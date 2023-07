8 cách nấu canh khổ qua không đắng, thanh mát, ngon ngất ngây

Những lợi ích tuyệt vời của canh khổ qua

1. Cường khả năng miễn dịch

Mướp đắng chứa hàm lượng vitamin C, các chống oxy hóa mạnh rất cao. Những chaats này giúp loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể. Do đó, chúng hỗ trợ cải thiện hệ miễn dịch của chúng ta.