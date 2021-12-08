7 công thức làm khoai lang chiên ngon - giòn tuyệt cú mèo

Các bạn nên chọn những củ to vừa phải. Không nên chọn những củ quá to. Bởi vì đó là củ nhiều xơ và không được bở. Khoai lang phải là khoai lang mới được thu hoạch, củ không bị nát.

Khoai lang chiên và những điều bạn chưa biết

Khoai lang chiên là món ăn rất phổ biến, được rất nhiều người yêu thích và cực kì dễ thực hiện. Sau đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn 6 cách chế biến khoai lang chiên siêu hot, khiến cho món khoai lang chiên không còn nhàm chán nữa. Hãy cùng vào bếp và thực hiện ngay món ăn ngon này nhé!

Ngoài những lưu ý bên trên, các bạn cần chú ý không nên lựa chọn củ khoai có lỗ rỗ màu đen trên thân. Đó là những củ khoai đã bị hà, sẽ rất đắng.

Khoai lang chiên và những điều bạn chưa biết

Món khoai lang chiên có ngon hay không còn phụ thuộc nhiều vào củ khoai mà bạn chọn. Muốn có được món ăn ngon, hấp dẫn thì các bạn nên chọn củ khoai lang ruột vàng. Những củ khoai này không có màu sắc quá bắt mắt, nhưng lại có vị thơm ngon và dễ mua.

2. Bí quyết bảo quản khoai lang

Khoai lang sau khi mua về bạn có thể dùng luôn. Nhưng muốn khoai có vị ngọt hơn thì các bạn nên để khoai trên nền đất ẩm 3 đến 5 ngày. Như vậy, nhờ không khí ẩm mà nhựa khoai có thể hòa quyện cùng tinh bột tạo nên vị ngọt khi ăn.

Nhiều người cho rằng thực phẩm bảo quản trong tủ lạnh sẽ giữ được lâu. Tuy nhiên, với khoai lang tươi lại khác. Chúng ta không nên để trong tủ lạnh vì chúng sẽ rất nhanh hỏng. Ngoài ra, bạn không nên để khoai trong bọc nilon hay nơi có nhiệt độ cao. Khoai lang sẽ dễ mọc mầm, ăn phải có thể gây ngộ độc.

3. Ăn khoai lang chiên có bao nhiêu calo?

Khoai lang được xem là một trong những thực phẩm rất tốt cho đường tiêu hóa.Trong khoai lang chứa đến 2000 lượng Cal. Vì thế đây chính là thực phẩm ăn kiêng mà các bạn nữ nên lựa chọn.

4. Nên ăn khoai lang chiên với món gì?

Khoai lang khi vừa mới chiên xong, các bạn sẽ cảm nhận được một sự giòn và ngọt hòa quyện cùng với nhau. Nhưng nếu muốn món ăn được ngon hơn, các bạn nên ăn cùng với bột xí muội, tương ớt, sốt mayonnaise,…cũng vô cùng tuyệt vời đấy!

Khoai lang chiên là một món ăn vặt ngon, đơn giản, quá trình chế biến lại không tốn quá nhiều thời gian. Vì thế, các bạn có thể làm chúng vào bất kỳ thời điểm nào bạn muốn.

Các cách chế biến khoai lang chiên

1. Khoai lang chiên bơ

Nguyên liệu

Khoai lang vàng 2 củ

Khoai lang tím 1 củ

Bơ lạt 1 muỗng canh

Bột năng 2 muỗng cà phê

Dầu ăn 250ml

Muối/ đường 1 ít

Cách chọn mua khoai lang tươi ngon

Nên chọn mua củ khoai có bề ngoài lành lặn, không bị nứt hay sứt mẻ. Cầm trên tay cảm thấy chắ, nặng, không bị dập.

Khoai lang chiên bơ

Nên chọn khoai có hình dạng hình tròn hoặc thuôn dài, không có eo, hõm, ấn vào cảm thấy củ không cứng lắm, những củ khoai này thường ít xơ, nhiều bột và ăn rất ngọt.

Không nên chọn củ có màu đen hoặc bị rỗ,càng không nên chọn những củ quá nhỏ, có eo và bị hõm.

