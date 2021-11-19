“Tiết lộ” 9 cách ướp thịt bò nướng thơm ngon, hấp dẫn

Thịt bò nướng được xem là một trong những món ăn giàu chất dinh dưỡng được rất nhiều người yêu thích. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn những cách ướp thịt bò nướng ngon nhất. Cùng tìm hiểu ngay để có được những bữa ăn dinh dưỡng như ngoài hàng nhé!
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Cách chọn thịt bò nướng ngon nhất
Nên chọn thịt thăn, nạc ở mông hoặc nạc vai bởi vì chúng có chứa nhiều thịt, ít thịt mỡ, dễ dàng cắt ra khi thưởng thức. Do đó, loại thịt này rất phù hợp để nướng.
Nên chọn loại thịt tươi sống, mới nguyên thay vì chọn thịt đông lạnh. Bởi bạn không thể biết được thịt đã được đông lạnh trong bao lâu rồi, chúng có thể ảnh hưởng lớn đến mùi vị khi ăn mặc dù đã được tẩm ướp gia vị.
Nên chọn miếng thịt bò có màu đỏ tươi, tránh chọn các loại thịt có màu nâu sẫm bởi đó là loại thịt đã bị ươn, để lâu ngày và không đảm bảo được an toàn khi chế biến.
Ngoài ra bạn cũng có thể chọn thịt bò tươi ngon bằng việc dùng ngón tay ấn vào thớ thịt. Nếu thịt có độ đàn hồi nhất định thì đó là thịt tươi sống.
9 cách ướp thịt bò nướng thơm ngon nhất
1. Cách ướp thịt bò nướng lá lốt
Nguyên liệu
- Thịt bò: 500g (thịt thăn hoặc thịt ba chỉ)
- Thịt mỡ heo: khoảng 100g
- Sả: 2 đến 3 cây
- Tỏi: 1 củ to
- Hành khô: 3-5 củ
- Nước tương: 1 thìa canh
- Hạt nêm: 1 thìa nhỏ
- Nước mắm: ½ thìa canh
- Hạt tiêu: 1 thìa nhỏ
- Dầu mè: 1 thìa nhỏ
- Mật ong: 1 thìa nhỏ
- Lá lốt: 1 bó
Cách thực hiện
- Bước 1: Rửa sạch tỏi, sả và hành tím, bỏ vào rổ, sau đó tiến hành băm nhỏ các gia vị này.
- Bước 2: Thịt bò và phần thịt mỡ heo đã rửa sạch sẽ bỏ vào máy xay nhuyễn hoặc sử dụng dao để băm nhỏ tùy ý.
- Bước 3: Tiến hành cho hỗn hợp thịt vào tô và nêm nếm gia vị như nước tương, hạt nêm, nước mắm, hạt tiêu, dầu mè và mật ong vào tô thịt. Sau đó tiếp tục cho tỏi, sả và hành tím đã băm vào trộn cùng.
- Bước 4: Trộn đều các nguyên liệu đã chuẩn bị. Sau đó để đó khoảng 30 phút cho thịt ngấm vào gia vị. Cuối cùng, bạn có thể lấy lá lốt ra và tiến hành làm món thịt bò nướng lá lốt được rồi nhé!
2. Cách ướp thịt bò nướng tảng
Nguyên liệu
- Thịt bò: 500g (thịt thăn, thịt ba chỉ hoặc thịt vai tùy sở thích)
- Tỏi: 1 củ to
- Bơ: 1 miếng
- Dầu oliu hoặc dầu điều: 1 thìa nhỏ
- Bột ớt: 3 thìa
- Nước mắm: 1 thìa canh
- Đường: 2 thìa
- Hạt tiêu: 1 thìa
- Muối: 1 thìa
- Mì chính: 1 thìa
Cách thực hiện
- Bước 1: Thịt bò để nguyên tảng chứ không cần phải thái nhỏ hay băm nhuyễn. Hoặc bạn chỉ cần rửa thật sạch nguyên miếng thịt rồi để cho ráo nước.
- Bước 2: Tỏi tiến hành bóc vỏ, đập dập sau đó băm nhuyễn; miếng bơ thì đem lên chảo đun chảy thành dung dịch để rưới lên phần thịt đã chuẩn bị.
- Bước 3: Tiếp theo các bạn cho thịt bò vào to rồi tiến hành ướp cùng với gia vị gồm: đường, nước mắm, mì chính, muối, tiêu, bột ớt theo tỷ lệ phù hợp. Sau đó cho tỏi đã băm nhuyễn và dung dịch bơ đun chảy vào rồi trộn đều.
- Bước 4: Sử dụng màng bọc thực phẩm để bảo quản thịt hoặc có thể đem cất trong ngăn mát của tủ lạnh khoảng 3 tiếng để cho ngấm gia vị. Cuối cùng bạn có thể mang miếng thịt bò đi nướng tùy thích.
