8 cách làm bánh bao thơm ngon, đơn giản tại nhà ai cũng cần biết

Bánh bao là bữa ăn sáng được nhiều người Việt Nam lựa chọn bởi tính tiện lợi của nó. Vì vậy, để đảm bảo được sức khỏe cho các thành viên trong gia đình mình, các mẹ thường tìm hiểu các cách làm bánh bao vừa đơn giản lại ngon miệng và cải biến lại theo khẩu vị của gia đình mình.

Sau đó, bạn chia nhỏ hỗn hợp ra thành 4 phần và rây mịn từng phần vào các tô mới.

Cho vào tô 255gr bột mì đa dụng cùng với 3 muỗng cafe (12gr) bột nở (baking powder), ½ muỗng cafe muối rồi trộn đều.

Kế đến, các bạn cho vào tô thêm 50gr đường và tiếp tục trộn đều.

Bước 2: Trộn hỗn hợp bột ướt

Cho thêm vào tô bột khô 140ml sữa tươi không đường. Sau đó cho tiếp 1 muỗng canh shortening (hoặc 1 muỗng canh dầu ăn) rồi trộn đều để bột kết dính với nhau.

Bước 3: Nhồi và ủ bột

Sử dụng tay nhào bột đến khi nào tạo thành khối đồng nhất, dẻo mịn và chạm tay vào không dính tay là được.

Cách làm bánh bao bằng bột mì và bột nở

Kế tiếp, các bạn cho bột vào tô. Sử dụng màng bọc thực phẩm và tiến hành ủ từ 30 - 35 phút đến khi nở gấp đôi.

Bước 4: Sơ chế nhân bánh bao

Nấm đông cô ngâm cho nở mềm trong nước ấm khoảng 30 phút. Sau đó, bạn mang đi rửa sạch rồi cắt bỏ phần chân nấm đi. Tiếp theo, bạn dùng dao cắt nấm thành hạt lựu.

Hành tím, tỏi lột bỏ vỏ rồi băm nhuyễn. Kế đến, bạn lột vỏ hành tây và cắt hạt lựu.

Tiếp đến, luộc chín 4 quả trứng gà khoảng vòng 15 phút. Sau khi luộc xong, bạn lột vỏ rồi cắt làm đôi theo chiều ngang.

Bước 5: Trộn nhân bánh bao

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo một chút dầu ăn, hành tỏi băm nhuyễn rồi tiến hành phi thơm đến khi vàng giòn. Sau đó, bạn múc 1 muỗng canh hành tỏi phi ra chén để dành ướp thịt.

Tiếp theo, bạn cho thêm vào chảo phần hành tây, nấm hương và tiếp tục xào với lửa vừa cho hỗn hợp chín.

Cho vào tô 300gr thịt heo xay, 1 muỗng canh hành tỏi phi, hỗn hợp nấm vừa xào, 1 muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh bột bắp, 1 muỗng canh dầu hào.

Trộn đều cho toàn bộ gia vị thấm đều vào thịt.

Bước 6: Chia bột và bọc nhân

Chia phần nhân thịt thành 8 phần bằng nhau. Sau đó dùng tay nắn dẹt, cho 1/2 quả trứng vào giữa rồi vo tròn.

Tiếp theo, bạn tiến hành nhào sơ lại khối bột, lăn dài rồi chia thành 8 phần bằng nhau.

Vo tròn từng phần bột, cán bột cùng với phần mép ngoài mỏng hơn. Sau đó, bạn cho viên nhân vào giữa rồi gấp gọn mép bột lại.

Vừa xoay bánh trong lòng bàn tay trái, đồng thời sử dụng ngón cái ấn nhẹ phần nhân xuống. Tay phải lần lượt kéo và gấp chồng những mép bột lên nhau.

Cuối cùng, bạn đặt bánh lên một miếng giấy nến nhỏ.

Bước 7: Hấp bánh bao

Cho 1 nồi nước lên bếp, cho vào nồi một chút giấm ăn rồi tiến hành đun sôi với lửa lớn. Tiếp theo, các bạn xếp bánh vào xửng có lót một lớp giấy nến, đặt xửng lên nồi nước sôi, phủ khăn lên trên, đậy nắp kín và hấp 25 phút trên lửa vừa.

