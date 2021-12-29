Bỏ túi 3 công thức chế biến mực chiên nước mắm ngon nhất

Mực lá hay mực ống là một trong những loại hải sản tươi ngon và khá phổ biến hiện nay. Ngoài việc ít chứa chất béo, giàu đạm, protein, các chất khoáng, việc ăn mực hàng ngày còn cung cấp cho cơ thể những lợi ích vô cùng to lớn.

Mực chiên nước mắm mang hương vị vô cùng đậm đà, thơm ngon. Khi thưởng thức chúng ta sẽ cảm nhận được sự giòn dai của mực, kết hợp cùng với vị thơm đặc trưng của nước mắm. Món ăn giúp cho bữa cơm của gia đình thêm phần hấp dẫn, thú vị. Nếu các bạn chưa biết cách chế biến món ăn thơm ngon từ mực thì có thể tham khảo ngay 3 công thức chế biến bên dưới nhé!

Mực là loại hải sản giàu protein, cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cơ thể. Protein nổi tiếng với vai trò chính trong việc xây dựng cơ bắp khỏe mạnh, nhưng cũng rất quan trọng đối với những người ăn kiêng. Bởi vì nó giúp giữ cho sự thèm ăn của các bạn được kiểm soát. Cơ thể xử lý protein một cách chậm rãi, giúp cho bạn cảm thấy no và không bị béo phì.

Mực cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu. Trong 100 gram mực cung cấp khoảng: 9% lượng canxi cần thiết hàng ngày, 6,1% lượng vitamin B12, 2,8% lượng kẽm và 2% vitamin C. Mực tươi cũng là một trong những nguồn cung cấp phốt pho phong phú cho cơ thể.

3 công thức làm mực chiên nước mắm

1. Cách làm Mực ống chiên mắm

Nguyên liệu làm Mực ống chiên mắm

Mực ống 1kg

Hành lá 3 nhánh

Ớt sừng 1 trái

Hành tím 5 củ

Tỏi 3 tép

Tương ớt 1 muỗng canh

Tương cà 1 muỗng canh

Giấm 3 muỗng canh

Nước mắm 2 muỗng cà phê

Dầu điều 1 muỗng canh

Dầu ăn 520ml

Gia vị thông dụng 1 ít (Muối/ Bột ngọt/ Đường)

Cách chế biến Mực ống chiên mắm

Bước 1: Sơ chế mực

Mực ống sau khi mua về kéo phần đầu ra khỏi thân, rút bỏ hết xương sống và cạo sạch nội tạng bên trong. Đầu mực bỏ hết ruột, cắt bỏ mắt và nặn bỏ răng mực. Cuối cùng, bạn tiến hành rửa sạch mực với nước muối pha loãng rồi để ráo.

Cách khử mùi tanh của mực:

Cách 1: Kết hợp hỗn hợp: củ gừng đập dập, 1 thìa muối và 1 thìa rượu trắng, chà xát vào thân mực với hỗn hợp rồi rửa lại sạch với nước.

Cách 2: Sau khi đã sơ chế sạch mực, các bạn ướp mực cùng với 2 thìa cà phê dầu mè và một ít rượu trong 5 phút. Sau đó rửa sơ lại rồi đem mực đi chế biến.

Bước 2: Luộc mực

Cách làm Mực ống chiên mắm

Bắc nồi lên bếp, cho vào nồi khoảng 1.2 lít nước, 1 muỗng cà phê muối, 2 củ hành tím, 3 muỗng canh giấm rồi đun với lửa lớn.

Khi thấy nước bắt đầu sôi thì bạn cho thân mực vào luộc trước trong khoảng 2 phút. Tiếp theo cho phần đầu vào luộc thêm 2 phút nữa rồi tắt bếp vớt mực ra để ráo.

Mách nhỏ: Để mực được giòn, các bạn không nên luộc quá lâu bạn nhé!

Bước 3: Sơ chế các nguyên liệu

Hành lá cắt bỏ rễ, ngắt đuôi bỏ đi rửa sạch để ráo nước rồi cắt nhuyễn. Ớt sừng rửa sạch băm nhuyễn. Tỏi và hành tím lột bỏ vỏ băm nhuyễn.

