Tổng hợp các món ăn vặt dễ làm tại nhà siêu ngon, ai cũng làm được

Đậu phộng da cá ngon khó cưỡng

Mang đậu đi trộn đều đậu với các gia vị: đường, nước cốt dừa, 2 thìa cafe bột canh và ướp trong vòng 1 tiếng để ngấm gia vị.

Bước 2: Trộn đậu với bột mì sao cho bột phủ hết hạt đậu, bỏ lượng bột thừa ra bên ngoài.

Bước 3: Đun nóng dầu ăn, cho đậu vào chiên với lửa nhỏ. Đậu chuyển sang màu vàng đều thì vớt ra dĩa có lót giấy thấm dầu.

Chỉ cần vài thao tác đơn giản là các bạn đã có thể có cho mình một đĩa đậu phộng da cá thơm lừng, giòn rụm. Đây là một trong các món ăn vặt dễ làm tại nhà và thích hợp ăn vào những ngày mưa lạnh.

Bánh mì ngào đường

Nguyên liệu

Bánh mì sandwich (200g)

Đường cát trắng (100g

Muối, dầu ăn

Cách thực hiện

Bánh mì ngào đường

Bước 1: Cắt lát bánh mì thành từng miếng nhỏ vừa ăn.

Bước 2: Đun nóng dầu ăn, cho bánh mì vào chảo chiên vàng đều 2 mặt và vớt ra đĩa có thấm dầu.

Bước 4: Cho 100g đường và 2 muỗng canh nước vào chảo, đun đến khi đường tan hết. Nước đường sôi, các bạn hãy vặn nhỏ lửa và cho bánh mì vào, đảo thật đều tay để đường phủ đều. Sau đó, các bạn chờ bánh nguội và thường thức.

Bánh mì ngào đường là một trong những món ăn vặt dễ làm tại nhà, thường để chế biến món ăn này, các bạn chỉ mất khoảng 20 phút.

Snack chuối

Nguyên liệu

4 trái chuối chín

½ thìa cà phê muối

dầu ăn

Cách thực hiện

Snack chuối

Bước 1: Bóc bỏ vỏ, cắt chuối thành từng lát vừa ăn và ngâm chuối vào nước muối khoảng 15 phút. Sau đó vớt ra, để ráo nước.

Bước 2: Đun nóng dầu rồi cho phần chuối vào chiên đến khi chín giòn thì vớt ra dĩa cho thấm dầu.

Snack là một trong những món ăn ưa thích của trẻ em, nếu gia đình bạn có trẻ nhỏ thì hãy thử nhé.

Bánh Oreo cuộn kem sữa

Nguyên liệu

3 gói bánh Oreo mini

336g socola

5 muỗng canh sữa tươi

113gr bơ

240g đường bột

Cách thực hiện

Bánh Oreo cuộn kem sữa

Bước 1: Tách bánh oreo ra làm 2 phần kem và vỏ bánh.

Bước 2: Xay mịn vỏ bánh với socola cùng với 2 muỗng canh sữa tươi.

Bước 3: Vo tròn 1 ít kem bánh lại rồi cho vào ngăn đông tủ lạnh. Phần kem còn lại mang đi trộn với bơ, đường bột và sữa rồi dùng máy đánh trứng để đánh nhuyễn.

Bước 4: Cho hỗn hợp bánh oreo vào giữa 2 màng bọc thực phẩm rồi cán dẹt, dàn đều hỗn hợp kem lên bề mặt bánh. Sau đó, các bạn cuộn tròn bánh cho vào ngăn mát của tủ lạnh trong khoảng 2 giờ.

Bước 5: Bào mỏng kem oreo rắc lên bề mặt bánh

Bánh Oreo cuộn kem sữa có hương vị đắng nhẹ kết hợp nhân kem béo mịn sẽ khiến cho bạn thích mê. Hãy bỏ túi ngay công thức làm món ăn vặt này để thực hiện khi buồn miệng nhé.

Khoai tây chiên nước mắm

Nguyên liệu

Khoai tây (500g)

Nước mắm (3 muỗng canh)

Đường cát trắng (3 muỗng canh)

Dầu ăn

Cách thực hiện

Khoai tây chiên nước mắm

Bước 1: Khoai tây sau khi mua về rửa sạch, gọt vỏ. Cắt khoai tây thành từng thanh nhỏ, dày khoảng 1cm và ngâm nước muối.

Bước 2: Đun nóng dầu ăn và chiên khoai vàng đều.

Bước 3: Trộn hỗn hợp gồm: dầu ăn, nước mắm, đường và đun sôi. Sau đó, các bạn cho khoai tây vào đảo thật đều đến lúc sệt lại.

