếu bạn đang tự hỏi liệu người tiểu đường có uống  bia được không, thì câu trả lời là có—nhưng điều quan trọng là phải biết cách làm như vậy một cách an toàn. Cụ thể thế nào, hãy cùng đi vào chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Những giá trị dinh dưỡng có trong bia

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 Bia là thức uống cho mọi dịp trong năm!

Bia là thức uống quanh năm, nó thậm chí có thể được sử dụng trong nhiều công thức nấu ăn khác nhau để tạo ra hương vị đặc biệt. Trung bình, một lon bia 12 có chứa:

  • Calo: 150
  • Carbohydrate: 13 gram
  • Rượu: 14 gam
  • Chất đạm: 2 gam

Điều thú vị là bia cũng chứa một lượng rất nhỏ vitamin và khoáng chất như vitamin B, canxi, magie và phốt pho. Vì nó có gần một khẩu phần carb (15 gram carbs = một lựa chọn carb cho mục đích đếm lượng carb), bia có thể ảnh hưởng đáng kể đến lượng đường trong máu và phải được uống với lượng phù hợp.

Bia ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn như thế nào?

Khi bạn sống chung với bệnh tiểu đường, cơ thể bạn gặp khó khăn trong việc đưa đường vào máu để các tế bào trong cơ thể sử dụng. Điều này có thể dẫn đến việc máu của bạn có quá nhiều đường, một trạng thái được gọi là tăng đường huyết, có thể làm hỏng các cơ quan và mô cơ thể. Khi những người không bị tiểu đường tiêu thụ đường, nó sẽ được cơ thể hấp thụ và sử dụng nhanh chóng. Tuyến tụy của họ tiết ra insulin để giúp đường đi vào các tế bào của cơ thể, nơi nó được sử dụng để tạo năng lượng.

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 Bia chứa một lượng carbohydrate đáng kể, có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu!

Trong khi đó, bia là một nguồn carbohydrate đáng kể, vì vậy nó có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Tùy thuộc vào loại, nó cũng có thể chứa nhiều calo, vì vậy uống bia có thể góp phần tăng cân theo thời gian. Một số loại bia cũng có thể có nồng độ cồn cao hơn. Ngoài ra, theo ADA, vì gan ưu tiên loại bỏ rượu khỏi cơ thể nên uống rượu có thể làm chậm quá trình chuyển hóa carb, có khả năng dẫn đến lượng đường trong máu thấp (hạ đường huyết). Các triệu chứng của lượng đường trong máu thấp thường có thể tương tự như bị ảnh hưởng bởi rượu. Những triệu chứng này bao gồm:

  • Cảm thấy chóng mặt hoặc lâng lâng
  • Lú lẫn
  • Buồn ngủ
  • Mất ý thức trong những trường hợp nghiêm trọng hơn

Có thể nói, uống bất kỳ loại rượu nào khi dùng thuốc trị tiểu đường cũng có thể làm trầm trọng thêm tác dụng này. Vì vậy, điều cần thiết là phải lưu ý khi tiêu thụ đồ uống có cồn như bia khi bạn bị tiểu đường.

Bạn có thể uống bia nếu bạn bị tiểu đường?

Vâng, bạn thường có thể uống bia một cách an toàn nếu bạn bị tiểu đường, nhưng không phải là không có rủi ro. Uống bất kỳ loại rượu nào cũng có thể ảnh hưởng đến lượng đường trong máu của bạn, vì vậy bạn cần hạn chế lượng tiêu thụ ở mức an toàn cho mình bằng cách biết giới hạn của chính mình.

Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2020-2025 khuyến nghị phụ nữ nên  hạn chế uống rượu hàng ngày ở mức một ly mỗi ngày và nam giới hạn chế uống hai ly mỗi ngày. Trong trường hợp bia, một lon 12 ounce được coi là một lần uống. Nếu bạn tuân thủ các nguyên tắc này, uống rượu nói chung là sẽ an toàn khi sống chung với bệnh tiểu đường.

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 Người bị tiểu đường có thể uống bia, nhưng cần lưu ý về mức tiêu thụ!

Bên cạnh đó, các nghiên cứu cho thấy rằng tiêu thụ quá nhiều đồ uống có cồn dưới bất kỳ hình thức nào đều làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim, bệnh gan và bệnh thận. Khi bạn đã sống chung với một tình trạng mãn tính, bạn nên tính đến điều này và nghiêm túc thực hiện các khuyến nghị hiện tại là uống vừa phải. Và nếu bạn đang dùng thuốc điều trị bệnh tiểu đường hoặc bất kỳ tình trạng sức khỏe nào khác, điều quan trọng là phải thảo luận với bác sĩ điều trị của bạn về bất kỳ tác động nào có thể xảy ra khi trộn lẫn rượu và thuốc.

Nếu bạn định uống rượu, bạn nên uống nó cùng với thức ăn. Điều này sẽ tốt hơn cho lượng đường trong máu của bạn so với việc uống khi bụng đói. Đồng thời, hãy chắc chắn để giữ đủ nước cho cơ thể bằng cách bổ sung nước trong quá trình uống bia nhé.

Tóm lại, những người mắc bệnh tiểu đường phải đặc biệt cẩn thận với những gì họ tiêu thụ, và rượu cũng không phải là ngoại lệ. Nhiều người có quan niệm rằng đồ uống có cồn như bia là không nên dùng khi mắc bệnh tiểu đường, nhưng điều này không nhất thiết phải như vậy. Mặc dù lý tưởng nhất là nên tránh hoặc chỉ thỉnh thoảng uống rượu, nhưng bạn có thể uống rượu thường xuyên khi bị tiểu đường miễn là bạn uống có chừng mực. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới bạn nhé!

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Kem chắc chắn có thể là một phần trong chế độ ăn kiêng nếu bạn bị tiểu đường nếu bạn biết cách cân nhắc một vài điều dưới đây.

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