Cách làm món tart táo hoa hồng nghìn cánh siêu xinh , không cần lò nướng tại nhà !

Bánh Tart táo hoa hồng nổi bật với tạo hình hoa hồng nghìn cánh, được tạo hình từ những lát táo mỏng ngọt thơm mùi hương quế cùng lớp đế bánh tart giòn rụm, cắn một miếng thôi là "nhớ thương cả đời".

Cách làm bánh Tart táo hoa hồng nghìn lớp quý tộc ngay tại nhà Chuẩn bị nguyên liệu làm món bánh Tart táo hoa hồng Nguyên liệu tạo nên hương vị đặc trưng cho món bánh Tart táo hoa hồng Táo 200gr (3 quả)

Bột quế 20 gr

Đế bánh tart đã nướng 200gr (1 cái)

Nước cốt chanh 100ml( 1 quả)

Đường 25 gr Các bước tiến hành làm món bánh Tart táo hoa hồng ngọt thơm Bước 1 : Sên mứt táo Trước tiên bạn đem táo đi rửa sạch và lấy riêng ra một quả để cắt thành hạt lựu.

Tiếp đó, bạn cho 5gr đường, 5ml nước cốt chanh và phần táo đã cắt hạt lựu vào nồi và bắt đầu sên ở lửa nhỏ. Sau khoảng 5 phút sên đầu, bạn cho 10gr bột quế vào và tiếp tục đảo đều là xong phần mứt táo rồi nhé. Bước 2 : Tạo hình cánh hoa từ táo Ở bước này, bạn đem hai quả táo đã rửa sạch đi bổ đôi, bỏ hạt và cắt thành những lát mỏng. Lưu ý là bạn nên cho lát táo vào nước lạnh để táo đừng bị thâm nhé. Cắt táo thành từng lát mỏng như cánh hoa Kế đó, bạn cho phần táo đã cắt lát vào tô và cho thêm vào 50ml nước, 15ml nước cốt chanh, sau đó đem phần hỗn hợp này vào lò vi sóng trong 2 phút.

Cuối cùng, bạn cho từng táo ra khay đã được lót giấy sẵn bên dưới rồi đặt thêm 1 lớp giấy nữa lên trên để giấy hút hết nước từ lát táo. Bước 3 : Tạo hình bánh Công đoạn tạo phần nhân bánh thơm ngọt từ mứt táo Đầu tiên bạn toàn bộ phần mứt táo vào giữa phần đế bánh tart đã được nướng và dùng muỗng trải đều mứt táo trên bề mặt

Tiếp đó, bạn đặt từng lát táo xen kẽ nhau, tạo thành những lớp táo như những cách hoa dính liền vào nhau, cứ lặp lại cho đến khi tâm bánh chỉ còn chỗ cho 1 nhụy hoa hồng nhỏ. Tạo hình bánh hoa hồng đẹp hút mắt cho bánh Cuối cùng, bạn xếp 9 lát táo lên nhau, lớp trên đặt lên giữa lớp dưới rồi cuộn tròn lại, bẻ nhẹ các lát táo ra ngoài là đã có ngay 1 bông hoa hồng nhỏ, vừa gọn nằm đẹp nơi tâm bánh rồi. Bước 4 : làm sốt đường quế Phần sốt đường quế là hương vị tạo điểm nhấn cho bánh! Sốt đường quế là công đoạn cuối cùng giúp chiếc bánh tart hoa hồng có màu vàng nâu óng ánh cùng hương thơm khó cưỡng. Để làm được loại sốt thơm ngọt này, bạn chỉ cần cho 15ml nước, 20gr đường và 10gr bột quế vào nồi và nấu đến khi hỗn hợp sệt lại là được. Sau khi đã hoàn thành, bạn chỉ cần phết đều sốt này lên mặt cách hoa là hoàn thành rồi nhé Thành phẩm Bánh tart táo hoa hồng nghìn lớp, ăn một lần là nhớ! Món bánh Tart táo hoa hồng mang danh "quý tộc" với hương vị ngọt thơm tinh tế, tưởng khó mà ngờ đâu lại dễ không tưởng. Mỗi buổi trà chiều mà có chiếc bánh tart táo hoa hồng vừa "ăn hình" lại còn giòn rụm, thơm mùi táo và quế, cắn một miếng là không thể dừng lại được này thì còn gì bằng nào, đã vậy còn chẳng cần đến lò nướng nữa, chị em nhất định phải lưu lại công thức này nhé!!!

Cách bảo quản bánh Tart táo hoa hồng đúng cách Cách giữ cho bánh tart táo hoa hồng được thơm ngon là bạn phải bọc bánh lại với màng mọc thực phẩm và bảo quản ở ngăn mát tủ lạnh, với cách bảo quản này, bạn có thể sử dụng bánh tart táo hoa hồng trong vòng 1 tuần lận nhé. Mẹo làm bánh tart táo hoa hồng thành công chuẩn vị nhà hàng Thành công đầu tiên chính là ở việc chọn được táo tươi ngọt, nên khi mua táo, chị em lưu ý các mẹo sau nhé : Bạn nên chọn những quả táo khi cầm thấy nặng tay, chắc với lớp vỏ tươi, bóng, có mùi thơm đặc trưng khi táo chín.

Ngoài ra, nên chọn trái có kích thước vừa phải, tránh quá to hoặc quá nhỏ, vì có thể bị phun thuốc.

Tránh chọn những quả méo mó, có vết côn trùng cắn, vết thâm, bầm dập. Yếu tố thành công tiếp theo chính chính là ở công đoạn chế biến bánh : Với vỏ bánh tart đã được nướng trước, bạn chỉ cho nhân vào ngay trước khi ăn để vỏ bánh không bị ỉu do độ ẩm của nhân.

Ngoài ra, bạn cũng nên tránh cho quá nhiều bột quế, vì mùi quế nồng có thể làm át đi hương táo đặc trưng của bánh. Trên đây là công thức chế biến món bánh Tart táo hoa hồng nghìn lớp - được mệnh danh là món bánh quý tộc với cách làm đơn giản, không cần lò nướng ngay tại nhà. Hy vọng qua công thức đơn giản, dễ làm này, các chị em sẽ trổ tài thành công với món bánh tinh tế từ vẻ ngoài tới hương vị này cho bạn bè và các thành viên trong gia đình thưởng thức nhé.

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