Bước 8: Thành phẩm

Bánh bao làm bằng bột mì và bột nở có vỏ bánh trắng thơm, mềm dai đúng chuẩn cùng vị bùi ngọt tự nhiên rất ngon. Nhân bên trong nóng hổi mềm thơm, ẩm mọng với thịt băm cùng nấm hương quyện với sự béo béo từ trứng, cắn thử 1 miếng đảm bảo thích mê!

Cách làm bánh bao nhân thịt trứng

Nguyên liệu làm Bánh bao nhân thịt trứng

Bột bánh bao pha sẵn: 1 kg

Thịt heo xay: 500 gr

Trứng cút: 10 quả

Ngò rí: 1 ít

Hành tím băm: 5 củ

Nấm mèo: 7 cái

Sữa tươi không đường: 2 gói

Dầu ăn: 2 muỗng canh

Dầu hào: 2 muỗng canh

Hạt nêm/ tiêu xay: 1 ít

Dụng cụ thực hiện: Xửng hấp, tô, giấy nến, cán bột, màng bọc thực phẩm,...

Cách chế biến Bánh bao nhân thịt trứng

Bước 1: Trộn bột bánh

Bạn cho 50ml sữa tươi không đường vào tô. Tiếp đến, cho vào tô 1 gói men nhỏ rồi dùng đũa khuấy cho tan.

Tiếp theo, bạn cho phần bột bánh vào thau, tạo 1 cái lỗ ở giữa (nhớ để lại khoảng chừng 2 muỗng canh bột khô nhé). Sau đó cho phần men pha sữa tươi vào và trộn đều lên. Tiếp tục cho 340ml sữa tươi còn lại vào trộn đều để bột và sữa hòa quyện vào nhau.

Cách làm bánh bao nhân thịt trứng

Bước 2: Nhào và ủ bột

Cho phần bột khô còn lại ra mặt phẳng, sau đó cho khối bột trộn sữa lên và nhào, đập và cán bột đến khi thật mịn khoảng chừng 10 - 20 phút đến khi bột không dính tay là được nhé!

Bạn tạo bột thành khối, sau đó chia thành 10 phần bột nhỏ bằng nhau. Sử dụng cán để cán bột thật mỏng, rồi cho miếng bột đã cán vào tô. Sử dụng màng bọc thực phẩm để bọc kín lại, phủ thêm 1 lớp khăn lên rồi ủ bột trong khoảng 45 phút.

Mách nhỏ: Nhào bột bánh bao không yêu cầu tạo được màng căng như bột bánh mì. Các bạn chỉ cần nhào đến khi nào bột thành khối mềm dẻo, bề mặt nhẵn láng, sờ vào không dính tay là đảm bảo yêu cầu.

Bước 3: Làm nhân bánh

Trứng cút luộc trong khoảng 10 phút với lửa vừa đến khi trứng chín thì vớt ra bóc bỏ vỏ.

Nấm mèo mang đi ngâm trong nước từ 10 - 15 phút để nấm nở rồi mang nấm đi rửa sạch, để ráo và băm nhuyễn.

Cho thịt heo xay vào tô. Tiếp đó, cho thêm các nguyên liệu: nấm mèo băm nhỏ, hành tím băm nhỏ, 1.5 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh dầu hào, 2 muỗng cafe tiêu, 1 muỗng canh dầu ăn và trộn đều.

Bước 4: Gói bánh

Bạn thoa một chút dầu ăn vào tay, sau đó lấy một ít nhân bánh và trứng cút cho vào giữa bọc kín lại vo tròn nhân thịt.

Tiếp theo, các bạn lấy 1 miếng bột đã được ủ rồi cho nhân vào giữ rồi từ từ gấp các mí bột lại tạo hình bánh bao.

Cuối cùng bạn dán 1 lá ngò rí lên đầu chiếc bánh bao là hoàn thành nha!

Mách nhỏ: Để dễ tạo hình bánh bao bạn có thể sử dụng chén úp xuống vỏ bánh, làm như vậy sẽ tạo hình tròn trước khi cho nhân vào nhé!

Bước 5: Hấp bánh

Bạn bắc xửng hấp lên bếp, cho vào một chút rễ ngò rí vào nồi nước. Đặt xửng lên bếp, lót 1 lớp giấy nến vào rồi cho bánh bao vào đậy nắp lại. Tiến hành hấp bánh trong khoảng 25 phút trên lửa vừa thì bánh sẽ chín nhé!