Nếu các bạn thích khoai tây thì có thể đổi vị bằng món khoai tây chiên nước mắm cùng rất ngon miệng, hấp dẫn.

Bắp xào phô mai

Nguyên liệu

300g bắp Mỹ

50g ớt chuông đỏ

50g ớt chuông xanh

80g sốt mayonnaise

15g bơ lạt

2 miếng phô mai

200g phô mai sợi

5g lá thyme khô

Cách thực hiện

Bắp xào phô mai

Bước 1: Rửa sạch và cắt ớt chuông thành hình hạt lựu, bắp Mỹ tách lấy hạt.

Bước 2: Trộn ớt chuông cùng với 80g sốt mayonnaise.

Bước 3: Đun tan chảy 15g bơ, cho bơ và ớt chuông vào đảo thật đều trong vòng 10 phút.

Bước 4: Cho phô mai, phô mai sợi đã đun tan chảy và tiếp tục cho lá thyme (lá xạ hương) khô lên.

Bắp xào phô mai thơm ngon, béo ngậy khiến ai cũng không thể cưỡng lại được. Cuối tuần của bạn sẽ thật tuyệt vời hơn khi cùng bạn bè thực hiện và nhâm nhi các món ăn vặt dễ làm tại nhà đúng không nào!

Thạch rau câu bắp

Nguyên liệu

180g đường

10g bột rau câu giòn

450g bắp Mỹ

200ml nước cốt dừa

40g sữa đặc

Cách thực hiện

Thạch rau câu bắp

Bước 1: Khuấy tan 200ml nước lọc cùng với đường, bột rau câu. Sau đó, tiến hành đun nhỏ lửa.

Bước 2: Bắp tách lấy hạt rồi xay nhuyễn với 180ml nước, lọc qua rây để lấy nước.

Bước 3: Nấu sữa bắp sôi trong vòng 2 phút và để nguội.

Bước 4: Đun sôi 200ml nước cốt dừa cùng với sữa đặc.

Bước 5: Cho 4 muỗng canh sữa bắp và 3 muỗng canh nước rau câu, khuấy đều tày rồi đổ ra khuôn, cho đông lại. Tiếp tục, khuấy thêm 4 muỗng canh nước cốt dừa với 3 muỗng canh nước rau câu nữa và đổ lên lớp tiếp theo, lặp lại như vậy cho đến hết.

Bước 6: Chờ khuôn thạch nguội, đông hết thì bạn cho vào ngăn mát tủ lạnh để bảo quản.

Khi thưởng thức, các bạn chỉ cần cắt nhỏ. Đây là một trong các món ăn vặt dễ làm tại nhà mà bạn nên thử.

Gan gà chiên xù

Nguyên liệu

150g gan gà

30g bột mì

1 quả trứng gà

50g bột chiên xù

100ml rượu trắng

muối, tiêu, dầu ăn

Cách thực hiện

Gan gà chiên xù

Bước 1: Gan gà chà xát với muối và rửa sạch, cắt miếng gan làm 4 phần. Ngâm gan trong rượu trắng rồi rửa lại với nước, để ra rổ cho ráo.

Bước 2: Ướp đều gan gà với tiêu và 30gr bột mì.

Bước 3: Đun nóng dầu ăn. Sau đó nhúng gan ga qua trứng đã được đánh tan rồi lăn qua bột chiên xù.

Bước 4: Chiên gan gà đến khi chín vàng đều cả 2 mặt.

Trứng cút lộn sốt me

Nguyên liệu

20 quả trứng cút

50g me chín

100g mỡ heo

1 trái dưa leo

5 trái ớt sừng

50g tỏi

1 muỗng bột năng

rau răm, các gia vị khác

Cách thực hiện

Trứng cút lộn sốt me

Bước 1: Mỡ heo mua về mang đi rửa sạch, cắt lát. Sau đó, chiên vàng mỡ để tách mỡ và tóp mỡ.

Bước 2: Luộc chín trứng cút rồi bóc vỏ.

Bước 3: Chiên vàng trứng cút trong nước mỡ heo, sau đó vớt ra dĩa cho ráo dầu.

Bước 4: Ngâm me trong nước ấm và bóp để me tan hết. Dùng rây lọc để lấy nước. Khuấy đều nước me cùng với các gia vị: 1 muỗng hạt nêm, 1 muỗng nước mắm, ½ muỗng đường, 1 muỗng bột năng.

Bước 5: Phi thơm dầu ăn cùng với tỏi băm nhuyễn, ớt cắt lát, ớt bột. Sau đó, cho hỗn hợp nước me đun sôi và tiếp tục cho thêm trứng cút vào đảo đều.

Trứng cút sốt me là một trong những món ăn vặt cực kỳ dễ làm mà còn gây nghiện. Các bạn có thể ăn kèm với rau răm hoặc dưa leo.

