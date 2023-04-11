Chuối là một trong những loại trái cây “nổi tiếng” và được yêu thích nhất, nhưng đôi khi chúng cũng là chủ đề gây tranh cãi. Cụ thể, loại trái cây này được biết đến là nguồn cung cấp kali tốt, nhưng đồng thời cũng nhiều người “phán xét” rằng chúng quá nhiều đường. Vậy liệu ăn chuối mỗi ngày có tốt không? Điều gì sẽ xảy ra với cơ thể khi bạn ăn chuối mỗi ngày? Hãy cùng chúng tôi khám phá câu trả lời chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Chuối là nguồn cung cấp carbs dồi dào - nhiên liệu chính để cơ thể bạn sản xuất năng lượng. Theo một bài báo năm 2019 được đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thực phẩm, chuối có chứa vitamin B như vitamin B3, B6 và B12, giúp cơ thể bạn tổng hợp năng lượng.

Vậy từ những dưỡng chất dinh dưỡng này, sức khỏe của chúng ta sẽ có sự thay đổi như nào nếu ăn chuối mỗi ngày!

Đặc biệt, chuối có thể là một phần của bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ lành mạnh và được sử dụng tốt nhất khi kết hợp với chất béo hoặc protein lành mạnh. Điều này là do carbohydrate tiêu hóa nhanh hơn protein hoặc chất béo, do đó, việc kết hợp chuối với chất béo hoặc protein lành mạnh, chẳng hạn như một nắm hạnh nhân hoặc một cốc sữa chua Hy Lạp, sẽ giúp kéo dài năng lượng mà chuối cung cấp.

2. Duy trì cân nặng khỏe mạnh

Khi được ăn như một phần của bữa ăn cân bằng, chuối có thể giúp bạn no lâu hơn. Chính cảm giác hài lòng giữa các bữa ăn này sẽ làm giảm khả năng bạn thèm ăn và vượt quá nhu cầu calo hàng ngày của mình, điều này theo thời gian có thể góp phần giúp bạn duy trì được mức cân nặng lý tưởng.

Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy chuối trực tiếp giúp bạn giảm cân, nhưng chúng là một lựa chọn thực phẩm tiện lợi và thơm ngon, có thể dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn uống bổ dưỡng để giảm cân.

3. Tăng lượng chất xơ cho cơ thể

Hầu hết người trưởng thành không tiêu thụ đủ chất xơ mỗi ngày. Theo Hiệp hội Dinh dưỡng Hoa Kỳ, chưa đến 10% người Mỹ nhận được lượng chất xơ hàng ngày từ 28 đến 34 gam được khuyến nghị theo Hướng dẫn Chế độ ăn uống cho người Mỹ giai đoạn 2020-2025.

Trong chuối có chứa nhiều loại chất xơ, giúp đảm bảo sức khỏe đường ruột!

Trong đó, mỗi quả chuối cỡ trung bình có khoảng 3 gam chất xơ. Đặc biệt, Pectin - một loại chất xơ cụ thể có trong chuối, có thể giúp cơ thể bạn loại bỏ chất thải hiệu quả hơn, giữ cho nhu động ruột đều đặn. Cụ thể, theo một nghiên cứu năm 2020 được công bố trên Tạp chí Nghiên cứu Thực phẩm, khi chuối chín, chúng sẽ mất đi hàm lượng pectin, vì vậy chuối càng xanh thì càng tốt cho hoạt động ruột của bạn nhé.

Bên cạnh đó, chuối cũng chứa một loại chất xơ được gọi là tinh bột kháng, giúp nuôi dưỡng vi khuẩn tốt trong ruột của bạn. Tinh bột kháng được tìm thấy trong chuối giúp nuôi dưỡng các chủng lợi khuẩn Bifidobacterium và Lactobacillus - đây là những thành viên quan trọng của hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh, giúp cơ thể sản xuất các hợp chất có thể hỗ trợ ngăn ngừa bệnh tật.

