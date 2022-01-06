Mách bạn cách làm phô mai que đơn giản tại nhà

Phô mai que là món ăn có nguồn gốc từ đất nước được coi là thiên đường ăn vặt với nhiều món ăn hấp dẫn Hàn Quốc. Hàn Quốc có vị béo ngậy, bùi bùi làm say đắm nhiều người đặc biệt là các bé nhỏ. Nếu bạn vẫn lo lắng về nguồn gốc của món phô mai que bạn đang dùng thì hãy thử tham khảo các cách làm phô mai que đơn giản tại nhà trong bài viết sau.

Phô mai que được biết đến như món ăn vặt được yêu thích gần đây bởi giới trẻ đặc biệt là trẻ em. Đây là món ăn được làm chủ yếu từ phô mai cắt thành từng thanh dài và nhỏ, sau đó đem tẩm ướp một lớp bột mỏng và bột chiên xù để giòn và chiên ngập dầu cho giòn.

Ở Mỹ người ta thường gọi tên món ăn vặt này là Mozzarella stick. Sở dĩ món này được đặt cái tên này là vì được làm từ một loại phô mai nổi tiếng của nước Ý có tên là Mozzarella. Phô mai que không chỉ là món ăn vặt nổi tiếng ở Mỹ hay Ý mà nó còn rất phổ biến ở các nước Bắc Mỹ.

Thành phần dinh dưỡng có trong phô mai que

Các thành phần nguyên liệu để làm ra một cây phô mai que chính gốc bao gồm: Phô mai Mozzarella, trứng gà, bột mì, bột chiên xù cùng một số loại gia vị khác…

Phô mai Mozzarella là một loại nguyên liệu được sử dụng rất phổ biến ở các nước phương Châu Âu và Mỹ vì có thành phần dinh dưỡng cao mà hương vị lại rất ngon. Bên trong loại phô mai này có rất nhiều loại vitamin B7, B12, B3 và một số dưỡng chất như Niacin, Riboflavin, kẽm, phốt pho hữu ích sức khỏe,…

Phô mai que rất giàu dưỡng chất

Ngoài là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào cho cơ thể, phô mai que cũng là một món ăn ngon, hấp dẫn trứng gà và bột chiên xù cùng những gia vị được thêm vào món ăn này giúp cho bạn khi thưởng thức có cảm giác giòn dễ ăn, không bị ngấy khi ăn nhiều. Đặc biệt, có thể dùng phô mai que cho các bé nhỏ dưới 1 tuổi vì đây là thực phẩm rất an toàn.

Phô mai que có tốt khi sử dụng cho trẻ không?

Phô mai que rất hữu ích cho trẻ em

– Theo các nghiên cứu khoa học, khi tiêu thụ 100g phô mai que thì sẽ cơ thể sẽ nạp vào 329 Calo. Bên cạnh đó trong thành phần của phô mai que chứa dồi dào các khoáng chất, các loại vitamin, các chất béo bão hòa, protein và lipid rất hữu ích cho trẻ em. Đặc biệt, phô mai que cũng chứa dồi dào hàm lượng canxi và chất đạm hữu ích cho sự phát triển và sức khỏe của xương, răng, cơ.

– Ăn phô mai que giúp nạp vào cơ thể nhiều thành phần chất dinh dưỡng cho trẻ, có công dụng dễ hấp thụ và giúp cho sự phát triển ở trẻ. Tuy nhiên chỉ nên tiêu thụ với một lượng nhỏ vừa phải, không nên ăn quá nhiều phô mai que. Vì trong thành phần của phô mai que có chứa hàm lượng dồi dào natri nên không tốt khi sử dụng cho các bé đang mắc tình trạng thừa cân.

Có thể mua phô mai que ở đâu?

Trên thị trường hiện nay rất phổ biến nhiều loại phô mai que khác nhau, tuy nhiên song đó cũng có nhiều cơ sở buôn bán không uy tín, bán các loại phô mai que kém chất lượng không an toàn cho người sử dụng.

Các loại phô mai que trên thị trường

Bạn nên mua phô mai que ở các siêu thị hay thương hiệu uy tín, để đảm bảo về chất lượng cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm.

Giá của các loại phô mai que giao động từ 95.000 đồng đến 120.000 đồng/hộp khoảng 300gr. Giá các loại phô mai que có thể thay đổi tùy theo từng thương hiệu hay ở các cơ sở buôn bán khác nhau. Bạn cần tham khảo nhiều nguồn để chọn thương hiệu uy tín để sử dụng. Và nếu bạn đang phân vân để chọn phô mai que cho gia đình, thì bạn có thể chọn cách tự làm phô mai que tại nhà với các nguyên liệu đơn giản sau.

4 cách làm phô mai que với các nguyên liệu đơn giản tại nhà

Phô mai que không chỉ là món ăn ngon hấp dẫn được nhiều người yêu thích mà còn là nguồn cung cấp dồi dào calorie và canxi rất hữu ích cho sự phát triển của trẻ nhỏ và các trẻ em đến tuổi dậy thì.

