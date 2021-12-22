5 cách nấu lẩu đuôi bò đơn giản, chuẩn vị ngay tại nhà

Đối với những ai hay bị ngán khi ăn các món thịt có phần thịt nhiều thì đuôi bò chính là lựa chọn rất hợp lý. Đây là phần ít thịt, không có phần thịt mỡ, thêm vào đó là phần thịt giòn sần sật khiến cho ta ăn hoài mà không biết chán.

Với cách nấu lẩu đuôi bò mà chúng tôi chia sẻ, các bạn sẽ có ngay món ăn vừa ngon vừa bổ. Đuôi bò được hầm chín mềm, thấm đẫm gia vị từ các nguyên liệu kết hợp cùng với nước chấm chao đậm đà chắc chắn sẽ khiến các bạn ngất ngây. Hãy thực hiện ngay món lẩu đuôi bò để làm phong phú bữa ăn của gia đình mình nhé!

Nhưng mỗi con bò chỉ có được một đuôi bò duy nhất. Để giải quyết vấn đề này thì đuôi bò đông lạnh chính là giải pháp đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Đuôi bò được nhập từ các nước có công nghệ chăn nuôi bò tiên tiến trên thế giới.

Cách chọn mua đuôi bò tươi ngon

Để mua được đuôi bò ngon, các bạn phải lựa chọn thịt ở đuôi có màu đỏ tươi. Vì thịt đuôi bò có màu đỏ sẫm không phải là đuôi bò ngon.

Mỡ đuôi bò phải có màu vàng tươi, gân có màu trắng và cứng khi nhấn vào. Nếu như nhấn tay lên thấy lớp mỡ mềm thì bạn không nên mua.

Cuối cùng, các bạn phải lấy tay ấn vào đuôi bò. Nếu là đuôi bò ngon thì thấy phần thịt có độ đàn hồi tốt và không có mùi hôi.

Cách chế biến món lẩu đuôi bò

1. Lẩu đuôi bò khoai môn

Nguyên liệu làm Lẩu đuôi bò khoai môn

Đuôi bò 1 kg

Gân bò 500gr

Khoai môn 300 gram

Củ sen 300 gram

Dứa 1/4 quả

Sả cây 100gram

Sa tế 2 muỗng cà phê

Mắm nêm 4 muỗng canh

Hành tím băm 1 muỗng canh

Tỏi băm 1 muỗng canh

Ớt bột 1 muỗng canh

Hạt điều đỏ 1 muỗng canh

Gừng đập dập 1 ít

Ớt 2 trái

Nước cốt chanh 200ml

Rượu trắng 400 ml

Dầu ăn 2 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/tiêu/đường/bột ngọt)

Cách chọn mua khoai môn dẻo ngon

Các bạn nên chọn những củ khoai môn có kích thước vừa phải, khi bổ ra thì bên trong có màu trắng đục, xuất hiện những đường vân tím, đây là các củ có nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe

Một lưu ý khác nữa là các bạn nên mua những củ khoai môn theo mùa là tốt nhất (thường mùa thu hoạch vào tháng 11 – 12 dương lịch).

Cách chế biến Lẩu đuôi bò khoai môn

Lẩu đuôi bò khoai môn

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Cho đuôi bò vào lửa than (bước này các bạn có thể nhờ người bán xử lý giúp) rồi cạo thật sạch phần lông và khét rồi rửa lại thật sạch bằng nước muối.

Chặt đuôi bò theo từng khớp thành rồi cho vào nồi có đổ ngập nước, thêm vài lát gừng đã được đập dập rồi đun cho đến khi sôi thì vớt ra để ráo nước.

Củ sen, khoai môn gọt bỏ vỏ, rửa sạch, cắt thành từng miếng vừa ăn. Sả cây cắt thành khúc, đập dập.

Lưu ý: Củ sen sau khi gọt xong thì mang đi ngâm vào nước chanh pha loãng từ 5 - 10 phút để củ sen giòn và không bị thâm đen.

Bước 2: Ướp đuôi bò

Cho hỗn hợp sa tế, 1/2 phần hành tím băm, ớt bột, 1/2 phần tỏi băm vào nồi.