Khoai mì hấp nước cốt dừa

Nguyên liệu

2kg khoai mì

200g sữa đặc

500ml nước cốt dừa

20g mè rang

150g đậu phộng rang

100g dừa nạo

lá dứa

Đường, muối

Cách thực hiện

Khoai mì hấp nước cốt dừa

Bước 1: Khoai mì rửa sạch, lột bỏ vỏ, cắt đầu và đuôi, mang đi ngâm với nước muối.

Bước 2: Hấp hoặc luộc chín khoai mì cùng với lá dứa.

Bước 3: Nấu sôi nhẹ 500ml nước cốt dừa, sữa đặc, ½ thìa cafe muối với lá dứa.

Bước 4: Giã nhuyễn đậu phộng, mè, trộn cùng với 100g đường trắng và 1 ít muối.

Khi ăn, các bạn chỉ lần lấy khoai mì ra bắt, rưới nước cốt dừa và rắc muối đậu lên là được.

Khoai tây nghiền

Nguyên liệu

5 củ khoai tây

230ml sữa

3 muỗng canh bơ

muối, tiêu

Cách thực hiện

Khoai tây nghiền

Bước 1: Khoai tây mang đi rửa sạch, gọt sạch vỏ, ngâm với nước muối pha loãng.

Bước 2: Luộc chín khoai tây, cho thêm một chút muối.

Bước 3: Dùng thìa để nghiền nhuyễn khoai tây với bơ mềm, trộn đều với sữa.

Khoai tây nghiền là một trong các món ăn vặt dễ làm, bạn có thể ăn kèm với gà rán, gà nướng hay soup, …

Bánh quy bơ

Nguyên liệu

Bơ lạt (100g)

Bột mì (150g)

Đường bột (70g)

Hương vani (40ml)

Trứng gà (1 quả)

Mứt trang trí (10g)

Cách thực hiện

Bánh quy bơ

Bước 1: Cho bơ lạt vào tô rồi tán nhuyễn. Trộn đều bơ cùng với các nguyên liệu: 70g đường bột, 1 quả trứng gà, 4ml hương vani.

Bước 2: Rây bột mì vào hỗn hợp trên rồi trộn đều.

Bước 3: Cho bột vào túi bắt kem, có gắn đui tạo hình. Tiếp đó bắt bánh thành hình bông hoa có trang trí mứt ở giữa.

Bước 4: Cho bánh vào lò vi sóng, nướng 2 lần với nhiệt độ thấp nhất. Sau đó lấy ra để nguội và thưởng thức.

Đậu hũ hạnh nhân

Nguyên liệu

Hạnh nhân lát (60g)

Gelatin (3g)

Sữa nguyên kem (200ml)

Hoa quế khô (20g)

Đường phèn (2 thìa cafe)

Đường hoa quế (1 muỗng canh)

Cách thực hiện

Đậu hũ hạnh nhân

Bước 1: Ngâm hạnh nhân trong nước khoảng 1 giờ. Sau đó, vớt ra và cho vào máy xay sinh tố rồi xay nhuyễn. Tiếp theo, lọc bỏ hỗn hợp đã xay để lấy nước.

Bước 2: Ngâm gelatin trong nước cho nở mềm.

Bước 3: Đun nóng chảo và cho gelatin, 1 thìa cà phê đường phèn vào rồi đảo đều để đường tan hết. Sau đó, tiếp tục cho thêm sữa tươi và nước hạnh nhân vào và đun nóng, không sôi.

Bước 4: Sử dụng vải lọc để lọc hỗn hợp. Sau đó, đổ vào khuôn rồi để nguội và đông lại. Bạn có thể bảo quản bên trong tủ lạnh.

Bước 5: Cắt đậu hũ thành từng khối hình vuông vừa ăn. Thưởng thức đậu hũ cùng với đường phèn, đường hoa quế khô và hoa quế khô.

Bánh gạo rong biển

Nguyên liệu

Cơm (1 chén)

Mật ong (2 muỗng canh)

Xì dầu (50ml)

Rong biển (1 lá)

Dầu ăn

Cách thực hiện

Bánh gạo rong biển

Bước 1: Đổ cơm vào giữa 2 lớp màng bọc thực phẩm và cán dẹt, độ dày khoảng 0.5cm. Sử dụng khuôn ấn vào cơm để tạo thành từng miếng cơm tròn.

Bước 2: Đặt cơm đã tạo hình vào dĩa, quay trong lò vi sóng trong vòng 2 phút ở nhiệt độ thấp nhất. Để nguội cơm rồi quay tiếp, lặp đi lặp lại đến lúc bạn cảm thấy cơm cứng lại.

