Canh kim chi đậu phụ thơm nồng, nóng hổi vừa thổi vừa ăn

Canh kim chi là món ăn được biến tấu từ món kim chi kết hợp cùng với các nguyên liệu khác khác như: thịt bò, thịt heo, đậu phụ.... cùng hương vị canh cay nồng rất kích thích vị giác.

Canh kim chi đậu hũ là món ăn vô cùng quen thuốc thuộc đối với bữa cơm của chúng ta. Món ăn này có nguồn gốc từ Hàn Quốc tuy nhiên vì sự thơm ngon và đậm vị nên không thể thiếu trong mỗi bữa cơm được. Vậy để chế biến được món canh kim chi đậu hũ cần chuẩn bị nguyên liệu gì và cách chế biến món ăn này ra sao? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay nhé!

Kim chi cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin C. Đây là thành phần quan trọng hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa. Vì thế, duy trì ăn canh kim chi giúp các bạn có được một làn da căng mịn, tươi trẻ.

Canh kim chỉ là một món ăn ngon mà nó còn mang đến cho cơ thể chúng ta nhiều lợi ích. Trước khi học cách nấu canh kim chi thịt bò , hãy cùng tìm hiểu xem món ăn này mang lại lợi ích gì nhé!

Những lợi ích của canh kim chi

2. Hỗ trợ giảm cân

Kim chi được chế biến từ các nguyên liệu cơ bản như: bắp cải, củ cải, cà rốt, hành, tỏi, táo, lê… giúp cung cấp lượng lớn chất xơ. Nhờ đó, bạn sẽ có cảm giác no lâu, hạn chế việc thèm ăn, giảm cân hiệu quả.

3. Tốt cho tim mạch

Đặc biệt, canh kim chi còn là món ăn tốt cho tim mạch. Thành phần allicin và selenium có trong canh kim chi giúp kiểm soát hàm lượng cholesterol trong cơ thể, ổn định huyết áp.

4. Cải thiện hệ tiêu hoá

Kim chi là kết quả của quá trình lên men với nhiều vi khuẩn có lợi, đặc biệt là probiotic. Những vi khuẩn có khuẩn này sẽ giúp các bạn cải thiện hệ tiêu hóa, khắc phục tình trạng chứng khó tiêu, đầy hơi, táo bón.

Những cách nấu canh kim chi thơm ngon, dễ chế biến

1. Canh kim chi đậu phụ chay

Nguyên liệu

Kim chi cải thảo 300gr (cả nước và cải)

Đậu hủ non 100g

Gừng nhỏ 1 củ

Hành boa rô 2 nhánh

Đường 1 muỗng cà phê

Hạt nêm chay 1/2 muỗng cà phê

Dầu ăn 1 muỗng canh

Mắm chay 1 muỗng canh

Dụng cụ thực hiện: Nồi, tô chén, muỗng đũa, dao, thớt,...

Cách chọn đậu hũ thơm ngon, chất lượng và an toàn

Canh kim chi đậu phụ chay

Để nấu được món ăn thêm thơm ngon, hấp dẫn, các bạn nên chọn loại đậu hũ non. Đậu hũ non loại mềm, dễ vỡ, thường cắt miếng vuông, mặt đậu hũ mịn.

Đậu ngon thường sẽ có màu trắng ngà, trắng sữa, không có dấu hiệu đổi sang màu vàng như đậu có pha thạch cao.

Không nên chọn mua những miếng đậu đã bị vỡ hay khi sờ đã bị chảy nhớt. Bởi vì những miếng đậu hũ này đã để khá lâu, có dấu hiệu sắp bị hỏng.

Cách chế biến Canh kim chi đậu phụ chay

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Cắt đậu hũ non thành từng miếng vừa ăn. Boa rô làm sạch, cắt mỏng. Gừng gọt bỏ vỏ, cắt thành từng sợi nhỏ.

Mách nhỏ: Các bạn chú ý cắt nhẹ tay để đậu không bị nát nhé.

Bước 2: Nấu canh kim chi đậu phụ

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi 1 muỗng canh dầu ăn. Bật bếp lửa vừa rồi phi thơm boa rô. Tiếp đó cho phần kim chi vào xào và đảo đều tay rồi tắt bếp.

Sau đó, các bạn cho vào nồi 1 - 1.2 lít nước. Bật bếp lửa vừa đun cho sôi, vớt hết bọt nổi lên.

Tùy vào khẩu vị gia đình và kim chi bạn nấu mà bạn có thể nêm thêm hạt nêm, nước mắm chay, đường cho vừa ăn.