Thêm 1 muỗng cà phê đường,1 muỗng cà phê bột ngọt, 1 muỗng cà phê muối trộn đều rồi cho đuôi bò vào ướp khoảng 2 giờ để ngấm gia vị.

Bước 3: Hầm gân bò

Gân bò mang đi rửa sạch bằng nước muối loãng. Đun một nồi nước sôi, cho phần gân bò đã chuẩn bị vào cùng với sả đập dập trong khoảng 5 - 7 phút, vớt ra bát và cắt thành từng miếng vừa ăn.

Bước 4: Hầm đuôi bò

Cho gân bò vào một cái nồi khác cùng với khoảng 500ml nước, hầm từ 20 - 25 phút cho đến khi mềm. Chờ đến khi nguội rồi thì bỏ ra để riêng.

Cho đuôi bò sau khi đã được tẩm ướp gia vị vào nồi cùng với 1 lít nước và sả cắt thành khúc hầm trong khoảng 15 phút thì tắt bếp và mở vung chờ nguội. Giữ lại phần nước hầm đuôi bò để nấu nước dùng.

Phi thơm phần hành tím băm, tỏi băm còn lại cùng với 1 muỗng canh dầu ăn cho phần đuôi và gân bò đã được hầm vào xào đảo đều 5 phút rồi tắt bếp.

Bước 5: Nấu nước lẩu đuôi bò

Cho dầu ăn vào chảo khác cùng các hạt điều phi cho ra màu, lọc bỏ hết phần hạt giữ lại màu điều đem cho vào nồi nước hầm đuôi bò.

Bắc nồi nước hầm đuôi bò lên đun thật sôi, nêm nếm gia vị gồm: muối, đường, bột ngọt sao cho vừa ăn.

Cho tiếp phần gân, đuôi bò, củ khoai môn, củ sen vào nấu cùng. Nấu cho đến khi khoai môn và củ sen chín mềm thì nêm nếm lại gia vị lại một lần nữa rồi tắt bếp.

Lưu ý: Khi phi hạt điều, đợi dầu thật nóng mới cho hạt điều vào.

Bước 6: Làm nước chấm

Dứa, ớt băm nhỏ cho vào một ít mắm nêm cùng tỏi băm khuấy thật đều. Pha tiếp hỗn hợp cùng với nước cốt chanh, đường cho vừa vị chua ngọt.

Bước 7: Thành phẩm

Giữ lẩu nóng và nhúng rau ăn kèm cùng với nước chấm tự làm trên sẽ rất ngon. Miếng thịt mềm cùng với vị dai dai của gân bò kết hợp với những miếng khoai môn ngọt bùi làm cho món lẩu càng trở nên hấp dẫn.

2. Lẩu đuôi bò thuốc bắc

Nguyên liệu làm Lẩu đuôi bò thuốc bắc

Lẩu đuôi bò thuốc bắc

Thịt đuôi bò 800g

Đậu hũ trắng 100gr

Bò viên 300g

Kỷ tử/ hoa hồi/ quế 1 ít

Táo tàu 10gr

Sả 4 cây

Gừng 1 củ

Củ cải trắng 1 củ

Hành tím 3 củ

Hành tây 1/2 củ

Tỏi 6 tép

Sa tế 1 muỗng cà phê

Chao 3 miếng

Tương đen 1.5 muỗng canh

Đường phèn 2 muỗng canh

Rượu trắng 1 ít

Dầu ăn 1 muỗng canh

Gia vị thông dụng 1 ít (muối/đường/bột ngọt/hạt nêm)

Dụng cụ thực hiện: Nồi áp suất, chảo chống dính, chén bát,...

Cách chế biến Lẩu đuôi bò thuốc bắc

Bước 1: Sơ chế và ướp đuôi bò

Đuôi bò sau khi mua về dùng dao cạo hết phần lông rồi đem rửa lại với nước muối loãng, sau đó rửa qua cùng với rượu trắng và gừng cắt lát rồi rửa sạch lại với nước.

Nêm vào đuôi bò các gia vị gồm: 2 muỗng cà phê hạt nêm, ½ muỗng bột ngọt, 1 muỗng cà phê đường, ⅔ muỗng muối rồi trộn thật đều cho đuôi bò thấm hết gia vị.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

Sả đem đập dập rồi cắt nhỏ. Gừng đem cắt nhỏ, sau đó giã nhuyễn. Hành tím và tỏi đem băm nhỏ.