Mách bạn: Cho rễ ngò rí vào nồi nước hấp bánh bao sẽ giúp giúp vỏ bánh bao thơm ngon hơn nhé!

Bước 6: Thành phẩm

Bánh bao nhân thịt trứng sau khi hoàn thành thơm ngon nóng hổi. Vỏ bánh mềm xốp kết hợp cùng nhân bánh vừa ăn không bị khô.

Chiêu đãi gia đình bạn một bữa no nê bằng món bánh này chắc chắn ai cũng phải tấm tắc khen ngon.

Cách làm bánh bao thịt miến

Nguyên liệu làm Bánh bao nhân thịt miến

Bột mì đa dụng: 400gr

Bột nở: 2 gr (baking powder)

Bột bắp: 1 muỗng canh

Tinh bột bắp: 3 muỗng canh

Men nở: 4 gr

Sữa bột nguyên kem: 30gr

Sữa tươi không đường: 240 ml

Thịt nạc dăm: 300gr

Hành tây: 50 gr

Nấm mèo khô: 30gr

Nấm hương khô 30gr

Miến: 50gr

Trứng: 4 quả

Dầu hào: 1 muỗng canh

Cà rốt: 80gr

Đường: 80gr

Dầu ăn: 40 ml

Gia vị thông dụng 1 ít (đường/ muối/ hạt nêm)

Dụng cụ thực hiện: Nồi xửng hấp, tô, muỗng, dao, thớt,...

Cách chế biến Bánh bao nhân thịt miến (công thức được chia sẻ từ người dùng)

Bước 1: Chuẩn bị nhân bánh

Thịt nạc heo sau khi mua về mang đi rửa sạch rồi băm nhỏ hoặc có thể bỏ vào máy xay nhuyễn. Miến ngâm với nước nóng cho nở ra rồi vớt ra, để ráo và cắt nhỏ.

Kế đến, bạn luộc chín trứng gà, bóc bỏ vỏ rồi cắt làm 4. Đối với nấm mèo, nấm hương, bạn ngâm vào nước cho nấm nở, dùng kéo cắt bỏ chân nấm rồi rửa sạch, cắt hạt lựu.

Cách làm bánh bao thịt miến

Cà rốt, hành tây cắt bỏ phần vỏ bên ngoài, rửa sạch và cắt thành hạt lựu.

Tiếp theo, các bạn cho tất cả những nguyên liệu trên vào tô lớn cùng với các gia vị: 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tinh bột bắp rồi trộn đều.

Cuối cùng, bạn lấy khoảng 1.5 muỗng canh hỗn hợp nhân, nặn thành từng viên tròn, ấn chặt các miếng trứng xung quanh viên nhân là hoàn tất.

Bước 2: Chuẩn bị men bánh bao

Đun ấm nóng khoảng 100ml sữa tươi không đường với lửa nhỏ cho đến khi sữa bốc hơi nóng thì bạn tắt bếp (đạt nhiệt độ khoảng 40 độ C).

Sau đó, các bạn cho vào 4gr men nở, 20gr đường rồi khuấy đều lên và để nghỉ trong 10 phút là được.

Lưu ý: Nhiệt độ nước kích hoạt men chỉ từ 32 - 40 độ C, nếu nhiệt độ cao quá sẽ khiến cho men bị chết hoặc hoạt động yếu.

Bước 3: Nhồi bột bánh bao

Cho vào tô lớn: Phần men nở đã được kích hoạt, 400gram bột mì, 140ml sữa tươi còn lại, 40ml dầu ăn, 2 muỗng canh tinh bột bắp, 60gr đường, 2gr bột nở, 2gr muối, 30gr sữa bột nguyên kem rồi tiến hành trộn đều cho các nguyên liệu kết dính với nhau.

Tiếp theo, bạn sử dụng tay nhồi bột đến khi bột tạo thành một khối dẻo mịn, chạm vào không bị dính tay là đảm bảo yêu cầu. Sau đó, các bạn bọc kín bột lại và ủ bộ từ 30 phút - 1 tiếng cho bột nở gấp đôi.

Mách nhỏ: Nếu bột khô thì bạn cho thêm sữa tươi không đường vào và tiếp tục nhồi nhé!