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Sơ chế khoai lang

Khoai lang các bạn mang đi gọt vỏ, thái thành từng lát tròn, mỏng.

Để khoai ra hết nhựa, các bạn nêm ngâm trong nước có pha sẵn: 2 muỗng cà phê bột năng, 2 muỗng cà phê muối trong khoảng 10 phút. Sau đó, các bạn tiến hành rửa khoai lại với nước, để ra rổ cho ráo.

Bước 2: Chiên khoai lang

Bắc chảo lên bếp, bật lửa lớn, cho dầu ăn vào chiên, lượng dầu ăn cần để chiên khoảng 250ml.

Khi dầu sôi, các bạn cho từ từ khoai vào chiên vàng giòn 2 mặt, sau đó vớt ra và để ráo dầu. Làm tương tự như vậy cho đến khi hết khoai.

Bước 3: Rang bơ đường

Đặt chảo lên bếp, cho lửa nhỏ, cho vào chảo khoảng 2 muỗng canh đường và 1 ít nước vào. Sau đó, các bạn khuấy đều cho đường tan nhanh rồi cho tiếp 1 muỗng canh bơ lạt vào.

Khi bơ đã tan, các bạn cho khoai vào, đảo đều tay và liên tục cho đến khi phần khoai áo đều hết lớp bơ đường là được. Cuối cùng, các bạn tắt bếp và cho khoai ra dĩa.

Bước 4: Thành phẩm

Khoai lang chiên bơ đường khi hoàn thành xong sẽ có màu sắc đẹp mắt, có một chút hương thơm từ bơ lạt, khoai vừa giòn, ngọt lại béo nhẹ. Đây thật sự là một món ăn vặt hấp dẫn có thể dùng để chiêu đãi bạn bè và người thân vào những dịp cuối tuần đấy.

2. Khoai lang tẩm bột chiên giòn miếng dài

Nguyên liệu

Khoai lang: 2 – 3 củ

Bột khoai hoặc bột gạo: 30 gram

Bột chiên giòn: 30 gram

Bột mì: 15gram

Nước

Gia vị: muối, đường

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gọt bỏ vỏ khoai lang, rửa qua và mang khoai đi ngâm với nước sạch.

Sử dụng dao cắt khoai thành từng thanh to dài bằng ngón tay. Tiếp theo, ngâm khoai cùng với nước muối pha loãng thêm khoảng 10 phút nữa, vớt ra để ráo nước.

Khoai lang tẩm bột chiên giòn miếng dài

Bước 2: Pha bột chiên khoai lang

Lấy âu lớn, lần lượt cho vào âu: bột khoai, bột mì, bột chiên giòn vào cùng với muối và đường vào, trộn thật đều để các nguyên liệu hòa quyện vào nhau.

Từ từ cho thêm từng chút một nước vào âu hỗn hợp bột, khuấy đều. Khi thấy hỗn hợp đã sánh đặc, có độ sệt nhất định thì dừng lại.

Lưu ý: Các bạn không nên đổ một lần quá nhiều nước vào bột, vì nếu không cẩn thận, bột sẽ dễ bị loãng sẽ không thể chiên khoai.

Bước 3: Chiên khoai

Đổ khoai lang vào hỗn hợp bột sau đó trộn đều. Tiếp đến, các bạn đun nóng dầu trong chảo rồi gắp khoai cho vào chảo chiên.

Chiên khoai lang cho đến khi vàng giòn thì các bạn vớt ra đĩa có lót sẵn giấy thấm dầu.

Bước 4: Yêu cầu thành phẩm

Khoai lang tẩm bột chiên có một mùi thơm đặc trưng của khoai, bên ngoài giòn, có màu vàng bắt mắt, bên trong mềm mềm, hấp dẫn.

3. Khoai lang chiên ngào đường

Nguyên liệu

Khoai lang: 3 củ

Đường cát trắng: 500gram

Chanh tươi: 1 trái

Mè trắng rang vàng: 100 gram

Hướng dẫn thực hiện:

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Gọt bỏ vỏ khoai lang, rửa lại sạch với nước. Sau đó, cắt khoai thành từng miếng vuông hoặc từng lát tròn mỏng vừa ăn.