Đậu hũ rửa sạch, dùng khăn giấy thấm cho khô ráo nước rồi đem cắt thành các miếng vuông vừa ăn.

Củ cải trắng mang đi rửa sạch rồi đem cắt thành khúc nhỏ. Hành tây đem cắt thành múi cau.

Bước 3: Xào đuôi bò

Cho vào chảo 1 muỗng canh dầu ăn, khi dầu nóng thì cho các gia vị: hành tím, tỏi, sả và gừng xào cho đến khi có mùi thơm thì cho phần đuôi bò vào xào. Khi đuôi bò hơi săn lại thì cho hoa hồi và quế vào xào đến khi đuôi bò săn lại.

Bước 4: Hầm đuôi bò

Cho đuôi bò cùng với các nguyên liệu vừa xào vào nồi áp suất, cho thêm phần củ cải trắng và khoảng 1 lít nước vào, tiến hành hầm trong 40 phút.

Bước 5: Nấu lẩu

Cho phần đuôi bò và phần nước hầm ra nồi khác trên bếp, cho thêm táo tàu, kỷ tử vào và nêm nước dùng với các gia vị: 1 muỗng canh hạt nêm, ⅓ muỗng canh bột ngọt, ½ muỗng muối, 2 muỗng đường phèn, 1.5 muỗng canh tương đen.

Khi nước đã sôi thì các bạn cho bò viên vào nồi, đảo thật đều cho bò viên chín hẳn thì tắt bếp, cho đậu hũ và hành tây vào là hoàn thành.

Để làm nước chao chấm ăn cùng với lẩu, bạn trộn đều 3 viên chao với 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê sa tế và một ít sả.

Bước 6: Thành phẩm

Lẩu đuôi bò cùng với cách làm khá đơn giản nhưng đem lại một món lẩu hấp dẫn, thơm ngon, nước lẩu nóng hổi, đậm đà kết hợp cùng thịt đuôi bò mềm ngon, chấm kèm với chao thì còn gì bằng!

3. Lẩu đuôi bò chua cay

Chuẩn Bị Nguyên Liệu

Đuôi bò 1 kg

Bắp bò 150g

Lá sách bò 150g

Bò viên 150g

Nấm rơm 100g

Măng luộc 200g

Ngò gai, rau om, húng quế, lá chanh

Sả băm, ớt hiểm băm, tỏi băm

Sả cây cắt khúc, gừng đập dập

Dầu điều, nước mắm, muối, đường

Ăn kèm: bắp chuối bào, rau nhút, rau muống, bông bí, bông so đũa, bún

Hạt nêm Aji-ngon

Giấm gạo lên men

Hướng Dẫn Chế Biến

Lẩu đuôi bò chua cay

Bước 1: Đuôi bò sau khi mua về chặt khúc vừa ăn. Chần qua với nước sôi có pha thêm muối, gừng, vớt ra rửa lại, để ráo nước, ướp với 2 muỗng muối, 2 muỗng Hạt nêm. Cho phần đuôi bò và 2 lít nước vào nồi áp suất, hầm trong khoảng 20 phút.

Ngò gai, rau om và rau húng quế cắt thành khúc 2cm.

Bước 2: Bắp bò cắt thành lát mỏng. Đun nước sôi, thêm gừng được đập dập, 1 muỗng giấm gạo lên, cho thêm lá sách bò vào luộc chín, vớt ra để nguội rồi cắt miếng vừa ăn.

Bước 3: Đun nóng 2 muỗng dầu điều, phi sả, 1 muỗng sả băm và 1 muỗng tỏi cho thơm, cho 2 muỗng ớt băm xào chung. Thêm nấm rơm, măng vào, nêm nếm thêm 2 muỗng hạt nêm, xóc nhanh tay cho thấm gia vị. Cho vào nồi nước dùng.

Bước 4: Vò lá chanh cho vào nước dùng, nêm 2 muỗng đường, 1 muỗng hạt nêm, 4 muỗng giấm gạo đã lên men, 2 muỗng dầu điều. Cuối cùng nêm thêm 1 muỗng nước mắm.

