Cách làm bún thịt nướng thơm ngon, chuẩn vị tại nhà

Sau khi rửa sạch, bạn dùng dao sắc tách phần da heo ra khỏi thịt.

Thịt lợn khi mua về bạn có thể rửa qua với nước muối pha loãng để thịt được sạch hơn và khử mùi.

Thịt phải có 20% -30% mỡ, vì nạc quá thịt sẽ bị khô, mỡ nhiều quá sẽ béo, khó ăn. Chọn phần thịt của heo non, có phần da mỏng vì nếu heo già da dày thì khi nướng lên rất là dai, không ngon.

Khi chọn thịt, dùng ngón tay ấn vào thịt, nếu thấy thịt đàn hồi tức thì, không dính tay, không bị chảy nước là miếng thịt ngon. Bạn nên chọn thịt vai hoặc thịt lợn ba chỉ để nướng ngon hơn.

Thịt lợn cũ sẽ có màu nhạt, chuyển sang màu tái nhợt và có mùi khó chịu.

Để có món thịt nướng ngon trước hết phải chọn thịt tươi, quan sát thấy màu thịt hồng tươi, không quá đỏ hoặc quá nhạt.

Sau đó, thái thịt thành từng miếng vừa ăn, dày khoảng 3 mm.

Chuẩn bị nước ướp thịt

Mẹo: Bạn nên cho thịt vào ngăn mát của tủ lạnh hoặc tủ đông để thịt vừa hơi đông lại. Bằng cách này, thịt sẽ cứng và dễ cắt hơn, khi cắt sẽ đẹp mắt hơn.

Bước 2: Chuẩn bị các nguyên liệu khác

6 nhánh tỏi và 1 quả ớt, rửa sạch và băm nhỏ.

Hành tím bóc vỏ, rửa sạch băm nhỏ 2 cây sả rửa sạch, băm nhỏ.

Sau đó, bạn cho 1/2 phần tỏi băm, sả băm, hành tím băm nhuyễn vào túi vải, vắt hết nước rồi đổ nước cốt vào bát thịt để ướp, không cho cả xác vào vì khi nướng sẽ rất dễ cháy thịt.

Chuẩn bị rau ăn bún thịt nướng

Giá đỗ rửa sạch, cắt dưa chuột thành từng miếng nhỏ, rửa sạch rau diếp, sau đó cắt nhỏ.

Đồ chua bạn có thể mua ở chợ hoặc có thể xắt đu đủ, su hào, cà rốt cho vào bát nhỏ rồi tự làm tại nhà.

Sau đó cho 2 thìa đường, 1/4 thìa muối, 3 thìa giấm vào trộn đều để khoảng 15 phút trước khi mang đi nướng để thịt được ngấm đều gia vị.

Lưu ý:

Bạn cũng có thể dùng phần tỏi, sả, hành băm cho luôn vào tô thịt ướp luôn, tuy nhiên khi nướng thịt những gia vị này sẽ bị cháy gây vị đắng và làm thịt có mùi khét khó chịu, vừa không tốt cho sức khỏe vừa làm mất mùi vị thơm ngon của thịt.

Bạn có thể bỏ tất cả các nguyên liệu trên vào máy xay sinh tố xay nhuyễn để tiết kiệm thời gian nhé.

Bước 3: Ướp thịt

Trộn phần nước thịt nói trên với 1 thìa nước mắm, 3 thìa xì dầu, 2 thìa mật ong, 2 thìa dầu hào, 1 thìa hạt nêm, 1 thìa bột ngọt, 1/4 thìa ngũ vị hương. Sau đó ướp ít nhất 30 phút, thỉnh thoảng đảo đều cho ngấm gia vị.

Ướp thịt để nướng

Lưu ý: Nếu có thời gian, bạn có thể ướp thịt qua đêm trong tủ lạnh để thịt thấm gia vị thì thịt sẽ thơm ngon hơn rất nhiều đó.

