8 cách nấu canh khổ qua không đắng, thanh mát, ngon ngất ngây

Thưởng thức một bát canh khổ qua vào những ngày hè nóng nực dường như trở thành một thói quen phổ biến của nhiều người. Canh khổ qua chứa rất nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách nấu canh khổ qua nhồi thịt qua bài viết sau nhé!

Mướp đắng chứa hàm lượng vitamin C, các chống oxy hóa mạnh rất cao. Những chaats này giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Do đó, chúng hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch của chúng ta.

Bạn có thể luộc mướp đắng rồi uống nước mỗi ngày để chống nhiễm trùng và một số bệnh khác.

2. Hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường tuýp 2

Mướp đắng chó chứa phytonutrient, Polypeptide-P, một insulin thực vật; giúp làm giảm lượng đường tích tụ trong máu. Nó còn tạo ra các chất Charantin để cải thiện quá trình tổng hợp glycogen trong cơ thể.

3. Cải thiện thị lực

Mướp đắng có chứa beta-carotene, có tác dụng hiệu quả trong việc giảm nhiễm trùng mắt cũng như cải thiện thị lực.

4. Hỗ trợ tiêu hóa

Mướp đắng chứa nhiều chất xơ giúp cho thực phẩm được tiêu hóa dễ dàng, ngăn chặn, phòng ngừa các bệnh về đường tiêu hóa.

Đối với những người có các vấn đề về đường ruột như đau dạ dày, đau đại tràng, táo bón thì mướp đắng chính là bài thuốc chữa bệnh tuyệt vời.

8 món canh khổ qua thơm ngon, khó cưỡng

1. Canh khổ qua nhồi thịt

Nguyên Liệu

3 quả khổ qua

200g thịt heo xay

50 g mộc nhĩ

1 quả trứng gà

600 ml nước hầm xương heo

1 thìa cà phê bột canh/ hạt nêm

Gia vị trộn thịt

1 củ hành tím

2 tép tỏi

1 thìa cà phê đường

1 thìa cà phê tiêu xay

1 thìa cà phê hạt nêm

Hướng dẫn

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Khổ qua sau khi mua về cắt 2 đầu rồi rửa lại với nước từ 2,3. Cắt đôi nạo hết ruột hoặc khứa dọc thân khổ qua rồi nạo ruột.

Canh khổ qua nhồi thịt

Ngâm khổ qua trong nước muối pha loãng khoảng 15 phút cho bớt đắng. Vớt khổ qua ra rồi để ra rổ cho ráo nước.

Mộc nhĩ ngâm trong nước cho nở, rửa lại với nước sạch rồi cắt hết chân, thái nhỏ. Hành khô, tỏi bóc bỏ vỏ, rửa qua rồi băm thật nhỏ.

Hành lá và rau mùi nhặt sạch, rửa lại vài lần nước rồi thái nhỏ. Chuẩn bị sẵn nước hầm từ xương heo nguyên chất.

Bước 2: Chuẩn bị nhân thịt

Thịt xay, trứng, hành tỏi, gia vị các bạn trút hết vào âu lớn. Trộn cho thật đều rồi để yên trong khoảng 15 phút cho ngấm gia vị. Sử dụng thìa canh để nhồi hỗn hợp thịt vào bên trong từng miếng khổ qua.

Bước 3: Nấu canh khổ qua nhồi thịt

Đun sôi nước hầm xương, cho từng miếng khổ qua vào nồi. Khi nước sôi trở lại thì các bạn hớt bọt ra, nêm nếm lại gia vị cho vừa miệng. Để lửa liu diu trong vòng 30 phút cho khổ qua chín mềm.

Bước 4: Hoàn thành

Tắt bếp và thêm một chút hành lá, rau mùi vào nồi canh khổ qua nhồi thịt. Múc ra bát rồi thưởng thức.

2. Canh khổ qua cá thác lác

Nguyên liệu cho món canh khổ qua cá thác lác

2 trái khổ qua là ổn áp cho một bữa ngon man mát

200g chả cá thác lác cho nồng nàn vị của biển khơi nha

Hành lá luôn có mặt như một điều tất yếu

2 củ hành tím nữa là hoàn hảo món ngon

Các gia vị: Muối, đường, bột ngọt, nước mắm, tiêu sẽ là bí quyết tăng thêm sự đậm đà

Cách nấu canh khổ qua cá thác lác đỉnh của đỉnh

Bước 1: Sơ chế khổ qua

Rửa khổ qua rửa sạch, cắt chúng thành từng miếng. Bạn có thể sử dụng muỗng để lấy phần ruột khổ qua ra, nếu bạn dùng tay hoặc dao thì vẫn được nhé.

