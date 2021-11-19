“Tiết lộ” 9 cách ướp thịt bò nướng thơm ngon, hấp dẫn

Cách chọn thịt bò nướng ngon nhất

Nên chọn thịt thăn, nạc ở mông hoặc nạc vai bởi vì chúng có chứa nhiều thịt, ít thịt mỡ, dễ dàng cắt ra khi thưởng thức. Do đó, loại thịt này rất phù hợp để nướng.

Nên chọn loại thịt tươi sống, mới nguyên thay vì chọn thịt đông lạnh. Bởi bạn không thể biết được thịt đã được đông lạnh trong bao lâu rồi, chúng có thể ảnh hưởng lớn đến mùi vị khi ăn mặc dù đã được tẩm ướp gia vị.