Bước 4: Nướng thịt

Sau khi ướp thịt xong, bạn xiên thịt thành từng que rồi nướng chín. Nếu không có bếp than, bạn cũng có thể dùng lò vi sóng hoặc bếp nướng điện để nướng thịt nhé!

Đảo thịt cho đến khi thịt chín và có màu nâu đỏ ở cả hai mặt, mùi thơm bốc lên nồng nàn thì đã đạt rồi đó.

Nướng thịt trên lửa than là ngon nhất

Lưu ý:

Nếu bạn đang nướng trên vỉ nướng và muốn thịt không bị dính vào vỉ nướng, hãy quét một lớp dầu lên các mặt của vỉ nướng trước khi nướng.

Nếu bạn sử dụng than để nướng, hãy đợi cho đến khi than đỏ rồi mới cho thịt vào nướng, vì muội than không tốt cho sức khỏe của bạn.

Bước 5: Làm nước chấm

Lấy một cái nồi, cho 5 thìa đường, 6 thìa nước mắm và 200ml nước vào đun cho đến khi đường tan hết.

Nước mắm chua ngọt là linh hồn của món bún thịt nướng

Cho phần nước mắm cùng 3 thìa giấm ra chén và khuấy đều lên.

Cho phần tỏi băm còn lại cùng ớt băm đã được chuẩn bị bỏ vào chén nước chấm, khuấy đều chúng lên là ta đã hoàn thành chén nước chấm đậm đà, thơm ngon rồi.

Bước 6: Hoàn thành

Trước khi thưởng thức món bún thịt nướng này, chúng ta sẽ làm một chén mỡ hành.

Bạn cắt hành lá thành từng khúc nhỏ rồi cho vào bát. Đun nóng nửa chén dầu, đổ vào bát hành khi nãy, cho lá và mỡ hành hòa quyện vào cùng là xong.

Sau khi nướng xong thì một chén nước mắm và một chén mỡ hành đã hoàn thành.

Bạn cho một ít bún và thịt nướng ra tô tùy theo sở thích. Sau đó cho một ít thịt nướng lên, một ít rau sống lên trên, đồ chua, rưới một chút mỡ hành thơm lên trên thịt, rắc lạc rang, dùng kèm với nước mắm vừa pha là tuyệt vời.

Bước 7: Thành phẩm

Trang trí món bún cho thật ngon mắt

Vậy là sau một vài công đoạn chế biến, chúng ta đã có một tô bún thịt nướng ăn kèm với rau bổ dưỡng và thơm ngon, thịt có vị đậm đà, thơm của sả, hành, quyện với xà lách, dưa leo, một chút đồ chua.

Để cân bằng vị sẽ béo ngậy thì một chén nước mắm chua ngọt cay cay trộn vào chung thì còn gì bằng nữa.

2. Những mẹo nhỏ khi chọn nguyên liệu

Bạn có thể sử dụng những phần thịt nạc vai để chế biến thịt nướng. Những phần thịt ba rọi, nạc vai của lợn thường chứa lượng mỡ vừa phải không quá nhiều không quá ít.

Thịt nướng xong có độ mềm ngọt, không bị quá khô cứng khi thưởng thức.

Nếu bạn không thích ăn su hào thì bạn cũng có thể dùng củ cải trắng để làm dưa chua cùng với cà rốt thay thế su hào nhé..

Các nguyên liệu chế biến để tạo ra món bún thịt nướng ngon cần lựa chọn tươi, làm sạch thật kỹ để đảm bảo cho hương vị món ăn và chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bún thịt nướng là một trong những món ngon mang đậm đà bản sắc ẩm thực Việt Nam. Với cách làm món bún thịt nướng cực thơm ngon lại còn đơn giản được chia sẻ bởi chúng tôi, hy vọng bạn sẽ dễ dàng thực hiện món ăn này để đổi khẩu vị cho gia đình và bạn bè của mình nhé.