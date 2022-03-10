Bật mí 4 cách làm chân gà sốt thái chua cay cực đã tại nhà

Chân gà sốt Thái chua chua cay cay kết hợp với nước với nước chấm cay đúng điệu chắc chắn sẽ khiến cả nhà mê mẩn. Cùng vào bếp và học ngay 4 cách làm chân gà sốt thái để thưởng thức món ăn tuyệt này ngay tại nhà các bạn nhé.

Để có được món chân gà sốt thái ngon, bạn cần lựa chọn chân gà kỹ lưỡng. Chân gà mua ngoài hàng cần đảm bảo an toàn thực phẩm và hình thức bên ngoài. Vậy nên hãy lưu ý một số điểm bên dưới:

– Để biết chân gà ngon hay không, các bạn nên ngửi thử để nhận biết. Thường thì thịt gà sẽ có mùi đặc trưng của gà, không có mùi ôi thiu, mùi lạ hay mùi khó chịu.

– Chân gà tươi, ngon thường sẽ có màu trắng hồng tự nhiên, không có màu sắc lạ như đốm xanh, đỏ, cầm lên không bị nhớt ở tay.

– Để mua được chân gà ngon, các bạn nên mua tại những nơi uy tín như siêu thị, cửa hàng thực phẩm hoặc các lò giết mổ mà bạn biết. Không nên mua đồ quá rẻ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

– Nếu lựa chọn mua chân gà được đóng gói sẵn tại các siêu thị, các bạn nên chú ý hạn sử dụng. Không mua các loại chân gà có ngày sản xuất và hạn sử dụng bị bôi, tẩy xóa hay bị mờ không rõ ràng để đảm bảo sức khỏe.

Cách làm chân gà sốt thái tại nhà

1. Cách làm chân gà sốt Thái kiểu truyền thống

Nguyên liệu

1 kg chân gà

2 trái xoài

7 tép sả

4 củ hành tím

1 củ gừng

3 tép tỏi

10 trái tắc

Gia vị: muối, nước mắm, dầu ăn, sa tế, hạt nêm, đường, bột ngọt

Cách làm

Cách làm chân gà sốt Thái kiểu truyền thống

Bước 1: Sơ chế chân gà

Chân gà sau khi mua về bỏ móng và cắt đôi. Để khử hoàn toàn mùi hôi của chân gà, các bạn chuẩn bị: 5 trái tắc cắt làm đôi và 2 muỗng muối.

Sau đó cho vào chân gà, trộn và chà xát chừng 5 - 10 phút rồi rửa lại với nước sạch nhiều lần.

Bước 2: Chần sơ chân gà

Bắc nồi nước lên bếp, cho vào nồi các nguyên liệu: 3 tép sả, 2 củ hành tím, 1 ít gừng, 1 muỗng canh muối vào.

Khi nước sôi thì các bạn cho chân gà vào trụng sơ đến khi chân gà săn lại; vớt ra ngâm trong nước đá có pha một ít tắc từ 15 - 20 phút rồi vớt ra, để ráo.

Bước 3: Ướp chân gà

Cho vào tô chân gà các gia vị: 3 tép sả đập dập, 2 muỗng cafe sả băm, 2 muỗng cafe tỏi băm, 2 muỗng cafe hành tím băm, 90 gram sa tế, 1 muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng canh đường, ½ muỗng canh bột ngọt, 3 muỗng canh nước mắm. Sau đó trộn đều lên rồi ướp chân gà trong 30 phút.

Bước 4: Xào chân gà

Bắc chảo lên bếp. Cho dầu ăn, 1 muỗng cafe tỏi băm, 1 muỗng cafe sả băm, 1 muỗng cafe hành tím vào rồi phi thơm.

Cho tiếp phần chân gà đã được ướp vào xào với lửa trong khoảng 10 phút. Sau đó, bạn cho tiếp xoài non cắt nhỏ vào xào thêm 2 phút, nêm nếm gia vị lại một lần nữa rồi tắt bếp.

2. Cách làm chân gà sốt Thái cóc non

Nguyên liệu làm Chân gà sốt Thái cóc non

Chân gà 1 kg

Cóc non 1 kg

Tắc 300g

Tỏi 100 gr

Hành tím 100g

Sả cây 200g

Ớt sừng 2 trái

Muối tôm 2 muỗng canh

Ớt khô ½ muỗng canh

Tương ớt 1 muỗng canh

Bột ớt 2 muỗng canh

Nước mắm 2 muỗng canh

Dầu ăn 5 muỗng canh

Đá viên 300g

Muối/ đường 1 ít

Cách chọn mua cóc non ngon

Chọn cóc có màu xanh tươi tự nhiên, không bị trầy xước hoặc chai sần. Hạn chế lựa chọn những trái cóc có vỏ màu vàng. Bởi vì đó là cóc để lâu và đã chín.

