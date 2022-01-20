5 cách làm phở trộn chuẩn vị, ngon khó cưỡng

Những cách làm phở trộn thơm ngon tại nhà

Bạn đã biết đến cách làm phở trộn đậm đà hương vị, thơm ngon đúng điệu của người chưa? Nếu chưa thì hãy vào bếp và thực hiện ngay món ăn này với công thức bên dưới để chinh phục món ăn thơm ngon bổ dưỡng này nhé. Chắc chắn đây sẽ là món ăn tốn cơm cho gia đình bạn đấy.

Bước 1: Thịt gà mua về xát với muối để làm sạch. Tiếp đó rửa lại với nước rồi mang đi luộc chín với một ít muối, mì chính, hành lá, hành tím đã băm nhuyễn.

Bước 2: Chần bánh phở với nước sôi để làm sạch và giúp cho sợi mềm, nở ra.

Bước 3: Các loại rau sống ăn kèm tùy chọn, bạn mang đi rửa sạch với nước muối loãng, sau đó vớt ra để ráo nước.

Bước 4: Thịt gà sau khi luộc chín, vớt ra cho nguội rồi tiến hành xé nhỏ thành từng miếng vừa miệng.

Bước 5: Pha chế nước mắm cho món phở trộn với: 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa gừng thái sợi, 1 thìa tỏi băm, 1 thìa ớt băm, 3 thìa đường, 1 thìa nước cốt chanh. Trộn đều lên để gia vị tan hết.

Bước 6: Cho bánh phở vào bát cùng với một ít rau sống, thịt gà, nước chấm phở trộn. Rắc thêm một ít lạc rang, thịt bò khô hoặc nước mỡ hành tùy theo khẩu vị.

2. Cách làm phở trộn bò

Nguyên liệu làm phở trộn bò

Bánh phở: 200g

Thịt bò: 200g

Gừng tươi: 1 củ

Hành tím băm nhỏ

Ớt thái lát nhỏ

Tỏi băm nhuyễn

Chanh tươi: 1 quả

Đậu phộng rang

Rau sống ăn kèm: xà lách, rau mùi, …

Các gia vị: Đường, muối, tiêu, nước mắm, mì chính, hạt nêm,..

Các bước làm phở trộn bò

Cách làm phở trộn bò

Bước 1: Thịt bò sau khi mua về mang đi rửa sạch. Sau đó thái thành từng lát mỏng theo thớ thịt. Tiến hành ướp thịt bò cùng với gia vị: 1 thìa muối, 1 thìa tiêu xay, 1 thìa nước mắm từ 20-30 phút.

Bước 2: Sau khi ướp thịt bò xong, bạn bắc chảo lên bếp rồi cho gừng, tỏi băm vào phi thơm. Tiến hành xào lại thịt bò cho dậy mùi thơm và thịt săn lại là được.

Bước 3: Chần sơ bánh phở với nước sôi để làm sạch và giúp cho sợi phở mềm, nở ra.

Bước 4: Rửa sạch các loại rau sống ăn kèm với nước muối pha loãng. Tiếp đó, vớt ra để cho khô ráo.

Bước 5: Pha chế nước mắm theo công thức sau: 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa gừng thái sợi, 1 thìa tỏi băm, 1 thìa ớt băm, 3 thìa đường, 1 thìa nước cốt chanh.

Bước 6: Cho bánh phở vào bát cùng với thịt bò đã xào chín, rau sống, nước mắm trộn phở, đậu phộng rang tùy thích là bạn đã hoàn thành món phở trộn thịt bò.

3. Cách làm phở trộn chua cay dạng chay

Nguyên liệu làm phở trộn chua cay

Bánh phở: 300g

Cà rốt: 1 củ

Dưa chuột: 2 trái

Tỏi: vài nhánh

Ớt: 2-3 trái

Chanh: 2 quả

Đậu phộng rang: ½ bát con

Các gia vị: Đường, muối, giấm, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm,...

Các bước làm phở trộn chua cay

Cách làm phở trộn chua cay dạng chay

Bước 1: Cà rốt, dưa chuột gọt bỏ vỏ, thái nhỏ cà rốt còn dưa chuột cắt thành miếng mỏng theo chiều dọc.

Bước 2: Tỏi bóc bỏ vỏ, đập dập rồi băm nhuyễn. Ớt rửa sạch, cắt nhỏ.

Bước 3: Bánh phở mang đi luộc qua với nước sôi để sợi phở mềm và nở ra.

Bước 4: Pha nước chấm phở trộn với các gia vị: 1 thìa tỏi băm, 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa nước tương, 2 thìa đường, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa ớt băm.

Bước 5: Cho bánh phở đã chuẩn bị vào bát tô. Tiếp theo, cho thêm dưa chuột, cà rốt, đậu phộng rang vào rồi cho nước chấm đã pha vào phở trộn. Trộn đều hỗn hợp với nhau là có thể ăn được rồi.

4. Phở trộn thịt nướng

Nguyên Liệu

Bánh phở chưa cắt

Thịt bò

Thịt lợn

Rau thơm các loại

Lạc rang

Hành phi

Tỏi băm

Hạt tiêu

Nước mắm

Muối

Đường

Gói gia vị Ngũ vị Hương

Các bước thực hiện

Phở trộn thịt nướng

Bước 1: Bánh phở cắt thành khúc vừa ăn. Bạn lưu ý nên mua loại bánh phở dùng để làm phở cuốn thì ăn sẽ ngon hơn.

Bước 2: Pha nước dùng với công thức: 2 muỗng đường + nửa muỗng muối + 3 thìa nước mắm + 4 thìa nước ấm + tỏi băm

Bước 3: Ướp thịt với các gia vị: 1 thìa cà phê muối, nửa thìa cà phê hạt tiêu, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê tỏi + hành đập dập. Nên ướp từ 10 đến 30p cho thấm đều các gia vị.