Bước 3: Trộn đều gia vị đó là xì dầu với mật ong. Sau đó, sử dụng chổi để phết gia vị lên 2 mặt của miếng cơm, ướp khoảng 10 phút.

Bước 4: Đun sôi dầu ăn rồi cho cơm chiên vàng đều cả 2 mặt. Sau khi chiên xong thì vớt ra để ráo dầu.

Bước 5: Cắt rong biển thành miếng nhỏ và kẹp vào miếng cơm chiên.

Chè khúc bạch

Nguyên liệu

250ml sữa tươi

250ml kem sữa tươi (whipping cream)

15g gelatin dạng bột

150g đường phèn hoặc đường cát trắng

2g bột trà xanh

Nước lọc

20g hạnh nhân

Nhãn hoặc vải tùy thích

6 lá dứa

Cách thực hiện

Đem 15gr bột gelatin hòa tan với 150ml sữa tươi, khuấy đều và để 15 phút cho bột nở.

Bước 1: Làm thạch chè

Chè khúc bạch

Cho 100ml sữa tươi, whipping cream, 60g đường vào âu to rồi khuấy tan. Sau đó, chia hỗn hợp thành 2 bát đều nhau để làm thạch trắng và thạch màu xanh.

Bước 2: Làm thạch màu trắng

Cho 1 bát hỗn hợp sữa tươi và whipping cream vào nồi, hấp cách thủy với lửa nhỏ. Vừa đun vừa khuấy đều hỗn hợp. Khi hỗn hợp nóng, tiếp tục cho thêm ½ hỗn hợp sữa tươi gelatin (bước 1) vào, khuấy đều trong vòng 10 phút để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

Đổ hỗn hợp thạch vừa được hấp cách thủy vào khuôn rồi cho qua rây lọc để loại bỏ hết bã. Bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh khoảng 4 tiếng và chờ đông.

Bước 3: Làm thạch màu xanh

Hấp cách thủy bát hỗn hợp còn lại, khi hỗn hợp nóng thì bạn cho phần gelatin sữa tươi vào rồi khuấy đều.

Hòa tan bột trà xanh với một chút nước. Cho vào hỗn hợp sữa đang hấp, khuấy tan đều. Cho hỗn hợp vào khuôn qua rây lọc loại bỏ vón cục, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và chờ đông.

Bước 4: Nấu nước đường

Đun 1 lít nước với 90g đường phèn (hoặc đường cát trắng), khuấy nhẹ cho tan hết đường. Lá dứa rửa sạch, cuộn lại, khi nước đường sôi thì thả vào và bắc nồi ra ngay.

Bước 5: Làm long nhãn, vải

Nếu các bạn sử dụng nhãn hoặc vải tươi, có thể rửa sạch và tách cùi, bỏ hạt. Cho cùi nhãn vào luộc với nồi nước đường để nước đường thơm hơn.

Nếu các bạn dùng nhãn, vải hộp có sẵn thì chỉ cần lấy nhãn, vải ra. Phần nước cho thêm vào nồi nước đường để dậy mùi.

Bước 6: Hoàn thành

Thạch sau khi đông lại thì lấy ra cắt thành từng miếng nhỏ vừa ăn. Cho thạch, nhãn hoặc vải vào bát, chan với nước đường, thêm vài viên đá lạnh và rắc ít hạnh nhân lên trên. Bạn có thể cho thêm hạt é, dâu tây, kiwi… để chè có nhiều màu sắc hấp dẫn hơn.

Cơm cháy rong biển

Nguyên liệu

Cơm nguội

Mè rang

Rong biển (dùng loại lá cuốn sushi hoặc có thể sử dụng rong biển nấu canh).

Tương ớt (mọi người có thể thay thế bằng đậu phộng)

Cách chế biến

Cơm cháy rong biển

Bước 1: Rong biển mang đi cắt nhỏ.

Bước 2: Mè cho lên chảo rang vàng. Mè rất dễ bị cháy nên khi rang các bạn nên để lửa nhỏ và đảo thật nhanh tay.

Bước 3: Mọi người cho cơm ra tô, sau đó cho một ít mè và rong biển vào và tiến hành trộn đều.

Bước 4: Khi trộn cơm xong, các bạn cho cơm lên bề mặt túi bóng. Phủ lại rồi dùng cây tròn lăn. Sau khi cơm đã được cán mỏng thì bạn dùng dao cắt thành miếng vuông cho đẹp mắt.

Bước 5: Bắt chảo chống dính lên bếp, sau đó cho cơm vào rang với lửa nhỏ, để cơm giòn (không nên rang với lửa vì cơm dễ bị cháy khét).