Canh khổ qua cá thác lác

Bên cạnh việc thái miếng, bạn còn có thể bào mỏng phần khổ qua ra, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích của gia đình bạn.

Bước 2: Ướp chả cá

Cá thác lác lọc hết xương, lấy phần thịt

Bóc vỏ 1 củ hành tím để cho vào ướp cá cùng với đó, các bạn hãy bỏ thêm một chút gia vị theo liều lượng: 1 muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng cà phê nước mắm

Hãy trộn đều cá thác lác với các gia vị cho hòa quyện và dùng muỗng quết đều tay trong khoảng 10 phút để chả cá có độ dai phù hợp.

Hành lá nếu thích có thể băm đầu hành rồi cho vào ướp cùng với cá cũng được nhé.

Bước 3: Nấu canh

Chuẩn bị một chiếc chảo nóng, cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn. Tiếp đó, cho tiếp phần hành tím băm vào, phi thơm hành tím. Hãy canh lửa cẩn thận để hành không bị cháy nhé. Hành tím vừa bắt đầu vàng thì bạn cho nước vào. Đổ khoảng 1 lít nước vào nồi.

Đợi cho đến khi nước trong nồi sôi thì cho chả vào, bạn nắn chả thành viên vừa ăn thả vào nồi. Nếu không thích dạng viên, bạn có thể tự do sáng tạo theo ý thích của mình, sẽ không ảnh hưởng đến độ ngon của món ăn đâu nhé.

Khi chả cá bắt đầu chính, sẽ nổi lên, bắt ngay thời khắc đó, bạn cho toàn bộ khổ qua vào. Sau đó nấu thêm 5 phút nha cho khổ qua chín đều. Bạn nào muốn ăn mềm hơn thì nấu lâu hơn một chút nhé.

Bước 4: Thành phẩm và trang trí

Múc món canh khổ qua cá thác lác ra tô, bạn có thể chụp và thưởng thức.

3. Canh khổ qua tôm thịt

Nguyên liệu làm Canh khổ qua tôm thịt

Khổ qua 500gr (khoảng 3 trái)

Tôm sú 700g (hoặc tôm thẻ)

Thịt heo 120g (băm nhuyễn)

Giò sống 60g

Cà rốt 1/2 củ

Nấm mèo 3 cái (mộc nhĩ)

Hành tím 2 muỗng cà phê (băm nhuyễn)

Hành lá 2 muỗng cà phê(cắt nhỏ)

vị thông dụng 1 ít (muối/ hạt nêm/ tiêu)

Cách chế biến Canh khổ qua tôm thịt

Bước 1: Sơ chế tôm

Tôm sau khi mua về, các bạn cắt bỏ đầu, lột vỏ, rút bỏ chỉ tôm. Sau đó mang đi rửa lại với nước nhiều lần, để ráo.

Canh khổ qua tôm thịt

Chia tôm thành 2 phần: 1 phần khoảng 5 - 6 con đã được băm nhuyễn; phần còn lại từ 8 - 9 con tôm để riêng ra tô.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Nấm mèo ngâm trong nước từ 10 - 15 phút cho nấm nở đều, cắt chân nấm, rửa lại với nước rồi băm nhuyễn.

Cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, để ráo nước. Chia cà rốt thành 2 phần, 1 phần thái sợi, băm nhuyễn. Phần còn lại cắt thành lát mỏng, tỉa thành hình bông hoa.

Khổ qua rửa sạch, bỏ phần ruột, cắt khúc khoảng 2 đốt tay, mang đi ngâm qua nước muối loãng rồi vớt ra. Tiếp đó, bạn cho khổ qua vào trụng trong nồi nước sôi trong 2 phút cho khổ qua săn lại và bớt đắng.

Bước 3: Ướp và nhồi nhân

Cho vào tô những nguyên liệu sau: thịt heo băm, tôm băm, giò sống, cà rốt và nấm mèo băm nhuyễn; các gia vị: 2 muỗng canh hành tím băm nhuyễn, 2 muỗng canh hành lá cắt nhỏ, 1 muỗng cà phê tiêu, 1 muỗng canh hạt nêm. Dùng muỗng trộn đều, để trong khoảng 5 phút cho hỗn hợp thấm gia vị.

