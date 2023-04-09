7 bài tập trên sàn giúp thay đổi vóc dáng đáng kể sau tuổi 40

Lão hóa có thể là một quá trình khó khăn. Nếu bạn từ 40 tuổi trở lên thì chúng tôi không cần phải nói với bạn rằng cơ thể bạn sẽ bắt đầu thay đổi—có thể cơ thể bạn đã thay đổi rồi! Nếu việc mất khối lượng cơ bắp, giảm trao đổi chất và các cơn đau nhức khác nhau xảy ra khi bước vào tuổi trung niên đang khiến bạn suy sụp, đừng lo lắng. Với những bài tập đơn giản sắp được chúng tôi chia sẻ dưới đây, nhất định sẽ giúp bạn thay đổi được vóc dáng, sức khỏe và thể lực sau tuổi 40. Cụ thể thế nào 7 bài tập trên sàn giúp thay đổi vóc dáng sau tuổi 40 nào, hãy cùng chúng tôi đi vào khám phá chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Động tác leo núi là một bài tập sàn cơ bản tuyệt vời để đánh vào cơ bụng và cơ hông của bạn. Bắt đầu ở tư thế chống đẩy và đưa một đầu gối lên về phía ngực của bạn. Đột ngột đổi chân, nâng đầu gối đối diện của bạn lên. Tìm một nhịp điệu và thực hiện tổng cộng 30 lần (15 lần mỗi bên) mỗi hiệp.

Thực tế, có rất nhiều cách tiếp cận thể dục khác nhau để bạn lựa chọn. Nếu tập tạ truyền thống hoặc sử dụng thiết bị hỗ trợ tim mạch không phải sở thích của bạn, đừng lo lắng, các bài tập trên sàn là một phương pháp thay thế tuyệt vời cho các phương pháp thể dục khác. Đặc biệt, bạn có thể cần ít thiết bị (hoặc không cần) và có thể thực hiện chúng một cách thoải mái tại nhà riêng của mình, miễn là bạn có đủ diện tích sàn. Quả là một lựa chọn đơn giản và tiện lợi cho một vóc dáng cân đối, khỏe mạnh sau độ tuổi 40 phải không nào?!

Knee to Chest - Tư thế đầu gối chạm ngực

Tư thế đầu gối chạm ngực giúp tập luyện các cơ phía trước của bạn!

Đầu gối chạm ngực là một bài tập tuyệt vời khác cho các cơ cốt lõi phía trước của bạn. Bắt đầu với tư thế ngồi trên sàn với hai chân mở rộng, duỗi thẳng và thân người ngả ra sau. Sau đó từ từ ngồi dậy khi bạn đưa đầu gối về phía ngực. Khi đầu gối của bạn tiến gần đến ngực, thì từ từ trở lại vị trí ban đầu và lặp lại cho đến hết hiệp.

Superman Back Extensions - Tư thế kéo giãn cơ lưng

Tư thế này sẽ hỗ trợ rèn luyện cơ mông, lưng giữa và lưng trên của bạn!

Tập luyện mặt trước và mặt sau của cơ thể là điều bắt buộc đối với những thay đổi “nghiêm trọng” về hình dạng cơ thể của bạn. Phần mở rộng lưng với tư thế siêu nhân này sẽ hỗ trợ rèn luyện cơ mông, lưng giữa và lưng trên của bạn. Chúng cũng chống lại xu hướng mập vai, gù và thậm chí có thể ngăn ngừa đau cổ và đau đầu bằng cách giữ cho vùng ngực của bạn linh hoạt.

Bắt đầu bằng tư thế nằm sấp, hai tay dang rộng qua đầu. Sau đó nâng cánh tay, ngực và chân của bạn lên khỏi sàn và siết chặt vị trí trong một giây. Cuối cùng từ từ hạ thấp xuống vị trí ban đầu. Cứ lặp lại quá trình như vậy cho đến khi hết hiệp.

Donkey Kicks - Tư thế đá lừa

Tư thế đá lừa là một bài tập định hình cơ mông tuyệt vời!

Đá lừa là một bài tập định hình cơ mông tuyệt vời mà bạn có thể thực hiện trên sàn. Bắt đầu bằng tư thế chống cả hai tay và đầu gối của bạn trên sàn. Tiếp đó, giữ gập gối và nâng một chân lên trần nhà, khi nhấc chân lên khỏi mặt đất bạn lưu ý là đầu gối của chúng ta vẫn gập vuông góc nhé. Siết cơ mông của bạn ở vị trí trên cùng, sau đó quay trở lại vị trí ban đầu. Lặp lại ở một bên cho hết hiệp, sau đó đổi bên.

Plank Leg Raises - Tư thế Plank nâng chân

Tư thế plank nâng chân giúp tác động đến các cơ phía trước và cơ mông!

Tư thế plank nâng chân kết hợp giữ cơ trung tâm phía trước với kích hoạt cơ mông chuyển động. Bắt đầu ở tư thế plank, chống cơ thể trên khuỷu tay hoặc bàn tay của bạn. Sau đó nâng một chân lên khỏi sàn bằng cách đưa gót chân hướng lên trần nhà. Siết chặt cơ mông của bạn ở vị trí trên cùng, sau đó quay trở lại vị trí ban đầu và lặp lại cho toàn bộ hiệp ở một bên trước khi đổi sang bên chân còn lại.

Glute Bridges - Tư thế cây cầu

Tư thế cây cầu giúp phát triển cơ mông và rất tốt cho phần lưng dưới!

Tư thế cây cầu rất tốt cho sức khỏe lưng dưới, giúp phát triển cơ mông và thể lực nói chung. Hãy bắt đầu bằng tư thế nằm ngửa, hai tay đặt dọc hai bên sườn với lòng bàn tay úp xuống. Tiếp đó nâng đầu gối của bạn lên và đưa bàn chân về phía hông, đặt phẳng trên sàn. Nhấn lòng bàn chân xuống sàn để nâng hông lên cao hơn. Sau đó siết chặt vị trí trên cùng và từ từ trở lại vị trí ban đầu.

Bird Dogs - Tư thế Chim-Chó

Tư thế chim-chó giúp rèn luyện các cơ chống xoay cốt lõi!

Bài tập cuối cùng trên sàn để thay đổi hình dáng cơ thể của bạn sau tuổi 40 chính là bài tập chim-chó. Tư thế này là một chuyển động cô lập và ổn định tuyệt vời giúp rèn luyện các cơ chống xoay cốt lõi. Hãy bắt đầu bằng tư thế đặt hai bàn tay và đầu gối của bạn chống trên sàn. Kế đó, mở rộng cánh tay và chân đối diện (tay và chân không cùng bên) cho đến khi cả hai thẳng và duỗi ra hoàn toàn. Sau đó từ từ quay trở lại vị trí bắt đầu. Lặp lại ở một bên cho hết hiệp, sau đó đổi bên.

Trên đây là tổng hợp 7 bài tập trên sàn giúp thay đổi vóc dáng sau tuổi 40. Với những bài tập không quá khó, không cần dụng cụ lại mang lại hiệu quả giữ dáng như này, các chị em còn chần chừ gì mà không kiên trì tập luyện từ ngay hôm nay, để giữ mãi vẻ khỏe đẹp của mình nào?! Chúc các chị em áp dụng thành công nhé!