Chân vịt cay Tứ Xuyên

Nguyên liệu

500g chân vịt

1 trái chanh

300g gừng, 50g tỏi

100ml rượu trắng

Gia vị: Nước tương, hoa hồi, quế, muối, bột ngọt, dầu hào, đường, ớt khô, màu điều, dầu ăn

Cách thực hiện

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gừng các bạn đập dập, tỏi băm nhuyễn. Chân vịt cho vào thau, vắt toàn bộ chanh và rượu vào. Bóp chân vịt để khử hoàn toàn mùi tanh và làm sạch chân vịt. Khi các bạn thấy nước có màu đục thì những phần bẩn bên đã bị trôi ra ngoài. Bạn xả lại sạch lại với nước.

Chân vịt cay Tứ Xuyên

Bước 2: Luộc chân vịt

Bạn chuẩn bị một nồi nước rồi bắc lên bếp, cho toàn bộ phần gừng vào. Gừng giúp cho khử sạch mùi tanh của chân vịt. Khi nước sôi thì các bạn cho chân vịt vào, luộc trong vòng 15 phút. Sau đó vớt ra để ráo.

Bước 3: Xào Chân Vịt

Bạn bắc chảo lên bếp, cho vào chảo 2 muỗng dầu ăn, 1 muỗng canh hạt điều. Dầu nóng lên thì các bạn vớt hạt màu điều ra. Tiếp theo cho 1 thanh quế, 3 bông hồi vào để dậy mùi thơm. Sau đó cho toàn bộ tỏi băm vào.

Tỏi phi thơm thì các phần chân vịt vào. Đảo đều cho chân vịt cho thấm gia vị. Cho vào 400ml nước lọc, 5 muỗng canh nước tương, 1 muỗng cà phê muối, ½ muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối, 1.5 muỗng canh đường, 1 muỗng canh ớt khô.

Bạn đun đến khi phần nước sệt lại là hoàn thành, khi nước bắt đầu cạn bạn nhớ đảo đều cho chân vịt thấm đều và không bị cháy nhé! Đây là một trong các món ăn vặt dễ làm, thơm ngon mà bạn nên thử.

Bắp rang bơ caramel

Nguyên liệu

100gr ngô loại dùng làm bắp rang bơ

2 thìa bơ

80gr đường

40ml nước

1 chút nước cốt chanh

Cách chế biến

Bắp rang bơ caramel

Bước 1: Bạn cho 1 thìa bơ vào nồi. Bật bếp đun cho bơ tan chảy. Cho ngô vào đảo đều rồi đậy nắp vung và lắc nhẹ nồi để ngô không bị cháy, ngô sẽ bắt đầu nở bung, đợi cho ngô nở hết thì trút ngô ra 1 cái rổ.

Bước 2: Cho 1 thìa bơ còn lại vào nồi, thêm đường, 1 ít nước, xíu nước cốt chanh. Bật bếp nấu lửa nhỏ vừa cho tới khi nước đường chuyển màu nâu cánh gián là tắt bếp.

Bước 3: Bạn cho tất cả chỗ ngô vừa mới nổ vào nồi, đảo thật đều cho ngô bám caramel rồi cho bắp rang bơ ra dĩa, đợi nguội bớt và thưởng thức.

Khoai lang kén

Nguyên liệu

½ kg khoai lang

20 gram bột năng

2 thìa đường cát

1 ít nước cốt dừa

Bột chiên giòn

Cách làm

Khoai lang kén

Bước 1: Khoai luộc chín, bỏ vỏ vào rồi tán nhuyễn cho thêm bột năng, nước cốt dừa, đường trộn đều thành khối mịn

Bước 2: Nặn khoai thành từng miếng dài cỡ 3 - 5 cm. Sau đó lăn qua bột năng để bột bám đều viên khoai

Bước 3: Pha bột chiên giòn cùng với chút ít nước cho sền sệt

Bước 4: Đặt chảo dầu lên bếp, đợi dầu sôi thì nhúng từng viên khoai vào bột chiên giòn rồi cho vào chảo

Bước 5: Bao giờ khoai chuyển sang màu vàng ruộm thì vớt ra rồi cho ra dĩa đã trải sẵn giấy thấm dầu

Trà sữa

Nguyên liệu

1 chén hạt trân châu khô

½ lít nước

200 gram đường

4 túi trà

500 ml sữa

Cách làm

Trà sữa

Bước 1: Luộc trân châu vào nước trong khoảng 15 phút rồi tắt bếp. Ngâm trong nồi 30 phút rồi vớt ra rổ để ráo

Bước 2: Đun ½ lít nước sôi rồi cho túi trà vào đun từ 2 - 3 phút. Sau đó cho thêm sữa, đường vào rồi khuấy đều và tắt bếp

Bước 3: Rót hỗn hợp sữa ra ly rồi cho thêm trân châu vào.