Lấy khổ qua đã sơ chế ra, để vào giữa khúc khổ qua 1 con tôm, sao cho đuôi tôm cụp xuống và quay ra ngoài rồi cho hỗn hợp tôm thịt vào.

Thực hiện tương tự như vậy đến khi hết nguyên liệu còn lại nhé.

Bước 4: Nấu canh

Bắc một nồi đựng khoảng 1.2 lít nước sôi lên bếp, xếp toàn bộ khúc khổ qua đã nhồi tôm thịt vào. Cho thêm cà rốt cắt thành hình hoa rồi đun trong khoảng 20 - 25 phút với lửa vừa cho khổ qua chín.

Khi khổ qua và nhân đã chín, bạn thêm 1 muỗng hạt nêm, nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

4. Canh khổ qua nấu tôm khô

Nguyên liệu

Khổ qua 300g (khoảng 2 quả)

Tôm khô 30g

Tỏi 2 tép

Hành lá 2 nhánh

ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ hạt nêm/ tiêu)

Cách chế biến Canh khổ qua nấu tôm khô

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Tôm khô mang đi ngâm trong nước khoảng 10 phút để tôm mềm rồi rửa lại với nước sạch.

Canh khổ qua nấu tôm khô

Khổ qua bổ đôi, cắt bỏ sạch phần ruột rồi dùng dao cắt thành từng lát mỏng. Tiếp đó, mang khổ qua đi ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 5 phút rồi vớt ra, để ráo.

Tỏi lột bỏ vỏ, đập dập và băm nhuyễn. Hành lá rửa thật sạch, để ráo, dùng dao cắt nhỏ.

Bước 2: Nấu canh

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 2 muỗng canh dầu ăn. Đợi dầu nóng lên thì cho tỏi đã băm nhuyễn vào phi thơm.

Khi tỏi đã thơm, các bạn cho tôm khô đã ngâm vào, đảo đều cho tôm hơi săn lại. Tiếp đó, cho thêm 800ml nước, đậy nắp và đun với lửa vừa trong khoảng 5 phút.

Khi canh sôi thì bạn mở nắp, vớt hết bọt, cho khổ qua đã sơ chế vào. Nhấn nhẹ cho khổ qua ngập nước rồi thêm gia vị (1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng canh hạt nêm) và khuấy nhẹ.

Đun tiếp thêm 3 - 5 phút nữa thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn, tắt bếp và bày ra tô. Để ngon hơn, bạn có thể rắc thêm một ít tiêu và trang trí tô canh bằng một ít hành lá cắt nhỏ là hoàn thành.

Bước 3: Thành phẩm

Canh khổ qua tôm khô sau khi hoàn thành sẽ có màu sắc đẹp mắt, hương thơm hấp dẫn. Nước canh thanh dịu hoà quyện với vị tôm khô dai dai và mướp đắng giòn ngon.

Bạn có thể thưởng thức ngay khi canh còn nóng hoặc chan canh ăn với cơm trắng đều hợp vị nhé!

5. Canh khổ qua hầm xương

Nguyên liệu

Khổ qua 500gr (khoảng 3 quả)

Sườn heo 300gr (hoặc xương heo)

Hành lá 2 nhánh

Ngò rí 1 nhánh

Gừng 1 củ (đập dập)

Rượu trắng 1 muỗng canh

Dầu ăn 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường/ hạt nêm/ bột ngọt/ tiêu)

Cách chế biến Canh khổ qua hầm xương

Bước 1: Sơ chế sườn heo

Sườn heo rửa sạch, chặt thành miếng vừa ăn. Sau đó, cho sườn heo vào nồi nước sôi, thêm 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh rượu trắng, 1 củ gừng đập dập, chần từ 2 - 3 phút để khử mùi hôi của sườn heo rồi vớt ra rửa lại với nước sạch một lần nữa rồi để ráo.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Hành lá và ngò rí mang đi rửa sạch. Đầu hành cắt khúc, phần lá và ngò rí cắt nhỏ.

Khổ qua cắt làm đôi theo chiều dọc. Loại bỏ hạt và cắt khúc khoảng chừng 2 lóng tay, sau đó rửa sạch.