Cóc khi cầm lên sẽ thấy nặng, cứng, chắc tay, có mùi thơm nhẹ.

Phần cuống của trái cóc còn nguyên vẹn, dính chặt vào thân. Nếu có một lớp nhựa xung quanh thì đó là cóc mới được hái.

Nên chọn mua những quả cóc còn mới sẽ đảm bảo hương vị hơn

Cách chế biến Chân gà sốt Thái cóc non

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Với chân gà, bạn chần sơ qua nước sôi và ngâm vào nước muối trong ít phút. Tiếp đó, mang đi rửa lại với nước sạch để khử hoàn toàn mùi hôi và làm sạch chân gà. Cắt chân gà thành từng khúc vừa ăn.

Tỏi đập dập và băm nhuyễn. Hành tím đập dập và băm nhuyễn. Giữ lại 3 củ đập dập không băm để luộc chân gà.

Tắc chia làm 2 phần: 1 phần vắt lấy nước, 1 phần cắt thành từng khoanh tròn, bỏ hạt để trộn không bị đắng. Ớt cắt bỏ cuống, rửa lại thật sạch và cắt lát.

Cóc sau khi mua về gọt sạch vỏ, rửa và cắt làm đôi. Sả cắt khúc, chừa lại 3 tép đập dập để luộc chân gà.

Bước 2: Luộc chân gà

Chuẩn bị cho vào một nồi nước sôi, cho thêm sả, củ hành tím đập dập. Tiếp đó, bạn cho chân gà vào luộc trong khoảng 15 phút.

Cách làm chân gà sốt Thái cóc non

Vớt chân gà ra và cho đá viên vào ngâm trong vòng 10 phút để được chân gà săn và giòn. Sau đó vớt chân gà ra để ráo nước.

Bước 3: Làm sốt Thái

Chuẩn bị một cái nồi lên bếp, cho vào nồi 5 muỗng dầu ăn, đợi dầu sôi thì bạn cho hành tím và tỏi băm vào phi thơm. Sau đó hạ nhỏ lửa và cho tiếp các gia vị: 250 gram đường, 2 muỗng canh muối tôm, 2 muỗng canh nước mắm, ½ muỗng canh ớt khô, 1 muỗng canh tương ớt, 2 muỗng canh bột ớt, dùng đũa trộn đều.

Tiếp đó cho vào nồi 180ml nước lọc. Nấu với lửa vừa trong khoảng 3 phút để phần sốt sánh lại rồi tắt bếp. Tiếp đó, bạn cho phần nước tắc vào và để nguội.

Bước 4: Trộn chân gà

Cho chân gà cho vào 1 cái tô, đổ lần lượt các nguyên liệu gồm: sả, tắc, cóc và nước sốt vào. Dùng tay trộn đều để phần chân gà thấm đều gia vị. Mang đi ướp trong vòng 4 - 5 tiếng để chân gà được ngấm và ngon hơn.

Bước 5: Thành phẩm

Chân gà sốt Thái cóc non có màu sắc bắt mắt, những chiếc chân gà giòn kết hợp với gia vị chua chua ngọt ngọt kích thích vị giác của bạn. Đây là món ăn gây thương nhớ đối với các thành viên trong gia đình đấy.

3. Cách làm chân gà sốt Thái xoài non

Nguyên liệu làm Chân gà sốt Thái xoài non

Chân gà 1kg

Xoài non 500gr

Sa tế 90gr (1 hủ)

Gừng 1 củ

Sả băm 3 muỗng cà phê

Hành tím băm 3 muỗng cà phê

Tỏi băm 3 muỗng cà phê

Sả 3 tép

Hành tím 2 củ

Tắc 8 trái

Lá chanh 5 cái

Nước mắm 3 muỗng canh

Dầu ăn 3 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường/ hạt nêm/ bột ngọt)

Cách chế biến Chân gà sốt Thái xoài non

Bước 1: Sơ chế chân gà

Chân gà sau khi mua về, bạn tiến hành lột bỏ móng và cắt làm đôi. Để khử hoàn toàn mùi hôi, các bạn cho vào 5 trái tắc cắt đôi và 2 muỗng canh muối rồi trộn và chà xát khoảng 5 - 10 phút rồi rửa lại với nước nhiều lần.

Cách làm chân gà sốt Thái xoài non

Bước 2: Chần sơ chân gà

Bắc nồi nước lên bếp, cho vào nồi: 3 tép sả, 2 củ hành tím, 5 cái lá chanh, 1 ít gừng, 1 muỗng canh muối vào.

Khi nước đã sôi thì bạn cho chân gà vào trụng sơ đến khi chân gà săn lại thì vớt ra. Cuối cùng mang chân gà đi ngâm với nước đá lạnh có pha một ít tắc từ 15 - 20 phút thì vớt ra, để ráo.