Lưu ý: Các bạn nên hòa tan một chút muối với nước, khoai sau khi đã cắt thì các bạn cho vào ngâm cùng với nước muối để không bị thâm đen.

Rửa lại thật sạch khoai một lần nữa rồi vớt ra rổ, để ráo hết nước.

Khoai lang chiên ngào đường

Bước 2: Chiên khoai

Bắc chảo sâu lòng lên bếp, đổ dầu ăn vào. Đợi dầu sôi rồi cho phần khoai vào chiên đều các mặt.

Khi thấy khoai đã chín vàng đều cả 2 mặt thì các bạn tiến hành vớt khoai ra dĩa có lót sẵn giấy thấm dầu.

Bước 3: Cho khoai vào ngào đường

Bắc một chiếc chảo khác lên bếp, cho vào chảo đường cùng 200ml nước đã đun sôi để nguội, nấu với lửa vừa.

Khi thấy nước đường hơi cạn thì các bạn cho thêm nước cốt chanh và khoai lang vào, trộn đều sao cho đường phủ hết các mặt của khoai lang.

Bước 4: Hoàn thiện và thưởng thức

Đổ khoai đã ngào đường ra khay, rắc thêm một ít mè trắng lên trên, đợi đến khi khoai nguội hoặc cho khoai vào lò vi sóng để làm khô đường. Như vậy là bạn hoàn thành công thức làm khoai lang chiên ngào đường.

Bạn có thể thưởng thức khoai ngay sau khi làm xong với một tách trà nóng hoặc bất kỳ loại thức uống nào mình yêu thích. Nếu ăn không hết bạn cho khoai vào lọ thủy tinh, đậy kín nắp để bảo quản.

Bước 5: Yêu cầu thành phẩm

Khoai lang chiên ngào đường có vị giòn giòn, ngọt ngọt lại béo bùi rất kích thích vị giác, khoai được chiên vàng đều đẹp mắt, không bị cháy.

4. Cách làm khoai lang chiên giòn rụm

Nguyên liệu làm khoai lang chiên

2 củ khoai lang

1 thìa cà phê nước cốt chanh

100ml nước cốt dừa

120gr bột gạo

½ thìa cà phê muối

½ chén dầu ăn

30gr đường

Cách chọn mua khoai lang

Khi chọn mua khoai, các bạn nên cầm khoai lên, nắm nhẹ lại, không nên chọn mua những củ khoai quá cứng (bị xơ) hay quá mềm (bị hư hoặc bị hà). Về dáng khoai, các bạn nên chọn những củ thuôn dài, có thân tròn. Không nên chọn củ bị rỗ đen, nhiều hõm, hốc hoặc nhiều eo.

Cách làm khoai lang chiên giòn rụm

Cách làm khoai lang chiên

Bước 1: Sơ chế nguyên liệu

Chuẩn bị tô nước sạch lớn, cho thêm một chút muối. Dùng nạo gọt bỏ vỏ khoai lang, cắt khoai thành miếng dài, cỡ ngón tay áp út kiểu răng cưa hoặc hình thù theo ý thích của bạn để món khoai lang chiên sẽ đẹp mắt và hấp dẫn hơn. Vừa thái đến đâu, các bạn cho khoai vào thau vào đó để khoai không bị thâm.

Bước 2: Trộn hỗn hợp bột

Hòa chung hỗn hợp gồm: bột gạo, nước cốt dừa, 50ml nước, muối, nước cốt chanh và đường vào 1 cái tô rồi khuấy đều tay đến khi hỗn hợp sệt lại. Nhúng khoai vào tô bột, nhúng đều các mặt.

Bước 3: Chiên khoai lang

Đặt chảo dầu lên bếp và đun nóng (chú ý dầu phải nên ngập khoai lang, muốn làm khoai lang chiên trở nên giòn hơn, bạn cần đặc biệt lưu ý việc đun dầu cho thật nóng già và nhỏ lửa). Cho khoai lang vào chảo để chiên. Khi khoai đã chín đều, có màu vàng thì các bạn vớt khoai ra và để vào đĩa có giấy thấm dầu bên dưới.

