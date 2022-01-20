5 cách làm phở trộn chuẩn vị, ngon khó cưỡng

Phở trộn là món ăn được rất nhiều người yêu thích và có xuất xứ từ miền Bắc. Bạn có thể tự tay chế biến ra món ăn này tại nhà nhưng vẫn đảm bảo vị ngon như ngoài hàng.
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Bạn đã biết đến cách làm phở trộn đậm đà hương vị, thơm ngon đúng điệu của người chưa? Nếu chưa thì hãy vào bếp và thực hiện ngay món ăn này với công thức bên dưới để chinh phục món ăn thơm ngon bổ dưỡng này nhé. Chắc chắn đây sẽ là món ăn tốn cơm cho gia đình bạn đấy.
Những cách làm phở trộn thơm ngon tại nhà
1. Cách làm phở trộn gà
Nguyên liệu làm phở trộn gà
- Bánh phở: 200g
- Thịt gà ta: 300g (phần thịt đùi hoặc ức gà)
- Gừng tươi: 1 củ thái sợi
- Hành tím: 5 củ băm nhuyễn
- Tỏi: 1 củ băm nhuyễn
- Ớt: 2 trái thái lát nhỏ
- Đậu phộng rang
- Chanh tươi: 1 quả
- Rau thơm ăn cùng: xà lách, mùi tàu, giá đỗ, dưa chuột,..
- Gia vị: mì chính, hạt nêm, muối, nước mắm, đường,...
Cách chế biến
Cách làm phở trộn gà
Bước 1: Thịt gà mua về xát với muối để làm sạch. Tiếp đó rửa lại với nước rồi mang đi luộc chín với một ít muối, mì chính, hành lá, hành tím đã băm nhuyễn.
Bước 2: Chần bánh phở với nước sôi để làm sạch và giúp cho sợi mềm, nở ra.
Bước 3: Các loại rau sống ăn kèm tùy chọn, bạn mang đi rửa sạch với nước muối loãng, sau đó vớt ra để ráo nước.
Bước 4: Thịt gà sau khi luộc chín, vớt ra cho nguội rồi tiến hành xé nhỏ thành từng miếng vừa miệng.
Bước 5: Pha chế nước mắm cho món phở trộn với: 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa gừng thái sợi, 1 thìa tỏi băm, 1 thìa ớt băm, 3 thìa đường, 1 thìa nước cốt chanh. Trộn đều lên để gia vị tan hết.
Bước 6: Cho bánh phở vào bát cùng với một ít rau sống, thịt gà, nước chấm phở trộn. Rắc thêm một ít lạc rang, thịt bò khô hoặc nước mỡ hành tùy theo khẩu vị.
2. Cách làm phở trộn bò
Nguyên liệu làm phở trộn bò
- Bánh phở: 200g
- Thịt bò: 200g
- Gừng tươi: 1 củ
- Hành tím băm nhỏ
- Ớt thái lát nhỏ
- Tỏi băm nhuyễn
- Chanh tươi: 1 quả
- Đậu phộng rang
- Rau sống ăn kèm: xà lách, rau mùi, …
- Các gia vị: Đường, muối, tiêu, nước mắm, mì chính, hạt nêm,..
Các bước làm phở trộn bò
Bước 1: Thịt bò sau khi mua về mang đi rửa sạch. Sau đó thái thành từng lát mỏng theo thớ thịt. Tiến hành ướp thịt bò cùng với gia vị: 1 thìa muối, 1 thìa tiêu xay, 1 thìa nước mắm từ 20-30 phút.
Bước 2: Sau khi ướp thịt bò xong, bạn bắc chảo lên bếp rồi cho gừng, tỏi băm vào phi thơm. Tiến hành xào lại thịt bò cho dậy mùi thơm và thịt săn lại là được.
Bước 3: Chần sơ bánh phở với nước sôi để làm sạch và giúp cho sợi phở mềm, nở ra.
Bước 4: Rửa sạch các loại rau sống ăn kèm với nước muối pha loãng. Tiếp đó, vớt ra để cho khô ráo.
Bước 5: Pha chế nước mắm theo công thức sau: 2 thìa canh nước mắm, 2 thìa gừng thái sợi, 1 thìa tỏi băm, 1 thìa ớt băm, 3 thìa đường, 1 thìa nước cốt chanh.