Canh khổ qua hầm xương

Cho khổ qua đã được rửa sạch vào nồi nước sôi; cho thêm 1 muỗng canh muối vào nồi. Kế đến chần khổ qua khoảng 2 - 3 phút cho khổ qua bớt đắng và xanh hơn.

Sau khi đã chần khổ qua, các bạn cho khổ qua vào thau nước đá, ngâm từ 2 - 3 phút rồi vớt ra và để ráo.

Bước 3: Nấu canh

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 1 muỗng canh dầu ăn. Dầu ăn nóng lên thì bạn cho đầu hành lá đã cắt khúc rồi phi đến vàng và dậy mùi thơm là được.

Khi hành đã vàng và dậy mùi thơm, bạn cho thêm 1.5 lít nước vào nồi. Tiếp tục đun đến khi nước sôi hẳn thì cho sườn heo vào. Đun khoảng 20 phút với lửa nhỏ để sườn chín và nước canh được ngọt.

Khi sườn đã chín, bạn cho toàn bộ khổ qua đã để ráo vào. Nêm nếm thêm các gia vị: 1 muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường.

Tiếp tục đun thêm 10 phút đến khi khổ qua đã chín thì nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Rắc thêm hành lá cắt nhỏ, ngò rí cắt nhỏ và một ít tiêu xay vào và múc ra tô.

Bước 4: Thành phẩm

Canh khổ qua hầm xương với sự kết hợp hài hoà giữa vị ngọt từ nước canh, vị đắng nhẹ từ khổ qua khiến cho món canh thanh mát thích hợp cho những ngày thời tiết nóng bức. Chúc các bạn thành công với món ăn này!

6. Cách nấu canh khổ qua thịt bò

Nguyên liệu

Khổ qua 600g (mướp đắng)

Thịt bò 500gr

Hành tím 3 củ

Tỏi lớn 2 tép

Gừng 2 nhánh

Hành lá/ Rau ngò 1 ít

Dầu ăn 3 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (Hạt nêm/ Đường/ Muối/ Tiêu xay)

Cách chế biến Cách nấu canh khổ qua thịt bò

Bước 1: Sơ chế thịt bò

Gừng lấy nhánh nhỏ (khoảng ⅓ phần gừng đã chuẩn bị) cắt chỉ, còn lại cắt thành từng khoanh nhỏ rồi đập dập. Chia đôi phần gừng đã được đập dập làm 2 phần. Băm nhỏ 1 củ hành.

Cách nấu canh khổ qua thịt bò

Cho thịt bò vào tô to. Dùng một nửa phần gừng đã đập dập chà xát vào thịt bò để khử hết mùi hôi của thịt. Sau đó rửa thịt bò thật kỹ với nước sạch từ 3-4 lần.

Đun khoảng ½ lít nước, cho vào nồi nước nửa muỗng muối và phần gừng đập dập, nấu đến khi nước sôi thì cho gừng đã rửa sạch vào. Tiến hành trụng sơ trong khoảng 1 phút rồi vớt ra, để nguội.

Sau đó cắt thịt bò thành từng miếng vuông vừa ăn (cỡ 1 đốt ngón tay). Băm nhỏ thêm 1 củ hành tím.

Ướp thịt bò với hành tím băm nhỏ, 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng đường, 1 muỗng tiêu xay. Sử dụng đũa trộn đều và để thịt nghỉ trong khoảng 15 phút để thịt ngấm đều gia vị.

Bước 2: Sơ chế khổ qua và các nguyên liệu khác

Sơ chế khổ qua:

Khổ qua mang đi rửa sạch để ráo.Sau đó dùng dao bổ đôi trái khổ qua ra, úp muỗng xuống rồi dùng cán muỗng nạo hết ruột bên trong ra.

Sau khi đã lấy sạch ruột khổ qua, các bạn cắt khổ qua thành từng khúc vừa ăn (cỡ 1 đốt rưỡi ngón tay).

Pha nửa tô nước với ½ muỗng canh muối. Ngâm khổ qua trong nước muối pha loãng khoảng 10 phút để loại bỏ hết vị đắng của khổ qua.

Sau đó các bạn vớt khổ qua ra, rửa lại vơi snuowcs sạch rồi để ráo.

