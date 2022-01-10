Cách làm cải chua giòn ngon cho đại gia đình

Cách làm cải chua (cách muối cải chua) đúng cách sẽ cho ra thành phẩm ra là món ăn kèm có công dụng giải ngán trong những bữa cơm cho gia đình. Bạn có thể làm dưa cải từ nhiều nguyên liệu khác nhau như cải bẹ xanh, củ cải, rau muống…đều cho ra các món cải chua ngon lành. Bạn có thể tham khảo một vài cách làm cải chua sau đây.

Giống như nhiều loại thực phẩm lên men khác, cải bẹ muối chua cũng rất giàu lợi khuẩn. Nó đặc biệt giàu hàm lượng vi khuẩn Lactobacillus có lợi, hỗ trợ cho sức khỏe hệ đường ruột cũng như tăng cường hoạt động cho hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Cải chua chính là kết quả của quá trình lên men, lợi khuẩn lactic được phát triển trong điều kiện môi trường yếm khí với nồng độ muối khoảng 1,2 – 2,5% sẽ tạo đường thành acid lactic. Hàm lượng muối khi ướp vào cải đã tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn này phát triển, vi khuẩn sẽ giúp cải nhanh lên men và tạo nhiều chất dinh dưỡng cho sức khỏe. Nó cũng giúp ngăn chặn các vi khuẩn có hại khác cũng như nấm mốc phát sinh, làm khi quá trình lên men cải chua diễn ra tốt đẹp. Muối còn giúp dưa cải chua được giòn hơn. Nếu không có muối, dưa cải chua sẽ nhanh bị nhũn và nhão không ngon.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để làm dưa cải bẹ chua:

1kg cải bẹ xanh

1 lít nước đun sôi để nguội

20g đường

60g muối hột

Hành tím, hành lá tùy lượng theo khẩu vị

Nước cốt chanh hoặc có thể dùng giấm.

Hướng dẫn cách muối dưa ngon từ cải bẹ

Cách chọn cải bẹ và sơ chế đúng cách cho cải sạch:

Cách làm dưa cải bẹ muối chua

– Để món dưa cải bẹ chua được ngon hơn thì điều kiện đầu tiên bạn phải biết cách chọn loại cải bẹ dùng để muối dưa ngon. Bạn nên chọn loại cải bẹ có lá to, không bị sâu hay úa vàng. Sau khi đã cắt bỏ phần gốc và loại bỏ những lá dập, xấu, vàng úa… bạn tách cải ra thành từng bẹ rồi đem rửa sạch qua nhiều lần nước.

– Sau đó, bạn mang cải bẹ đi phơi nắng trong khoảng nửa ngày đến khi lá cải đã háo. Bạn có thể phơi ít hoặc lâu hơn tùy vào độ nắng trong ngày. Điều này sẽ giúp dưa cải bẹ sau khi muối chua được giòn hơn và không bị úng hay khú.

– Sau khi phơi nắng, bạn đem cải đi rửa sơ lại để sạch lớp bụi bám vào khi phơi, sau đó cắt thành từng khúc vừa ăn và để trong rổ cho ráo nước.

Cách làm dưa cải bẹ chua

Làm nước muối dưa cải chua

Nước muối dưa cải nên dùng là nước đã được đun cho sôi và để ấm. Sau đó pha thêm khoảng 3 thìa canh muối hạt, 1 thìa canh đường, nước cốt của 1/2 quả chanh (hoặc 2 thìa cà phê giấm ăn nếu không có chanh). Khuấy đều hỗn hợp cho tan hết gia vị rồi nếm thử, nếu khi thử thấy vị lợ lợ, mặn vừa như canh và một chút vị chua là được.

Khử trùng hũ dùng để muối dưa

Nên muối dưa cải trong các hũ có chất liệu là sành hay thủy tinh. Không nên muối dưa cải trong các hũ kim loại hay nhựa bởi vì có thể sản sinh ra nhiều độc tố gây hại cho cơ thể trong quá trình lên men cải chua.

Vệ sinh hũ cho thật kỹ qua nhiều lần nước sạch, sau đó trụng sơ hũ nước sôi sau đó lau cho khô bằng khăn sạch. Nếu hũ muối dưa cải không được rửa và khử trùng kỹ cho thật sạch, rất có thể gây ra tình trạng dưa cải chua sau khi muối sẽ xuất hiện các váng bẩn nổi trên mặt không an toàn cho sức khỏe người sử dụng.

Cho rau cải vào hũ và tiến hành làm cải chua

Rau cải bẹ đã thái đem trộn với hành tím thái mỏng và hành lá cắt khúc trước khi tiến hành muối chua để khi cho vào hũ đựng lượng hành và cải được phân bố đều trong hũ. Cho hết phần cải bẹ và hành vào hũ (đừng ép quá chặt sẽ khiến cải không được lên men đều mà dễ bị khú).