Bước 6: Cho bánh phở vào bát cùng với thịt bò đã xào chín, rau sống, nước mắm trộn phở, đậu phộng rang tùy thích là bạn đã hoàn thành món phở trộn thịt bò.
3. Cách làm phở trộn chua cay dạng chay
Nguyên liệu làm phở trộn chua cay
- Bánh phở: 300g
- Cà rốt: 1 củ
- Dưa chuột: 2 trái
- Tỏi: vài nhánh
- Ớt: 2-3 trái
- Chanh: 2 quả
- Đậu phộng rang: ½ bát con
- Các gia vị: Đường, muối, giấm, nước mắm, dầu ăn, hạt nêm,...
Các bước làm phở trộn chua cay
Bước 1: Cà rốt, dưa chuột gọt bỏ vỏ, thái nhỏ cà rốt còn dưa chuột cắt thành miếng mỏng theo chiều dọc.
Bước 2: Tỏi bóc bỏ vỏ, đập dập rồi băm nhuyễn. Ớt rửa sạch, cắt nhỏ.
Bước 3: Bánh phở mang đi luộc qua với nước sôi để sợi phở mềm và nở ra.
Bước 4: Pha nước chấm phở trộn với các gia vị: 1 thìa tỏi băm, 1 thìa nước cốt chanh, 1 thìa nước tương, 2 thìa đường, 1 thìa canh nước mắm, 1 thìa ớt băm.
Bước 5: Cho bánh phở đã chuẩn bị vào bát tô. Tiếp theo, cho thêm dưa chuột, cà rốt, đậu phộng rang vào rồi cho nước chấm đã pha vào phở trộn. Trộn đều hỗn hợp với nhau là có thể ăn được rồi.
4. Phở trộn thịt nướng
Nguyên Liệu
- Bánh phở chưa cắt
- Thịt bò
- Thịt lợn
- Rau thơm các loại
- Lạc rang
- Hành phi
- Tỏi băm
- Hạt tiêu
- Nước mắm
- Muối
- Đường
- Gói gia vị Ngũ vị Hương
Các bước thực hiện
Bước 1: Bánh phở cắt thành khúc vừa ăn. Bạn lưu ý nên mua loại bánh phở dùng để làm phở cuốn thì ăn sẽ ngon hơn.
Bước 2: Pha nước dùng với công thức: 2 muỗng đường + nửa muỗng muối + 3 thìa nước mắm + 4 thìa nước ấm + tỏi băm
Bước 3: Ướp thịt với các gia vị: 1 thìa cà phê muối, nửa thìa cà phê hạt tiêu, 1 thìa cà phê nước mắm, 1 thìa cà phê tỏi + hành đập dập. Nên ướp từ 10 đến 30p cho thấm đều các gia vị.
Bước 4: Phi hành vàng rồi để ráo dầu, hoặc các bạn cũng có thể mua tại cửa hàng đồ khô.
Bước 5: Rán thịt cần phải đảm bảo mặt thịt vàng giòn, không bị cháy xém và đảm bảo thịt chín, lửa nhỏ từ 15p - 20p (Hoặc có thể nướng thịt)
Rau sống cắt nhỏ, bày xung quanh, thịt chờ nguội cắt thành từng miếng vừa ăn, bày trí sao cho bắt mắt và thưởng thức.
5. Cách làm phở gà trộn xì dầu
Nguyên liệu
- 1 con gà ta tươi sống
- 500 gr bánh phở
- 50gr lạc rang
- Gừng, hành khô, hành lá, tỏi, chanh
- Các gia vị cần thiết như xì dầu, muối, đường
Cách làm phở gà trộn xì dầu siêu ngon chuẩn nhất
Bước 1: Sơ chế gà
Gà là một trong 2 thành phần chính để món phở gà trộn. Chính vì vậy, các bạn cần sơ chế thật sạch sẽ, khử mùi để thành phẩm trở nên hấp dẫn hơn. Hiện nay, bạn có thể mua gà đã được làm sẵn hoặc tự sơ chế tại nhà.
Nếu tự sơ chế tại nhà, bạn cần chú ý vặt sạch lông, loại bỏ nội tạng, rửa sạch và ướp gà bằng nước muối loãng. Tiếp tục rửa lại với nước để khử hoàn toàn mùi hôi cũng như các chất bụi bẩn.
