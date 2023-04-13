Chuối là loại trái cây thơm ngon, đa năng, dễ tiêu hóa và được quảng cáo là có nhiều lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như bảo vệ chống lại stress oxy hóa và bệnh mãn tính do hàm lượng chất xơ và chất chống oxy hóa cao. Với kết cấu mềm và vị ngọt, chuối đã trở thành một lựa chọn lành mạnh cho hầu hết mọi người - bao gồm cả trẻ sơ sinh và người lớn tuổi, những người có thể phải vật lộn với việc nhai và nuốt những thức ăn cứng hơn, cũng như vận động viên và những người năng động, những người cần nguồn năng lượng nhanh chóng khi di chuyển.

Nhưng chuối có an toàn để ăn đối với những người mắc bệnh tiểu đường? Liệu loại trái cây này có ảnh hưởng đến lượng đường trong máu hay mang đến lợi ích gì cho người mắc bệnh tiểu đường không? Câu trả lời chi tiết sẽ có ở ngay bài viết dưới đây. Hãy cùng đi vào khám phá ngay thôi nào!

105 calo

1g chất đạm

0g chất béo

27g carbohydrate

3 gam chất xơ (11% giá trị hàng ngày (DV))

422 miligam kali (9% DV)

10 miligam vitamin C (11% DV)

0,4 miligam vitamin B6 (24% DV)

Chuối được biết đến nhiều nhất với hàm lượng kali này nhưng chúng cũng chứa nhiều chất xơ, vitamin C và vitamin B6. Kali đóng một vai trò trong việc duy trì sự cân bằng chất lỏng trong cơ thể và điều hòa huyết áp. Chất xơ và vitamin C được đánh giá cao về tác động đối với sức khỏe tiêu hóa, tim và miễn dịch. Còn vitamin B6 thì hỗ trợ trong hàng trăm phản ứng enzyme và chuyển hóa protein.

Chuối ảnh hưởng như thế nào đến lượng đường trong máu của bạn?

Những người mắc bệnh tiểu đường phải cẩn thận khi ăn thực phẩm giàu carbohydrate. Đó là bởi vì tinh bột làm tăng lượng đường trong máu của bạn nhiều hơn bất kỳ chất dinh dưỡng nào khác, có nghĩa là loại tinh bột bạn ăn có thể ảnh hưởng đáng kể đến việc quản lý lượng đường trong máu.

Ở những người không bị tiểu đường, tuyến tụy của họ giải phóng insulin vào máu khi lượng đường trong máu tăng đột biến. Sau đó, insulin di chuyển đường ra khỏi máu và vào tế bào, nơi đường được sử dụng làm năng lượng hoặc được lưu trữ để sử dụng sau này. Tuy nhiên, những người mắc bệnh tiểu đường hoặc không sản xuất đủ insulin để vận chuyển đường ra khỏi máu hoặc cơ thể họ không thể sử dụng insulin như bình thường, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh.

Chuối chứa chất xơ và tinh bột kháng, làm chậm quá trình tiêu hóa và giải phóng đường vào máu!

Vì chuối có chứa đường nên chúng có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao hơn các loại thực phẩm khác. Theo FoodData Central, một quả chuối vừa chứa khoảng 27 gam carbs và 14 gam đường. Tuy nhiên, giống như hầu hết các nguồn thực phẩm chứa nhiều đường khác, chuối có chứa chất xơ (khoảng 3 gam cho mỗi quả chuối vừa). Chất xơ là một chất dinh dưỡng năng lượng có nhiều lợi ích cho sức khỏe. Về bệnh tiểu đường, chất xơ làm giảm lượng đường trong máu. Nó tăng cường khả năng điều chỉnh lượng đường trong máu của cơ thể bạn bằng cách làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ carbs.

Theo Kelsey Lorencz, chuyên gia và cố vấn dinh dưỡng tại Zen Master Wellness cho biết là chuối rất tốt nếu bạn bị tiểu đường. Cụ thể, các carbs có trong chuối được phân hủy thành glucose, đi vào máu trước khi chuyển đến các tế bào để tạo năng lượng. Ăn một quả chuối sẽ khiến lượng đường trong máu tăng lên, nhưng tùy thuộc vào lượng bạn ăn, những gì bạn kết hợp với nó và độ chín, đó không nhất thiết là một điều xấu.