4. Lẩu đuôi bò thập cẩm

Nguyên liệu:

Đuôi bò

Gân bò

Thảo quả

Quế

Củ cải

Hành tây

Thơm,

Gừng, sả

Thịt thăn

Bò viên

Hành lá

gia vị nêm nếm

Cách chế biến

Bước 1: Bò viên trụng sơ qua cho sạch và bớt mùi chua

Bức 2: Đuôi bò sơ chế sạch rồi mang đi nướng trong lò vi sóng với nhiệt độ vừa phải, cho vàng ở ngoài da

Bước 3: Thăn bò, bắp bò mang đi rửa sạch, cắt thành từng lát mỏng rồi nêm nếm lại gia vị dùng để nhúng vào nồi lẩu

Bước 4: Cho nước vào nồi đun sôi, tiếp đó cho đuôi bò vào. Rang tiêu, quế, hồi, thảo quả rồi bỏ chung vào nồi lẩu cùng sả cây đập dập, thơm. Nêm nếm gia vị cho nồi lẩu vừa ăn rồi cho các nguyên liệu vào ăn lần lượt theo sử thích của cả gia đình

5. Lẩu đuôi bò truyền thống

Lẩu đuôi bò truyền thống

Nguyên liệu

Đuôi bò

Nạm, gân

Hành tây

Tỏi

Cà chua, bắp, sả

Rau ăn kèm cùng gia vị nêm nếm

Chế biến

Bước 1: Đuôi bò sơ chế thật sạch rồi cho vào nồi hầm trong khoảng 2 tiếng. Tiếp đó, các bạn cho quế, hồi vào hầm chung cho dậy mùi

Bước 2: Gân bò rửa sạch bằng nước muối pha loãng, chần sơ

Bước 3: Nạm bò cắt thành lát mỏng rồi nêm nếm lại gia vị cho vừa ăn rồi nhúng trong lúc ăn lẩu

Bước 4: Xào qua hành, tỏi, cà chua rồi cho thêm nước vào đủ vừa ăn với nồi lẩu, thêm đuôi bò, gân bò vào rồi nêm nếm cho vừa ăn

Những loại rau thường ăn chung với lẩu đuôi bò

Rau cải ngọt: đây được xem là loại rau chứa nhiều vitamin C và các chất kiềm cần thiết, có tác dụng ngăn ngừa mỡ trong gan và tăng sức đề kháng đối với cơ thể

Rau mồng tơi: mồng tơi đặc biệt là có chất nhầy pectin hỗ trợ tốt cho quá trình tiêu hóa của đường ruột

Rau muống: loại rau có vị ngọt, dai, giòn rất phù hợp khi kết hợp cùng với đuôi bò ninh nhừ

Các loại nấm: sự xuất hiện các loại nấm không những giúp nước lẩu thêm ngọt mà còn giúp cho món ăn bớt ngán

Hoa chuối: hoa chuối có vị chát, ngọt bùi đặc trưng là sự kết hợp hoàn hảo với nước lẩu vừa giúp cân bằng hương vị và giảm ngấy cho món ăn

Những lưu ý giúp món lẩu đuôi bò ngon đúng vị

Sơ chế đuôi bò:

Cạo sạch phần lông còn lại trên phần đuôi sau khi mua về, có thể sử dụng khò để thui nhẹ phần lông đó nếu có nhiều quá và lưu ý là không quá tay tránh làm chín phần thịt đuôi bò

Sử dụng rượu và gừng cắt nhỏ rồi chà lên phần thịt vừa giúp khử mùi mà còn loại bớt chất bẩn lại cho phần thịt thêm săn

Trụng qua nước sôi 2 – 3 phút cho trôi hết phần tạp chất còn sót lại trên thịt, để khi thả thịt vào nồi đảm bảo nước lẩu sẽ là thơm ngon nhất

Ngoài đuôi bò là thành phần chính thì có thể thêm các gân, bao tử vào nấu chung trong nồi lẩu giúp nồi lẩu đa dạng vị hơn

Với 5 cách nấu lẩu đuôi bò với những hương vị khác nhau ở trên, hy vọng các bạn đã có ngay những bí quyết chế biến cho riêng mình. Đuôi bò mềm thơm, béo ngậy ăn kèm cùng với với rau xanh thanh mát và nước dùng ngọt thơm chắc chắn sẽ làm hài lòng vị giác của bạn.





