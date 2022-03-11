Cách làm món ếch xào chuối thơm ngon, chuẩn vị cho cả nhà

Theo các chuyên gia, trong 100 gram thịt ếch có chứa hàm lượng dinh dưỡng như sau:

Thịt ếch chuối xanh là sự kết hợp hoàn hảo giữa thịt ếch mềm dai và chuối xanh bùi bùi đậm vị. Ếch được chế biến kỹ càng không bị tanh mà còn rất thơm ngon khi ăn kèm với các loại rau. Dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn công thức chế biến món ếch xào chuối chỉ với 30 phút đồng hồ.

Năng lượng: 73 cal

Protein: 16,4 g

Chất béo: 0,3 g

Canxi: 18 mg

Phosphor: 147 mg

Kẽm: 1 mg.

Tác dụng của thịt ếch đối với sức khỏe

1. Hỗ trợ giảm cân hiệu quả

Thịt ếch là một trong những loại thực phẩm mà lành mạnh so với thịt gà và thịt đỏ giúp hỗ trợ giảm cân.

Trong 100 gam thịt đùi ếch cung cấp 0,3 gam chất béo so với 3g ức gà. Việc ăn đùi ếch giúp bạn kiểm soát lượng chất béo nạp vào cơ thể.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể ăn trái cây và rau xanh để đáp ứng nhu cầu khoáng chất và vitamin cần thiết đối với cơ thể.

2. Cung cấp đủ chất đạm

Thịt ếch, đặc biệt là thịt đùi ếch có chứa chất dinh dưỡng dồi dào, chẳng hạn như protein.

Khẩu phần 100gram đùi ếch sẽ cung cấp cho bạn 16 gram protein. Protein đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng cơ bắp. Loại thực phẩm này hỗ trợ cơ thể năng lượng cần thiết xây dựng cũng như tái tạo các tế bào bị tổn thương bằng những tế bào mới.

Tác dụng của thịt ếch đối với sức khỏe

Vì vậy, đùi ếch là một trong những lựa chọn lành mạnh nhất nếu bạn đang tìm kiếm thực phẩm giàu protein.

3. Hàm lượng calo hợp lý

Hàm lượng calo có trong thịt ếch thấp nên đây chính là một lựa chọn tốt nhất để bổ sung vào bữa ăn của bạn.

Một khẩu phần 100gram đùi ếch (xào) cung cấp cho bạn 70 calo. Đây là một sự lựa chọn thông minh cho những ai muốn đang thực hiện chế độ ăn uống lành mạnh. Thực phẩm có hàm lượng calo thấp giúp bạn giảm nguy cơ hình thành cục máu đông và kiểm soát cân nặng tốt hơn.

4. Tăng cường nhận thức

Một tác dụng khác của thịt ếch đó là tăng cường khả năng nhận thức. Thịt đùi ếch có chứa nhiều axit béo omega-3 giúp tăng cường sức khỏe cho não bộ.

5. Cung cấp natri cho cơ thể

Thịt đùi ếch được đánh giá là nguồn thực phẩm cung cấp lượng natri tuyệt vời. Với khẩu phần ăn 100 gam đùi ếch cung cấp cho bạn 58 gam natri.

Natri giúp bạn tăng cường sự co cơ và duy trì chất lỏng bên trong cơ thể giúp duy trì huyết áp ở mức độ ổn định. Bạn cũng có thể bổ sung natri cho cơ thể bằng cách ăn nhiều đùi ếch nấu chín và hạn chế nêm nếm các loại gia vị.

6. Bổ sung kali lành mạnh

Thịt đùi ếch có chứa hàm lượng kali dồi dào. Trong 100gr thịt cung cấp 285 mg kali. Khoáng chất này giúp bạn giảm huyết áp, thúc đẩy phát triển cơ bắp cũng như mật độ khoáng chất. Việc tiêu thụ các thực phẩm giàu kali như rau diếp và đùi ếch sẽ mang lại kết quả tích cực cho cơ thể.

Cách làm ếch xào chuối thơm ngon tại nhà

1. Ếch xào chuối xanh

Nguyên liệu làm Ếch xào chuối xanh

Ếch tươi 500gr



Đậu phụ chiên 3 miếng



Chuối xanh



5 trái ớt khô



5 trái Nghệ



1 củ Hành tím



1 củ Tía tô 100 gr



Lá lốt 100 gr



Gia vị 10gr (hạt nêm/đường/nước mắm/muối/dầu ăn)

Dụng cụ thực hiện: Bếp gas, chảo, chén bát, đũa, vá,...

Mẹo chọn thịt ếch ngon

Bạn nên chọn mua ếch đồng trong khoảng từ tháng 9 trở đi, đây là thời điểm mà thịt ếch ngon, nhiều dinh dưỡng nhất.