Lợi ích của việc ăn chuối với những người bị bệnh tiểu đường

Mặc dù những người mắc bệnh tiểu đường cần điều chỉnh lượng carb nạp vào, nhưng họ vẫn cần tiêu thụ carb lành mạnh để tạo năng lượng. Trong khi đó, chuối là nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C, kali, vitamin B6 và mangan,.. vô cùng dồi dào, có thể mang lại một số lợi ích sức khỏe cho những người mắc bệnh tiểu đường.

Cải thiện độ nhạy insulin

Chuối xanh chứa nhiều tinh bột kháng, giúp cải thiện độ nhạy insulin!

Chuối xanh (hoặc chưa chín) chứa ít đường và nhiều tinh bột kháng hơn chuối chín. Theo một đánh giá năm 2019 được công bố trên tạp chí Đánh giá phê bình về Khoa học Thực phẩm và Dinh dưỡng, tinh bột kháng là một loại carbohydrate không thể tiêu hóa được trong ruột non của bạn và có nhiều lợi ích cho sức khỏe, chẳng hạn như cải thiện tiêu hóa, giảm cholesterol và cải thiện sức khỏe đường ruột. Đặc biệt, tinh bột kháng giúp cải thiện độ nhạy insulin ở những người mắc hội chứng chuyển hóa, bao gồm cả bệnh tiểu đường.

Điều chỉnh lượng đường trong máu

Theo một đánh giá năm 2019 được công bố trên tạp chí Nutrients, tinh bột kháng có trong chuối xanh có chức năng tương tự như chất xơ - làm chậm quá trình tiêu hóa carb và ngăn ngừa lượng đường trong máu tăng vọt. Ngoài ra, tinh bột kháng có thể hỗ trợ vi khuẩn đường ruột của bạn, từ đó có thể cải thiện chức năng insulin và giúp những người mắc bệnh tiểu đường kiểm soát lượng đường trong máu tốt hơn.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Khi nói đến bệnh tiểu đường, chăm sóc tốt cho trái tim của bạn là rất quan trọng. Theo Viện Y tế Quốc gia, những người mắc bệnh tiểu đường có nhiều khả năng mắc bệnh tim và có các yếu tố nguy cơ dẫn đến đau tim và đột quỵ, bao gồm huyết áp cao và cholesterol cao. May mắn thay, các vitamin và khoáng chất có trong chuối có đặc tính bảo vệ tim.

Ví dụ, chuối là một nguồn cung cấp kali tuyệt vời, một chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động bình thường của tim. Việc tăng lượng kali có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và huyết áp cao. Ngoài ra, chuối là nguồn cung cấp magie dồi dào, có liên quan đến việc hạ huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Lời khuyên để bao gồm chuối trong chế độ ăn uống lành mạnh cho bệnh tiểu đường

Hãy kết hợp chuối với thực phẩm nhiều đạm và chất béo!

Nếu bạn bị tiểu đường, những lời khuyên sau đây có thể giúp bạn thưởng thức chuối trong khi vẫn kiểm soát được lượng đường trong máu:

- Nên kết hợp chuối với các thực phẩm chứa nhiều chất đạm và chất béo để làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường của cơ thể. Ví dụ: thêm một quả chuối vào sinh tố có chứa hạt chia hoặc hạt lanh, hoặc ăn một nắm hạt cùng với một quả chuối,...

- Ăn chuối xanh, ít chín hơn vì chúng có nhiều tinh bột kháng và ít đường hơn.

- Ăn những quả chuối nhỏ hơn để giảm lượng đường đi vào máu của bạn.

Lorencz cho biết thêm: "Hãy chọn những quả chuối còn hơi xanh. Sau đó, kết hợp chúng với nguồn protein và chất béo, như bơ đậu phộng hoặc trứng luộc chín, để có một bữa sáng lành mạnh và thỏa mãn nhằm giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định."

Tóm lại, chuối là loại thực phẩm thơm ngon, bổ dưỡng và thích hợp với cả những người mắc bệnh tiểu đường. Mặc dù chuối có hàm lượng carbs và đường cao hơn một số loại thực phẩm, nhưng chúng cũng chứa chất xơ và tinh bột kháng làm chậm quá trình tiêu hóa và giải phóng đường vào máu của bạn. Những phẩm chất này làm cho chuối trở thành một món ăn nhẹ lành mạnh cho những người mắc bệnh tiểu đường. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý độc giả nhé!