Bước 4: Nặn và hấp bánh bao

Lấy một lượng bột vừa đủ, cán mỏng bột rồi cho nhân bánh vào và tạo hình theo ý thích. Kế đến, bạn phủ kín bánh và ủ lần 2 trong vòng 30 phút đến khi thấy bánh nở to gấp đôi.

Cho bánh vào nồi hấp và hấp trong vòng 13 - 15 phút cho bánh chín. Để nước không nhiễu xuống bánh, bạn nhớ phủ khăn lên miệng nồi trong lúc hấp nhé!

Bước 5: Thành phẩm

Bánh bao nhân thịt miến có mùi thơm nhẹ vô cùng hấp dẫn, bánh nóng hổi vừa thổi vừa ăn cùng lớp vỏ bùi ngọt nhẹ, bên trong là nhân thịt đậm đà, trứng béo béo, cực kỳ bắt vị.

Cách làm bánh bao kim sa đơn giản mà tuyệt ngon

Nguyên liệu

Phần nhân

5 quả trứng vịt muối hấp chín

70gr bơ hâm chảy

80 ml kem whipping

15gr bột bắp

3 muỗng canh sữa đặc

60gr sữa bột

Phần bột

200 gr bột mì

¼ muỗng cà phê muối

10gr đường

10gr sữa bột

3gr men nở

120 ml sữa tươi không đường

7- 8 miếng giấy nến cắt miếng vuông nhỏ

Cách thực hiện

Bước 1: Bạn cho hỗn hợp trứng vịt muối + bơ + kem vào máy xay sinh tố rồi tiến hành xay trong vòng 1 phút. Tiếp đó, bạn cho toàn bộ nguyên liệu còn lại vào xay nhuyễn.

Sau khi xay xong, bạn cho hỗn hợp này ra chén rồi bọc lại bằng màng thực phẩm. Bỏ vào ngăn mát tủ lạnh từ 1-2 tiếng cho nhân đông cứng.

Cách làm bánh bao kim sa đơn giản mà tuyệt ngon

Khi nhân đã đông lại, các bạn thoa 1 chút dầu vào lòng bàn tay rồi múc ra từng muỗng nhân vo tròn.

Bước 2: Tiếp đó bạn cho hỗn hợp gồm có: bột mì + men + sữa bột + đường + muối vào âu rồi trộn đều. Sau đó đổ sữa ấm vào trộn và nhồi đến khi nào bột mịn, dẻo không dính tay.

Sau khi nhồi xong, bạn dùng tay vo cục bột thành hình tròn và lấy khăn nhúng nước ấm vắt khô phủ lên miệng âu bột ủ 40-50 phút .

Bước 3: Qua thời gian ủ, bột nở gấp đôi, bạn lấy ra nhồi sơ lại trong vài phút. Chia bột thành 7-8 phần vo tròn.

Bước 4: Cán phần bột nhỏ hơi mỏng rồi cho nhân vào vo tròn lại. Tiến hành đặt bánh lên miếng giấy nến nhỏ. Cứ thế làm đến khi nào hết phần bột và nhân còn lại. Xếp bánh ra xửng.

Bước 5: Nấu 1 nồi nước sôi. Sau đó, bạn cho xửng bánh lên bếp rồi đậy nắp kín và hấp bánh từ 6-7 phút là bánh chín. Tắt bếp, lấy xửng bánh ra.

Chiếc bánh kim sa khi bẻ ra sẽ thấy sốt trứng hơi sánh chảy ra bên trông cực kỳ hấp dẫn. Vỏ bánh rất mềm và xốp có thể xé ra thành từng lớp một cách dễ dàng.

Lưu ý: Để có sốt trứng sánh như ý, các bạn không nên hấp bánh quá lâu. Nếu hấp lâu sốt sẽ bị đặc lại.

Cách làm bánh bao chiên bằng nồi chiên không dầu

Nguyên liệu

Phần bột

400gr bột mì

80gr đường

5gr men nở

⅓ muỗng cà phê muối

210ml- 230ml sữa tươi không đường hâm ấm

1 muỗng canh dầu ăn

Phần nhân

400g thịt ba chỉ không da

1 chén dưa cải chua

1 củ hành tím

½ củ hành tây

2 tép tỏi

Gia vị: 1 muỗng canh dầu hào, ½ muỗng cafe tiêu, ½ muỗng cafe bột nêm, 1 muỗng cafe đường, 1 muỗng canh xì dầu

Cách thực hiện

Bước 1: Cho các nguyên liệu gồm: bột mì + men nở + sữa bột + đường + muối vào âu rồi trộn đều. Tiếp đó, bạn đổ sữa ấm vào trộn và dùng tay nhồi bột thành khối bột mịn, dẻo không dính tay.

