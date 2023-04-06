7 loại thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe mà bạn không thể bỏ lỡ!

Dinh dưỡng 06/04/2023 11:35

Các loại thực phẩm lên men là những thực phẩm thường được bảo quản hàng ngày, hàng tuần hoặc thậm chí hàng tháng để các vi khuẩn có ích phân hủy chúng, có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe của người thưởng thức.

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Thực phẩm lên men đang ngày được chú ý và yêu thích, đúng như vậy. Giữa những tuyên bố về việc những thực phẩm này có liên quan đến sức khỏe đường ruột, sức khỏe tâm thần tốt hơn và hàng loạt khía cạnh khác đối với sức khỏe tổng thể của chúng ta, không có gì lạ khi mọi người vui vẻ đưa các thực phẩm lên men như dưa cải bắp vào bữa ăn hàng ngày của mình. Vậy đâu là những thực phẩm lên men nên được bổ sung vào thực đơn? Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay top 7 loại thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe ở ngay bài viết dưới đây nhé.

Thực phẩm lên men là gì?

7 loại thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe mà bạn không thể bỏ lỡ! - Ảnh 1
 Các loại thực phẩm lên men không chỉ dễ ăn, để được lâu mà còn vô cùng tốt cho sức khỏe của chúng ta!

Thực phẩm lên men trải qua một quá trình trong đó vi khuẩn hoặc men được thêm vào sẽ phân hủy đường tự nhiên. Sau khi thực phẩm hoặc đồ uống được lên men, chúng ta còn lại một sản phẩm chứa lợi khuẩn có thể có lợi cho sức khỏe của chúng ta theo nhiều cách khác nhau. 

Gần đây nhất, một nghiên cứu được thực hiện tại Trường Y khoa Stanford cho thấy rằng ăn một chế độ ăn giàu thực phẩm lên men chỉ trong 10 ngày đã tạo ra hệ vi sinh vật đường ruột đa dạng hơn, nghĩa là đường ruột có sự cân bằng tốt hơn về "vi khuẩn lành mạnh". Do đó, những người tham gia nghiên cứu đã cho kết quả là hệ miễn dịch được cải thiện. Ngoài ra, các dữ liệu khác cũng cho thấy thực phẩm lên men có thể mang lại lợi ích chống viêm, giảm huyết áp,...rất hiệu quả.

Nếu bạn đang băn khoăn không biết thực phẩm lên men nào nên được thêm vào trong chế độ ăn uống của mình, để gặt hái những lợi ích tuyệt vời này,, thì đây là bảy loại thực phẩm lên men rất tốt cho sức khỏe và đã được khoa học kiểm chứng.

7 loại thực phẩm lên men rất tốt cho sức khỏe người dùng

Sữa chua

7 loại thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe mà bạn không thể bỏ lỡ! - Ảnh 2
 Sữa chua là nguồn cung các chất dinh dưỡng và chủng lợi khuẩn tốt cho sức khỏe đường ruột và tổng thể!

Sữa chua được làm bằng cách kết hợp sữa bò với các vi khuẩn sống và tạo ra món ăn béo ngậy mà chúng ta thường thưởng thức cùng những quả mọng tươi. Có rất nhiều lựa chọn sữa chua có vi khuẩn sống và chúng cũng là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ sức khỏe của xương, bao gồm canxi và magiê. Trên thực tế, việc tiêu thụ nhiều sữa chua hơn có liên quan đến việc tăng mật độ khoáng chất trong xương và chức năng thể chất ở người lớn tuổi.

Bên cạnh đó, một số chủng lợi khuẩn có trong sữa chua cũng giúp tăng cường sức khỏe đường ruột và các phản ứng miễn dịch và chống viêm tổng thể. Ngoài ra, một số dữ liệu cũng cho thấy rằng việc tiêu thụ một số chế phẩm sinh học này có thể liên quan đến việc giảm khí ở những người mắc IBS.

Nấm sữa kefir

7 loại thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe mà bạn không thể bỏ lỡ! - Ảnh 3
Kefir là một loại đồ uống lên men từ sữa, giúp giảm các dấu hiệu viêm nhiễm, đau bụng và táo bón!

Kefir là một loại đồ uống lên men từ sữa có vị hơi chua và dễ nhấm nháp. Việc tiêu thụ đồ uống từ sữa lên men như kefir, có thể giúp giảm các dấu hiệu viêm nhiễm, đau bụng và táo bón.

