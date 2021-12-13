Cách làm nước tương tôm sốt thái cay nồng, ngon tê tái

Một đĩa tôm sốt thái thành công, là khi thưởng thức chúng ta cảm nhận được hương vị trọn vẹn hài hòa từ tôm sống kết hợp với nước tương tôm sốt thái . Vị ngọt dai của thịt tôm tươi sống được thấm đẫm cùng với nước sốt đậm đà chua cay đặc trưng khiến cho bạn chỉ muốn ăn hoài mà không ngừng lại được.

Tôm sống sốt Thái là món ăn mang đến hương vị đặc trưng của xứ sở chùa Vàng Thái Lan. Nếu bạn đã lỡ nghiện món ăn này những vẫn chưa biết cách làm nước tương tôm sốt Thái thì hãy tham khảo ngay công thức bên dưới của chúng tôi nhé!

Mùi thơm của chanh, gừng và sả sẽ làm lấn át đi vị tanh của tôm sống nên nếu những thực khách lo ngại khi ăn đồ tươi sống có thể yên tâm thưởng thức.

Tôm sống sốt thái là món ăn khá kén người, cho nên nếu hệ tiêu hóa của bạn không được tốt, dễ bị ảnh hưởng khi dùng đồ ăn lạ thì nên cân nhắc thật kỹ khi thưởng thức món ăn này nhé.

Cách làm nước tương tôm sốt thái

Nguyên liệu để làm nước tương tôm sốt thái

Nguyên liệu để làm nước tương tôm sốt thái

Tôm tươi 300gr

Nước mắm 4 muỗng canh

Đường trắng 6 muỗng canh

Tương ớt 4 muỗng canh

Ớt bột 2 muỗng canh

Bột bắp 2 muỗng canh

Mù tạt ¼ muỗng cà phê

Chanh 5 trái

Ớt 6 trái

Tỏi 2 tép

Gừng 5 lát

Sả 1 cây

Hành tím 4 củ

Ngò rí ( rau mùi)

Cách chế biến

Bước 1: Các bước sơ chế nguyên liệu

Rửa sạch tôm, chia đôi phần đầu và thân của con tôm. Thân tôm bóc bỏ vỏ, rút bỏ phần chỉ đen, chẻ lưng và xếp vào dĩa. Các bạn nhớ để lại một phần đuôi tôm để món ăn nhìn hấp dẫn hơn nhé. Phần đầu tôm mang đi trộn với bột bắp cho vào chảo dầu chiên vàng sau đó vớt ra để cho ráo dầu.

Tỏi, ớt, hành tím các bạn rửa thật sạch, cắt nhỏ ra và cho vào cối giã thật nhuyễn, nên cho một chút gừng giã cho thơm. Với món nước tương tôm sốt thái này, các bạn hãy cố gắng giã thật nhuyễn các nguyên liệu nhé vì giã càng nhuyễn thì phần sốt sẽ trông rất bắt mắt và đậm vị.

Bước 2: Để đảm bảo thịt tôm không bị tanh và làm tái thịt tôm, các bạn nên pha hỗn hợp để ngâm tôm trước khi mang đi trộn cùng phần nước sốt. Các bạn vắt nước cốt một quả chanh, cho ¼ muỗng cà phê mù tạt vào trộn đều. Sau đó cho phần hỗn hợp này lên thịt tôm để khoảng 1 phút thì loại bỏ đi phần nước ngâm này.

Bước 3: Xếp tôm vừa ngâm lên đĩa, sau đó rưới đều phần nước sốt Thái đã làm lên tôm, cho thêm vài lá ngò rí ( rau mùi) đã xắt nhỏ để món ăn thêm bắt mắt. Phần đầu tôm bạn có thể xếp lên đĩa cùng phần thân tôm hoặc xếp riêng ra chiếc đĩa khác và trang trí cùng ngò rí hoặc rau thơm.

Nước tương tôm sốt thái

Món ăn khi hoàn thành sẽ có màu sắc bắt mắt, vị ngọt sần sật của tôm tươi quyện cùng hương vị đậm đà chua cay đặc trưng của gia vị sẽ làm bùng cháy vị giác của bạn khiến bạn ăn hoài mà không thấy chán. Đặc biệt hương thơm của chanh, ớt và gừng phải làm mất đi vị tanh của tôm sống thì món ăn này đã thành công rồi đấy.

Những lưu ý khi làm món tôm sống sốt thái

Vì đây là món ăn sống nên khâu lựa chọn tôm là vô cùng quan trọng. Tôm tươi sống thì phần chân tôm có màu sắc trong suốt tự nhiên và chắc khỏe, thân và đầu tôm còn nguyên vẹn, săn chắc màu sắc tươi tự nhiên.

Để có món sốt đậm đà hương vị và màu sắc bắt mắt thì bạn nên chọn nước mắm ngon, sánh có màu nâu cánh gián hoặc nâu đỏ.

Bạn có thể dùng trực tiếp phần tôm vừa làm hoặc ăn kèm xoài xanh bằm nhuyễn sẽ rất ngon đấy.

Với công thức này phần nước sốt sẽ có vị thiên ngọt, vì thế nếu bạn thích cay hơn nữa và bớt độ ngọt lại thì có thể gia giảm lượng đường thêm vào hoặc chấm thêm mù tạt.

Hy vọng những chia sẻ về cách làm nước tương tôm sốt thái trên đây sẽ giúp các bạn có được một món Thái ngon tròn vị. Chúc các bạn thành công với món ăn này. Đừng quên chia sẻ công thức đến mọi người để cùng nhau thưởng thức những món ăn ngon nhé!