Trong khi chờ bột nở, các bạn mang thịt đi rửa sạch, cắt băm nhỏ. Cải chua vắt ráo rồi thái nhỏ. Hành tím và tỏi băm nhỏ, hành tây thái thành hạt lựu.

Cách làm bánh bao chiên bằng nồi chiên không dầu

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Đợi đến khi dầu nóng thì bạn cho tiếp hành tím, tỏi và hành tây vào xào thơm. Sau đó cho thịt vào xào săn lại từ 6-7 phút. Cuối cùng cho cải chua và gia vị vào và tiếp tục xào đến khi cải thấm gia vị và tắt bếp.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu khô ở phần bột vào âu rồi trộn đều lên. Sau đó, bạn cho sữa hâm ấm từ từ vào. Tiếp đến, bạn trộn hoặc nhồi bột cùng 1 lúc để bột mịn, dẻo và không dính tay. Ủ bột trong khoảng 50 phút chờ bột nở.

Bước 3: Qua thời gian ủ, bột sẽ nở ra. Bạn lấy ra nhồi sơ và chia thành 8 phần nhỏ. Vo bột tròn viên bột rồi cán hơi dày chính giữa, phần ngoài cán mỏng. Cho nhân vào gấp mí xoay vòng tạo hình bánh bao.

Sau đó, đặt bánh lên từng miếng giấy nhỏ chống dính, sau đó xếp sẵn lên xửng, ủ bánh trong vòng 20 phút. Trước khi nướng, bạn nên quét lên mặt bánh 1 lớp trứng.

Bước 4: Làm nóng nồi chiên không dầu trước khoảng 5-10 phút. Sau đó, bạn cho bánh vào nướng từ 12-13 phút ở nhiệt độ 180 độ C. Bánh bao được chế biến bằng nồi chiên không dầu với thành phẩm vỏ bánh giòn, ruột mềm, xốp nhân đậm đà. Chúc các bạn thành công.

Cách làm bánh bao đậu đỏ nhân trứng muối

Nguyên Liệu

Phần bột

320 gr bột mì

170-190 ml sữa tươi hâm ấm

15 ml dầu ăn

25gr đường

5gr men nở

30ml sữa bột (Nếu các bạn không có sữa bột thì bạn sử dụng thêm tổng cộng 340 gr bột mì)

Phần nhân

300gr đậu đỏ

50gr đường

4 lòng đỏ trứng muối ngâm với chút dầu hấp 10 phút

1 chút xíu muối

Cách Làm:

Bước 1: Đậu đỏ ngâm qua đêm, sau đó mang đi vo sạch. Cho đậu đỏ vào nồi cùng với nước luộc cho đến khi đậu chín nhừ là được.

Bạn tiến hành chắt bỏ nước thừa, sau đó cho tiếp đường + muối vào xào với lửa nhỏ cho đậu khô dẻo rồi tắt bếp.

Cách làm bánh bao đậu đỏ nhân trứng muối

Bước 2: Cho bột mì, đường, men nở cho vào âu rồi trộn đều. Sau đó, bạn cho từ từ sữa vào nhồi trong vòng 5 phút.

Tiếp theo, bạn cho dầu ăn vào tiếp tục nhào trộn bột để tất cả nguyên liệu quyện thành một khối không dính tay. Ủ bột trong vòng 50 phút cho bột nở gấp đôi.

Bước 3: Qua thời gian ủ, bột đã nở ra thì bạn lấy bột ra nhồi sơ lại. Chia bột thành từng phần nhỏ khoảng 60gr.

Cán bột thành từng miếng bột mỏng rồi cho nhân đậu đỏ trứng muối vào bên trong rồi túm mí vo tròn. Cố gắng miết mặt bánh cho láng để khi hấp bánh sẽ được đẹp hơn. Cho bánh lên miếng giấy xếp sẵn lên xửng.

Bước 4: Nấu 1 nồi nước cùng với 1 miếng chanh, miếng chanh có tác dụng giúp cho bánh bao hấp được trắng hơn.