Bước 3: Ướp chân gà

Cho vào thau chân gà các nguyên liệu: 3 tép sả đập dập, 2 muỗng cafe sả băm, 2 muỗng cafe tỏi băm, 2 muỗng cafe hành tím băm, 90gr sa tế, 1 muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng canh đường, ½ muỗng canh bột ngọt, 3 muỗng canh nước mắm. Sau đó trộn đều lên và ướp trong khoảng 30 phút.

Bước 4: Xào chân gà

Bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 3 muỗng canh dầu ăn. Khi dầu nóng, bạn thì cho vào chảo: 1 muỗng cafe tỏi băm, 1 muỗng cafe sả băm, 1 muỗng cafe hành ím băm vào phi thơm.

Cho tiếp phần chân gà đã được ướp gia vị vào xào, nên với lửa vừa trong khoảng 10 phút.

Sau đó cho tiếp phần xoài non cắt nhỏ vào xào thêm 2 phút nữa. Cuối cùng, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 5: Thành phẩm

Món chân gà sốt Thái sau khi chế biến có hương vị thơm ngon, hấp dẫn và màu sắc vô cùng bắt mắt. Chân gà mềm giòn, có vị cay cay, mặn ăn kèm với một miếng xoài chua chua kích thích vị giác.

4. Cách làm chân gà rút xương sốt Thái đậm đà

Nguyên liệu

500 gram chân gà rút xương

6 củ sả

Hành khô, tỏi khô

1 củ gừng

1 trái ớt

1 quả cóc non/xoài non

Gia vị: mắm, muối, đường, giấm, tương ớt

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Đối với chân gà:

Nên rửa chân gà với nước muối hoặc gừng để khử hết mùi tanh. Luộc chân gà cùng với 1 củ gừng đập dập và một ít muối, tầm khoảng 4-5l nước sôi phút là được.

Không nên luộc chân gà quá lâu vì chân gà dễ nát và nhũn. Vớt chân gà ra rồi ngâm vào nước đá lạnh hoặc bảo quản trong tủ mát chừng 30 phút. Cách làm này giúp cho chân gà được giòn ngon hơn, sau đó vớt ra rổ để ráo nước.

Cách làm chân gà rút xương sốt Thái đậm đà

Đối với nguyên liệu khác:

Hành khô tỏi bóc bỏ vỏ, đập dập, băm nhuyễn. Sả cắt thành từng lát hoặc đập dập cắt khúc đều nhau. Ớt cắt mỏng. Cóc non/ xoài non rửa sạch, gọt bỏ vỏ, cắt thành miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Làm nước sốt trộn Thái

Cho vào nồi 500ml nước lọc cùng với 300ml nước mắm, 250 gram đường và khuấy đều. Đặt bếp đun sôi hỗn hợp trên trong khoảng 10 phút với lửa vừa thì tắt bếp, để nguội.

Bước 3: Trộn chân gà rút xương với nước sốt Thái

Sau khi hỗn hợp trên nguội, các bạn cho vào tô gia vị gồm: hành, sả, tỏi, ớt, 120ml giấm và 4 muỗng tương ớt, trộn đều lên để hỗn hợp hòa quyện.

Tiếp theo, cho chân gà vào trộn đều và thêm cóc hoặc xoài vào. Tiếp tục trộn đều toàn bộ các nguyên liệu và bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh từ 3 – 5 tiếng để chân gà ngấm đều nước sốt thì lấy ra ăn.

Cách làm nước sốt chấm chân gà sốt Thái

Nguyên liệu

Ớt sừng đỏ: 160g

Ớt cay: 5g

Nước cốt chanh: 160g

Đường: 220g

Ớt bột Hàn Quốc: 7g

Bột thịt gà Knorr: 40g

Muối: 95g

Sữa đặc: 80g

Cách làm

Cách làm nước sốt chấm chân gà sốt Thái

Luộc ớt sừng trong vòng 3 phút, rửa sạch với nước.

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào máy xay để xay nhuyễn. Sau đó trút hết ra chén là hoàn tất.

Chân gà sốt thái để được bao lâu?

Chân gà ngâm sốt Thái có thể để được từ 4-5 ngày khi bạn bảo quản trong ngăn mát của tủ lạnh. Có thể bắt đầu sử dụng chân gà sau khi ngâm được 3 tiếng quản quản trong tủ lạnh, khi đó chân gà đã thấm sốt Thái.

Trên đây là 4 cách làm chân gà sốt thái thơm ngon chuẩn vị ngoài hàng. Hy vọng qua bài viết trên, các bạn đã nắm được công thức và bí quyết làm chân gà sốt Thái chua chua cay cay giòn ngon cực đã miệng. Cùng vào bếp và thực hiện ngay món ăn này để đãi các thành viên trong gia đình bạn nhé.