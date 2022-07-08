Cách làm sữa chua - yaourt ngon mịn từ sữa tươi và sữa đặc tại nhà!

Sữa chua hay yaourt với lịch sử ra đời từ 4000 năm trước là một món ăn truyền thống của Bulgaria và ngày nay nó được xem là món ăn bổ dưỡng, thơm ngon cho mỗi ngày, được thực khách trên khắp các nước yêu thích. Không chỉ mang hàm lượng dinh dưỡng thơm ngon chứa vi lợi khuẩn mà sữa chua còn đặc biệt dễ làm nữa. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay công thức làm Sữa chua ngon mịn từ sữa tươi và sữa đặc ngay tại nhà nhé!

- Tiếp đó, bạn đem hỗn hợp sữa vừa hòa trộn đun trên bếp với lửa vừa, khi thiết hỗn hợp sữa nóng khoảng 40 độ C (hỗn hợp sữa ấm lên) thì bạn có thể tắt bếp rồi nhé.

- Trước tiên, bạn cho 200gr sữa đặc vào 1 lít sữa tươi, sau đó khuấy cho tan và nêm nếm độ ngọt cho vừa với khẩu vị gia đình.

Bước 2: Pha hỗn hợp sữa chua

Bạn nhớ khử trùng hũ và lọc hỗn hợp qua rây trước khi ủ nhé!

- Ở bước này, với hỗn hợp sữa vừa đun ấm bên trên, bạn trực tiếp cho 200ml sữa chua vào cùng và khuấy đều cho thật tan. Nếu bạn thích hương vani thì có thể trực tiếp cho ngay vào lúc này để khuấy đều nhé.

- Tiếp đó, bạn đem hỗn hợp vừa tạo được đem lọc qua với rây, việc lọc này sẽ giúp sữa chua sau khi ủ được “mịn màng, bóng bẩy” hơn nhé.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc cho hỗn hợp sữa mới được lọc vào rây hoặc hũ đã được khử trùng (trụng qua nước sôi) và phơi ráo trước đó. Bạn lưu ý và việc khử trùng và làm ráo các hũ đựng để đảm bảo sữa chua không bị chết men nhé.

Bước 3: Ủ sữa chua



Khi ủ sữa chua bằng cách truyền thống, bạn nhớ kiểm tra nhiệt độ nước thường xuyên nhé!

- Ủ sữa chua là công đoạn cần duy trì nhiệt độ cần thiết để men cái hoạt động. Để được như thế, bạn cần đảm bảo chất lượng vật chứa (nồi, thau, khay, thùng,..) dùng để ủ sữa chua.

- Khi đã lựa được vật chứa, bạn lần lượt xếp các hũ sữa chua vào, tiếp đó chế nước ấm (khoảng 50 độ C) vào vật chứa sao cho mực nước ngập nửa hũ sữa chua rồi phủ một chiếc khăn ấm lên trên.

- Cuối cùng, bạn chỉ việc đậy kín nắp rồi để nơi thoáng mát khoảng 6-8 tiếng (hoặc qua đêm nếu làm buổi tối) để sữa chua lên men.

- Lưu ý, với các vật chứa bằng nhựa, bạn nên thường xuyên kiểm tra nhiệt độ nước, nếu nước nguội thì châm thêm nước nóng vào để có thể duy trì độ ấm cần thiết cho men hoạt động. Bên cạnh đó, khi châm thêm nước, bạn nhớ châm nhẹ nhàng để tránh sữa chua bị long chân nhé.

- Ngoài ra, bên cạnh cách ủ truyền thống, bạn cũng có thể ủ sữa chua bằng lò nướng nhé:

Ủ sữa chua bằng lò nướng

- Đầu tiên, bạn bật lò nướng ở 100 độ C cho lò ấm khoảng 5 phút rồi tắt.

- Tiếp đó, đặt khay xếp các hũ sữa chua vào lò rồi đóng kín cửa lò và ủ 6 - 8 tiếng hoặc qua đêm.

- Sau khoảng 3 tiếng thì vặn lò cho lò hoạt động khoảng 3 phút rồi rút điện. Với cách làm này, bạn sẽ không cần châm thêm nước nóng và đảm bảo môi trường ấm cần thiết cho men cái hoạt động tốt nhất.

Bước 4: Bảo quản sữa chua ở tủ lạnh

Sữa chua khi được ủ xong thì nên bảo quản ở tủ để giữ trọn vị và sử dụng được lâu hơn!

- Sau khi sữa chua đã được ủ đủ thời gian, sữa chua đã đông lại thì bạn đem các hũ sữa chua vào bảo quản trong tủ lạnh.

- Sữa chua sau thời gian ủ sẽ sánh đặc với bề mặt mịn màng, nếu độ đặc đạt chuẩn thì khi nghiêng hũ, bạn sẽ thấy sữa chua vẫn giữ nguyên thể trạng mà không bị chảy hay trào ra khỏi hũ.

Thành phẩm

Sữa chua - yogurt thơm ngon sánh mịn, ăn là ghiền!

Sữa chua sau khi được ủ sẽ màu trắng đẹp mắt với độ sánh mịn cùng vị chua ngọt đặc trưng, ăn trực tiếp hay ăn kèm với các loại trái cây đều chuẩn tươi mát, thơm ngon hết nhé.

Sữa chua sau thời gian ủ vẫn sẽ tiếp tục lên men ngay cả khi đã để trong tủ lạnh. Vì thế, bạn nên sử dụng trong thời gian ngắn để đảm bảo độ chua vừa phải của sữa chua nhé.

Cách bảo quản sữa chua nhà làm

Sữa chua khi làm xong hãy bỏ vào ngăn đá tủ lạnh, bạn sẽ bảo quản chúng được trong khoảng từ 5 - 7 ngày.

Nếu bạn thích ăn sữa chua mềm mịn thì hãy bảo quản chúng ở ngăn mát, tuy nhiên thời hạn bảo quản sẽ ngắn hơn, sẽ chỉ còn từ 3 - 5 ngày.

Trên đây là công thức làm Sữa chua thơm ngon sánh mịn lại siêu đơn giản ngay tại nhà cùng sữa tươi và sữa đặc. Với thành phần nguyên liệu dễ tìm cùng cách làm đơn giản mà thành phần dinh dưỡng lại thơm ngon bổ dưỡng như này, các chị em nhất định hãy chọn món ăn “ăn là mê” này để chiêu đãi gia đình nhé. Vừa thơm ngon lại còn dinh dưỡng như này, đảm bảo ai cũng thích. Chúc các chị em thành công nhé!