Khi nước sôi thì các bạn cho xửng bánh vào hấp trong vòng 15 phút là bánh chín. Bánh bao ăn không hết các bạn có thể sử dụng màng bọc kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh. Khi ăn chỉ cần mang đi hấp sơ lại là ngon nha.

Cách làm bánh bao xá xíu đơn giản

Nguyên liệu

Phần bột

250 gr bột mì

3gr men nở

50 ml nước ấm

⅓ muỗng cà phê muối

25gr đường

80-100ml sữa tươi không đường

Phần nhân

100g thịt xá xíu thái hạt lựu

1/2 củ hành tây thái hạt lựu

2 nhánh hành lá thái nhỏ

1 miếng gừng thái nhỏ

3 nấm đông cô tươi thái nhỏ

1 củ hành tím thái nhỏ

100 ml nước

Cách thực hiện

Bước 1: Bắc một cái chảo lên bếp, cho vào chảo một chút dầu ăn. Đợi đến khi dầu nóng lên thì bạn hành tím vào xào thơm

Tiếp đó, bạn cho thịt xá xíu và các nguyên liệu còn lại vào xào trong vòng 4 phút. Cuối cùng, bạn cho nước vào xào với lửa lớn đến khi nước sánh cạn thì tiến hành nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp và để nhân nguội.

Bước 2: Tiến hành hòa chung hỗn hợp gồm: nước ấm + men nở + muối + chút đường vào 1 cái chén, để khoảng 10-15 phút cho lên men.

Cách làm bánh bao xá xíu đơn giản

Bước 3: Kế đến, bạn cho bột mì + đường vào âu rồi trộn đều. Cho chén men + sữa tươi hâm ấm vào rồi trộn đều. Trộn đến khi bột mịn không dính tay là được.

Sau đó, bạn lấy khăn nhúng nước ấm, vắt khô rồi phủ lên trên miệng âu bột ủ từ 40-50 phút là bột sẽ nở gấp đôi.

Bước 4: Khi bột nở, bạn lấy ra nhồi sơ lại rồi chia bột thành 6-8 phần nhỏ. Cán cục bột hơi mỏng và tròn rồi cho nhân bánh vào.

Bạn bắt đầu gấp mí theo vòng tròn và túm nhọn chính giữa. Cho bánh lên miếng giấy rồi xếp bánh ra xửng.

Bước 5: Nấu 1 nồi nước sôi cùng với 1 muỗng canh giấm. Khi nước sôi mới cho xửng bánh vào hấp từ 18-20 phút là bánh chín.

Cách làm bánh bao thanh long chay

Nguyên liệu

300 gr bột mì thường

180ml sữa tươi không đường

150gr thanh long đỏ

50gr đường

5gr men nâu

⅓ muỗng cà phê muối

25 ml dầu ăn

Cách thực hiện

Bước 1: Thanh long cắt nhỏ rồi cho toàn bộ vào máy sinh tố xay cùng với sữa tươi. Bạn có thể lọc bỏ hết các hạt đen nếu không thích. Khi lọc lấy được sữa thanh long rồi thì bạn cần hâm ấm để trộn với bột.

Cách làm bánh bao thanh long chay

Bước 2: Tiếp theo, cho bột mì + đường + men + muối vào một cái âu rồi trộn đều. Sau đó cho từ từ sữa thanh long, dầu ăn vào trộn/nhồi chung cho đến khi bột mịn dẻo không bị dính tay là được. Tiến hành ủ bột từ 50-60 phút để bột nở gấp đôi.

Bước 3: Lấy bột ra nhồi sơ lại rồi chia bột thành nhiều phần nhỏ rồi vo tròn lại. Nếu bánh có nhân thì bạn cần cán bột thật hơi mỏng, rồi cho nhân vào túm mí o tròn. Xếp các bánh lên giấy chống dính. Xếp sẵn lên xửng, ủ lại 20 phút.

Bước 4: Nấu 1 nồi nước sôi, cho xửng bánh vào hấp trong khoảng 13-15 phút với lửa vừa. Đợi đến khi bánh chín thì tắt bếp lấy xửng bánh ra là hoàn thành.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong 8 cách làm bánh bao tại nhà rồi đấy. Những chiếc bánh bao vừa xinh xắn lại còn có hương vị thơm ngon khiến ai cũng phải tấm tắc khen ngon. Cùng vào bếp và thực hiện ngay món bánh này nhé!