Thạch dừa - Các món ăn vặt dễ làm

Nguyên liệu

10 gram bột rau câu

200 gram đường

300ml nước cốt dừa

3 lít nước dừa tươi

6 quả dừa nguyên quả

Cách làm

Thạch dừa - Các món ăn vặt dễ làm

Bước 1: Trộn đều bột rau câu với đường, nước dừa vào nồi rồi cho hỗn hợp bột rau câu, đường vào rồi khuấy đều tay

Bước 2: Bật bếp lên, đun nhẹ cho bột thạch tan hoàn toàn. Đun đến khi sôi thì tắt bếp và để riêng ra, 500ml còn lại thì bạn chia đều vào 6 quả dừa

Bước 3: 500 ml nước dừa được đun với lửa nhỏ để thạch không bị đông, rồi hòa tan vào nước cốt dừa

Bước 4: Khi thạch trong quả dừa se lại thì các bạn cho thạch vừa nấu xong lên mặt vừa rồi của các quả dừa

Bước 5: Để nguội rồi cho vào tủ lạnh cho đông là xong.

Chè khoai lang

Nguyên liệu

100 gram bột nếp

20 gram bột gạo

70 gram khoai lang tím hấp chín

1 lon thạch dừa

50 gram đường

200 ml nước cốt dừa

1 muỗng cà phê muối

Cách làm

Chè khoai lang

Bước 1: Trộn đều bột nếp, bột gạo cùng với ½ muỗng cà phê muối. Tiếp đó cho khoai vào nồi đều. Cho thêm khoảng 50 - 60 ml nước vào và nặn bột thành viên nhỏ

Bước 2: Cho nước cốt dừa, đường, ½ muỗng muối và 50ml nước vào nồi nấu sôi cho đến khi sôi thì hạ nhỏ lửa

Bước 3: Bắc nồi nước khác đến khi sôi thì bạn cho bột vào luộc

Bước 4: Khi các viên bột nổi lên thì bạn vớt ra cho vào nồi nước cốt dừa đang nấu rồi cho thạch dừa vào nấu trong khoảng 5 - 7 phút là xong

Chân gà sả ớt

Nguyên liệu

16 chân gà

3 muỗng canh nước mắm

4 - 5 nhánh sả

5 - 6 trái ớt

1 củ gừng

3 muỗng cà phê đường

6 thìa dấm

1 muỗng cà phê hạt nêm

1 muỗng muối hột

Cách làm

Chân gà sả ớt

Bước 1: Chân gà mang đi rửa sạch với muối và gừng đập dập. Mang chân gà đi luộc 5 - 7 phút với 1 chút gia vị. Vớt chân gà ra chậu nước đá cho da giòn rồi vớt ra để ráo hết nước

Bước 2: Tiếp đó, các bạn cho chân gà vào tủ lạnh từ 35 - 45 phút

Bước 3: Sả cắt thành khúc từ 3 - 4 cm, ớt và đầu sả thái mỏng

Bước 4: Đun sôi hỗn hợp 500ml nước lọc cùng với đường trắng, dấm, hạt nêm rồi để nguội. Sau đó cho thêm ớt, sả thái mỏng, nước mắm vào khuấy

Bước 5: Để chân gà, sả cắt khúc vào 1 âu lớn sau đó đổ hỗn hợp vừa đun để nguội ngâm sau 1 ngày là có thể dùng được

Khoai tây chiên

Nguyên liệu

Khoai tây: 500g khoai tươi, loại củ to.

1 ít bơ lạt.

Dầu ăn: 500ml.

Giấy thấm dầu.

Gia vị: Muối, đường, tương ớt, sốt mayonnaise, bột phô mai (tùy thích).

Dụng cụ: Bếp, chảo chống dính, sạn lỗ inox, rổ đựng...

Cách làm

Khoai tây chiên

Bước 1: Khoai tây mang đi gọt vỏ, rồi ngâm vào thau nước muối pha loãng khoảng 15 phút để khoai không bị thâm.

Bước 2: Sau khi ngâm xong mang đi rửa sạch, cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 3: Cho khoai vào nồi luộc cùng với một ít muối, đường, khi vừa chín thì vớt ra để ráo nước. Rồi ngâm ngay vào nước lạnh khoảng 5 phút.

Lưu ý: Bước luộc sơ khoai sẽ giúp cho món khoai tây chiên được giòn hơn, chiên nhanh hơn và không bị dai, ỉu khi nguội. Nhưng không nên luộc chín quá tránh khoai bị nát.

Bước 4: Cho dầu vào chảo, đun nóng với lửa nhỏ vừa, cho thêm một ít bơ vào đun chảy. Tiếp đó cho khoai tây vào chiên ngập dầu. Khi chiên, bạn nên đảo nhẹ cho các mặt chín đều.