Sơ chế các nguyên liệu khác: Ớt cắt thành khoanh chéo, rau ngò, hành lá cắt nhỏ vừa ăn, tỏi đập dập, hành tím đập dập 2 củ.

Bước 3: Nấu canh

Bắc nồi lên bếp, đun nóng 3 muỗng canh dầu. Khi dầu nóng, bạn cho phần tỏi và hành đập dập vào phi thơm. Đổ vào trong nồi 1 lít nước. Đậy nắp rồi đun sôi.

Sau khi nước đã sôi, các bạn cho thịt bò đã ướp vào. Tiến hành đun khoảng nửa tiếng với lửa nhỏ để thịt bò chín mềm. Trong khi đun, các bạn nhớ vớt hết bọt để canh không bị dính mùi bò nhé.

Mách nhỏ: Bạn có thể hầm thịt bò với nồi áp suất, như vậy thịt bò sẽ nhanh mềm hơn.

Sau khi thịt bò đã mềm, các bạn cho khổ qua vào rồi nấu trong vòng 10 phút cho khổ qua chín. Khi cho khổ qua vào, hãy bật lửa to để khổ qua giữ được màu xanh đẹp mắt.

Lưu ý: Để giữ được màu xanh của khổ qua, thì khi nấu đừng đậy nắp nồi nhé

Cho vào nồi canh 1 muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng cà phê tiêu xay và 1 muỗng cà phê đường. Nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn. Sau cùng cho gừng cắt chỉ vào rồi tắt bếp.

Bước 4: Thành phẩm

Sau khi múc canh ra tô, bạn có thể trang trí thêm một ít ớt cắt khoanh, hành lá và ngò để hương vị món ăn thêm đậm đà. Đặc biệt là ăn kèm canh với cơm trắng.

7. Canh khổ qua nhồi đậu hũ chay

Nguyên liệu

Khổ qua 500gr

Đậu hũ trắng 200gr

Nấm mèo khô 20gr

Cà rốt 50g

Hành lá 10 gr

Ngò rí 10gr

Gia vị thông dụng 1 ít (Đường/muối/hạt nêm chay/tiêu)

Cách chế biến Canh khổ qua nhồi đậu hũ chay

Bước 1: Sơ chế khổ qua

Bạn sử dụng dao mũi nhọn cắt dọc theo chiều dài của khổ qua 1 đường. Tiếp đó, dùng dao để loại bỏ phần ruột khổ qua.

Canh khổ qua nhồi đậu hũ chay

Kế đến, các bạn ngâm khổ qua cùng với nước muối pha loãng khoảng 5 phút để khổ qua sạch và bớt đi vị đắng. Bạn rửa khổ qua lại với nước sạch rồi để ra rổ cho ráo.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Cà rốt gọt bỏ vỏ, rửa sạch rồi thái sợi, sau đó băm nhỏ. Hành lá, ngò rí rửa sạch, cắt khúc đầu hành lá để riêng, tiếp đó cho ½ hành lá, ngò rí cắt nhỏ và 1 nửa cắt khúc. Nấm mèo ngâm với nước ấm rồi cắt bỏ gốc, thái chỉ và băm nhỏ.

Bước 3: Cách sơ chế nấm mèo khô đúng cách và sạch cát

Khi chọn mộc nhĩ đen khô, bạn chỉ cần ngâm với nước lạnh đến khi nào nở ra là được, tối đa khoảng 3 tiếng. Vì nếu ngâm lâu, các chất độc có trong nấm sản sinh ra nhiều hơn, nhất là chất morpholine có thời gian xuất hiện nhiều hơn.

Bạn tuyệt đối không nên ngâm nấm với nước nóng mà chỉ nên ngâm nấm với nước lạnh vì nếu ngâm với nước nóng nấm sẽ sinh ra chất độc gây hại.

Dùng tay để chà xát nhẹ hết chất bẩn rồi rửa lại với nước là có thể chế biến ngay.

Bước 4: Trộn nhân

Ở bước này, bạn cho đậu hũ trắng vào 1 cái tô và lấy muỗng nghiền nát đậu hũ.

Sau đó, bạn cho các nguyên liệu: cà rốt, nấm mèo, hành lá ngò rí cắt nhỏ vào tô. Nên thêm gia vị với: ½ muỗng canh hạt nêm chay, ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê tiêu hạt, 1 muỗng cà phê tiêu xay và trộn đều.