Bạn hãy lựa chọn những con ếch béo, có kích thước to và da vàng, ếch khi chọn mua phải còn sống không nên mua ếch đã đông lạnh, loại ếch này thường nhạt thịt và khi chế biến không có mùi thơm đặc trưng.

Cách chế biến Ếch xào chuối xanh

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Hành tím, nghệ bóc bỏ vỏ, sau đó mang đi rửa sạch, đập dập và băm nhỏ, để riêng từng loại. Ớt cắt bỏ cuống, rửa sạch rồi để ra rổ cho ráo nước. Tía tô và lá lốt mang đi rửa sạch, để ráo và dùng dao cắt thành sợi nhỏ.

Ếch xào chuối xanh

Chuối xanh gọt bỏ đầu, gọt vỏ, cắt thành khúc rồi mang đi ngâm với nước giấm (pha loãng) từ 3 – 5 phút để chuối không bị thâm và hết chát. Sau khi ngâm xong, bạn vớt ra để ráo.

Ếch tươi lột hết da và loại bỏ gân đen rồi rửa sạch với nước muối pha loãng. Sau đó, bạn rửa lại sạch với nước, để ráo. Sau đó, chặt ếch thành từng khúc vừa ăn.

Bước 2: Ướp và chiên ếch

Ướp ếch cùng với các gia vị gồm: 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 muỗng cafe đường, ½ muỗng cafe muối, 1 muỗng nghệ băm và 1 muỗng hành tím băm. Trộn đều gia vị để khoảng 30 phút cho thịt ếch ngấm gia vị.

Bật bếp, đợi chảo nóng thì cho vào chảo 1 muỗng dầu ăn. Khi dầu sôi, bạn cho ếch vào chiên vàng đều cả 2 mặt rồi vớt ếch ra, để riêng.

Bước 3: Xào ếch với chuối

Cho 1 muỗng hành tím và nghệ vào chảo rồi phi thơm. Khi hành và nghệ đã dậy mùi thì bạn cho chuối xanh đã cắt khúc vào xào cùng.

Nêm thêm gia vị gồm: 2 muỗng nước lọc, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng cafe đường, ½ muỗng cafe muối, 1 muỗng cafe nước mắm và mấy trái ớt khô vào rồi đảo đều. Tiếp tục đun thêm khoảng 3 phút nữa rồi cho thịt ếch và phần nước ướp ếch vào xào tiếp.

Đảo đều tay, đun thêm khoảng 3 – 5 phút nữa để thịt ếch thấm gia vị rồi cho tía tô và lá lốt đã xắt nhỏ vào, đảo đều rồi tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Dọn ếch ra dĩa rồi trang trí thêm cho đẹp mắt. Món ếch xào chuối có thể ăn cùng với cơm hoặc bún.

Mẹo thực hiện món ăn thành công

Những phần cần loại bỏ khi sơ chế ếch: Xương sống, ruột, các đường gân chỉ trên đùi ếch.

Bên cạnh đó, phần da ếch bỏ đi bạn có thể tận dụng để làm món da ếch chiên giòn chấm với tương ớt cũng rất ngon.

2. Cách làm ếch xào chuối xanh

Chuẩn bị nguyên liệu

Nguyên liệu cho món ếch xào chuối xanh bao gồm:

Thịt ếch: 500gram

Chuối xanh: 5 quả

Ớt sừng: 1 quả

Bột nghệ: 1 thìa

Hành tím: 1 củ

Tía tô, lá lốt: mỗi loại một nắm nhỏ.

Các loại gia vị: Dầu ăn, nước mắm, mì chính, hạt nêm, hạt tiêu…

Các bước làm ếch xào chuối xanh

Để có món ếch xào chuối xanh đúng điệu thì các bạn nên thực hiện theo các bước sau khi đã chuẩn bị được đầy đủ các nguyên liệu kể trên:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Tía tô và lá lốt mang đi nhặt lấy lá bánh tẻ. Sau đó vứt bỏ phần cọng hay các lá già, lá sâu rồi rửa sạch rồi để ra rổ ráo nước, thái nhỏ.

Hành tím bóc bỏ vỏ già bên ngoài, sau đó rửa sạch, băm nhỏ.

Chuối xanh chọn loại còn non không quá già. Sau đó cắt bỏ đầu đuôi, có thể tước bỏ vỏ hoặc không rồi thái thành từng khúc. Ngâm chuối trong nước muối loãng với một ít nước chanh cho sạch nhựa và miếng chuối cũng trắng hơn. Ngâm từ 10 – 15 phút rồi mang đi bóp mạnh để phần nhựa dính ở chuối sạch hết rồi rửa lại, để ráo nước.