Khi thấy khoai có màu vàng ruộm thì bạn tắt bếp. Vớt ra rổ, lót giấy thấm dầu bên dưới.

Tokbokki

Nguyên liệu

50gr bột gạo

150g bột nếp

25gr bột năng

5gr muối

230ml nước ấm

Dầu ăn

Cách làm

Tokbokki

Bước 1: Bạn cho các nguyên liệu: bột gạo, bột nếp, bột năng, muối vào tô, sau đó trộn đều các nguyên liệu.

Bước 2: Thêm nước ấm và trộn đều rồi bắt đầu nhào bột thành 1 khối. Nhồi cho đến khi thấy khối bột mềm, dẻo, mịn màng là được nhé!

Bước 3:

Cắt khối bột làm 4 phần bằng nhau. Xoa một ít dầu ăn lên tay, dùng 2 tay vê đi vê lại cho thành 1 dải bột dài, bạn có thể làm dải bột to hay nhỏ tùy thuộc vào sở thích nhé.

Lấy dao cắt bột thành từng khúc dài tầm 1 ngón tay. Để riêng ra dĩa, tiếp tục làm cho đến khi hết bột.

Bước 4:

Cho nước vào nồi đun sôi, cho thêm 1 chút dầu ăn, khi nước sôi bạn thả bánh gạo vào. Bánh gạo luộc từ 5-7 phút là được. Cuối cùng bạn tắt bếp vớt bánh gạo ra dĩa. Vậy là đã hoàn thành một món ăn vặt rồi đấy.

Phô mai que

Nguyên liệu

Pho mát Mozzarella: 300gr

Bột chiên xù: 100gr

Bột mì: 100gr

Trứng gà: 2 quả

Dầu ăn, tiêu, hạt nêm, muối, đường, mùi tây xay nhỏ

Cách làm

Phô mai que

Bước 1: Để phần pho mát Mozzarella trong tủ lạnh khoảng 1 tiếng rồi lấy ra cắt thành từng khúc dài, vừa ăn.

Bước 2: Chuẩn bị một cái bát, cho hỗn hợp gồm: 2 quả trứng đánh tan, mùi tây xay nhỏ, hạt tiêu vào. Thêm bát thứ hai chứa bột mì và bát cuối cùng là bột chiên xù. Với mỗi bát, các bạn nêm nếm gia vị sao cho vừa ăn.

Bước 3: Lăn phần pho mát đã cắt khúc lần lượt qua 3 bát rồi để vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 2 tiếng để định hình phần phô mai này. Sau đó, bạn mang ra chiên trong dầu với lửa vừa đến khi chín vàng, giòn tan là được. Đây chắc chắn là một trong các món ăn vặt dễ làm mà mẹ nên chế biến cho bé.

Sữa chua dẻo

Nguyên liệu

Nguyên liệu để tự làm món ăn vặt tại nhà như sữa chua dẻo rất đơn giản. Bao gồm:

Sữa đặc: ½ hộp

Sữa tươi: 1 gói

Sữa chua lên men: 1 hộp

Thạch rau câu: 15-20g

Cách làm

Sữa chua dẻo

Bước 1:

Bạn đổ sữa tươi và sữa đặc vào nồi đun nhỏ lửa đến khi nhiệt độ đạt khoảng 50-60 độ. Các bạn nhớ chú ý không để sữa sôi nhé.

Bước 2:

Đổ sữa chua men cái vào nồi sữa và khuấy đều đến khi sữa chua và sữa hòa quyện lại với nhau. Ngâm thạch rau câu cho tan hết rồi đổ vào hỗn hợp sữa vừa mới pha chế.

Bước 3:

Sau đó, các bạn múc sữa vào những chiếc hộp hoặc các hũ đã chuẩn bị sẵn. Đóng nắp lại và cho vào ủ.

Các bạn ủ trong máy làm sữa chua từ 5 đến 8 tiếng là được. Nếu các bạn không có máy làm sữa chua có thể ủ trong nồi cơm điện bằng cách dùng nước ấm ở nhiệt độ 60-70 độ.

Kem chuối thơm ngon

Nguyên liệu

15 quả chuối chín

400ml nước cốt dừa

200ml nước lọc

50g đường

40g bột năng

1 ống vani (nếu có)

3g muối

100g lạc rang giã nhỏ

Cách làm

Kem chuối thơm ngon

Kem chuối là một trong các món ăn vặt dễ làm tại nhà. Dưới đây là các bước làm kem chuối vô cùng đơn giản.