Đồng thời, một tính năng độc đáo của kefir là nó là một nguồn vitamin K2 tự nhiên, một chất dinh dưỡng có liên quan đến việc giảm nguy cơ gãy xương.

Cuối cùng, tiêu thụ kefir có liên quan đến việc giảm nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori. H. pylori - một loại vi khuẩn có thể lây nhiễm vào dạ dày và có khả năng làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Kim chi

7 loại thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe mà bạn không thể bỏ lỡ! - Ảnh 4
 Một lượng kim chi vừa phải sẽ hỗ trợ giảm cân và tăng khả năng chống ung thư!

Kim chi là một món ăn truyền thống của Hàn Quốc thường được làm từ các loại rau củ muối và lên men, chẳng hạn như bắp cải. Các dữ liệu nghiên cứu cho thấy rằng lượng kim chi vừa phải có liên quan đến việc giảm cân ở những người trung niên và lớn tuổi ở Hàn Quốc. Ngoài ra, các dữ liệu khác cho thấy rằng việc tiêu thụ kim chi có liên quan đến việc giảm nguy cơ phát triển bệnh chàm và khả năng chống ung thư đối với các tế bào ung thư tuyến tụy.

Trà Kombucha

7 loại thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe mà bạn không thể bỏ lỡ! - Ảnh 5
 Trà kombucha chứa chất chống oxy hóa và men vi sinh sống!

Trong số các loại đồ uống thời thượng hiện nay, kombucha đứng đầu nhiều danh sách. Là một loại trà lên men, thức uống này có chứa chất chống oxy hóa và miễn là nó không được thanh trùng trước khi thưởng thức, thì loại trà này sẽ còn chứa men vi sinh sống.

Theo đó, một số nghiên cứu cho thấy rằng việc tiêu thụ trà kombucha có thể giúp chống lại chứng viêm, hỗ trợ quá trình giải độc gan và hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và cân bằng hơn.

Tương Miso

7 loại thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe mà bạn không thể bỏ lỡ! - Ảnh 6
 Tương miso giúp tăng cường men vi sinh sống và làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày!

Miso là một loại tương đậu nành lên men, là một thành phần bắt buộc phải có trong món súp miso yêu thích của chúng ta. Nó cung cấp hương vị umami mặn và giúp tăng cường men vi sinh sống cho người thưởng thức. 

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người ăn súp miso hàng ngày có nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày như viêm dạ dày, loét dạ dày và tá tràng thấp hơn so với những người không thường xuyên hoặc không bao giờ ăn súp miso. Đồng thời, tương miso cũng có các hợp chất quan trọng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, bao gồm sterol thực vật, axit linoleic và vitamin E, từ đó giúp bạn có được một trái tim khỏe mạnh.

Bắp cải muối

7 loại thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe mà bạn không thể bỏ lỡ! - Ảnh 7
 Bắp cải muối góp phần vào hệ tiêu hóa khỏe mạnh!

Bắp cải muối là một món dưa chua không còn gì xa lạ với bữa cơm gia đình của chúng ta nữa rồi. Việc tiêu thụ món bắp cải muối thường xuyên có thể góp phần vào hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Vì vậy, hãy thoải mái thêm một khẩu phần bắp cải muối vào thực đơn hàng ngày để cung cấp cho đường ruột của mình một lượng vi khuẩn có lợi bạn nhé!

Tempeh

7 loại thực phẩm lên men tốt cho sức khỏe mà bạn không thể bỏ lỡ! - Ảnh 8
Tempeh hỗ trợ tăng cường sức khỏe đường ruột và giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2!

Tempeh được thưởng thức như một nguồn protein thực vật và nó được làm từ đậu nành lên men đã nấu chín. Cùng với các lợi ích tăng cường sức khỏe đường ruột mà thực phẩm lên men mang lại, việc tiêu thụ tempeh cũng có thể liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2. Đặc biệt, tempeh có thể được sử dụng trong các món xào, bánh mì và salad.

Trên đây là top 7 thực phẩm phẩm lên men rất tốt cho sức khỏe. Hãy bổ sung ngay những loại thực phẩm tuyệt vời này vào thực đơn hàng ngày để có được một đường ruột khỏe mạnh và một sức khỏe toàn diện tốt nhé. Hy vọng những thông tin mới được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích với quý bạn đọc!

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