Cách làm ếch xào chuối xanh

Ếch sau khi mua về sơ chế bằng cách bỏ da, phần sống lưng và gân ở đùi đi. Chỉ lấy phần thịt rồi mang đi rửa sạch với nước muối loãng. Chặt thịt ếch thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Phần da ếch bạn có thể tận dụng để chế biến thành các món ăn tùy thích ví dụ như da ếch chiên xù chẳng hạn.

Bước 2: Tẩm ướp gia vị

Cho thịt ếch vào âu lớn. Sau đó, bạn lần lượt cho tiếp gia vị gồm: 1 muỗng hạt nêm, ½ muỗng nước mắm, 1 muỗng mì chính, 1 chút tiêu xay, 1 muỗng bột nghệ và ½ thìa dầu hào. Trộn đều các nguyên liệu lại với nhau rồi để 30 phút.

Bước 3: Tiến hành xào ếch với chuối xanh

Lấy một cái chảo lên bếp rồi cho dầu ăn vào. Khi thấy dầu nóng thì bạn cho ếch vừa mới ướp vào chiên vàng đều cả hai mặt.

Trong quá trình chiên, bạn nên để lửa nhỏ và lật đều cả 2 mặt để thịt ếch chín hết và có màu vàng đẹp mắt là được.

Chiên hết một lượt thì bạn cho thịt ếch ra dĩa. Cũng với cái chảo đó, các bạn cho dầu ăn vào và tiến hành phi thơm hành tím băm. Tiếp tục cho ếch chiên và chuối xanh vào, nên thêm gia vị: 2 muỗng nước lọc, 1 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 1 thìa nước mắm, 1 thìa mì chính. Đảo đều các nguyên liệu rồi cho lá lốt, tía tô và ớt sừng đã sơ chế vào.

Tiếp đến, bạn đun thêm khoảng 2 phút nữa để trộn đều các nguyên liệu và thịt ếch, chuối xanh được thấm vị thì tắt bếp.

Bước 4: Hoàn thành và thưởng thức ếch xào chuối xanh

Đổ thịt ếch xào chuối xanh ra dĩa và thưởng thức cùng với cơm nóng. Nếu có thêm một ít rau thơm nữa thì món ăn sẽ ngon hơn.

3. Ếch nấu (om) chuối đậu phụ

Nguyên liệu làm Ếch nấu (om) chuối đậu phụ

Đậu hũ 3 miếng

Chuối xanh 2 trái

Nghệ tươi nhỏ 1 củ

Hành tím 1 củ

Tỏi khô 1 củ

Ớt tươi 1 trái

Nhỏ rau tía tô 1 bó

Nắm lốt 1 lá

Mẻ 2 muỗng

Gia vị 10gr (dầu ăn/hạt nêm/mắm/muối/bột ngọt)

Ếch 4 con

Dụng cụ thực hiện: Bếp gas, chảo, chén bát, đũa, vá,..

Cách chế biến Ếch nấu (om) chuối đậu phụ

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Thịt ếch sau khi mua về mang đi rửa sạch rồi chặt thành từng miếng vừa ăn. Tiếp đó, bạn mang ếch đi ướp với ớt băm, nghệ tươi băm nhỏ, 1 muỗng cafe hạt nêm, 1 ít tiêu và nước mắm trộn đều.

Chuối xanh lột bỏ vỏ rồi thái miếng nhỏ và mang đi ngâm vào nước muối khoảng 15 phút. Đậu hũ chiên vàng đều cả hai mặt.

Ếch nấu (om) chuối đậu phụ

Bước 2: Xào thịt ếch

Bắc chảo lên bếp, cho 1 muỗng dầu ăn vào chảo, đợi dầu nóng thì cho hành tỏi băm, thịt ếch vào xào đến khi thịt ếch thơm vàng. Tiến hành xào trong khoảng 5 phút rồi đổ chuối xanh vào xào chung.

Bước 3: Kho thịt ếch

Sau đó, các bạn đổ nước mẻ vào xào chung. Cho thịt ếch và chuối vào một cái nồi khác và cho đậu hũ vào nấu với lửa nhỏ trong vòng 15 phút để chuối chín mềm là được.

Bước 4: Thành phẩm

Sau khi nồi ếch đã om xong, các bạn cho lá tía tô đã được cắt nhỏ vào đảo sơ rồi tắt bếp. Món ăn phải đảm bảo có hương vị đậm đà, thanh đạm, nước dùng thì sánh vàng, thịt ba chỉ nhừ ngon, chuối chín mềm, thịt ếch bùi thơm.

Với nguyên liệu dễ mua cùng cách chế biến đơn giản, hy vọng các bạn sẽ thực hiện thành công món ếch xào chuối đậm đà, chuẩn bị để phong phú thêm thực đơn cho gia đình mình. Nếu còn có thắc mắc, các bạn hãy để lại bình luận bên dưới bài viết để chúng tôi giải đáp nhé.