Bước 1: Chuẩn bị một cái âu lớn, cho hỗn hợp: nước lọc, nước cốt dừa, đường, muối, vani, bột năng vào rồi khuấy đều. Bắc lên bếp đun với lửa nhỏ, vừa đun vừa khuấy cho đến khi bột sôi và sánh lại thì bạn tắt bếp.

Bước 2: Chuẩn bị một túi kính để bọc kem. Rọc một bên túi để hở.

Bước 3: Chuối bóc bỏ vỏ rồi cho vào giữa bao nilon

Bước 4: Cho một thìa canh nước cốt đã chuẩn bị ở trên lên chuối rồi rắc thêm lạc rang.

Bước 5: Lật mặt chuối bên kia và làm tương tự như vậy. Khi làm nên dùng tay ép nhẹ cho nước cốt dàn đều. Làm tương tự đến khi hết chuối.

Bước 6: Cho kem chuối vào tủ lạnh ngăn đá khoảng 4-5 tiếng là có thể thưởng thức được rồi

Bánh tráng nướng

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bánh tráng dày: 5 cái

Trứng gà: 4 quả

Hành lá: 1 bó

Bắp tươi: 200g

Tép khô: 200g

Tương ớt: 1 chai

Bếp than nướng, vỉ nướng

Hướng dẫn thực hiện

Bánh tráng nướng

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu: Hành lá mang đi rửa sạch, cắt khúc nhỏ. Bắp tươi tách hạt.

Bước 2: Cách thức thực hiện

Bắc chảo khô lên bếp, phi dầu và cho bắp vào xào chín. Tiếp đến, cho hành lá, trứng gà vào rồi khuấy đều.

Đặt bánh tráng lên vỉ nướng, múc 1 muỗng hành lá với trứng dàn đều lên bánh tráng. Cho thêm bắp và tép khô lên trên. Xoay bánh tráng liên tục theo hình tròn để các nguyên liệu chín đều.

Sau khoảng vài phút, gập bánh tráng lại và dùng que gắp lật qua lại bánh tráng nhiều lần rồi cho ra dĩa thưởng thức cùng với tương ớt.

Nếu muốn ngon hơn, khi nướng bánh, các bạn có thể cho sốt mayonnaise và tương ớt lên trên mặt bánh trước khi gập lại.

Bánh tráng trộn

Nguyên liệu cần chuẩn bị

Bánh tráng tây ninh: 200g

Trứng cút: 3 quả

Xoài xanh: 1 quả

Tép khô: 50g

Khô bò: 50g

Rau răm: 1 nạm nhỏ

Sốt mayone lisa: 1 chai

Trứng gà: 1 quả

Hành phi: 1 muỗng cà phê nhỏ

Hạt điều làm màu: 50g

Sả, ớt

Muối tây ninh xay nhuyễn: 1 muỗng

Hướng dẫn thực hiện

Bánh tráng trộn

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Trứng cút: luộc chín, bóc bỏ vỏ.

Rau răm: rửa sạch, cắt nhỏ.

Bánh tráng: cắt sợi vừa ăn, có độ dài từ 4-5 cm.

Xoài xanh: rửa sạch, bào vỏ, thái thành sợi nhỏ như cọng bún.

Sả, ớt: rửa sạch, băm nhuyễn

Bước 2: Các bước thực hiện

Cho 2 muỗng sốt mayonnaise vào máy xay sinh tố, đập thêm một quả trứng gà vào. Xay đến khi hỗn hợp bông lên thì dừng lại. Sau đó cho hỗn hợp ra bọc nilon và để vào ngăn mát tủ lạnh.

Tiếp đến, phi hạt điều cùng với dầu ăn trên chảo để lấy nước màu. Sau khi phi xong, lọc lấy phần nước màu, tiếp tục cho thêm sả ớt vào và đảo đều đến khi hỗn hợp sa tế đã quyện vào nhau thì tắt bếp.

Cho bánh tráng, sa tế, xoài, hành phi, tép khô vào một cái thau lớn. Mang gang tay và bắt đầu trộn đều các nguyên liệu, khi các nguyên liệu có màu đẹp mắt, tiếp tục cho thêm muối Tây Ninh và rau răm vào rồi trộn đều.

Sau đó, cho bánh tráng ra dĩa. Lấy bọc sốt trứng vừa làm xong, cắt một đầu nhỏ ở phía dưới, và bóp đều cho sốt dàn lên mặt của bánh tráng và thưởng thức.

Trên đây là 30 món ăn vặt thơm ngon mà chúng tôi muốn chia sẻ đến bạn. Các món ăn vặt dễ làm tại nhà sẽ thành công khi các bạn thực hiện đúng công thức mà chúng tôi đã chia sẻ ở trên. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm bớt các nguyên liệu để phù hợp với khẩu vị của mình nhé! Chúc các bạn thành công.