Bước 5: Nhồi nhân

Bạn lấy lượng nhân vừa đủ, dùng muỗng cho nhân vào bên trong ruột khổ qua. Tiếp đó, bạn ấn nhẹ nhàng cho nhân chặt.

Bước 6: Nấu canh

Bạn cho vào nồi 1 lít nước, bắc nồi lên bếp mở lửa vừa và đun sôi. Nước sôi thì cho vào nồi ½ muỗng cà phê muối và cho khổ qua đa nhồi đậu hũ vào hầm trong khoảng 20 phút.

Sau đó bạn nêm nếm lại nước canh cho phù hợp. Để canh ngon hơn, bạn có thể cho đầu hành lá, hành lá ngò rí cắt khúc vào nồi canh, khuấy nhẹ nhàng rồi tắt bếp.

8. Canh khổ qua rừng nhồi cá thác lác

Nguyên liệu

Khổ qua rừng 15 quả

Chả cá thác lác 300gr

Thịt cá thác lác 300gr

Hành lá 1 ít (cắt nhỏ)

Dầu ăn 1 ít

Nước mắm 1.5 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ tiêu/ bột ngọt/ hạt nêm/ đường)

Cách chế biến Canh khổ qua rừng nhồi cá thác lác

Bước 1: Sơ chế khổ qua

Khổ qua mua về bạn rửa với nước 1 lần, dùng dao xẻ dọc khổ qua, lấy muỗng nạo hết phần ruột và hạt bên trong.

Canh khổ qua rừng nhồi cá thác lác

Tiếp theo, đun một nồi nước, cho vào nồi 1 muỗng canh muối, 1 muỗng canh dầu ăn. Sau đó, bạn cho khổ qua vào chần trong khoảng 30 giây rồi vớt ra rửa sạch với nước lạnh.

Bước 2: Ướp và nhồi cá thác lác

Tiếp theo, các bạn cho 300gr cá thác lác vào một tô lớn. Cho thêm các gia vị gồm: 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh hạt nêm, ½ muỗng canh đường, ½ muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê tiêu và một ít hành lá xắt nhỏ.

Sau đó dùng muỗng trộn cho cá thấm gia vị rồi quết đều tay đến khi cá dai, nhuyễn, cảm thấy nặng tay là được.

Cá thác lác sau khi nhồi xong thì bạn tiến hành nhồi vào từng quả khổ qua. Bạn có thể sử dụng muỗng để nén chặt và dàn phẳng phần nhân cá bên trong khổ qua, tránh để trồi cá ngoài quá nhiều.

Bước 3: Nấu canh

Đun một nồi nước sôi, thêm vào nồi ½ muỗng cà phê muối, cho toàn bộ khổ qua nhồi cá thác lác vào đun với lửa vừa.

Đun trong khoảng 5 phút, khi nồi canh sôi mạnh thì các bạn nêm nếm gia vị: ½ muỗng bột nêm, ½ muỗng bột ngọt và 1.5 muỗng canh nước mắm.

Bạn tiếp tục đun với lửa vừa từ 7 - 10 phút, khi khổ mềm, chuyển sang màu xanh úa thì cho thêm một ít hành lá cắt nhỏ và một ít tiêu rồi bạn tắt bếp và múc canh ra tô.

Lưu ý: Vì khổ qua mau chín nên các bạn không nên nấu canh quá lâu. Bởi vì khổ qua sẽ dễ bị mềm nhũn và có vị đắng, ăn sẽ mất ngon.

Bước 4: Thành phẩm

Canh khổ qua nhồi cá thác lác múc ra tô nóng hổi, thơm ngon. Với nhân chả cá thác lác dai dai, ngọt ngọt làm trung hòa lại vị đắng của khổ qua. Để tăng thêm hương vị, các bạn có thể chấm khổ qua cùng với nước mắm ớt và ăn cùng với cơm nóng nhé.

Bằng sự khéo léo và tỉ mỉ của bạn chỉ với 30 phút chuẩn bị và chế biến là các bạn đã có thể nấu được món canh khổ qua thơm ngon, bổ dưỡng cho bữa ăn của gia đình mình rồi đấy. Chúc các bạn thành công với món ăn này, hãy chia sẻ với chúng tôi nếu bạn có bí quyết nấu ăn ngon nhé!