Kem là một món tráng miệng ngon lành mà nhiều người thích thưởng thức sau bữa ăn, nhưng nếu bạn bị tiểu đường, bạn có thể tự hỏi liệu mình có nên tránh xa món tráng miệng ngọt mát này không. Bởi những người mắc bệnh tiểu đường nên hạn chế đồ ngọt như kem để giúp giữ lượng đường trong máu ở mức khỏe mạnh. Nhưng việc cắt bỏ tất cả đồ ngọt thường dường như là không khả thi. Vậy câu trả lời cho câu hỏi “ người bị bệnh tiểu đường có ăn kem được không? ” là như nào? Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

Những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 trở nên "kháng" với tác dụng của insulin. Theo thời gian, lượng đường trong máu cao có thể gây hại cho cơ thể. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh, các biến chứng liên quan đến tiểu đường bao gồm bệnh tim, tổn thương thần kinh, bệnh thận và các vấn đề về thị lực.

Ăn thực phẩm giàu carbohydrate, như kem, có thể là một thách thức đối với những người mắc bệnh tiểu đường vì những thực phẩm này có thể khiến lượng đường trong máu tăng đột biến. Carbs được phân hủy thành glucose hoặc đường trong cơ thể bạn và thông thường hormone insulin giữ cho lượng đường trong máu ở mức ổn định.

Người bị bệnh tiểu đường có được ăn kem không?

Người bị tiểu đường cẩn lưu ý về loại kem và lượng kem tiêu thụ!

Ăn quá nhiều carbs đơn giản và quá nhiều đường bổ sung thì không tốt cho sức khỏe của bất kỳ ai. Và điều đặc biệt quan trọng đối với những người mắc bệnh tiểu đường là tập trung vào việc ăn carbohydrate phức hợp bao gồm hàm lượng chất xơ, vitamin và khoáng chất cao hơn. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn có thể thưởng thức các loại thực phẩm có thêm đường đơn giản, chẳng hạn như kem, nhưng việc lựa chọn chúng một cách cẩn thận có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu.

Kem chắc chắn có thể được đưa vào chế độ ăn uống lành mạnh, kể cả đối với người mắc bệnh tiểu đường, bằng cách kiểm soát tốt khẩu phần ăn và đưa ra lựa chọn thông minh về loại kem mà bạn tiêu thụ.

Lời khuyên để đưa kem vào chế độ ăn uống lành mạnh phù hợp với bệnh tiểu đường

Nếu bạn đã được chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường, bạn cần tập trung vào các loại thực phẩm ít carb và ít đường bổ sung, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải từ bỏ kem. Dưới đây là một số lời khuyên được chuyên gia dinh dưỡng phê duyệt để đưa kem vào chế độ ăn uống phù hợp với bệnh tiểu đường:

- Chọn một loại kem có ít đường và carbs bổ sung hơn: vì những thứ này ảnh hưởng đến lượng đường trong máu. Mặc dù những chất làm ngọt thay thế này sẽ không làm tăng lượng đường trong máu của bạn như đường thông thường, nhưng chúng có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa ở một số người. Đồng thời, hãy hạn chế các hương vị kem có thêm đường, chẳng hạn như caramel và kẹo dẻo.

Hãy kết hợp kem với các loại thực phẩm chứa protein, ví dụ như các loại hạt!

- Kết hợp kem của bạn với protein: Mặc dù kem có chứa một số protein, nhưng việc tăng hàm lượng protein sẽ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường của bạn. Cho dù đây là một phần của bữa ăn chính hay bữa ăn nhẹ giàu protein, lượng đường trong máu sẽ ổn định hơn nếu kem được ăn cùng với các thực phẩm khác có chứa protein và chất xơ, thay vì chỉ ăn kem một mình. Trong đó, các loại hạt là lựa chọn tốt nhất để kết hợp.

- Hãy chỉ thưởng thức 1 khẩu phần: Múc một phần kem, thường là ½ cốc vào một cái bát nhỏ thay vì để nguyên trong hộp lớn và ăn vô tội vạ.

Hãy chú ý về lượng kem bạn ăn mỗi lần nhé!

- Để ý về mức carb tiêu thụ: Hãy ăn ít carbs hơn vào bữa tối nếu sau đó bạn sẽ thưởng thức kem. Khi ăn nó như một phần của bữa ăn, hãy nhớ tính đến hàm lượng carbohydrate trong kem để giữ tổng số bữa ăn của bạn ở mức khuyến nghị.

- Hãy tự làm kem cho mình: Nếu bạn thích nấu ăn và nướng bánh, các chuyên gia khuyên bạn nên tự làm kem ít đường tại nhà, cách này sẽ giúp bạn có thể kiểm soát nguồn đường hoặc chất làm ngọt được thêm vào.

Tóm lại, mặc dù có một số điều cần lưu ý, nhưng kem có thể được đưa vào chế độ ăn uống lành mạnh ngay cả khi bạn bị tiểu đường. Tốt nhất là bạn nên ăn kem với lượng vừa phải và chọn loại kem có ít chất béo bão hòa, ít carbs và không hoặc ít đường bổ sung. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây đã phần nào giúp các chị em độc giả trả lời được câu hỏi “Người bị bệnh tiểu đường có được ăn kem không?” rồi nhé!