Bước 2: Luộc gà
Cho nguyên con gà vào luộc. Đổ nước lạnh đi rồi cho nước ngập thân gà. Gừng các bạn đem cạo vỏ, đập nhuyễn. Làm tương tự với hành khô. Sau đó, các bạn cho hành và gừng vào nồi luộc cùng gà để tạo mùi thơm.
Khi nước đã sôi, các bạn hạ thấp lửa xuống và luộc với lửa nhỏ. Sau khoảng 30 phút, các bạn hãy thử dùng đũa xiên qua thịt gà và nhấc ra để kiểm tra thử xem gà đã chín chưa.
Nếu thịt gà vẫn còn đỏ, các bạn hãy tiếp tục luộc đến khi gà chín thì bạn tắt bếp, vớt gà ra dĩa. Sau đó, đợi cho gà nguội, bạn chặt gà thành miếng rồi xé thịt thành từng miếng nhỏ hơn.
Bước 3: Làm nước dùng phở gà trộn
Nước dùng là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên thành công của món ăn. Chính vì thế, các bạn đừng xem nhẹ việc chuẩn bị nước dùng. Sau khi luộc gà, hãy giữ lại phần nước
Hãy đổ phần nước luộc ra một cái bát sạch. Nêm thêm 1 chút xì dầu tùy vào khẩu vị để tăng thêm phần hương vị. Tiếp theo, cho thêm các gia vị: đường, tỏi băm nhỏ và nước cốt chanh, hòa đều và nêm cho đến khi vừa miệng.
Nước dùng phở gà trộn chuẩn cần đảm bảo đầy đủ vị thơm ngon, ngọt của đường, vị chua chua của chanh và không quá nhạt hay mặn.
Bước 4: Cách làm nước sốt phở gà trộn
- Nước sốt tương
Pha tất cả các nguyên liệu bao gồm: nước tương, nước cốt chanh, nước luộc gà và một ít đường nâu vào chén nhỏ. Lưu ý, bạn nên khuấy đều cho hỗn hợp hòa vào nhau là được.
- Sốt me
Để món phở gà trộn có độ chua nhất đinh. Các bạn có thể tiến hành pha sốt me. Đun nóng dầu ăn, cho thêm hành tím và tỏi băm vào rồi phi lên. Tiếp tục cho thêm một ít nước tương, nước mắm và nước cốt me vào.
Nên khuấy thật đều tay và để nhỏ lửa. Khi phần nước sốt cần đun đã sôi thì bạn cho bát nước sốt ra và để nguội.
Bước 5: Hoàn thiện, bày trang trí món phở gà trộn xì dầu
Sau khi đã chuẩn bị đủ những thành phần cần thiết, chúng ta bắt tay vào công đoạn trang trí để hoàn thiện món phở trộn xì dầu.
Lấy 1 lượng bánh phở vừa đủ, trụng qua với nước sôi cho mềm rồi cho ra bát tô. Xếp thịt gà xé, hành phi, hành lá, lạc rang, rau thơm lên trên. Chan một lượng nước dùng xâm xấp bánh phở, vắt thêm một miếng chanh. Vậy là các bước làm phở gà trộn xì dầu đã hoàn thành rồi đó!
Một số lưu ý khi chế biến món phở trộn
- Để món ăn được chuẩn vị, bạn cần chọn gà ta khỏe và ngon. Nên lựa chọn gà mái vì thịt gà mái dai vừa ăn, không quá mềm nhưng cũng không quá dai.
- Thịt gà nên luộc chín vừa nếu không sẽ mất đi chất ngọt.
- Không nên vớt gà ra khỏi nồi nước luộc khi gà còn quá nóng. Làm như vậy thì thịt gà sẽ bị thâm.
- Chọn mua các nguyên vật liệu ở cơ sở uy tín để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Không nên luộc gà với lửa lớn vì thịt sẽ không ngon.
Trên đây là 5 cách làm phở trộn vô cùng đơn giản, thực hiện nhanh chóng mà các bạn có thể tham khảo. Chúc các bạn thành công với những công thức trên và có một bữa ăn ngon miệng nhé!