Các món phô mai que chiên được buôn bán bên ngoài sẽ không đảm bảo nguồn gốc, hay an toàn cho sức khỏe trẻ nhỏ. Các mẹ có thể tham khảo 4 cách làm phô mai que chỉ bằng các nguyên liệu đơn giản có ngay trong căn bếp của bạn.

1. Cách làm phô mai que chiên giòn bằng phô mai Mozzarella

Làm phô mai que chiên giòn bằng phô mai Mozzarella

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

300g phô mai Mozzarella

2 quả trứng gà

100g bột mì tinh

100g bột chiên xù

Cùng một số loại gia vị: Dầu ăn, hạt tiêu xanh, lá mùi tây xay nhỏ

Cách thực hiện:

Chiên phô mai que

– Bước 1: Dùng dao cắt phô mai Mozzarella thành các thanh nhỏ vừa ăn.

– Bước 2: Đánh đều trứng gà cùng với hạt tiêu cho tan. Trộn phần bột chiên xù với mùi tây xay nhỏ.

– Bước 3: Lăn phô mai qua một lớp bột mì cho bột bám đều hết các mặt , rồi tiếp tục nhúng miếng phô mai vào hỗn hợp trứng và hạt tiêu đã chuẩn bị ở bước trước. Sau đó, tiếp tục lăn phô mai trong bột chiên xù cho bột bám đều hết lên bề mặt. Bỏ phô mai vào ngăn đông tủ lạnh trong khoảng 30 phút – 1 tiếng, khi đủ thời gian thì lấy phô mai ra và lặp lại quá trình lăn bột tương tự thêm một lần nữa. Làm như vậy khi chiên, phô mai sẽ không bị chảy ra và có lớp vỏ giòn thơm ngon hơn.

– Bước 4: Tiếp tục để phô mai vào ngăn đông tủ lạnh trong khoảng 1 – 2 tiếng. Chuẩn bị một chảo dầu, đun đến khi dầu nóng. Lấy phô mai ở bước trên ra khỏi tủ lạnh và bắt đầu chiên trong dầu sôi đến khi phô mai có màu vàng ươm và mùi thơm hấp dẫn. Bạn có thể trang trí thêm lên phô mai bằng lá mùi tây để món ăn có màu sắc bắt mắt hấp dẫn.

Phô mai que sau khi chiên nên dùng khi còn nóng, khi đó vỏ bên giòn tan và khi cắn vào phô mai bên trong chảy ra thơm ngậy sẽ hấp dẫn hơn.

Mẹo giúp món phô mai que ngon hơn:

Để chiên phô mai được giòn và vàng đều bạn nên đổ dầu nhiều vào hảo chiên sao cho dầu ngập lên miếng phô mai.

Để phô mai được cứng và không bị chảy ra khi đang chiên, bạn cần làm như chúng tôi đã giới thiệu đặt phô mai vào tủ đông trong khoảng 1 – 2 tiếng trước khi chiên.

Nên chiên trên lửa lớn và chiên ít que khoảng 2-3 que cùng lúc sẽ giúp bạn dễ thao tác khi chiên đồng thời xử lý kịp lúc để không bị cháy.

2. Cách làm phô mai que bằng phô mai con bò cười

Làm phô mai que bằng phô mai con bò cười

Nếu bạn không tìm mua được đúng loại phô mai Mozzarella thì đừng lo, bạn cũng có thể thay thế bằng phô mai con bò cười với cách làm phô mai que sau đây.

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

300gr phô mai con bò cười

100gr bột chiên xù

100gr bột mì

2 quả trứng gà

Các loại gia vị: Dầu ăn, muối, hạt nêm, đường, lá mùi tây và hạt tiêu xanh

Cách thực hiện:

– Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu

Dùng dao cắt phô mai con bò cười ra thành từng que vừa ăn, thông thường khoảng 1 ngón tay út là vừa.

Lá mùi tây đem rửa sạch, băm hay xay cho nhuyễn bằng máy xay sinh tố.

Hạt tiêu xanh mua về, lựa bỏ các hạt bị hư và lép, rửa sạch lại với nước lạnh rồi cho vào máy xay và xay cho nhuyễn.

Trứng gà đập vào chén đánh cho tan với một ít hạt tiêu.

– Bước 2: Tẩm bột chiên cho phô mai que

Lấy hai cái tô vừa, một cái đựng bột mì và cái còn lại đựng bột chiên xù. Cho thêm một thìa cà phê lá mùi tây vào tô đựng bột chiên xù rồi trộn đều. Sau đó nêm nếm gia vị thêm một ít muối cho vừa ăn vào tô bột.

Lấy từng que phô mai đã chuẩn bị lăn qua một lớp bột mì rồi nhúng vào tô trứng gà và lăn tiếp qua một lớp bột chiên xù sao cho bột phủ thật đều lên các mặt của thanh phô mai. Cứ làm tương tự cho đến khi hết phần phô mai đã chuẩn bị là xong.

Xếp toàn bộ phần phô mai vừa lăn bột chiên vào một cái khay vừa rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh trong khoảng 45 phút.