Khi nước sôi, cho phần đậu hũ đã cắt vào. Nấu cho sôi trở lại thì tắt bếp. Cuối cùng, cho thêm một ít gừng cắt nhỏ lên trên và thưởng thức thôi nào.

Mách nhỏ: Các bạn chỉ làm nóng tương đối kim chi chứ không nên nấu chín kỹ, kim chi sẽ mất đi độ giòn ngon vốn có.

Bước 3: Thành phẩm

Canh kim chi đậu phụ thơm ngon với vị cay nhẹ, giòn ngon của kim chi, đậu phụ mềm thanh mát thật sự hấp dẫn đúng không nào? Hãy cùng thưởng thức ngay bạn nhé!

2. Canh kim chi nấm kim châm chay

Nguyên liệu

Kim chi 200gr

Nấm kim châm 400g

Hành lá 2 nhánh

Ớt 2 trái

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/ đường/ bột ngọt/ hạt nêm)

Dụng cụ thực hiện: Nồi đất, kéo, chén, tô, thớt,...

Canh kim chi nấm kim châm chay

Cách chọn mua nấm kim châm tươi ngon

Nên lựa chọn nấm vẫn còn nguyên phần gốc, phần gốc vẫn còn tươi và chắc chắn. Không nên lựa chọn những những bó nấm có phần gốc bị rời rạc hay bị bở.

Nấm có hình mũ, dính chặt vào thân nấm, màu sắc tươi, khi cầm chắc chắn, không bị nhớt.

Không nên lựa chọn những cây có mùi hôi, khó chịu khi ngửi.

Cách chế biến Canh kim chi nấm kim châm chay

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Kim chi cắt thành từng khúc vừa ăn. Ớt loại bỏ hết phần cuống, rửa sạch, cắt lát xéo. Hành lá cắt bỏ những phần lá bị úa vàng và gốc rễ, rửa lại sạch với nước, cắt nhỏ.

Nấm kim châm cắt bỏ gốc và xé nhỏ. Để nấm sạch và loại bỏ hết các chất hóa học còn dư, các bạn ngâm nấm với nước muối loãng trong 5 phút. Sau đó, vớt ra rổ để ráo.

Bước 2: Nấu canh

Bắc nồi lên bếp, đổ vào nồi 500ml nước rồi đun sôi. Đợi nước sôi, các bạn cho kim chi vào.

Sau đó, nêm nếm gia vị vào: 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà bột ngọt và 1 muỗng cà phê hạt nêm. Dùng vá đảo nhẹ tay để các gia vị hòa tan hoàn toàn và thấm đều vào kim chi. Nấu thêm 5 phút nữa.

Sau 5 phút, cho toàn bộ phần nấm kim châm và ớt đã cắt lát vào. Sau đó khuấy nhẹ để nấm thấm gia vị và chín đều. Tiếp tục nấu thêm 3 phút, nêm nếm lại cho vừa ăn rồi tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Canh kim chi nấm kim châm nổi bật với màu sắc hấp dẫn của kim chi và hương thơm đặc trưng. Khi thưởng thức, các bạn sẽ cảm nhận được vị chua nhẹ của kim chi hòa quyện với vị cay nồng của ớt và độ dai dai của nấm kim châm.

Món canh này thích hợp ăn với cơm nóng, đặc biệt thích hợp với những các bạn là tín đồ của món Hàn Quốc, món ăn chắc chắn sẽ thỏa mãn khẩu vị của bạn.

3. Canh kim chi đậu phụ Hàn Quốc

Nguyên Liệu

Kim chi cải thảo Hàn QUốc: 1/2 cây nhỏ (cắt khúc ra được khoảng 1 chén ăn cơm), hoặc khi không muối kim chi sẵn thì mình thường dùng 1/3-1/2 hộp kim chi hiệu Ông Kim's

100 g thịt ba rọi hoặc thịt nạc dăm

1 miếng Đậu hũ non

1 cây Tỏi tây (boa-rô)

1/2 củ Hành tây

Các bước nấu canh kim chi đậu phụ Hàn Quốc

Canh kim chi đậu phụ Hàn Quốc

Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Kim chi cắt thành khúc vừa ăn. Thịt heo thái mỏng. Đậu hũ non cắt thành miếng khoảng 3x2cm

Tỏi tây lấy phần cọng trắng cắt xéo mỏng vừa, còn phần lá cắt khúc nhỏ. Hành tây cắt dọc, mỏng.