Bước 4: Phi hành vàng rồi để ráo dầu, hoặc các bạn cũng có thể mua tại cửa hàng đồ khô.

Bước 5: Rán thịt cần phải đảm bảo mặt thịt vàng giòn, không bị cháy xém và đảm bảo thịt chín, lửa nhỏ từ 15p - 20p (Hoặc có thể nướng thịt)

Rau sống cắt nhỏ, bày xung quanh, thịt chờ nguội cắt thành từng miếng vừa ăn, bày trí sao cho bắt mắt và thưởng thức.

5. Cách làm phở gà trộn xì dầu

Nguyên liệu

1 con gà ta tươi sống

500 gr bánh phở

50gr lạc rang

Gừng, hành khô, hành lá, tỏi, chanh

Các gia vị cần thiết như xì dầu, muối, đường

Cách làm phở gà trộn xì dầu siêu ngon chuẩn nhất

Bước 1: Sơ chế gà

Gà là một trong 2 thành phần chính để món phở gà trộn. Chính vì vậy, các bạn cần sơ chế thật sạch sẽ, khử mùi để thành phẩm trở nên hấp dẫn hơn. Hiện nay, bạn có thể mua gà đã được làm sẵn hoặc tự sơ chế tại nhà.

Nếu tự sơ chế tại nhà, bạn cần chú ý vặt sạch lông, loại bỏ nội tạng, rửa sạch và ướp gà bằng nước muối loãng. Tiếp tục rửa lại với nước để khử hoàn toàn mùi hôi cũng như các chất bụi bẩn.

Bước 2: Luộc gà

Cho nguyên con gà vào luộc. Đổ nước lạnh đi rồi cho nước ngập thân gà. Gừng các bạn đem cạo vỏ, đập nhuyễn. Làm tương tự với hành khô. Sau đó, các bạn cho hành và gừng vào nồi luộc cùng gà để tạo mùi thơm.

Khi nước đã sôi, các bạn hạ thấp lửa xuống và luộc với lửa nhỏ. Sau khoảng 30 phút, các bạn hãy thử dùng đũa xiên qua thịt gà và nhấc ra để kiểm tra thử xem gà đã chín chưa.

Cách làm phở gà trộn xì dầu

Nếu thịt gà vẫn còn đỏ, các bạn hãy tiếp tục luộc đến khi gà chín thì bạn tắt bếp, vớt gà ra dĩa. Sau đó, đợi cho gà nguội, bạn chặt gà thành miếng rồi xé thịt thành từng miếng nhỏ hơn.

Bước 3: Làm nước dùng phở gà trộn

Nước dùng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của món ăn. Chính vì thế, các bạn đừng xem nhẹ việc chuẩn bị nước dùng. Sau khi luộc gà, hãy giữ lại phần nước

Hãy đổ phần nước luộc ra một cái bát sạch. Nêm thêm 1 chút xì dầu tùy vào khẩu vị để tăng thêm phần hương vị. Tiếp theo, cho thêm các gia vị: đường, tỏi băm nhỏ và nước cốt chanh, hòa đều và nêm cho đến khi vừa miệng.

Nước dùng phở gà trộn chuẩn cần đảm bảo đầy đủ vị thơm ngon, ngọt của đường, vị chua chua của chanh và không quá nhạt hay mặn.

Bước 4: Cách làm nước sốt phở gà trộn

Nước sốt tương

Pha tất cả các nguyên liệu bao gồm: nước tương, nước cốt chanh, nước luộc gà và một ít đường nâu vào chén nhỏ. Lưu ý, bạn nên khuấy đều cho hỗn hợp hòa vào nhau là được.

Sốt me

Để món phở gà trộn có độ chua nhất đinh. Các bạn có thể tiến hành pha sốt me. Đun nóng dầu ăn, cho thêm hành tím và tỏi băm vào rồi phi lên. Tiếp tục cho thêm một ít nước tương, nước mắm và nước cốt me vào.

Nên khuấy thật đều tay và để nhỏ lửa. Khi phần nước sốt cần đun đã sôi thì bạn cho bát nước sốt ra và để nguội.

Bước 5: Hoàn thiện, bày trang trí món phở gà trộn xì dầu

Sau khi đã chuẩn bị đủ những thành phần cần thiết, chúng ta bắt tay vào công đoạn trang trí để hoàn thiện món phở trộn xì dầu.

Lấy 1 lượng bánh phở vừa đủ, trụng qua với nước sôi cho mềm rồi cho ra bát tô. Xếp thịt gà xé, hành phi, hành lá, lạc rang, rau thơm lên trên. Chan một lượng nước dùng xâm xấp bánh phở, vắt thêm một miếng chanh. Vậy là các bước làm phở gà trộn xì dầu đã hoàn thành rồi đó!

Một số lưu ý khi chế biến món phở trộn

Một số lưu ý khi chế biến món phở trộn

Để món ăn được chuẩn vị, bạn cần chọn gà ta khỏe và ngon. Nên lựa chọn gà mái vì thịt gà mái dai vừa ăn, không quá mềm nhưng cũng không quá dai.

Thịt gà nên luộc chín vừa nếu không sẽ mất đi chất ngọt.

Không nên vớt gà ra khỏi nồi nước luộc khi gà còn quá nóng. Làm như vậy thì thịt gà sẽ bị thâm.

Chọn mua các nguyên vật liệu ở cơ sở uy tín để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Không nên luộc gà với lửa lớn vì thịt sẽ không ngon.

Trên đây là 5 cách làm phở trộn vô cùng đơn giản, thực hiện nhanh chóng mà các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn thành công với những công thức trên và có một bữa ăn ngon miệng nhé!