Lăn bột lần 2:

Lấy phô mai ra khỏi tủ lạnh rồi lăn qua thêm 1 lớp bột nữa để bột phũ hết phô mai thật đều rồi lại cho vào ngăn mát tủ lạnh và để trong khoảng từ 1 đến 2 tiếng.

– Bước 3: Chiên phô mai que

Chuẩn bị 1 cái chảo vừa bắt lên bếp, cho dầu vào đến khi dầu sôi thì cho phô mai que vào chiên, lượng dầu phải nhiều sao cho ngập phô mai là được. Chiên trên lửa lớn đến khi chín vàng đều và dậy mùi thơm thì vớt ra.

Một số lưu ý khi làm phô mai que bằng phô mai con bò cười

Phô mai nên được giữ trong ngăn mát tủ lạnh sau khi bạn mua về đến mang ra chế biến

Khi cắt phô mai, không nên cắt thành khúc quá mỏng vì sẽ dễ bị gãy và không được cắt quá dày vì khi ăn rất dễ ngán.

Chiên phô mai trong lửa lớn có công dụng giúp bột chiên xù nhanh chín và giòn hơn đồng thời phô mai que bên trong không bị chảy ra.

3. Cách làm phô mai que socola

Làm phô mai que socola

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

250 gram Phô mai ngọt

50 gram Đường bột

50 gram Bơ nhạt đã làm chảy mềm (hoặc thay thế bằng bơ thực vật cũng được)

1 gói Đường vani

Nửa trái chanh tươi

Hỗn hợp chocolate tan chảy (nấu chảy thanh chocolate hoặc pha bột cacao với nước rồi đun cho sánh đặc lại cũng được)

Cách thực hiện:

– Cho hỗn hợp phô mai, đường bột, bơ vani và nước cốt chanh đã vắt bỏ hạt vào một cái tô lớn, trộn đều tất cả nguyên liệu cho hòa quyện với nhau.

– Tạo hình phô mai que từ hỗn hợp phô mai bằng cách lăn dài trên mặt phẳng sạch để tạo hình que tròn có đường kính khoảng 2cm và độ dài vừa ăn khoảng 6 – 7 cm.

– Cho các thanh phô mai que đã lan vào ngăn lạnh của tủ lạnh trong khoảng 1 – 2 giờ cho phô mai đông lại.

–Đến khi phô mai đã đông lại hoàn toàn, lấy các que phô mai ra ngoài và nhúng vào tô chocolate cho phủ đều lên các thanh phô mai.

– Sau đó, cho phô mai chocolate vào ngăn lạnh của tủ lạnh lần nữa, đợi đến khi lớp socola đã hoàn toàn đông cứng lại bên ngoài là có thể thưởng thức được.

4. Cách làm phô mai que cuộn xúc xích cực ngon

Làm phô mai que cuộn xúc xích cực ngon

Nguyên liệu cần chuẩn bị:

4 miếng bánh mì sandwich

4 miếng phô mai

1 chén dầu ăn

4 cây xúc xích heo hoặc bò

2 quả trứng gà

1 gói bột chiên xù

Muối ăn

Cách thực hiện:

– Bước 1: Dùng chày hoặc vật tròn hình trụ cán các lát bánh mì cho thật mỏng và xẹp xuống.

Chần sơ xúc xích trong nước sôi khoảng 3 phút.

Lưu ý: Để đảm bảo vệ sinh an toàn khi sử dụng, bạn nên làm nóng phần xúc xích thay vì cứ để nguyên như vậy.

Đặt 1 lát bánh mì lên thớt, cho 1 miếng phô mai mỏng và xúc xích lên trên. Dùng tay để cuộn chặt lại sao cho xúc xích không bị bung ra ngoài. Khi cuộn chặt rồi, bạn nên dùng tăm để cố định hai đầu lại, để qua một bên chuẩn bị đem chiên.

– Bước 2: Chuẩn bị bột

Chuẩn bị một cái tô vừa, đập trứng gà ra và đánh đều cho tan.

– Bước 3: Lăn bột

Lấy từng cây phô mai que lăn lần lượt qua lớp trứng rồi lăn qua một lớp bột chiên xù. Cách làm phô mai que nhớ lăn phô mai qua lại nhiều lần để bột chiên xù được tẩm đều các lớp bánh mì ở bên ngoài.

– Bước 4: Chiên phô mai

Chuẩn bị 1 chiếc chảo chống dính đặt lên bếp, cho dầu vào chảo đun đến khi dầu sôi hẳn. Cho phô mai vào chảo và chiên, chiên phô mai ngập dầu trong khoảng 3-4 phút cho lớp vỏ bên ngoài phô mai chín vàng và dậy mùi thơm.

Sau đó vớt phô mai que ra đĩa có lót giấy thấm dầu để cho thấm bớt dầu. Sau đó đặt ra đĩa và thưởng thức ngay khi nóng là ngon nhất.

Chỉ với cài các bước đơn giản chúng tôi giới thiệu, bạn có thể dễ dàng tự tay chuẩn bị một món ăn ngon hấp dẫn cho các bé hay tự thưởng cho bản thân. Hãy thực hiện theo các cách làm phô mai que trong bài viết nhé!!