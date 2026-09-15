Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Sức khỏe 15/09/2026 14:21

Đứng chơi gần khu vực mẹ đang tập thể dục, bé trai 5 tuổi bất ngờ bị bàn đạp của máy đi bộ trên không va trực tiếp vào vùng kín.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, ngày 15/9, Bệnh viện E thông tin về trường hợp cấp cứu chảy máu vùng sinh dục, rách bao quy đầu do bị va vào bàn đạp của máy tập thể dục ngoài trời.

ThS.BS Nguyễn Thế Thịnh, Khoa Phẫu thuật tiết niệu và nam học, Bệnh viện E cho biết bé trai nhập viện trong tình trạng có vết thương rách da bao quy đầu dài hơn 2 cm, chảy máu nhiều sau khi bị bàn đạp của máy tập thể dục ngoài trời va trực tiếp vào vùng sinh dục.

Tại thời điểm nhập viện, tổn thương vẫn chảy máu. Các bác sĩ đánh giá mức độ tổn thương và chỉ định phẫu thuật nhằm làm sạch vết thương, cầm máu và khâu phục hồi. 

Người nhà bệnh nhi cho biết, bé theo mẹ đi tập ở khu vực tập thể dục ngoài trời. Trong lúc mẹ đang sử dụng máy đi bộ trên không, cháu bé chơi ở khu vực gần đó, rồi chạy về phía mẹ từ đằng sau. Do vị trí của trẻ nằm ngoài tầm quan sát, người mẹ không kịp phản ứng, bàn đạp đã va trực tiếp vào vùng sinh dục của cháu, gây chảy máu nhiều ở vùng kín.

Ngay khi tai nạn xảy ra, gia đình đưa trẻ đến cấp cứu tại Bệnh viện E.

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu - Ảnh 1
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi sau

Theo thông tin từ báo Dân trí, Ths.BS Nguyễn Thế Thịnh khuyến cáo, cha mẹ cần theo dõi sát trẻ ở các khu vực tập luyện công cộng. Khi người lớn tập, các thiết bị có bàn đạp hoặc tay đòn chuyển động qua lại, trẻ nhỏ có thể chạy đến từ phía sau hoặc bên cạnh, va chạm chỉ trong vài giây, người lớn không kịp phản ứng.

Khả năng nhận biết và đánh giá nguy hiểm của trẻ nhỏ còn hạn chế, dễ bị thu hút bởi các thiết bị đang chuyển động. Vì vậy, phụ huynh cần hướng dẫn trẻ đứng ở vị trí an toàn, ngoài vùng chuyển động của máy, thay vì chỉ nhắc chung chung không được nghịch thiết bị.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ không may gặp tai nạn gây chấn thương vùng kín, phụ huynh trước hết cần giữ trẻ nằm hoặc ngồi yên, nhanh chóng kiểm tra vị trí và mức độ chảy máu. Nếu vết thương đang chảy máu, có thể dùng gạc sạch hoặc khăn sạch ép nhẹ trực tiếp lên vị trí tổn thương và giữ liên tục trong vài phút để hỗ trợ cầm máu.

Không nên liên tục nhấc gạc lên kiểm tra vì có thể làm bong cục máu đông vừa hình thành, khiến vết thương tiếp tục chảy máu.

Khi sơ cứu, không nên tự ý đổ các loại dung dịch hoặc sử dụng thuốc không rõ thành phần lên vết thương. Sau khi sơ cứu ban đầu, nếu vết thương rách rõ, chảy máu nhiều hoặc trẻ xuất hiện các biểu hiện bất thường, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

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