Mách nhỏ: Để hành lá không bị dập úng, bạn nên để thật ráo rồi mới cắt. Tránh làm bỏng tay do hạt ớt nên để tay khô khi cắt và an toàn nhất là đeo găng tay nhé.

Bước 4: Chiên mực

Bắc chảo lên bếp và cho vào chảo 500ml dầu ăn vào đun với lửa lớn. Khi thấy dầu đã nóng,các bạn cho phần thân mực trước vào, chiên với lửa nhỏ trong 3 phút mỗi mặt để mực săn lại rồi vớt ra để ráo.

Cuối cùng, bạn chiên nốt số đầu mực còn lại với lửa nhỏ khoảng 2 phút rồi tắt bếp vớt ra cho ráo dầu.

Mách nhỏ: Để dầu không bắn vào tay, mặt, bạn nên để mực thật ráo khi chiên.

Bước 5: Chiên mực sốt nước mắm

Bạn sử dụng một chảo khác, bắc lên bếp rồi cho vào 2 muỗng canh dầu ăn, 1 muỗng canh dầu điều và tỏi băm vào phi thơm.

Tiếp theo, cho các gia vị: hành tím và ớt băm, 2 muỗng cà phê nước mắm, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh tương cà và 2 muỗng canh nước lọc vào rồi xào cho đều với lửa vừa.

Khi thấy nước sốt đã sôi, bắt đầu sánh lại thì bạn nêm nếm gia vị cho vừa ăn là đã xong phần nước sốt.

Bước 6: Hoàn thành

Cũng với chảo nước sốt, tiếp tục đun với lửa vừa rồi cho toàn bộ mực ống đã chiên vào và đảo đều tay trong vòng 5 phút. Khi thấy nước sốt đã sệt kết dính lại với mực thì cho hành lá vào rồi tắt bếp.

Bước 7: Thành phẩm

Món mực ống chiên mắm này sẽ là một món ăn rất được yêu thích trong bữa cơm gia đình bạn. Mực có độ dai và giòn, ngọt thịt kết hợp cùng nước sốt sánh mịn chua ngọt quả thật không gì sánh bằng.

Khi ăn kèm cùng với cơm hoặc chỉ đơn giản là một món ăn chơi cũng làm cho mọi người thích thú vì độ thơm ngon mà nó đem lại. Nào cùng thưởng thức ngay nhé!

2. Cách làm mực khô chiên nước mắm

Mực khô cũng món ăn khoái khẩu của nhiều người. Ngoài cách chế biến mực khô nướng quen thuộc, bạn có thể biến tấu thành món mực chiên nước mắm cũng rất ngon và hấp dẫn.

Nguyên liệu

Khô mực: 300gram

Bơ: 25gram

Hành tây: 1 củ

Tỏi: 1 củ

Ớt: 1 trái

Hạt nêm, nước mắm, đường, tương ớt và dầu ăn

Cách chế biến

Cách làm mực khô chiên nước mắm

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Chọn mua mực khô. Mực khô ngon là loại mực có lưng màu hồng nhạt, bụng màu trắng và nhiều điểm chấm đen mờ trên da mực. Một đặc điểm khác nữa là thân mực khô, khi sờ lên sẽ không thấy bị ướt tay và không có mùi tanh. Đối với mực một nắng thì có các đặc điểm như: mình mực dày, màu hồng tươi và một lớp cám mỏng quanh thân.

Sơ chế mực. Mực khô sau khi mua về rửa sạch với nước. Tiếp theo, các bạn ngâm mực vào nước ấm trong khoảng 15 – 20 phút để mực mềm ra.

Sau khi mực đã ngâm nước đủ thời gian, các bạn dùng tay xé mực thành từng sợi vừa ăn rồi để riêng.

Bước 2: Tiến hành chế biến pha chế nước mắm

Các bạn cho vào chén các gia vị: 5 muỗng nước mắm ngon, cho thêm 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng canh đường, 3 muỗng canh nước lọc và tất cả phần tỏi ớt đã được băm nhỏ vào cùng rồi trộn đều. Bạn có thể tăng giảm gia vị theo khẩu vị của mình.