3. Cách ướp thịt bò nướng phô mai
Nguyên liệu
- Thịt bò: khoảng 500g (nên dùng thịt ba chỉ sẽ ngon hơn)
- Phô mai: 100g
- Hành tím: 3-5 củ
- Tỏi: 1 củ
- Tương ớt: 1 thìa canh
- Tương cà chua: 1 thìa canh
- Mật ong: 3 thìa
- Dầu mè hoặc dầu oliu: 1 thìa
- Nước tương: 1 thìa canh
- Hạt tiêu: 1 thìa
- Muối: 1 thìa
- Rau mùi tây, húng quế: 1 mớ mỗi loại
Cách thực hiện
- Bước 1: Đầu tiên cần rửa sạch thịt bò, sau đó sử dụng dao thái thịt thành từng lát mỏng, dài để có thể cuộn tròn.
- Bước 2: Làm sạch và băm nhuyễn tỏi và hành tím; rau mùi tây và húng quế nhặt bỏ lá úa, rửa sạch với nước muối và băm nhỏ; phô mai thì thái thành các miếng dài.
- Bước 3: Cho các nguyên liệu đã chuẩn bị theo tỷ lệ thích hợp vào cùng một cái bát tô lớn rồi trộn đều. Kế đến, bạn tiến hành nhúng từng miếng thịt bò đã được thái lát mỏng vào gia vị.
- Bước 4: Thực hiện nhúng cho đến khi hết thịt bò, xếp các miếng thịt đã được ướp ra đĩa rồi sử dụng màng bọc thực phẩm để bọc lại, để khoảng 30 phút cho thịt ngấm gia vị.
- Bước 5: Sau khi đã ướp xong, các bạn hãy lấy từng lát thịt bò cuộn đều với từng que phô mai đã thái ở trên, có thể dùng tăm để cố định. Cuối cùng đem thịt đi nướng trên bếp.
4. Cách ướp thịt bò nướng BBQ kiểu Hàn Quốc
Nguyên liệu
- Thịt bò: 500g (nên chọn phần thịt vai hoặc bắp)
- Sả: 3 cây
- Hành tím: 5 củ
- Tỏi: 1 củ to
- Ớt: 2-3 trái
- Bột quế: 30g
- Dầu điều: 1 thìa canh
- Dầu hào: 1 thìa canh
- Mật ong: 1 thìa canh
- Hạt nêm: 2 thìa
- Muối: 1 thìa
- Đường: 2 thìa
- Mì chính: 1 thìa
Cách thực hiện
- Bước 1: Rửa sạch thịt bò, sau đó thái thành các miếng thịt với độ dày khoảng 0,5cm.
- Bước 2: Các gia vị đã chuẩn bị gồm: tỏi, hành, sả và ớt làm sạch rồi băm nhỏ.
- Bước 3: Cho hành, tỏi, sả và ớt đã được băm vào bát tô, sau đó cho thêm các gia vị theo tỷ lệ phù hợp để trộn đều lên.
- Bước 4: Nhúng từng miếng thịt bò vào bát gia vị, sau đó bóp trộn đều tay để miếng thịt ngấm đều gia vị, thực hiện cho đến khi hoàn thành hết các miếng thịt.
- Bước 5: Xếp các miếng thịt ra dĩa rồi sử dụng màng bọc thực phẩm bọc lại, sau đó cho vào ngăn mát ít nhất 3 tiếng đồng hồ để đảm bảo các miếng thịt ngấm hết gia vị.
5. Cách ướp thịt bò nướng chao
Nguyên liệu
- Thịt bò: 500g (thịt phile)
- Chao đỏ: 2 miếng
- Đường: 1 thìa
- Hạt tiêu: 1 thìa
- Tỏi: 1 củ
- Dầu ăn: 2 thìa
- Hành tím: 3 củ
- Hạt nêm: 1 thìa
Cách thực hiện
- Bước 1: Làm sạch miếng thịt bò phile, sau đó thái thành các miếng nhỏ. Tỏi và hành tím lột vỏ rồi tiến hành băm nhuyễn.
- Bước 2: Cho thịt vào tô rồi cho miếng chao đỏ vào cùng với các gia vị, cuối cùng là tỏi và hành băm.
- Bước 3: Tiến hành trộn đều các nguyên liệu lên cùng với thịt bò rồi để đó khoảng 30 phút cho thịt ngấm đều gia vị. Như vậy là bạn đã hoàn thành việc ướp thịt bò nướng với chao rồi đấy.
6. Cách ướp thịt bò nướng cục
Nguyên liệu
- Thịt bò: 500g (thịt thăn, thịt ba chỉ, thịt vai)
- Tỏi: 1 củ
- Hành khô: 3-5 củ
- Ớt tươi: 2 trái
- Ngũ vị hương: 1 gói
- Dầu oliu hoặc dầu điều: 1 thìa
- Nước mắm: 1 thìa canh
- Dầu hào: 1 thìa
- Đường: 2 thìa
- Hạt tiêu: 1 thìa
- Muối: 1 thìa
- Mì chính: 1 thìa
Cách thực hiện
- Bước 1: Thịt bò sau khi mua về đem đi rửa sạch với nước. Sau đó thái thịt thành các khối vuông có kích thước tương đương nhau.