Bên trên hũ nên cài thêm tre hoặc đũa gỗ chéo nhau để đè cho phần cải bên dưới không bị nổi lên trên, tránh cải bẹ bị đen. Sau đó cho nước muối chua vào hũ sao cho ngập mặt rau cải là được. Để nơi thoáng mát trong khoảng 3 ngày là cải chua đã vàng, lên men chua ngon, khi ăn hết hăng là có thể sử dụng được. Nếu trời có nắng, bạn đem phơi hũ dưa cải muối trong ánh nắng khoảng 1 ngày, sau đó để ở nơi mát để cải nhanh lên men và ngon hơn.

Gợi ý một số món ngon từ dưa cải chua

– Dưa cải chua ăn kèm thịt nấu đông

– Dưa cải xào thịt ba rọi/heo quay/vịt quay/lòng heo/mề gà/gân bò

– Canh dưa cải nấu sườn

– Cá chép om dưa cải

Cách đơn giản để muối dưa cải củ chua ngon

Dưa củ cải muối chua

Dưa cải muối là món ăn dân dã quen thuộc trong bữa ăn nhiều gia đình Việt Nam. Đây cũng là món ăn kèm, chống ngán khi ăn nhiều những món nhiều dầu mỡ, nó có công dụng kích thích vị giác và làm cho bạn ăn ngon miệng hơn. Để muối dưa củ cải được giòn, ngon, vàng ruộm cần một vài bí quyết và sự khéo léo của bà nội trợ.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để muối dưa củ cải

1kg dưa củ cải

1 lít nước đun sôi để nguội

20g đường

60g muối hột

Hành lá (nếu thích)

Chanh hoặc giấm

Sơ chế các nguyên liệu

Sau khi mua dưa củ cải về, bạn bỏ bớt những lá già úa, cắt phần lá và củ để riêng. Rửa sạch lá và cọng dưa với nước sạch 2-3 lần, thái thành khúc vừa ăn khoảng 3-4cm, củ cải bào bỏ vỏ, cắt bỏ rễ rồi đem đi rửa cho thật sạch sau đó thái thành các lát mỏng. Bạn đem các nguyên liệu đã chuẩn bị khoảng nửa ngày cho héo bớt, rửa sạch bụi và để ráo nước.

Cách làm dưa của cải muối chua

Cách làm dưa củ cải muối chua

Làm nước muối dưa

Bạn đun khoảng 2 lít nước cho sôi, để ấm rồi nêm thêm 3 thìa canh muối hạt, 1 thìa canh đường, nước cốt của 1/2 quả chanh hoặc 2 thìa cà phê giấm. Khuấy đều hỗn hợp cho tan hết gia vị rồi nếm thử nếu thấy có vị lợ lợ, mặn vừa như khi nêm canh và vị hơi chua là có thể muối cải chua.

Cách muối dưa cải củ

Bạn trộn đều dưa củ cải với hành lá chuẩn bị, sau đó cho vào hũ thủy tinh (cách làm sạch hũ tương tự như cách muối dưa cải bẹ ở trên). Sau đó bạn đổ nước muối đã pha vào sao cho ngập hết phần cải củ và hành lá, dùng nan hoặc đĩa đậy lại để đè cải chìm trong nước muối để cải củ không nổi lên sẽ gây thâm. Sau khoảng 2-3 ngày ngâm dưa, khi cải củ đã vàng ngon là bạn có thể lấy ra để dùng được.

Cách muối dưa bắp cải, rau cần giòn ngon chuẩn vị mẹ nấu

Dưa bắp cải, rau cần muối chua

Dưa bắp cải rất hữu ích đối với sức khỏe như ngăn ngừa bệnh ung thư, cải thiện tình trạng hệ tiêu hóa, giúp máu huyết lưu thông tốt, giúp xương chắc khỏe, chống viêm và giảm lượng cholesterol của cơ thể. Dưa bắp cải khi sử dụng nhiều rất dễ làm, khi muối nhanh chua. Vì vậy, bạn chỉ nên chỉ muối một lượng vừa đủ ăn cho gia đình sử dụng trong thời gian ngắn vài ngày thôi. Nếu bạn đã lỡ muối nhiều ăn không hết, bạn cũng có thể đậy kín nắp và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh dùng trong 1- 2 ngày.

Nguyên liệu cần chuẩn bị để muối dưa bắp cải

2 kg bắp cải trắng khoảng 2kg

1 củ cà rốt

1 bó nhỏ rau cần nước

1 nhúm rau răm

1 lít nước đun sôi để nguội

20g đường

60g muối hột

Nước cốt của 1/2 quả chanh to hoặc 2 thìa cà phê giấm

Cách muối dưa chua từ bắp cải, rau cần

Trước khi bắt tay vào quá trình làm dưa muối từ bắp cải, bạn phải sơ chế các nguyên liệu theo các bước sau:

Bắp cải dùng dao thái thành sợi nhỏ vừa ăn, sau đó ngâm nước muối pha loãng khoảng 5-10 phút, rồi vớt ra để ráo.