Bước 2: Nấu canh

Cho 2 muỗng canh dầu ăn vào nồi. Cho tiếp ½ tỏi tây phần cọng trắng, hành tây và thịt heo vào xào săn lại.

Nêm thêm ⅓ muỗng cafe muối. Thịt đã săn, cho toàn bộ kim chi & tỏi tây vào xào tiếp trong khoảng 2 phút với lửa vừa.

Cho vào 2-3 chén nước, nấu sôi, nêm nếm thêm gia vị: 1 muỗng cafe đường, 1-2 muỗng cafe hạt nêm, tùy theo kim chi mặn nhiều hay ít. Sau đó cho phần đậu hũ vào, nấu thêm 2-3 phút rồi tắt bếp.

Bước 3: Thành phẩm

Canh kim chi đậu hũ ăn với cơm nóng, dẻo rất ngon. Để giữ nóng, sau khi nấu xong bạn cho canh qua nồi đất nhỏ, đun sôi trở lại trước khi dọn ra bàn.

4. Canh kim chi đậu phụ, thịt ba chỉ

Nguyên liệu

200 gam kim chi

200 gam thịt ba chỉ: Thái mỏng, sau đó ướp với một chút bột nêm.

2 bìa đậu phụ non: Cắt miếng nhỏ.

Hành tím: Băm nhỏ.

Hành lá: Rửa sạch thái nhỏ.

Cách nấu canh kim chi đậu hũ, thịt ba chỉ

Canh kim chi đậu phụ, thịt ba chỉ

Bước 1: Cho hành vào chảo dầu rồi phi thơm, rồi cho thịt vào xào chín.

Bước 2: Cho phần kim chi đã chuẩn bị vào chảo thịt, tiếp tục đảo đều cho ngấm dầu. Đổ nước xâm xấp rồi đun sôi. Cho vào 1 thìa đường để làm dịu vị cay và mặn của kim chi.

Bước 3: Nước sôi khoảng 3 phút thì các bạn cho đậu non vào.

Bước 4: Cho hành lá vào rồi tắt bếp và múc canh ra bát.

5. Cách nấu canh kim chi thịt bò

Bước 1: Cho thịt bò vào bát, ướp cùng với gia vị gồm: hạt tiêu, ½ thìa nhỏ muối, 1 thìa nhỏ dầu ăn trong 15 phút.

Bước 2: Nấm rửa thật sạch, cắt bỏ chân nấm. Sau đó cho nấm vào ngâm cùng với nước muối pha loãng khoảng 10 phút, rồi rửa lại cho thật sạch, để ráo.

Cách nấu canh kim chi thịt bò

Bước 3: Bí ngồi rửa sạch, cắt lát vừa ăn.

Bước 4: Phi thơm hành rồi cho phần thịt bò đã ướp vào xào chín tới, cho ra bát.

Bước 5: Cho nấm và kim chi vào xào từ 3 đến 5 phút. Cho nước lọc vào đun cùng. Khi sôi thì các bạn cho bí ngồi vào và đun tiếp.

Bước 6: Nêm gia vị vừa ăn rồi cho thịt bò vào. Khi nước sôi lại một lần nữa thì tắt bếp, rắc hành và múc ra bát.

6. Canh kim chi hải sản

Bước 1: Sơ chế bạch tuộc. Rửa sạch, lôi bỏ ruột bên trong của bạch tuộc. Cho một ít bột mì vào. Xoa đều để bạch tuộc ra bớt chất nhờn và khử mùi tanh. Sau đó rửa lại bạch tuộc một lần nữa với nước cho thật sạch, để ráo nước, cắt khúc vừa ăn.

Canh kim chi hải sản

Bước 2: Phi thơm hành, cho bạch tuộc vào xào chín.

Bước 3: Cho nước, củ cải trắng vào rồi đun sôi. Khi củ cải đã mềm thì cho kim chi vào đun tiếp khoảng 3-5 phút. Để món ăn thêm đậm vị. bạn nêm nếm lại gia vị.

Bước 4: Cuối cùng, bạn cho giá đỗ, bạch tuộc, tôm, ngao vào nồi rồi đun đến khi sôi lại một lần nữa thì tắt bếp. Rắc thêm hành lá thái nhỏ vào và múc ra bát.

Trên đây là những cách nấu canh kim chi đã được chúng tôi tổng hợp đầy đủ nhất. Với những chia sẻ ở trên, hi vọng các bạn sẽ thực hiện thành công món canh kim chi đậu phụ cũng như những món kim chi khác.