Bước 3: Làm khô mực chiên nước mắm

Bật bếp, chờ cho chảo nóng hẳn thì bạn cho vào 3 muỗng dầu ăn vào, tráng đều lên mặt chảo. Dầu sôi, các bạn cho khô mực đã xé vào chiên đến khi chín vàng.

Khi mực đã chín vàng, các bạn cho hết phần nước mắm đã được pha vào, chỉnh lửa nhỏ liu riu để nấu cho khô mực thấm hết gia vị. Nước mắm sệt lại, mực thấm gia vị thì tiếp tục cho một ít bơ vào, đảo đều tay cho đến khi bơ tan hết và thấm vào mực thì có thể tắt bếp. Vậy là bạn đã hoàn thành món mực khô chiên nước mắm.

3. Cách làm mực sữa chiên nước mắm

Nguyên liệu

Mực sữa 200gr

Nước mắm 20 ml

Tỏi băm 1 muỗng cà phê

Tương ớt 1 Chén

Bột ngọt 1 muỗng cà phê

Đường trắng 2 muỗng cà phê

Hướng dẫn thực hiện

Cách làm mực sữa chiên nước mắm

Bước 1: Sơ chế mực

Làm sạch mực, lấy hết phần ruột và lá mực ra bỏ. Để ráo nước rồi mang đi chiên sơ trước khi làm món mực chiên nước mắm. Cho mực vào chảo ngập dầu, bật bếp chiên giòn. Mực chín vàng thì vớt ra.

Bước 2: Pha nước mắm

Pha hỗn hợp nước mắm gồm các gia vị: 20ml nước mắm, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột ngọt để mực chiên mắm được đậm đà.

Bước 3: Chiên mực

Trút bớt phần dầu trong chảo ra, chỉ để lại một ít. Cho phần tỏi và phi thơm, tiếp đến cho mực vào chảo rồi đảo đều. Rưới phần nước mắm đã chế vào trộn đều, chiên thêm từ 2 - 3 phút cho thấm gia vị là xong món mực chiên nước mắm.

Như vậy là chúng ta đã chế biến xong món mực chiên nước mắm, bày mực chiên mắm ra đĩa thôi. Để cho món ăn thêm thơm ngon độc đáo thì các bạn hãy chuẩn bị thêm một ít rau mùi để trang trí lên dĩa mực chiên nước mắm và 1 đĩa tương ớt để chấm cùng với mực nhé!

Bí quyết để món mực chiên mắm chuẩn vị ngon

Để cho được món mực chiên nước mắm dai ngon, hấp dẫn thì yếu tố quyết định chính là độ tươi của mực. Dưới đây là một số bí kíp để lựa được những con mực tươi:

Mực tươi ngon sẽ có phần đầu và phần thân vẫn dính liền với nhau, khi sờ vào hoặc kéo nhẹ cảm thấy chúng còn bám rất chắc. Nếu 2 bộ phận này của mực tách rời nhau ra, chứng tỏ mực đã không còn tươi.

Các xúc tua tròn vẫn còn dính chặt với phần râu là mực tươi. Ngược lại, nếu chúng bị rơi ra thì mực đã bị ươn, để lâu và không còn giữ được dinh dưỡng.

Mắt mực tươi thường rất sáng, trong veo, các bạn có thể nhìn thấy bên trong con ngươi. Không nên lựa chọn những con mực mắt mờ, đục.

Ưu tiên lựa chọn mực có màu nâu đỏ đặc trưng, không bị nhợt nhạt, không trầy xước, phần màu trắng đục như sữa, toàn thân sáng bóng.

Ngoài ra, để có được món mực chiên nước mắm dậy thơm và đậm vị thì nước mắm cũng là gia vị quan trọng không kém. Bạn nên lựa chọn loại nước mắm nguyên chất, có mùi thơm và vị béo ngọt.

Với 3 công thức chế biến mực chiên nước mắm ở trên, bạn có thể biến tấu với các nguyên liệu khác ví dụ để phong phú thêm bữa ăn của gia đình mình. Nếu bạn muốn tìm hiểu về các công thức món chiên khác, hãy đón đọc những bài viết tiếp theo của chúng tôi nhé!