Bước 4: Thành phẩm

Bên ngoài miếng khoai lang chiên giòn tan, khoai lang vừa ngọt vừa giòn, béo thơm, bên trong miếng khoai chín mềm ngọt tự nhiên, bảo đảm các bạn sẽ ăn mãi mà không thể ngưng.

5. Cách làm khoai lang chiên không cần bột giòn ngon

Nguyên liệu

Khoai lang: Tùy vào khẩu phần ăn mà bạn có thể chuẩn bị số lượng khoai lang phù hợp.

1/4 muỗng cà phê giấm

1/4 muỗng cà phê muối

50 ml dầu ăn

Hướng dẫn thực hiện

Cách làm khoai lang chiên không cần bột giòn ngon

Bước 1: Khoai lang sau khi mua về, mang đi gọt vỏ, rửa sạch rồi cắt thành từng miếng dài dạng que. Ngâm khoai lang trong nước muối pha loãng trong khoảng 20 phút.

Bước 2: Sau khi đã ngâm khoai lang thì các bạn vớt ra để ráo hết nước. Bắc chảo dầu lên bếp, đợi đến khi dầu nóng rồi cho khoai vào chiên. Nên để lửa vừa đến khi khoai chuyển sang màu vàng thì vớt ra để vào giấy thấm dầu. Bạn có thể ăn khoai lang chiên kèm với tương cà hoặc tương ớt đều được.

Cách chiên khoai không cần bột này vừa dễ thực hiện lại vừa tiết kiệm thời gian. Bạn chỉ cần dành khoảng 30 phút thôi là sẽ có ngay đĩa khoai giòn ngọt, vừa ăn vừa xem phim, tán gẫu là tuyệt vời.

6. Khoai lang chiên bột yến mạch

Nguyên liệu

Khoai lang 4 củ (cho 3 người ăn), chọn loại khoai nào cũng được nhưng loại khoai ruột đỏ thường sẽ có vị ngọt và thơm hơn các loại khác.

Bột yến mạch 100g chưa qua sơ chế, có thể nguyên hạt hoặc xay nhuyễn để dễ bám hơn.

Bột mì 50g

Trứng gà, sữa đặc, đường

Hướng dẫn thực hiện

Bước 1: Các bạn đem khoai lang đi hấp chín. Tiếp đó, các bạn thái thành từng miếng dài cỡ có kích thước bằng ngón tay út. Có thể không hấp khoai cũng được, nhưng nên làm vậy để khi chiên khoai không bị sống.

Khoai lang chiên bột yến mạch

Bước 2: Các bạn trộn bột mì, trứng gà cùng với nước đều tay tới khi thu được hỗn hợp sệt thì tiếp tục cho thêm: đường, sữa đặc, bột vani vào cùng. Tiếp tục trộn đều để các nguyên liệu hòa quyện lại với nhau.

Bước 3: Nhúng miếng khoai lang đã thái được vào hỗn hợp bột, sau đó tiếp tục lăn khoai qua phần bột yến mạch trộn với bột mì đặt riêng trong một dĩa khác. Nên xay nhuyễn bột yến mạch trước khi trộn với bột mì

Bước 4: Các bạn cho khoai đã tẩm bột vào chảo dầu để chiên đến khi khoai vàng đều 2 mặt, nhớ để lửa vừa và lật đều 2 mặt để khoai không bị cháy. Khi khoai đã chín thì vớt ra giấy thấm dầu và thưởng thức.

Bí quyết chiên khoai vàng giòn, thơm ngon

Nên chiên khoai ngập dầu.

Đợi dầu nóng già thì mới cho khoai vào chiên.

Trong quá trình chiên, các bạn cần đảo đều tay để khoai vàng đều các mặt.

Không nên chiên khoai trên lửa quá lớn, bởi khoai rất dễ bị cháy.

Khi thấy khoai đã vàng đẹp như mong muốn thì vớt ra ngay vì càng chiên lâu khoai sẽ càng sậm màu.

Với 6 cách làm khoai lang chiên đơn giản ở trên, các bạn hãy cùng bắt tay vào làm món ăn giòn thơm, nóng hổi ngay nhé. Hy vọng với bài viết này các bạn sẽ có thêm 1 món ăn ngon để thưởng thức cùng gia đình nhé! Chúc các bạn thành công.