Cà rốt bào bỏ vỏ, thái thành sợi dài.

Rau cần nước cắt bỏ bớt lá và rễ, sau đó rửa sạch, thái thành khúc vừa ăn khoảng 5cm.

Rau răm nhặt bỏ lá bị vàng, già, sau đó đem rửa sạch thái thành khúc ngắn khoảng 1cm. Sau khi sơ chế các nguyên liệu như trên thì trộn tất cả các loại rau lại thành hỗn hợp.

Cách làm bắp cải muối

Chuẩn bị 1 tô nước ấm, thêm vào 3-4 thìa muối, một thìa đường, nước cốt chanh chanh hoặc giấm gạo vào. Khuấy đều cho tất cả các gia vị tan hét, nếm thử thấy vị hơi hơi mặn mặn như khi nên canh và chua nhẹ là được.

Cho hỗn hợp bắp cải, rau cần đã chuẩn bị ở đầu vào hũ sạch, đổ nước hỗn hợp muối đường vào, dùng phên cài trên mặt để cho toàn bộ rau luôn ở dưới mực nước. Cách khử trùng hũ để làm cải chua tương tự như muối dưa cải bẹ.

Dưa bắp cải sau khi muối khoảng một ngày là ăn được, dùng để ăn kèm với các món thịt kho, đồ chiên nướng…

Mẹo làm cải chua dùng lâu ngày không bị hư

Mẹo làm cải chua dùng lâu ngày

Hũ thủy tinh hay hũ sành được sử dụng để ngâm cải chua phải được rửa thật sạch sẽ, phơi nắng khô hết nước sẽ giúp cải chua giữ được lâu hơn, đồng thời trong quá trình muối dưa cũng không bị nổi những bọt trắng gây nhanh chua, làm hỏng hư cải chua của bạn.

Bạn nên sử dụng nước ấm để muối dưa hay đem hũ cải chua đi phơi nắng trong quá trình ngâm cải chua để giúp món cải chua được chua nhanh hơn.

Nên cho một lượng muối vừa đủ vào hũ ngâm, nếu cho quá nhiều muối thì cải chua sẽ bị mặn, nếu cho quá ít muối thì cải chua khó có thể lên men được.

Nên đổ nước muối cải chua sao cho ngập qua mặt dưa cải để dưa thấm đều gia vị và không bị hư hỏng hay đen trong quá trình muối dưa.

Khi lấy cải chua ra khỏi hũ để sử dụng thì bạn nên dùng dụng cụ sạch để gắp ra, không được xáo trộn hay khuấy cải chua trong hũ vì làm như vậy cải chua sẽ nhanh hỏng.

Bạn có thể bảo quản cải chua trong trong ngăn mát tủ lạnh, vừa có công dụng giúp giảm tốc độ lên men của cải chua vừa giúp chúng không bị hỏng.

Lưu ý khi ăn cải chua để không bị ngộ độc

Lưu ý khi ăn cải chua

– Trong các loại rau xanh nói chung đều có chứa một lượng muối nitrat nhất định. Trong khi quá trình làm cải chua, lượng nitrat này bị các vi khuẩn trong môi trường tác động tạo ra phản ứng oxy hóa chuyển thành nitrit. Hàm lượng axit trong dạ dày là môi trường thuận lợi cho chất nitrit tác động đến axit amin trong món ăn như thịt, cá, tôm… chuyển hóa thành hợp chất nitrosamine – đây là chất có khả năng gây nên tình trạng ngộ độc hoặc thậm chí gây bệnh ung thư. Tuy nhiên, lượng nitrat trong cải chua chỉ cao khi cải chua còn xanh, muối xổi hoặc khi cải bị quá chua, bị khú.

– Chỉ nên ăn cải chua, cà muối khi đã chín vàng, thơm, khi ăn không bị hăng, ngái… Tuyệt đối không cải chua, cà muối đã bị xổi hay quá chín, ngâm quá chua, ngâm lâu đã đổi màu thâm đen, bị nhớt hay biến mùi khó chịu…

– Không nên ăn quá nhiều cải chua, cà muối trong các bữa ăn. Các chuyên gia dinh dưỡng đã khuyến cáo rằng, mỗi ngày một người chỉ nên sử dụng 1 lượng nhỏ khoảng 50g cải chua và chỉ ăn 2-3 lần trong tuần. Những người có bệnh tim, cao huyết áp, bệnh thận, bệnh viêm loét dạ dày… không nên ăn cải chua vì có thể khiến bệnh tình nặng hơn.

Với cách làm cải chua chung tôi đã giới thiệu trong bài hy vọng sẽ giúp bạn dễ dàng hơn trong việc thực hiện món ăn này cho cả gia đình. Món cải chua có thể giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, tuy nhiên hãy đảm bảo cá nguyên liệu chế biến cũng như quá trình chế biến theo chúng tôi chia sẻ để có món ăn ngon, đảm bảo sức khỏe cho gia đình.