- Bước 2: Tỏi, hành khô lột vỏ, đập dập sau đó mang đi băm nhuyễn; ớt tỏi bỏ cuống rồi thái nhỏ.
- Bước 3: Cho các khối thịt bò đã chuẩn bị vào bát rồi tiến hành ướp cùng với các gia vị đã được chuẩn bị và cả ngũ vị hương. Sau đó cho tỏi và hành khô đã băm vào trộn đều.
- Bước 4: Bước cuối cùng, các bạn sử dụng màng bọc thực phẩm bọc thau đựng thịt lại, cất trong ngăn mát của tủ lạnh từ 3-4 tiếng đồng hồ để thịt ngấm đều vào gia vị.
7. Cách ướp thịt bò nướng sa tế
Nguyên liệu
- Thịt bò: 500g (nên chọn phần thịt sườn)
- Sa tế: 3 thìa (có thể giảm tùy khả năng ăn cay)
- Bột ớt: 1 thìa nhỏ
- Hành tây: ½ củ
- Hạt nêm: 2 thìa
- Đường: 1 thìa
- Dầu ăn hoặc dầu oliu: 2 thìa
Cách thực hiện
- Bước 1: Thịt sườn bò chọn các miếng tươi ngon, chắc chắn và có nhiều thịt. Sau đó rửa sạch và chặt nhỏ thành các miếng vừa ăn, cho vào bát tô.
- Bước 2: Ướp các miếng thịt sườn bò cùng với gia vị và hành tây. Tiến hành trộn cho đều để sườn có thể ngấm kỹ hơn vào gia vị.
- Bước 3: Sử dụng màng bọc thực phẩm để bọc bát đựng thịt bò lại rồi cất trong ngăn mát tủ lạnh vài tiếng trước khi mang ra nướng sa tế. Chúc các bạn thành công!
8. Thịt bò nướng ướp chanh và tỏi
Nguyên liệu
- Lá nguyệt quế
- Tỏi băm
- Hành lá
- 2 quả chanh cắt lát mỏng
- Gia vị: Muối, hạt tiêu, dầu olive
Cách thực hiện
- Bước 1: Thịt bò mang đi ướp với muối, hạt tiêu sau đó thoa 1 lớp dầu olive.
- Bước 2: Rải tỏi, hành lá đã cắt nhỏ và nguyệt quế lên thịt. Phủ thêm các lát chanh cả hai mặt thịt. Đậy nắp và để trong tủ lạnh trong ít nhất 30 phút.
- Bước 3: Nướng mỗi mặt thịt bò khoảng 3,5 phút hoặc đến khi chuyển màu đẹp mắt.
9. Cách ướp thịt bò nướng với xì dầu
Nguyên liệu
- Thịt bò: 1 kg
- Táo: 1 quả
- Lê: 1 quả
- Tỏi: 5 tép
- Vừng trắng
- Hành lá
- Gia vị khác: xì dầu, nước mắm, đường, dầu vừng
Các bước thực hiện
Bước 1: Sơ chế các nguyên liệu
Thịt bò rửa sạch, bỏ vào ngăn mát khoảng 10 – 15 phút, sau đó lấy ra để thái lát mỏng. Táo, lê mang đi rửa sạch rồi ép lấy nước. Nếu không có máy ép thì bào thành sợi nhỏ. Hành lá tiến hành băm nhỏ, tỏi bóc vỏ đập dập rồi băm nhuyễn.
Bước 2: Ướp thịt bò
Cho thịt bò vào tô lớn rồi lần lượt cho các nguyên liệu đã chuẩn bị vào trộn cùng. Thêm một thìa dầu vừng, 1 thìa nước mắm, 1 thìa đường, 2 thìa xì dầu vào trộn đều với thịt bò. Bạn có thể nêm nếm khác sao cho phù hợp khẩu vị.Ướp thịt bò cùng gia vị trong tầm 4 – 8 tiếng thì có thể lấy ra nướng.
Những lưu ý để làm đồ nướng ngon
- Ướp thịt ít nhất khoảng 1-2 tiếng trướng khi mang đi nướng để thịt ngấm gia vị và khi ướp sẽ thơm ngon hơn.
- Có thể tăng giảm gia vị để phù hợp với khẩu vị nhưng không nên cắt bớt.
- Khi nướng thịt bò các bạn cần chú ý lật mặt thịt thường xuyên để thịt không bị cháy, chính đều hoặc nướng không quá khô.
Vậy là chúng tôi vừa chia sẻ đến các bạn 9 cách ướp thịt bò nướng cực hấp dẫn đúng không nào. Hi vọng qua bài viết trên, các bạn đã lựa chọn được công thức phù hợp với gia đình mình và trổ tài nấu nướng để có được những bữa ăn ngon hơn nhé!