Ngoài ra, chất xơ cũng giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. So với các loại thực phẩm chuyển tiếp carbohydrate khác thiếu chất xơ, chuối chứa nhiều chất xơ, làm chậm quá trình tiêu hóa đủ để tạo ra năng lượng lâu dài. Tuy nhiên, lý tưởng nhất vẫn là ăn chuối cùng với protein hoặc chất béo lành mạnh để duy trì năng lượng.

Nhìn chung, ăn chuối là một cách dễ dàng giúp bạn đạt được lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày.

4. Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Chuối được biết đến là một nguồn kali tuyệt vời. Theo Viện Y tế Quốc gia, một quả chuối cỡ trung bình chứa 9% lượng kali khuyến nghị hàng ngày của bạn.

Thật vậy, kali được tìm thấy trong tất cả các mô của cơ thể và rất cần thiết cho chức năng bình thường của tế bào. Nó cũng rất quan trọng đối với một trái tim khỏe mạnh. Cụ thể, chế độ ăn kiêng DASH - một quy trình thường được khuyến nghị cho những người được chẩn đoán (hoặc có nguy cơ mắc) bệnh tim, khuyến nghị nên bổ sung kali từ trái cây và rau quả. Trong đó, chuối được xem là một cách tuyệt vời để giúp bạn có đủ kali mỗi ngày.

Việc nhận đủ kali trong chế độ ăn uống cũng có thể giúp giảm huyết áp. Huyết áp cao là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh tim mạch, vì vậy ăn thực phẩm chứa kali hàng ngày là một phần quan trọng của lối sống lành mạnh. May mắn thay, thật dễ dàng để kết hợp chuối vào các loại thực phẩm như sinh tố và yến mạch,...để tăng cường sức khỏe tim mạch.

Kết hợp chuối với sinh tố, yến mạch,..để có một thực đơn tốt nhất cho tim mạch nhé!

5. Giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính

Một thực tế ít được biết đến về chuối là chúng có chứa phytosterol và carotenoid - cả hai đều có đặc tính chống oxy hóa.

Theo đó, một báo cáo năm 2019 đã đề cập rằng "chuối có khả năng chống oxy hóa cao hơn một số loại quả mọng, thảo mộc và rau" và do đó, loại trái cây này có thể hỗ trợ giảm tác hại của stress oxy hóa đối với cơ thể.

Thật vậy, stress oxy hóa có thể gây viêm và làm hỏng các mô cơ thể. Nếu điều này tiếp tục khi bạn già đi, nó có thể dẫn đến chứng viêm mãn tính — nguyên nhân gây ra các bệnh đã biết như bệnh tim, tiểu đường, ung thư,...

Và tiêu thụ trái cây và rau quả chứa nhiều chất chống oxy hóa có thể giúp cơ thể bạn có những công cụ cần thiết để giúp kiểm soát tình trạng viêm nhiễm.

Bạn nên ăn bao nhiêu quả chuối mỗi ngày?

Mỗi ngày bạn chỉ nên ăn từ 1-2 quả chuối thôi nhé!

Bây giờ bạn đã biết tất cả những lợi ích mà chuối mang lại cho bạn, vậy bạn nên ăn bao nhiêu quả? Chà, không có quy tắc chung nào cả. Tuy nhiên, ăn 1 đến 2 quả chuối mỗi ngày không gây ra vấn đề gì cho hầu hết mọi người.

Tuy nhiên, những người mắc bệnh thận nên hạn chế ăn chuối và các thực phẩm giàu kali khác để bảo vệ thận và tim khỏi bị hư hại.

Bên cạnh đó, ăn quá nhiều chuối (hoặc các thực phẩm giàu kali khác) có thể gây dư thừa kali trong cơ thể, còn được gọi là tăng kali máu. Điều này có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, bao gồm cả các vấn đề về tim. Mặc dù hầu hết mọi người sẽ không thể ăn đủ số lượng chuối cần thiết để khiến điều này xảy ra, nhưng đó cũng là điều mà bạn cần lưu ý.

Tóm lại, chuối là loại trái cây bổ dưỡng, chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, cải thiện sức khỏe đường ruột và hơn thế nữa. Các chị em còn chần chừ gì mà không thêm ngay loại trái cây thơm ngon và dinh dưỡng này vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn nào?!